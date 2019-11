Resultado Sérvia x Itália na Liga Mundial de Vôlei 2015 (2-3)

FIM DE JOGO! ITÁLIA VENCE O TIEBREAK POR 15 A 9 E O JOGO POR 3 A 2

5º SET: Outro bloqueio servio, agora triplo. 9 a 14

5º SET: Bloqueio duplo da Sérvia! 8 a 14

5º SET: Mengozzi ataca no fundo e a Italia aumenta a vantagem. 13 a 6

5º SET: Massari explora o bloqueio na entrada de rede. 12 a 4

5º SET: Sérvia não faz a bola passar da quadra de defesa. 11-3

5º SET: Vettori explora bem o bloqueio. 9 a 2

5º SET: Gianelli saca na rede. 2 a 8

5º SET: Bloqueio Italiano! 8 a 1

5º SET: É MAIS UM ACE ITALIANO! 7 a 1

5º SET: OUTRO ACE DA ITÁLIA! 6 a 1

5º SET: ACE DA ITÁLIA! 5 A 1

5º SET: Itália abre 4-1 no ínico do Tiebreak

5º SET: BLOQUEIO DUPLO DA ITÁLIA! Atanasijevic tem ataque negado. 3-1

5º SET: Rosic ataca mas a bola não passa da rede. 2-1 Itália

Itália e Sérvia disputaram alguns tiebrakes durante a Liga Mundial 2015. SRB ganhou 2 e perdeu 4. Enquanto a ITA venceu 3 e perdeu apenas 1

FIM DO QUARTO SET! SÉRVIA VENCE POR 25 A 20 E EMPATA O JOGO!

4º SET: Kovacevic dá toque por cima do bloqueio. 23-19

4º SET: Sérvia marca depois do Rally. 20-17

4º SET: NINGUÉM PARA ATANASIJEVIC! 21 Pontos para ele. 18-15

4º SET: Itália pontua por duas vezes seguidas. 15-17

4º SET: Atanasijevic explora o bloqueio. 17-13

4º SET: Segunda parcial fechada em vantagem para os servios 16-12

4º SET: Sérvia volta a abrir vantagem de 3 pontos. 14-11

4º SET: Itália melhora no jogo e encosta. 10-11

4º SET: Tempo técnico. Sérvia segue na frente 8-4

4º SET: ACE ITÁLIA! Lanza faz seu terceiro saque perfeito no jogo. 5-3

4º SET: Sérvia vai vencendo por 4 a 3

FIM DO TERCEIRO SET! ITÁLIA VENCEU POR 25 A 23

3º SET: MEDALHADA! Pancada de Lanza no peito do defensor servio 24-22

3º SET: Lanza acerta a rede em seu saque. 21-23

3º SET: Massari explora o bloqueio e a Itália abre 3 pontos. 23-20

3º SET: Petric na entrada de rede. 20-21

3º SET: Birarelli marca ponto em bloqueio simples, Itália vira 19-18

3º SET: Jogo empatado! 17-17

3º SET: No ataque seguinte a Italia também explora o bloqueio. 15-17

3º SET: Ivovic explora bloqueio depois do contra-ataque. 17-14

3º SET: Vettori saca na rede. 16-14 Sérvia

3º SET: Atanasijevic de novo! 15-13

3º SET: Petric põe a Sérvia na frente. 14-13

3º SET: Lanza vem do fundo e não acha defesa. 13-13

3º SET: Lisinac no meio de rede sem marcação. 13-12

3º SET: Atanasijevic ataca e a bola raspa no bloqueio. 12-11

3º SET: Ivovic parado no bloqueio duplo. Jogo empatado 11-11

3º SET: Birarelli mata bola de cheque. 10-11

3º SET: Lanza de novo sobe sozinho. 8-11

3º SET: Lanza sobe descamarcado na entrada de rede. 7-11

3º SET: Atanasijevic anota outro ponto para a Sérvia. 10-6

3º SET: Atanasijevic ataca explorando o bloqueio. 8-5

3º SET: Itália tenta defender ataque servio com manchete mas a recepção vai pra fora. 3-5

