Brasil x França na Liga Mundial de Vôlei 2015 (1-3)

Encerramos por aqui a transmissão! O Brasil decide sua classificação à fase final amanhã, contra os Estados Unidos! Obrigado pela audiência, até a próxima!

FIM DE JOGO! O Brasil perde para a França na estreia da fase final da Liga Mundial de Vôlei. São 3 sets a 1 favoráveis aos europeus, que são favorito ao título do torneio.

4º SET: FIM DE JOGO! A FRANÇA VENCE O BRASIL POR 3 SETS A 1!

4º SET: Lucão coloca no chão após bom saque de Lucarelli! 19-24!

4º SET: MATCH POINT PARA A FRANÇA!

4º SET: Novo ponto para França, que se aproxima da vitória! 17-23!

4º SET: Bloqueio de Rouzier! 17-21!

4º SET: ACE DE LE ROUX! 17-20!

4º SET: Rouzier coloca no fundo da quadra após desvio do bloqueio! 16-18!

4º SET: BLOQUEIO DE LUCÃO! EMPATE DO BRASIL! 15-15!

4º SET: ACE DE LUCARELLI! 14-15!

4º SET: Lucão coloca no chão. 13-15!

4º SET: BLOQUEIO DA FRANÇA! 11-14!

4º SET: Lucarelli marca o décimo ponto brasileiro! 10-12!

4º SET: Lucão joga pra fora o saque! 7-8!

4º SET: Rouzier aproveita a recoperação da defesa e empata novamente: 5-5!

4º SET: Brasil e França travam um jogo duro e o empate por 4-4 persiste no placar.

3º SET: FIM DE TERCEIRO SET! FRANÇA VENCE POR 31 A 29!

3º SET: Bloqueio do Brasil funciona, mas a bola cai fora após ataque de Ngapeth! 29-30!

3º SET: Lucarelli explora o bloqueio e salva o Brasil! 29-29!

3º SET: Deixadinha de Ngapeth! Set point para a rança! 28-29!

3º SET: Tillie coloca no chão! 28-28!

3º SET: BLOQUEIO DE LUCÃO! SET POINT BRASIL!

​3º SET: Rouzier explode o bloqueio brasileiro! 26-27!

​3º SET: Le Roux saca na rede e Brasil salva o set point!

​3º SET: ACE DE LE ROUX E SET POINT PARA A FRANÇA! 25-26!

​3º SET: Outro saque horrível, dessa vez de Murilo. 25-25!

​3º SET: NGAPETH NA REDE! SET POINT PARA O BRASIL!

​3º SET: Vissoto desperdiça o set point com um saco horrível. 24-24!

​3º SET: VISSOTO EXPLORA O BLOQUEIO! SET POINT PARA O BRASIL!

​3º SET: Lucão solta o braço e recoloca o Brasil em vantagem: 23-22!

3º SET: VISSOTO PRA FORA! Brasileiro desperdiça uma grande oportunidade! 22-22!

3º SET: VIRA O BRASIL! VISSOTO COLOCA NO CHÃO! 22-21!

3º SET: Ngapeth converte mais um para a França! 20-21!

3º SET: Franceses sacam na rede mais uma vez. Novo empate brasileiro! 20-20!

3º SET: Le Roux não consegue saltar o ponto e Brasil empata! 19-19!

3º SET: Tillie coloca no chão e põe a França em vantagem! 18-19!

3º SET: Saque pra fora de Ngapeth! 18-18!

3º SET: Rouzir acha o espaço e coloca no fundo da quadra! 17-18!

3º SET: BLOQUEIO DO BRASIL! 17-17!

3º SET: Ngapeth explora o bloqueio e marca para a França! 16-17!

3º SET: Ngapeth toca na rede, invade a quadra e Brasil empata: 15-15!

3º SET: Rouzier coloca no fundo da quadra brasileira! 13-15!

3º SET: Evandro converte para o Brasil! 13-14!

3º SET: CORREÇÃO: ACE DE ISAC! ARBITRAGEM VOLTA O LANCE E BRASIL EMPATA: 12-12!

3º SET: Isac saca pra fora: 11-131

3º SET: Saque pra fora dos franceses: 11-12!

3º SET: ACE DA FRANÇA: 10-12!

3º SET: JUIZ MARCA FALTA TÉCNICA PARA NGAPETH POR RECLAMAÇÃO! JOGO ESQUENTA!

