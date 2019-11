Levantador Raphael exalta estreia do Brasil na Liga Mundial: "Conseguimos jogar muito bem"

A tarde desta sexta-feira (29) foi atípica. Durante a vitória do Brasil sobre a Sérvia, no ginásio do Mineirinho, em Belo Horizonte, por 3 sets a 2, pela Liga Mundial de Vôlei, os gritos e gestos do técnico Bernardinho deram lugar a calma e a serenidade de Rubinho, auxiliar que substitui o treinador, que cumpre uma suspensão de dez partidas, pena estabelecida pela Federação Internacional de Vôlei (FIVB), após críticas direcionadas à entidade.

O levantador Raphael comemorou o resultado favorável aos brasileiros na partida, diante uma equipe que pressionou e levou muita dificuldade para a Seleção Brasileira. O levantador, assim como Rubinho, falou sobre as mudanças que ocorreram na equipe, e da responsabilidade de substituir Bruninho, que é capitão da equipe.

“Estar aqui é o nosso sonho. Conseguimos jogar muito bem e isso me deixa contente. A responsabilidade é muito grande pelas mudanças que tivemos no grupo hoje. Enfrentamos um adversário muito forte, que nos colocou em dificuldade em muitos momentos e isso foi importantíssimo para nós. Estou muito feliz pela vitória de hoje”, avaliou Raphael.

Além disso, o levantador reconhece que a equipe ainda está adquirindo ritmo de jogo, e que nas próximas partidas o entrosamento irá melhorar. Apesar da Seleção Brasileira estar automáticamente classificada para a fase final da Liga Mundial, por ser anfitriã do torneio, Raphael garantiu que a equipe quer fazer um bom desempenho na fase de grupos.

“O melhor entrosamento virá com as partidas, com o ritmo de jogo e isso vem naturalmente. Estar classificado não significa que não vamos dar o máximo o tempo todo, porque isso é impossível na Seleção Brasileira. Mas vamos melhorar ainda mais para alcançar o objetivo que queremos, que é chegar bem na fase final”, concluiu o levantador.

Já o técnico Rubinho encarou com firmeza o desafio de substituir Bernadinho e, apesar da tranquilidade, passou as instruções corretas e orientou a Seleção Brasileira na emocionante vitória sobre os sérvios, em uma partida de cinco sets. O auxiliar aprovou o comportamento dos jogadores em quadra, e aproveitou para fazer elogios a Raphael, que substuiu Bruninho na partida de hoje.

“A responsabilidade de comandar um time em um campeonato dessa dimensão e estar no lugar de um treinador que vem há muitos anos com um histórico vitorioso diante deste grupo é enorme. Aconteceu parecido com o Raphael, que assumiu essa responsabilidade de ser o capitão, de exercer essa função extremamente importante de não só fazer o jogo dele, como ser o comandante e líder em quadra. Nós dois passamos por isso hoje”, afirmou Rubinho.

Rubinho e Raphael estarão em quadra novamente no próximo domingo (31), quando a Seleção Brasileira enfrentará a Sérvia, em mais uma partida realizada no Mineirinho, às 10h.