Resultado Brasil x Austrália pela Liga Mundial de Vôlei 2015 (3-1)

Muito obrigado a todos que acompanharam pela VAVEL Brasil mais uma vitória do Brasil sobre a Austrália, por 3-1, pela Liga Mundial de Vôlei. Nos encontramos no próximo domingo (7), em mais uma transmissão. Fique conosco e confira logo mais o pós-jogo deste duelo.

As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo (7), às 10h da manhã, também em São Bernardo do Campo. Você acompanha a partida em tempo real, e todo o pré-jogo, aqui na VAVEL Brasil.

Terceira vitória da Seleção Brasileira na Liga Mundial de Vôlei! Pelo lado australiano, é a terceira derrota.

25-18 BRASIL VENCE A AUSTRÁLIA APÓS BLOQUEIO!

24-18 Ponto para a Austrália! Match point Brasil!

23-17 Austrália erra o saque.

22-17 Bola toca na fita e é ponto para a Austrália

22-16 Ponto para o Brasil!

21-14 Pancada do Lipe! ponto para o Brasil!

20-14 Riad manda pra fora.

20-13 Evandro marca mais um ponto para o Brasil!

19-13 Murilo bloqueado.

19-12 Éder vira e marca para o Brasil.

18-12 Lipe manda o saque na rede.

18-11 Evandro erra e manda pra fora.

17-10 Evandro marca mais um ponto para o Brasil.

16-10 Ataque da Autrália para no bloqueio brasileiro.

15-10 Erro de ataque da Austrália

14-10 Austrália erra o saque.

13-09 Largadinha de Murilo! Ponto para o Brasil.

12-09 Evandro marca seu 17º ponto na partida.

09-09 Austrália pede desafio e leva a melhor! Arbitragem volta atrás.

10-08 Bloqueio de Lipe! Ponto para o Brasil!

09-07 Mais um ponto de Riad!

Defesas: Brasil 32 x 26 Austrália

08-06 Riad marca o oitavo ponto brasileiro! Primeiro tempo técnico na partida.

06-06 Ponto para a Austrália.

05-04 Saque do Brasil fica na rede.

04-03 Ponto para a Austrália, após pedirem desafio e flagrarem Willian tocando na rede.

04-02 ACE DE EVANDRO!

03-02 Austrália fica no bloqueio brasileiro.

02-02 Evandro explora bem o bloqueio australiano.

00-01 Austrália começa o set pontuando.

COMEÇA O QUARTO SET!

Maiores pontuadores: Evandro - 15 pontos x Thomas Edgard - 14 pontos

25-19 Brasil fecha o set! 2-1 para os mandantes.

24-19 Lipe erra o saque.

23-18 Walker tenta a reação para a Austrália.

23-17 Austrália erra o saque.

22-16 Ponto do Brasil!

21-16 Riad solta o braço! ponto para o Brasil!

20-16 Ponto da Austrália.

20-15 Brasil abre cinco pontos de vantagem e caminha para a vitória no terceiro set.

19-15 Riad bloqueia Thomas Edgard.

17-15 Riad invade a quadra adversária.

Levantamentos corretos: Brasil 21 x 12 Austrália

17-14 Bloqueio em cima de Douglas Powell. Ponto para o Brasil.

16-14 Brasil chega ao décimo sexto ponto e ao segundo tempo técnico.

15-14 Austrália explora o bloqueio brasileiro.

14-13 Toque na rede por parte do Brasil. Ponto da Austrália.

14-12 Walker erra o saque! ponto para o Brasil!

13-11 Bloqueio triplo pra cima da Austrália.

11-11 Lipe tenta explorar o bloqueio da Austrália, mas a bola cai dentro da quadra brasileira.

11-10 Lipe vira a partida para o Brasil!

10-10 Murilo solta o braço e garante o ponto brasileiro!

09-10 Evandro ataca, tenta explorar o bloqueio e manda pra fora.

08-09 Brasil toca na rede e garante o ponto australiano.

08-08 Bloqueio duplo do Brasil em cima do ataque australiano.

07-08 Austrália erra o saque.

06-08 Austrália marca o oitavo ponto e chega ao primeiro tempo técnico.

06-06 Éder erra o saque.

05-06 Brasil erra mais uma vez o saque.

04-04 Evandro empata a partida.

03-03 Mais um erro de Lucão no saque

03-02 - Erro no levantamento da Austrália!

