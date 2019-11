Brasil e Sérvia dão os primeiros passos na Liga Mundial de Vôlei, no Mineirinho

Brasil e Sérvia entrarão em quadra na tarde desta sexta-feira (29), no ginásio do Mineirinho, em Belo Horizonte, pela estréia da Liga Mundial de Vôlei, em situações bem opostas na história da competição. Isso porque os brasileiros já conquistaram nove vezes o torneio, sendo os maiores vencedores até então, enquanto os sérvios ainda não tiveram a oportunidade de faturar a liga.

A partida desta tarde, será a primeira duas entre as equipes, que voltarão a se encontrar no próximo domingo (31), às 10h, também na capital mineira. A seleção brasileira está no grupo A da Liga Mundial, e além da Sérvia, a seleção italiana e australiana também fazem parte da chave. Mas pelo fato de ser o anfitrião do torneio, o Brasil já está garantido na fase final da competição, que acontecerá do dia 15 a 19 de julho, no Maracanãzinho, onde as partidas serão usadas como evento-teste para as Olimpíadas do Rio 2016.

Após quase três anos longe da seleção brasileira, Serginho fará reestreia diante seus torcedores

O Brasil terá dois desfalques confirmados na tarde desta sexta-feira (29), no Mineirinho. O técnico Bernardinho não estará comandando o time à beira da quadra, por estar cumprindo suspensão de dez partidas, pena estabelecida pela Federação Internacional de Vôlei (FIVB), após críticas do treinador, direcionadas para a entidade. O seu auxiliar ténico, Rubinho, terá a missão de orientar a equipe em solo mineiro. Já o levantador Bruninho, ganhará folga nesta rodada, após disputar o Campeonato Italiano, e ficará em Saquarema/RJ, local de concentração da seleção, e Raphael será o substituto.

Em meio a tantos desfalques, o destaque da partida de logo mais, fica por conta de um jogador: Serginho. O experiente líbero de 39 anos, fará a sua reestreia pela seleção, após ficar aproximadamente três anos, longe das quadras vestindo a camisa verde e amarela. Apesar da experiência, a ansiedade de voltar a defender o Brasil existe, mas o jogador garante que está tranquilo, e que aos poucos irá pegando o ritmo de partida. O líbero também revelou que Bernardinho conversou com ele em relação a reestreia, e pediu para que o atleta fique calmo, deixando fluir normalmente.

"Estou voltando bem. Estou feliz por estar sem dor. Treinei forte durante quatros semanas, com parte física pesada. Bernardo já conversou um pouco comigo e pediu para que eu tenha calma, faça o que sei, sem afobação. Estou bem tranquilo. O importante é fazermos uma boa estreia, talvez não ainda com o ritmo que a gente quer", garantiu Serginho.

Sérvia desembarca no Brasil, visando o pódio da Liga Mundial

O técnico Nikola Grbic trouxe ao Brasil, uma equipe jovem, disposta a brigar pelo pódio na Liga Mundial de Vôlei. O treinador que já conquistou a medalha de prata na competição em 2009, e o bronze em 2010, sabe os melhores caminhos para conquistar o objetivo traçado, mas para que os sérvios conquistem a competição pela primeira vez, ou para ter um lugar no pódio, é preciso qualidade, e isso o técnico garante que a sua equipe, tem de sobra.

"Temos uma equipe jovem, mas temos qualidade para jogar contra os mais fortes. Espero que tenhamos tempo para estarmos prontos para a fase final da Liga. Tivemos três semanas de preparação, não com todos juntos, mas vamos tentar o nosso melhor para jogar tão bem quanto pudermos na estreia contra o Brasil", afirmou o técnico.

Nikola Grbic encerrou a sua carreira de jogador profissional, ainda na temporada passada, e passados cinco dias do encerramento da carreira, o convite para ser treinador da Sérvia, apareceu. O duelo contra o Brasil, nesta sexta-feira (29), será o primeiro como oficial na carreira do treinador na seleção.