3º SET: JUIZ MARCA DOIS TOQUES DE ROUZIER E BRASIL EMPATA! 10-10!

3º SET: Saque pra fora e ponto do Brasil! 9-10!

3º SET: França marca após recepção errada brasileira e mantém vantagem: 8-10!

3º SET: Lucarelli erra na batida e França abre vantagem: 7-9!

3º SET: NPAGETH SOZINHO NO BLOQUEIO! FRANÇA VIRA! 7-8!

3º SET: Ngapeth precisa bater duas vezes para cravar. 7-7!

3º SET: ACE DE LUCÃO! 7-6!

3º SET: Bloqueio do Brasil funciona e empata a partida: 6-6!

3º SET: LINDA DEIXADINHA DE BRUNINHO! 5-5!

3º SET: Brasil recebe mal o saque, mas o ataque francês joga pra fora! 4-4!

3º SET: Isac explora o bloqueio e empata para o Brasil. 3-3!

3º SET: Lucarelli crava em meio ao bloqueio francês: 2-1!

FIM DO SEGUNDO SET! A França cresceu e, liderada por Rouzier e Ngapeth, vencem o segundo set por 25 a 21. Bernandinho esbreveja na lateral da quadra, não gostando da atuação de sua equipe.

FIM DO SEGUNDO SET! França vence por 25 a 21!

​2º SET: Deixadinha de Lucarelli para salvar o primeiro set point! 21-24!

​2º SET: MURILO É BLOQUEADO E A FRANÇA TEM O SET POINT!

​2º SET: Rouzier não se intimida com o bloqueio e coloca no chão! 20-23!

​2º SET: Ngapeth exagera na força e manda pra fora! 20-22!

2º SET: ACE DE NGAPETH! 19-22!

2º SET: Deixadinha de Ngapeth e ponto francês: 19-21!

​2º SET: Visotto parece para desafogar o Brasil! 19-20!

​2º SET: Isac é parado pelo bloqueio francês. 20-18 e tempo técnico pedido por Bernardinho!

​2º SET: Ngapeth converte para o a França: 19-18!

​2º SET: Rouzier devolve o favor. 18-18!

​2º SET: Murilo erra o ataque e joga pra fora! 18-17 para a França!

​2º SET: Rouzier crava para a França. 17-17!

​2º SET: Lucarelli mostra porque é o maior pontuador da partida! Brasil 17-16!

​2º SET: Defesa brasileira recebe mal, Evandro tenta salvar com o pé, mas o ponto é francês. 16-16!

​2º SET: VIRADA DO BRASIL! DOIS TOQUES FRANCÊS! 16-15!

​2º SET: Excelnete bola para Lucarelli empatar a partida! 15-15!

​2º SET: BLOQUEIO DO BRASIL! Lucarelli marca! 14-15!

​2º SET: Saque francês para na rede: 13-15!

​2º SET: Evandro sobe mal e joga pra fora: 15-12 para a França! Bernandinho pede tempo.

​2º SET: França abre a primeira vantagem do set: 14-12!

​2º SET: Bola desvia no bloqueio brasileiro e sai. Ponto para França. 12-13!

​2º SET: Evandro, de novo, para o Brasil! 12-12!

​2º SET: Toniutti vai no simples e marca para a França. 12-11!

​2º SET: Serginho sobe de maneira perfeita para Lucarelli cravar. 11-11!

​2º SET: França vira o jogo! 10-11!

​2º SET: Saque na rede de Bruninho! 10-10!

​2º SET: Evandro se redime e marca para o Brasil! 10-9!

​2º SET: Evandro não consegue cortar o ponto francês. 9-8!

2º SET: Lucarelli solta o braço e põe no chão! 9-7!

​2º SET: Murilo bloqueia mal e a bola cai dentro da quadra brasileira. 8-7!

2º SET: Tempo técnico solicitado pela França. Placar de 8 a 7 para o Braisl

2º SET: Tillie saca na rede. 6-6!

​2º SET: Jogadas repetidas, mas lados opostos. Bloqueio brasileiro cede o 6-5 para a França.

​2º SET: Lucão explora o bloqueio e ganha o ponto! 5-5!

​2º SET: Evandro manda pra fora! 5-4 para a França!

2º SET: Rouzier torna a empatar! 4-4!