00-01 Lucão bloqueado. Ponto para a Austrália.

COMEÇA O TERCEIRO SET!

21-25 Austrália fecha o set. Rubinho pede desafio reclamando de um toque da rede, mas arbitragem nada marca.

21-24 Wallace tenta diagonal e erra. Set point para Austrália.

21-23 Austrália encaixa bem o saque e pontua. Rubinho pede tempo!

21-22 Raphael erra o saque.

21-21 Brasil empata o set! Éder vira a bola!

20-21 Lipe coloca o Brasil novamente no set.

19-21 Lipe bloqueado por Thomas Edgard.

19-20 Saque errado da Austrália!

18-19 Brasil pontua após pedir desafio! Austrália reclama bastante.

17-18 Thomas Edgard vira mais uma bola. Ponto da Austrália.

17-17 Lucão empata o set

16-17 Evandro encosta o Brasil no placar novamente.

15-17 Ponto da Austrália, marcado por Thomas Edgard.

15-16 Sanderson ataca pra fora! Ponto do Brasil!

14-16 Invasão australiana por cima da rede. Brasil vai encostando no placar.

13-16 Sanderson bloqueado! Ponto para o Brasil.

11-16 Mais um saque errado do Brasil.

11-15 Brasil tenta a reação na partida.

10-14 Evandro solta a pancada e marca o décimo ponto brasileiro.

09-14 Austrália abre cinco pontos de vantagem.

09-13 Lucão saca na rede.

09-12 Serginho faz grande defesa e Lipe garante o ponto Brasileiro.

08-11 Murilo explora o bloqueio.

07-10 Evandro pontua para o Brasil mais uma vez.

06-10 Ponto da Austrália.

06-09 Oposto Evandro marca para o Brasil.

05-09 Saque errado de Lipe.

Erros de saque: Brasil 8 x 8 Austrália

04-08 Evandro manda pra fora e Austrália chega ao oitavo ponto.

04-07 Austrália muito bem no segundo set.

04-06 Éder solta o braço e pontua para o Brasil.

03-05 Murilo tenta recuperar a bola com o pé, mas Austrália pontua com Thomas Edgard.

03-04 Lucão erra o saque. Ponto para a Austrália.

03-03 Lipe explora o bloqueio australiano

02-02 Evandro explora o bloqueio australiano e empata a partida.

00-02 Thomas Edgard explora o bloqueio brasileiro

00-01 Austrália começa o set pontuando.

COMEÇA O SEGUNDO SET!

25-20 Lipe solta o braço para fechar o set! Brasil faz 1-0!

24-20 Set point para o Brasil!

23-20 Após desafio, ponto do Brasil é confirmado.

Austrália solicita desafio à arbitragem.

22-20 Ponto da Austrália após explorarem o bloqueio brasileiro

21-19 Brasil manda para fora e é ponto australiano

21-18 Lucão solta o braço! É ponto para o Brasil!

20-18 Thomas Edgard marca para a Austrália

20-17 Evandro explora o bloqueio australiano e pontua para o Brasil

19-16 Saque da Austrália vai na rede

16-14 Lipe ataca na diagonal e pontua para o Brasil

15-14 Evandro saca na rede e é ponto australiano.

14-13 ACE DA AUSTRÁLIA

14-12 Ponto australiano após expolorar o bloqueio brasileiro

Técnico australiano pede tempo.

14-11 ACE DE LUCÃO!

11-10 Erro na recepção da Austrália, ponto do Brasil

10-10 Mais um saque errado da Austrália.

9-9 Sanderson saca pra fora e é ponto do Brasil

8-9 Austrália vira o placar

8-8 Ponto australiano na partida

8-7 Brasil marca oitavo ponto e primeiro tempo técnico é realizado.

7-6 Lipe pontua após levantamento de Willian.

6-6 Sanderson marca para a Austrália

6-5 Bom ataque do central Éder.

5-5 Lucão saca na rede.

4-3 Murilo solta o braço e marca o quarto ponto brasileiro.

3-2 Austrália encosta no placar.

3-0 Murilo bloqueia ataque australiano e pontua para o Brasil!

2-0 Evandro começa a partida marcando dois pontos para a seleção brasileira.

COMEÇA O JOGO!

BRASIL: Éder, Willian, Murilo, Lucas, Evandro, Lipe, Sérginho

Equipes perfiladas para a execução dos hinos nacionais!

Seleções brasileira e australiana, neste momento em quadra em trabalhos de aquecimento!

