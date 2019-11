Resultado Brasil x Sérvia pela Liga Mundial de Vôlei 2015 (3-2)

Agradecemos a todos que acompanharam essa emocionante partida conosco! Até a próxima transmissão da VAVEL Brasil.

O Brasil estreia na Liga Mundial de Vôlei com uma eletrizante vitória sobre a Sérvia por 3 a 2, no ginásio Mineirinho, em Belo Horizonte.

15-11 VITÓRIA DO BRASIL! Lucarelli ataca consciente e fecha o quinto set!

12-09 Fonteles solta o braço no saque e a defesa da Sérvia não consegue impedir o ponto brasileiro.

11-09 Dragan saca errado e a bola vai para fora.

10-09 Levantador Raphael não consegue explorar o bloqueio sérvio e manda a bola para fora de quadra.

10-08 Vissotto erra por muito e deixa a Sérvia encostar no marcador.

09-06 Lucão saca para fora.

Equipes voltam à quadra após tempo técnico.

COMEÇA O QUINTO SET NO MINEIRINHO!

26-28 Sérvia fecha a partida e força o tie-break.

26-27 Raphael saca na rede.

26-26 Fonteles empata para o Brasil! Grande jogo!

25-26 Aleksandar põe a ser à frente do marcador.

24-24 Na maneira mais tradicional, Lucão empata para o Brasil no momento crucial do set.

20-22 Srecko ataca firme e anota mais um ponto a favor dos sérvios

19-21 Aleksandar retribui o erro e também manda o saque para fora de quadra.

18-21 Fonteles saca forte, mas salta para fora. Ponto para a Sérvia.

18-20 Aleksandar erra o ataque e manda a bola para fora.

16-19 Uros amplia o marcador para a Sérvia explorando o bloqueio do Brasil.

15-17 Lucão erra o saque, mandando-o para fora.

15-16 Fonteles explora o bloqueio e marca para o Brasil.

13-14 Lucão solta o braço na rede e diminui a vantagem da Sérvia.

11-11 Após boa jogada, Srecko crava a bola na quadra brasileira.

11-10 Raphael leva e Vissotto, consciente, põe a bola na quadra adversária.

09-09 Desta vez, Lucão deixa o saque na rede.

09-8 Lucão solta o braço no saque e a defesa sérvia não consegue evitar o ponto brasileiro.

07-07 Raphael vira a bola de segunda e empata a partida.

06-05 Vissotto marca seu primeiro ponto no quarto set e põe o Brasil à frente do marcador.

04-02 Lucão usa o bloqueio para marcar mais um ponto para o Brasil.

COMEÇA O QUARTO SET!

25-22 BRASIL FECHA O TERCEIRO SET! Lipe saca forte e a bola volta.

22-21 Uros ataca forte e diminui a vantagem do Brasil.

20-19 Lucarelli tenta explorar o bloqueio adversário, porém manda para fora de quadra.

19-16 Lucarelli crava a bola na quadra e assegura mais um ponto para o Brasil.

18-15 Sérvia tenta, mas para no bloqueio de Fonteles.

16-13 Lucarelli saca para fora e diminui vantagem da Seleção Brasileira.

05-04 Lucão passa pelo bloqueio sérvio e marca.

BOLA EM JOGO NOVAMENTE!

25-17 Fonteles fecha o set e empata o jogo para o Brasil!

24-16 Vissotto explora o bloqueio e deixa o Brasil muito próximo de fechar o segundo set.

17-13 Lucão crava a bola na quadra e não perdoa.

11-08 Vissotto passa pelo bloqueio adversário e garante mais um ponto para os brasileiros.

COMEÇA O SEGUNDO SET!

24-26 Ivovic explora o bloqueio do Brasil e feo primeiro set.

23-24 Aleksandar manda a bola sobre o bloqueio do Brasil e Lucão não consegue evitar o ponto.

19-21 Ace da Sérvia! Aleksa marca o 21º ponto para os sérvios.

18-19 Sérvia vira com Starovic Sasa e o Brasil perde tempo.

18-17 Após um rally muito intenso, Isac crava a bola na quadra adversária e garante o ponto para o Brasil.

Jogo muito parelho até o momento, mas o Brasil vai perdendo por 16 a 14.

Rubinho, que está substituindo Bernadinho, pede tempo. O Brasil vai ganhando de 8 a 7.

0' COMEÇOU!

Inaugurado em 1980, o ginásio Mineirinho é localizado em Belo Horizonte, bem ao lado do famoso Mineirão, tem capacidade para 25 mil pessoas e irá receber dois grandes jogos: o primeiro nesta sexta-feira (29), o segundo, no domingo (31), às 10h, quando ambas as equipes voltarão a se enfrentar.

Já Nikola Grbic, comandante da jovem seleção da Sérvia, disse que sua equipe pode bater os favoritos: "Temos uma equipe jovem, mas temos qualidade para jogar contra os mais fortes. Espero que tenhamos tempo para estarmos prontos para a fase final da Liga".

Bernadinho, treinador do Brasil, se mostrou revoltado contra a punição recebida pela FIVB: "Dez jogos, não entendo porque. Não estava em quadra e não fui à arbitragem discutir. Acho que pode ser por alguma coisa anterior, algo pessoal contra mim".

FIQUE DE OLHO: Serginho, líbero do Brasil. Após quase três anos longe da Seleção Brasileira, o experiente líbero de 39 anos está de volta e é uma das grandes estrelas em quadra diante da seleção da Sérvia.

O levantador Bruninho é outro que estará ausente nesta sexta-feira. Após disputar a última rodada do Campeonato Italiano, o jogador ganhou folga e ficará em Saquarema, no Rio de Janeiro, local da concentração da seleção.

Rubinho terá a incumbência de liderar a Seleção Brasileira à beira de quadra.

Por conta de incidentes no Campeonato Russo do ano passado, o treinador Bernadinho e os jogadores Murilo e Mario Júnior cumprem punições e estão fora da partida de logo mais.

Um combustível para os comandados de Bernadinho será a possibilidade de levantar a taça da Liga Mundial de maneira inédita em solo brasileiro, já que ficou pelo caminho em 1995, 2002 e 2008.

O Brasil ganhou pela última vez a liga em 2010; de lá para cá, os brasileiros não vêm tendo sorte, visto que chegaram às fases finais do torneio mas bateram na trave.

A Sérvia, por sua vez, estreia na competição mundial visando seu primeiro título da liga. Os sérvios, inclusive, nunca conseguiram chegar à final de uma Liga Mundial.

Em busca do décimo título mundial, o Brasil, por ser anfitrião, já está automaticamente na fase final da Liga Mundial, a ser realizada entre os dias 15 a 19 de julho, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

A Seleção Brasileira, uma das maiores potências do esporte, está no Grupro A, ao lado de Itália e Austrália, além da própria Sérvia.

Bom dia, leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe conosco a primeira batalha do Brasil na Liga Mundial de Vôlei 2015, onde irão enfrentar a Sérvia, às 14h, no Ginásio Mineirinho, em Belo Horizonte.