​2º SET: BLOQUEIO DE LUCÃO! BRASIL VIRA 4-3!

​2º SET: Saque francês para na rede! 3-3!

2º SET: Rouzier torna a colocar a França em vantagem! 3-2!

2º SET: Murilo erra o tempo de bola e permite empate francês. 2-2!

2º SET: Saque pra fora do Brasil! 1-1!

2º SET: Bloqueio da França joga pra fora. Brasil 1-0.

FINAL DO PRIMEIRO SET! Com direito a sofrimento, o Brasil conseguiu perder uma vantagem de 4 pontos no set-point, precisou ir para o tie-break, mas conseguiu vencer por 29 a 27.

1º SET: BLOQUEIO DO BRASIL PARA FECHAR O PRIMEIRO SET! MURILO MARCA O PONTO FINAL: 29-27!

1º SET: BLOQUEIO DE ISAC! BRASIL TEM NOVO SET POINT! 28-27!

1º SET: Erro francês na recepção. Brasil empata: 27-27!

1º SET: ROUZIER CRAVA! AGORA É A FRANÇA QUEM TEM O SET POINT!

1º SET: Lucão bloqueia Ngapeth, mas a bola morre no fundo da quadra. Empate da França. 26-26!

1º SET: LUCÃO CRAVA! 26-25! Brasil novamente pode fechar o set!

1º SET: Rouzier crava com categoria e França empata! 25-25!

1º SET: BOLA NO CHÃO E SET POINT PARA O BRASIL! LUCÃO MARCA 25-24!

1º SET: BLOQUEIO DA FRANÇA! Evandro é bloqueado e a França empata a partida. 24-24!

1º SET: Lucarelli sobe bem, mas a bola sai fora de quadra. 24-23!

1º SET: Bola desvia no bloqueio brasileiro e cai fora. É ponto da França. 24-22!

1º SET: Saque pra fora de Lee Roux! SET POINT PARA O BRASIL!

1º SET: BLOQUEIO FRANCÊS! Le Goff aparece bem e marca mais um. São 23-21 e Bernadinho pede tempo!

1º SET: REAÇÃO FRANCESA! Defesa brasileira se enrola e cede mais um ponto. 23-20!

1º SET: Bloqueio brasileiro recebe, mas a bola cai fora. 23-19!

1º SET: Tempo técnico solicitado pela França.

1º SET: Lucarelli explora o bloqueio e marca para o Brasil! 23-18!

1º SET: Saque francês vai pra fora. 22-18!

1º SET: Bruninho saca muito mal, a bola bate na fita e volta. 21-18!

1º SET: Bloqueio do França funciona, mas a bola cai dentro da própria quadra. 21-17!

1º SET: Lucão saca muito para fora. 20-17!

1º SET: Lucarelli aparece novamente para botar no chão! 20-16!

1º SET: Ngapeth bate bem, a bola desvia em dois brasileiros antes de cair. 19-16!

1º SET: Lucarelli aparece bem para cravar! 19-15!

1º SET: Saque pra fora de Evandro! 18-15!

1º SET: Saque da rede de Rouzier! 18-14!

1º SET: Evandro passa por baixo da rede e invade quadra adversária. 17-14!

1º SET: Tillie salva, recebe e solta o braço. Bruninho recepciona, mas a bola cai fora. 17-13!

1º SET: Saque pra fora de Le Roux. 17-12!

1º SET: Serginho salva bem, mas Evandro bate pra fora. 16-12!

1º SET: Le Roux bate forte, Bruninho salva, mas a bola cai fora de quadra. 16-11!

1º SET: Ponto do Brasil! 16-10!

1º SET: Serginho recebe atendimento médico dentro de quadra.

1º SET: Bruninho recupera bola no fundo da quadra, abre para Lucarelli que coloca no chão. 15-10!

1º SET: Ngapeth saca para fora. 14-10.

1º SET: Bernardinho gasta seu primeiro tempo técnico.

1º SET: Tillie crava e anima a França que reage. 13-10!

1º SET: ACE DE NGAPETH! 13-9!

1º SET: Lucarelli não percebe que a bola sairia, toca nela e dá o ponto de graça pra França. 13-8!

1º SET: BLOQUEIO DO BRASIL! ISAC FAZ 13-7!

1º SET: A bola francesa bate na fita e volta para o próprio campo. Brasil faz 12-7 e obriga mais um pedido de tempo do técnico francês.