O líbero Brendle é relacionado para a partida desta tarde ante a Austrália. Felipe, que atuou na partida contra a Sérvia, no último domingo (31), dessa vez ficou de fora. A intenção da comissão técnica da seleção brasileira, é proporcionar rotatividade entre os jogadores.

O clima é de descontração no vestiário do Brasil. Em menos de 40 minutos, a seleção estará em quadra para o duelo contra a Austrália!

O levantador Bruninho, que treinou com a seleção brasileira durante a semana, está fora da partida desta tarde. O jogador acompanhará a partida das tribunas do ginásio, ao lado do técnico Bernardinho, que cumpre suspensão de dez partidas.

Portões do Adib Moisés Dib já foram abertos para os torcedores ocuparem os seus lugares. Expectativa de casa cheia hoje em São Bernardo do Campo!

CONFIRA O PRÉ-JOGO: Com Bruninho à disposição, Brasil mede forças com Austrália na Liga Mundial de Vôlei

O Ginásio Adib Moisés Dib, tem capacidade para 7 mil pessoas, e promete ter casa cheia nesta tarde e na manhã de domingo (7), na segunda partida da seleção brasileira contra a Austrália.

O central Isac, um dos destaques do Brasil nas vitórias contra a Sérvia, conhece bem o ginásio Adib Moisés Dib, palco da partida de hoje. O jogador atuou por muitos anos com a camisa do São Bernardo: "Estar aqui em São Bernardo é muito bom e ter jogado sete anos aqui facilita um pouco. Não preciso passar pelo processo de adaptação do ginásio para enfrentar a Austrália. Estar aqui tem um sentimento diferente e estar com a seleção é muito especial”, disse.

Brasil x Austrália

FIQUE DE OLHO: Lucarelli, ponteiro do Brasil. Um dos destaques do SESI/SP na Superliga Masculina 2014/2015, Lucarelli não sentiu o peso da camisa da seleção e fez uma ótima partida contra os sérvios, em Belo Horizonte. Agora, o ponteiro espera repetir as atuações nas duas partidas contra a Austrália.

Por outro lado, quem retorna é o levantador Bruninho, que ganhou folga na estréia do Brasil na Liga Mundial, e ficou em Saquarema/RJ.

Rubinho irá comandar a equipe brasileira à beira da quadra. Isso porque o técnico Bernadinho continua cumprindo suspensão impoststa pela FIVB (Federação Internacional de Vôlei) após confusões ocorridas no Mundial masculino, na Polônia, no ano passado.

Austrália e Itália se enfrentaram nos dias 29 e 30 de maio em Adelaide/AUS. Porém os italianos venceram as duas partidas por 3-1.

Este é o primeiro duelo entre Brasil e Austrália na competição. No Mundial do ano passado, os australianos surpreenderam ao classificarem para a fase final do torneio, porém acabaram sendo derrotados pelos Estados Unidos.

Um combustível para a Canarinho é a possibilidade de levantar a taça da Liga Mundial de maneira inédita em solo brasileiro, já que ficou pelo caminho em 1995, 2002 e 2008.

O Brasil foi campeão da Liga Mundial de Vôlei, pela última vez, em 2010; de lá para cá, os brasileiros não vêm tendo sorte, visto que chegaram às fases finais do torneio mas bateram na trave.

Brasil x Austrália pela Liga Mundial de Vôlei 2015

Em busca do décimo título mundial, o Brasil, por ser anfitrião, já está automaticamente na fase final da Liga Mundial, a ser realizada entre os dias 15 a 19 de julho, no Maracanãzinho, Rio de Janeiro.

Uma das maiores pontências do torneio, a Seleção Brasileira está no Grupo A, ao lado de Sérvia e Itália, além da própria Austrália.

O Brasil estreou muito bem competição mundial. A seleção verde e amarela enfrentou a Sérvia na semana passada, e levou a melhor nas duas partidas em que se enfrentaram, no Ginásio do Mineirinho, em Belo Horizonte. A equipe de Rubinho venceu por 3-2 na sexta-feira (29), e por 3-1 no último domingo (31).

Minuto a minuto de Brasil x Austrália em tempo real

Bom tarde, leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe conosco a terceira batalha do Brasil na Liga Mundial de Vôlei 2015, onde daqui a pouco enfrentam a Austrália, às 14h, no Ginásio Adib Moisés Dib, em São Bernardo do Campo.