3º SET: Sérvia acerta contra-ataque com Petric. 5-2

3º SET: Birarelli acerte chute no meio de rede. 2-2

3º SET: Podrascanin abre o placar para a Sérvia. 1-0

FIM DO SEGUNDO SET! A SÉRVIA ACERTA UM ACE E EMPATA O JOGO EM 1 A 1

2º SET: Atanasejvic na entrada de rede. 23-14

2º SET: Lanza parado novamente no bloqueio duplo 22-13

2º SET: Ivovic acionado na ponta para cravar. 21-13

2º SET: Italianos tocam no bloqueio e é ponto servio. 20-12

2º SET: Vettori explora o bloqueio na saída de rede. 11-18

2º SET: Servia abre 8 pontos de vantagem. 18-10

2º SET: Lisinac recebe bola rápida no meio e marca. 16-10

2º SET: Mengozzi explora o bloqueio na entrada de rede. 8-12

2º SET: Largada de Jovovic por cima do bloqueio. 11-6

2º SET: Boa bola trabalhda no meio de rede sérvio. 10-5

2º SET: Ivovic acha a paralela para sair do bloqueio triplo. 8-4

2º SET: Lanza lança mal a bola no saque e ela vai pra fora. 6-3

2º SET: Lanza pego no bloqueio duplo. 5-1

2º SET: Italia marca seu primeiro ponto em erro de defesa do adversário. 1-4

2º SET: Bloqueio duplo da Sérvia! 4-0

2º SET: Ataque italiano não passa da rede e vantagem aumenta. 3-0

2º SET: ACE DE IVOVIC! 2-0

2º SET: O primeiro ponto do set é Sérvio. 1-0

FIM DO PRIMEIRO SET! A ITÁLIA VENCE POR 25 A 23

1º SET: Birarelli explora o bloqueio e a Italia retoma a dianteira. 23-22

1º SET: Duplo da Sérvia para o ataque italiano. 22-2

1º SET: Petric marca de cheque e a Sérvia encosta. 21-22

1º SET: Lisinac na bola de meio. 22-20

1º SET: Bola de meio fundo com Antoniov. 21-18

1º SET: Vettori força o saque mas a bola vai pra fora. 18-20

1º SET: Mengozzi toca na rede em tentativa de levantamento. 17-19

1º SET: TEMPO TÉCNICO PEDIDO POR BERRUTO! Servia está a 3 pontos de distância

1º SET: Ivovic marca em bola rápida na entrada de rede. 16-19

1º SET: Depois de Rally com defesas fantásticas da Sérvia a Italia marcou com Menozzi no contra. 19-13

1º SET: ACE DA SÉRVIA! Lisinac. 13-18

1º SET: ACE DA ITALIA! Vettori foi quem cravou o saque. 18-11

1º SET: Lanza acionado no meio fundo e marca o ponto italiano. 17-11

1º SET: Lanza toca na rede. 11-16

1º SET: TEMPO TÉCNICO! Sérvia diminue o placar mas ainda perde de muito. 10-16

1º SET: ACE DA SÉRVIA! Atanasevic foi quem acertou o saque.

1º SET: Lanza pontua também na saída. 15-7

1º SET: Jovic novamente acionado na saída de rede. 6-13

1º SET: Jovic explora o bloqueio e é ponto sérvio. 5-12

TEMPO PEDIDO POR NIKOLA GRBIC. Sérvia tem 7 pontos de desvantagem em relação ao advsersário

1º SET: BLOQUEIO ITÁLIA! Ataque sérvio parado no triplo. 12-5

1º SET: Lanza explora o bloqueio e a bola vai pra fora. 10-5

1º SET: Sérvia saca para fora! Itália vence 8 a 4

1º SET: ACE ITÁLIA! Mengozzi acerta o saque

1º SET: Bloqueio da Itália após Rally. 4 a 2

1º SET: Itália saca para fora. 1 a 0 Sérvia

ESCALAÇÃO DA ITALIA: Mengozzi, Vettori,Birarelli,Massari,Saitta e Lanza

ESCALAÇÃO DA SÉRVIA: Peric,Ivovic,Rosic, Stankovic, Lisinac e Podrascanin

Como diferencial, a edição 2015 da Liga Mundial de Vôlei não terá apenas a vistoria da FIVB, mas também do Comitê Olímpico Internacional. O torneio é tratado como evento-teste para os Jogos Rio 2016.

O Maracanãzinho será o palco principal da fase final da Liga Mundial de Vôlei 2015. Casa do voleibol brasileiro desde sua inauguração, em 1954, o ginásio já recebeu competições internacionais de alto nível, como os Jogos Pan-Americanos Rio 2007, a fase final da Liga Mundial em 1995 e 2008, o Mundial de 1990 e o Mundialito de 1982. Em 2016, também marcará presença nos Jogos Olímpicos.

A Sérvia sempre montou grandes seleções, entrou como favorita em diversos torneios e já conquistou inúmeros títulos. É reconhecidamente uma das maiores potências do esporte. Porém, naLiga Mundial de Vôlei, vive uma triste rotina: nunca ter levantado um caneco.

Ainda unido a Montenegro, ficaram com a prata em 2003 e 2005, nesta ocasião sendo derrotado dentro de casa pelo Brasil. A trajetória se repetiu em 2008 e 2009, onde novamente bateram na trave. Agora em 2015 é novamente favorita ao título, principalmente após ter encerrado a primeira fase com 23 pontos e sete vitórias no Grupo A

A Seleção Italiana está gravemente desfalcada nas finais da Liga Mundial de Vôlei. O técnico Mauro Berruto cortou da lista de convocados, apenas, o capitão Dragan Travica, o oposto Guilio Sabbi – maior pontuador do time na vitória por 3 a 2 sobre o Brasil, o ponteiro Luigi Randazzo e o craque do time, Ivan Zaytsev. O motivo: indisciplina por parte dos atletas

Segundo a Gazzetta dello Sport, os atletas teriam voltado ao hotel onde a delegação está hospedada depois do horário combinado, às 2h da manhã e irritando o treinador. Se a Itália já não era favorita com o elenco completo, agora, terá de ser na base da superação. Classificaram-se à segunda fase com apenas 16 pontos, sendo o melhor terceiro colocado.

O Brasil é o maior campeão da Liga Mundial (nove títulos), mas não vence o torneio desde 2010, tendo sido vice em 2011, 2013 e 2014. Nas duas últimas edições, o título ficou com Rússia (2013) e Estados Unidos (2014).

A Liga Mundial de Voleibol de 2015 é a 26ª edição do torneio anual de voleibol masculino promovido pela Federação Internacional de Voleibol. Pela primeira vez a Liga Mundial será disputada por 32 seleções, quatro a mais com relação ao ano anterior, mas sem alterações na fórmula de disputa.

O maior torneio entre seleções do vôlei masculino do mundo chega à sua fase final. O Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, será mais uma vez o palco da fase final de Liga Mundial de Vôlei, recebendo Brasil, Estados Unidos, Sérvia, Itália, Polônia e França na luta pelo desejado troféu

Boa tarde, torcedor! Acompanhe agora a partida entre Sérvia x Itália, pela fase final da Liga Mundial de Vôlei. Partida a ser disputada no Maracanãzinho, fique conosco!