1º SET: BLOQUEIO DE LUCARELLI! 11-7 PARA O BRASIL!

1º SET: Lucão saca bem, mas a bola bate na rede e cai fora. 10-7.

1º SET: Lucão solta o braço, Le Roux bloqueia, mas a bola cai fora de quadra. 10-6 para o Brasil.

1º SET: Lucarelli saca para fora. 9-6.

1º SET: Ngapeth se enrola na hora de bater, Serginho salva e Lucão crava. Brasil 9-5.

1º SET: LINDA JOGADA! Murilo salva uma bola que parecia morta, defesa francesa se atrapalha e Brasil abre 8-5. Técnico Laurent Tillie pede tempo.

1º SET: Rouzier é lançado na ponta, mas consegue colocar no chão. 7-5.

1º SET: Ngapeth aproveita a boa recepção da defesa, mas exagera na força e manda pra fora. Brasil 7-4.

1º SET: Lucão se agiganta da rede e crava para o Brasil. 6-4.

1º SET: Lafitte solta o braço e marca para a França. 5-4.

1º SET: Novo saque para fora por parte da França. 5-3.

1º SET: Primeiro rally da partida e ponto da França. 4-3.

1º SET: Bloqueio do Brasil amortece, Serginho recupera a jogada e Evandro crava. 4-2.

1º SET: Ngapeth saca para fora, Brasil em vantagem. 3-2.

1º SET: Bruninho erra novamente, dessa vez na recepção, e França empata. 2-2.

1º SET: Bruninho saca para fora. França marca o primeiro. 2-1.

1º SET: França recebe mal o saque e Isac aparece para completar. 2-0.

1º SET: Brasil é quem marca o primeiro ponto. 1-0!

COMEÇA O JOGO!

ESCALAÇÃO DO BRASIL: Isaac, Murilo, Lucão, Evandro, Lucarelli, Bruninho, Serginho.

ESCALAÇÃO DA FRANÇA: Toniutti, Tillie, Rouzier, Ngapeth, Le Roux, Le Goff, Lyneel.

Hino à capela cantado pela torcida brasileira presente no Maracanãzinho.

HINO NACIONAL BRASILEIRO SENDO EXECUTADO NESTE MOMENTO!

HINO NACIONAL DA FRANÇA SENDO EXECUTADO!

Seleções Brasileira e Francesa estão na quadra do Maracanãzinho! O jogo está para começar.

"Não há prognósticos. A França, nosso adversário da estreia, tem um jogador talentosíssimo, o Ngapeth, e um time muito consistente, com volume de defesa impressionante”, avaliou Bernardinho.

Um dos temores do técnico da seleção brasileira, Bernardinho, chama-se Ngapeth. O jogador é o destaque da seleção francesa, juntamente com Rouzie.

A França conquistou no último sábado (11), a segunda divisão da Liga Mundial de Vôlei em cima da Bulgária, por 3 sets a 0. Com o resultado, a França manteve a invencibilidade de 12 partidas, e encara os donos da casa, no Maracanãzinho, para tentar aumentar este número e seguir em busca do título.

INFORMAÇÃO: Todos os ingressos para finais, semifinais e segunda rodada estão esgotados. Apenas para hoje (disponível apenas na bilheteria), e para a terceira rodada - quando o Brasil não joga - estão à venda.

Nos testes realizados durante a fase de grupos da Liga Mundial, um nome chamou a atenção da comissão técnica, e da torcida brasileira: Evandro. O oposto foi destaque em todas as partida em que atuou de titular, mostrando um poder ofensivo muito grande em quadra, e pela ótima performance apresentada, deverá herdar a vaga de Wallace para a partida de hoje.

"Treinamentos com um bom nível durante toda a semana passada, em Saquarema, mas, agora, temos um percalço. Há uma dúvida em relação ao Wallace, que vem sentindo um pouco as costas e ainda não sabemos se poderá jogar contra a França. Se for o caso, é uma perda de peso, mas trouxemos o Vissotto de volta para compor os 14 do grupo. O Riad também teve uma pequena lesão no joelho e está fora”, afirmou Bernardinho.

Isso porque além de Riad, o oposto Wallace também sente dores e está fora da partida desta quarta-feira (15), porém, segue com o restante do grupo.

