Com Bruninho à disposição, Brasil mede forças com Austrália na Liga Mundial de Vôlei

Após estrear na Liga Mundial de Vôlei com duas vitórias sobre a Sérvia em Belo Horizonte, o Brasil estará em quadra novamente nesta feira (5), onde irá enfrentar a Austrália, às 14h, no ginásio Abid Moysés Dib, em São Bernardo do Campo-SP. A seleção verde e amarela terá à disposição o levantador Bruninho, que ficou treinando em Saquarema, São Paulo, nas duas vitórias diante dos sérvios.

Quem continua de fora, por outro lado, é o técnico Bernardinho, que ainda cumpre suspensão por conta de incidentes no Campeonato Russo do ano passado. Assim, o assistente Rubinho é quem continua à beira de quadra passando ordens à equipe.

O Brasil está no grupo A da competição mundial, ao lado de Sérvia, Itália e, claro, Austrália. No próximo domingo (7), brasileiros e australianos voltam a se encontrar no mesmo ginásio, em São Bernardo do Campo. O Brasil já está classificado para a fase final da competição por ser o anfitrião.

Bruninho não sabe se vai jogar

Capitão da equipe, o levantador Bruninho ainda não sabe se jogará nesta sexta-feira diante da Austrália. O jogador, que admitiu estar revezando com Raphael e William, afirmou estar pronto para a partida e se colocou à disposição de Rubinho.

“Vamos ver. Não sei se vou estrear ou não, mas estou treinando, me sentindo muito bem revezando com eles [Rapha e William Arjona]. Estou pronto. O que precisar fazer para ajudar o time eu vou estar fazendo. Se for dentro de quadra ou fora vou estar ajudando sempre”, disse.

Ele também fez uma análise das duas vitórias sobre a Sérvia, na semana passada, na qual o Brasil venceu por respectivos 3 sets a 2 e 3 sets a 1. “Acho que fizemos dois bons jogos. No primeiro, a gente trabalhou muito bem o nosso ataque. No segundo, o nosso saque, bloqueio e defesa funcionaram melhor. Então, foram dois ótimos jogos para mostrar que a seleção teve mais tempo de treinamento, que o pessoal chegou melhor fisicamente. Já deu para ver que a equipe começou melhor. Está muito bacana até os treinamentos também. Fico feliz de ter encontrado o grupo assim, nessa pegada”, explicou.

Por fim, Bruninho expressou sua ansiedade de poder defender a seleção Canarinho em solo brasileiro. “Os treinos estão duros, intensos e isso é o mais importante. Estou com muita vontade de jogar, ainda mais dentro do país, que é sempre muito especial. A coisa que qualquer atleta sonha e deseja é estar perto da nossa torcida. Vou estar aqui e isso me deixa muito feliz”, finalizou.

Rubinho prevê jogo muito difícil contra a Austrália

O assistente Rubinho comandará o Brasil novamente em quadra nesta sexta-feira (5), uma vez que Bernardinho ainda cumpre punição da FIVB (Federação Internacional de Vôlei). Um dia antes do confronto frente à Austrália, ele admitiu que, tanto a desta sexta-feira quanto a de domingo, serão partidas muito difíceis.

“As próximas partidas serão muito difíceis. Eles têm uma equipe jovem e forte. Nosso grau de conhecimento sobre eles é baixo, diferente da Sérvia, que, na teoria, era mais forte, mas, ao mesmo tempo, temos muitos confrontos contra eles, o que nos deu muito material de estudo”, avaliou.

Para Rubinho, o jogo requer muito estudo para evitar quaisquer complicações diante dos rivais europeus. “Os nossos confrontos com os australianos não são habituais, o que torna mais complexa a preparação e demanda mais estudo”, frisou.