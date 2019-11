Guia VAVEL da fase final da Liga Mundial de Vôlei 2015

O maior torneio entre seleções do vôlei masculino do mundo chega à sua fase final. O Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, será mais uma vez o palco da fase final de Liga Mundial de Vôlei, recebendo Brasil, Estados Unidos, Sérvia, Itália, Polônia e França na luta pelo desejado troféu. E, como de costume, a VAVEL Brasil fará a cobertura completa do evento.

O Brasil é o maior campeão da Liga Mundial (nove títulos), mas não vence o torneio desde 2010, tendo sido vice em 2011, 2013 e 2014. Nas duas últimas edições, o título ficou com Rússia (2013) e Estados Unidos (2014).

Assim como em 1995 e 2008, o Rio de Janeiro volta a ser sede da fase final da Liga, mas o retrospecto não é animador. Itália e Estados Unidos foram os campeões nas respectivas ocasiões, inclusive com os europeus desbancando o Brasil na última decisão.

Como diferencial, a edição 2015 da Liga Mundial de Vôlei não terá apenas a vistoria da FIVB, mas também do Comitê Olímpico Internacional. O torneio é tratado como evento-teste para os Jogos Rio 2016.

Maiores campeões da Liga Mundial de Vôlei

Mesmo com a seca de títulos que persiste desde 2010, o Brasil ainda é o maior campeão da história da Liga Mundial. A Itália, segunda colocado com oito conquistas, tem restropecto pior e não levanta um caneco desde 2000.

Então, completando o Top-5, temos as novas grandes potências do voleibol mundial. A Rússia aparece em terceiro com três troféus, seguido dos Estados Unidos, atuais campeões, com dois. Cuba, Holanda e Polônia - apenas este classificado para a fase final - fecham o hall de campeões com um título.

Conheça mais sobre os países participantes:

• Brasil: em busca do decacampeonato mundial

Liderados por Bernardinho, o Brasil chega à fase final da Liga Mundial de Vôlei com a missão de preparar a nova geração presente na convocação para os Jogos Olímpicos Rio 2016. É a responsabilidade de seguir disputando títulos, assim como a passada disputou. Apesar do retorno do líbero Serginho, grandes nomes como Giba e Dante não estão mais presentes.

Sem sustos, a Seleção Brasileira se classificou na liderança do Grupo A do torneio com 28 pontos. Foram nove vitórias em 12 jogos, encerrando com a segunda melhor campanha da primeira fase. Apenas a Rússia foi superior, tendo 100% de aproveitamento nos jogos que realizou.

• Estados Unidos: a força dos atuais campeões

Donos de um ataque poderoso e de um dos melhores bloqueios do mundo, os Estados Unidos não defendem o título da Liga Mundial de Vôlei por acaso. Com uma campanha irretocável, fazendo frente aos principais adversários, são favoritos para o bicampeonato.

A Seleção Americana foi outra que também avançou sem dificuldades. Líderes no Grupo B, terminaram a primeira fase com 27 pontos, também com nove vitórias, assim como os brasileiros. Porém, devido a ter uma vitória por três sets a zero a menos, ficaram atrás na pontuação geral.

• França: 100% de aproveitamento na primeira fase

Os números da França na Liga Mundial de Vôlei são assustadores. É digno lembrar que Japão, Coréia do Sul e República Tchecha, presentes no Grupo D, não são as mais técnicas do mundo. Porém, não é qualquer um que encerra a primeira fase com 100% de aproveitamento.

Doze jogos. Doze vitórias. Total de 35 pontos conquistados e apenas e apenas cinco sets perdidos durante toda a primeira fase. Oito vitórias por três sets a zero, três por três sets a um e uma por três sets a dois. Campanha espetacular, mas os principais desafios virão na fase final.

• Sérvia: o título para apagar rótulo de vice

A Sérvia sempre montou grandes seleções, entrou como favorita em diversos torneios e já conquistou inúmeros títulos. É reconhecidamente uma das maiores potências do esporte. Porém, na Liga Mundial de Vôlei, vive uma triste rotina: nunca ter levantado um caneco.

Ainda unido a Montenegro, ficaram com a prata em 2003 e 2005, nesta ocasião sendo derrotado dentro de casa pelo Brasil. A trajetória se repetiu em 2008 e 2009, onde novamente bateram na trave. Agora em 2015 é novamente favorita ao título, principalmente após ter encerrado a primeira fase com 23 pontos e sete vitórias no Grupo A.

• Itália: superação após punição a jogadores do elenco

A Seleção Italiana está gravemente desfalcada nas finais da Liga Mundial de Vôlei. O técnico Mauro Berruto cortou da lista de convocados, apenas, o capitão Dragan Travica, o oposto Guilio Sabbi – maior pontuador do time na vitória por 3 a 2 sobre o Brasil, o ponteiro Luigi Randazzo e o craque do time, Ivan Zaytsev. O motivo: indisciplina por parte dos atletas

Segundo a Gazzetta dello Sport, os atletas teriam voltado ao hotel onde a delegação está hospedada depois do horário combinado, às 2h da manhã e irritando o treinador. Se a Itália já não era favorita com o elenco completo, agora, terá de ser na base da superação. Classificaram-se à segunda fase com apenas 16 pontos, sendo o melhor terceiro colocado.

• Polônia: o último algoz do Brasil

O revés ainda está fresco na memória. No dia em que poderia celebrar o inédito tetracampeonato mundial, a Seleção Brasileira encontrou uma valente Polônia. Atuando dentro de casa, os europeus conseguiram o impossível: triunfar novamente na fase final. O placar, que apontou 3 sets a 1, com parciais de 18/25, 25/22, 25/23 e 25/22, deu o segundo título mundial de vôlei à história do país.

A história pode se repetir, mas agora o mando de quadra é brasileiro. Vice-líder do Grupo B, sendo desbancado apenas pelos Estados Unidos, encerrou sua participação na primeira fase com 22 pontos, tendo conquistado oito vitórias nos 12 jogos.

Rio de Janeiro como sede; Maracanãzinho como palco

O Maracanãzinho será o palco principal da fase final da Liga Mundial de Vôlei 2015. Casa do voleibol brasileiro desde sua inauguração, em 1954, o ginásio já recebeu competições internacionais de alto nível, como os Jogos Pan-Americanos Rio 2007, a fase final da Liga Mundial em 1995 e 2008, o Mundial de 1990 e o Mundialito de 1982. Em 2016, também marcará presença nos Jogos Olímpicos.

Confira a tabela completa da Fase Final

15/07 (quarta-feira)

14h00: Brasil x França

16h00: Sérvia x Itália

16/07 (quinta-feira)

14h00: Brasil x Estados Unidos

16h00: Polônia x Itália

17/07 (sexta-feira)

14h00: Estados Unidos x França

16h00: Polônia x Sérvia

18/07 (sábado)

10h00: Semifinal 1

12h00: Semifinal 2

19/07 (domingo)

09h10: Disputa do bronze

11h30: Disputa do ouro