Para suprir o desfalque, Bernardinho reintegrou o oposto Leandro Vissoto ao elenco que irá em busca do decacampeonato mundial, porém, mesmo com a equipe competa, o treinador ainda tem dúvidas para montar a equipe titular que entra em quadra logo mais, para enfrentar a França.

O corte do central Riad para o restante da competição, pegou todos de surpresa, em Saquarema/RJ, onde a equipe se concentra e treina para a disputa da fase final da Liga Mundial de Vôlei.

Os brasileiros enfrentaram a Sérvia, Itália e Austrália na fase de grupos, e em grande parte da competição, o elenco foi treinado pelo auxiliar Rubinho, que substituiu Bernardinho, para o titular cumprir suspensão imposta pela Federação Internacional de Vôlei.

A equipe do técnico Bernardinho iniciou a competição, automáticamente classificada para as decisões do torneio, que acontecem até o próximo dia 19, no Maracanãzinho, justamente por ser a seleção anfitriã da Liga.

Após terminar a fase classificatória liderando o grupo A, disputando 12 partidas, saindo com a vitória em nove delas, o Brasil bate de frente contra a França pela fase final da Liga Mundial de Vôlei, nesta quarta-feira (15), às 14h.

Brasil encara França pela estreia na fase final da Liga Mundial de Vôlei

Dentro de 1h15, teremos início a primeira partida na Liga Mundial de Vôlei 2015. Brasil e França estarão em quadra!

Como diferencial, a edição 2015 da Liga Mundial de Vôlei não terá apenas a vistoria da FIVB, mas também do Comitê Olímpico Internacional. O torneio é tratado como evento-teste para os Jogos Rio 2016.

O Maracanãzinho será o palco principal da fase final da Liga Mundial de Vôlei 2015. Casa do voleibol brasileiro desde sua inauguração, em 1954, o ginásio já recebeu competições internacionais de alto nível, como os Jogos Pan-Americanos Rio 2007, a fase final da Liga Mundial em 1995 e 2008, o Mundial de 1990 e o Mundialito de 1982. Em 2016, também marcará presença nos Jogos Olímpicos.

Liderados por Bernardinho, o Brasil chega à fase final da Liga Mundial de Vôlei com a missão de preparar a nova geração presente na convocação para os Jogos Olímpicos Rio 2016. É a responsabilidade de seguir disputando títulos, assim como a passada disputou. Apesar do retorno do líbero Serginho, grandes nomes como Giba e Dante não estão mais presentes.

Sem sustos, a Seleção Brasileira se classificou na liderança do Grupo A do torneio com 28 pontos. Foram nove vitórias em 12 jogos, encerrando com a segunda melhor campanha da primeira fase. Apenas a Rússia foi superior, tendo 100% de aproveitamento nos jogos que realizou.

Os números da França na Liga Mundial de Vôlei são assustadores. É digno lembrar que Japão, Coréia do Sul e República Tchecha, presentes no Grupo D, não são as mais técnicas do mundo. Porém, não é qualquer um que encerra a primeira fase com 100% de aproveitamento.

Doze jogos. Doze vitórias. Total de 35 pontos conquistados e apenas e apenas cinco sets perdidos durante toda a primeira fase. Oito vitórias por três sets a zero, três por três sets a um e uma por três sets a dois. Campanha espetacular, mas os principais desafios virão na fase final.

O Brasil é o maior campeão da Liga Mundial (nove títulos), mas não vence o torneio desde 2010, tendo sido vice em 2011, 2013 e 2014. Nas duas últimas edições, o título ficou com Rússia (2013) e Estados Unidos (2014).

A Liga Mundial de Voleibol de 2015 é a 26ª edição do torneio anual de voleibol masculino promovido pela Federação Internacional de Voleibol. Pela primeira vez a Liga Mundial será disputada por 32 seleções, quatro a mais com relação ao ano anterior, mas sem alterações na fórmula de disputa.

O maior torneio entre seleções do vôlei masculino do mundo chega à sua fase final. O Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, será mais uma vez o palco da fase final de Liga Mundial de Vôlei, recebendo Brasil, Estados Unidos, Sérvia, Itália, Polônia e França na luta pelo desejado troféu

Boa tarde, torcedor! Acompanhe agora a partida entre Brasil x França, pela fase final da Liga Mundial de Vôlei. Partida a ser disputada no Maracanãzinho, fique conosco!