Brasil volta a duelar com Sérvia buscando segunda vitória na Liga Mundial de Vôlei

Brasil e Sérvia fazem mais um duelo neste domingo (31), pela Liga Mundial de Vôlei, novamente no Mineirinho, às 10h. Será o segundo teste da seleção brasileira na competição, após vencer os sérvios na última sexta-feira (29), por 3 sets a 2, e mais uma vez, a equipe será comandada pelo técnico interino Rubinho, e Bernardinho estará assistindo o jogo na tribuna, cumprindo suspensão imposta pela Federação Internacional de Vôlei (FIVB).

O Brasil está no grupo A da Liga Mundial, que além da Sérvia, há também as presenças de Itália e Austrália. Será a última partida da seleção brasileira em Belo Horizonte, no próximo final de semana, nos dias 5 e 7 de junho, a equipe comandada por Rubinho desembarca em São Bernardo do Campo, onde enfrenta a Austrália, pela segunda etapa da competição.

Após cumprir suspensão na última partida, ponteiro Murilo voltará ao elenco titular como capitão

O ponteiro Murilo viveu uma situação atípica na última sexta-feira (29), na vitória do Brasil sobre a Sérvia, pelo fato de ter acompanhado a partida, das tribunas do ginásio do Mineirinho, junto com o técnico Bernardinho. Ponteiro e treinador cumprem suspensões aplicadas Federação Internacional de Vôlei, após criticas direcionadas à entidade, porém o jogador pegou uma pena mais leve, apenas um jogo de suspensão, enquanto o treinador, terá que ficar dez partidas longe da beira das quadras.

Murilo sofreu problemas no ombro direito na temporada passada, fator determinante para que impedisse boas atuações do jogador vestindo a camisa verde e amarela. Agora, o ponteiro quer fazer diferente, retornar para a equipe fazendo exibições em alto nível, e ele garante que está muito bem fisicamente, e fez um comparativo com sua apresentação no ano passado.

“Estou melhor do que quando me apresentei para a temporada passada, com certeza. No ano passado, eu, particularmente, estava mal. Esse ano, até mesmo na Superliga, fiz jogos melhores em relação a competição anterior e, desta vez, me apresento melhor. A questão da dor, que eu reclamava tanto, não existe mais e, sem dúvida, estou em melhores condições”, afirmou o jogador.

Assim como a torcida brasileira, Murilo também está ansioso para conquistar o décimo título da Liga Mundial de Vôlei. A seleção não vence a competição, desde 2010, e para o ponteiro, é um fator determinante para que a equipe entre em campo motivada pelas vitórias.

"O objetivo neste ano pré-olímpico, não só pessoal como do grupo, é conquistar o decacampeonato. Já passou da hora! Estamos sofrendo que nem o Real Madrid para conquistar o deca [na Liga dos Campeões de 2014]. Mas se eles conseguiram, nós também vamos conseguir", brincou Murilo.

Sérvia quer dificultar ao máximo a vida da seleção brasileira

Com um time jovem, comandado pelo técnico e ex-jogador Nikola Grbic, a Sérvia desembarcou em Belo Horizonte, prometendo dar muito trabalho ao Brasil nas duas partidas em que se enfrentariam. E assim foi, na sexta-feira (29), os sérvios fizeram um jogo parelho com a seleção brasileira, e conseguiram levar a partida para o tie-break, porém os anfitriões levaram a melhor por 3 sets a 2.

A partida deste domingo (31) não deverá ser diferente. Os sérvios apostam no talento de dois jogadores para tentar sair com a vitória do Mineirinho: Kovacevic e Ivovic, os dois maiores pontuadores do último duelo, ambos com 17 pontos marcados. A Sérvia ainda não conquistou a Liga Mundial de Vôlei, e neste ano, o objetivo da equipe de Grbic, é conquistar ao menos um lugar no pódio.