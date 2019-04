Resultado Brasil x Estados Unidos na Liga Mundial de Vôlei 2015 (3-1)

Fique de olho no nosso site para saber tudo sobre o mundo dos esportes, com as melhores notícias esportivas. Esperamos você nas próximas transmissões. Até lá!

Brasil foi bem melhor no quarto set, mas sentiu o psicológico no momento final, deixou os americanos empatarem e precisou buscar na alma, essa vitória.

Saque tático, recepção foi em cheque e Lucarelli explora o defensor para por o Brasil muito próximo da fase seguinte.

4º Set, 2-1: ACAAAAAAAAAAABOOOU! BRASIL VENCE NO SUFOCO!

4º Set, 2-1: Murilo, explora o bloqueio, manda fora e Brasil tem mais um match point.

4º Set, 2-1: Jogada rápida de meio e EUA empatam novamente. 25/25.

4º Set, 2-1: TRIPLO BRASILEIRO DEVOLVE NO PÉ! Match point Brasil!

4º Set, 2-1: Anderson, na diagonal, sem defesa. 24/24.

4º Set, 2-1: Isola, Holt e Match Point Brasil.

4º Set, 2-1: Pedrada de Anderson sem nenhuma defesa. 23/23.

4º Set, 2-1: LIPE! LIPE! No contra ataque, entrada de rede, 23/22 Brasil.

4º Set, 2-1: Erra o saque, Anderson. 22/22. Que jogo, amigos!

4º Set, 2-1: Ace, Anderson! 21/22.

4º Set, 2-1: Lipe para no bloqueio simples! 21/21.

4º Set, 2-1: Ataque americano explora o bloqueio. 21/20.

4º Set, 2-1: BLOQUEIO BRASILEIRO! Bruninho! 21/19.

4º Set, 2-1: Lucão crava rápido. 20/19.

4º Set, 2-1: Lucão para no bloqueio e EUA empatam o jogo! 19/19.

4º Set, 2-1: Bola de cheque e EUA ficam à um ponto. 19/18.

4º Set, 2-1: Desvio no bloqueio brasileiro, manda a bola fora. 19/17.

4º Set, 2-1: Lucão! Pra respirar! 19/16.

4º Set, 2-1: Outro bloqueio americano e EUA enconstam de vez. 18/16.

4º Set, 2-1: EUA chegam no placar, após bloqueio brasileiro furar. 18/15 Brasil.

4º Set, 2-1: Rally disputado e ataque na diagonal pela saída de rede e ponto americano. 18/14.

4º Set, 2-1: Christenson isola o saque. 18/13.

4º Set, 2-1: De cheque, americanos marcam. 17/13.

4º Set, 2-1: Anderson encara o triplo brasileiro e usa bem o bloqueio. 17/12.

4º Set, 2-1: Isac, pelo meio, rápido. 17/11 Brasil.

4º Set, 2-1: Ataca pela entrada de rede e EUA anotam o ponto. 16/11.

4º Set, 2-1: Lipe encara o bloqueio, fura e crava o ponto. 16/10.

4º Set, 2-1: Bloqueio duplo para o ataque brasileiro. 15/10.

4º Set, 2-1: Russel marca, finalmente. 15/9 Brasil.

4º Set, 2-1: Erro juvenil dos americanos e Brasil vai caminhando bem para a vitória. 15/8.

4º Set, 2-1: Lucarelli, espetacular o seu jogo! Cravada! 14/8.

4º Set, 2-1: Saque tático entra e Brasil abre cinco pontos. 13/8.

4º Set, 2-1: Evandro devolve a paralela e Brasil marca 12/8.

4º Set, 2-1: Russel joga na paralela e Evandro não defende. 11/8 Brasil.

4º Set, 2-1: Lucarelli vira a bola e Brasil vai seguindo na frente. 11/7.

4º Set, 2-1: Vira a bola, Holt. 10/7.

4º Set, 2-1: Erra, Russel. 10/6.

4º Set, 2-1: Erra o saque, Lipe. 9/6.

4º Set, 2-1: Evandro usa a diagonal simples. 9/5.

4º Set, 2-1: Lipe não defende e a bola vai fora. 8/5 Brasil.

4º Set, 2-1: Holt erra o saque. 8/4 e jogo parado.

4º Set, 2-1: Evandro erra em bola de cheque. 7/4.

4º Set, 2-1: Levantamento furado do americano e Brasil tem 7/3.

4º Set, 2-1: Lipe entra muito bem e marca. 6/3.

4º Set, 2-1: Outro erro de saque brasileiro. 5/3.

4º Set, 2-1: Anderson, na rede. 5/2.

4º Set, 2-1: Mais um saque errado de Lucão. 4/2 .

4º Set, 2-1: Bruninho, na dividida na rede. 4/1 Brasil.

4º Set, 2-1: Lipe enterra mais uma. 3/1.

4º Set, 2-1: Ataque firme de Sander e Serginho não consegue salvar. 2/1.

4º Set, 2-1: Ataque americano vai longe. 2/0 Brasil.

4º Set, 2-1: Lipe, que pedrada pelo meio! 1/0 Brasil.

4º Set, 2-1: Vamos ao set que pode decidir a vida brasileira na Liga Mundial.

Evandro apareceu bem, deixou muitos pontos, Lipe entrou bem an reta final, mas Lucarelli foi o cara na reta final, matando o set na hora importante.

3º Set, 1-1: Lucarelli, jogando demais, fecha o terceiro set! Brasil 25 x 22 EUA e 2 sets a 1 para o time verde e amarelo.

3º Set, 1-1: Ataque americano vai pra fora! Set point Brasil. 24/22.

3º Set, 1-1: Lucarelli, um monstro no jogo!. 23/22.

3º Set, 1-1: Não tem defesa e ataque americano empata. 22/22.

3º Set, 1-1: Lucarelli em bola de fundo, sem defesa. 22/21 Brasil.

3º Set, 1-1: Mais uma bola de meio rápida e EUA marca. 21/21.

3º Set, 1-1: Isac, ponto importante ao Brasil. 21/20.

3º Set, 1-1: Pelo meio, sem bloqueio, Holt empata. 20/20.

3º Set, 1-1: Lipe, vira no contra ataque e Brasil passa à frente. 20/19.

3º Set, 1-1: Isac crava de cheque. Empata o Brasil. 19/19.

3º Set, 1-1: Para na rede, o saque americano. 18/19.

3º Set, 1-1: Lucão isola o saque. 17/19.

3º Set, 1-1: Lucão não deixa resposta defensiva. 17/18 EUA.

3º Set, 1-1: Erra o saque, Lucarelli. 16/18 EUA.

3º Set, 1-1: Vissoto joga contra a marcação e ganha o ponto. 16/17.

3º Set, 1-1: Desvio no bloqueio mata a defesa de fundo brasileira. 15/17.

3º Set, 1-1: Lucarelli reaparece. 15/16 EUA.

3º Set, 1-1: Evandro deixa seu ponto no peito do americano. 14/16 EUA.

3º Set, 1-1: Bloqueio americano para ataque pelo meio de Lucão. 13/16 EUA.

3º Set, 1-1: Bruninho invade quadra e EUA abrem dois pontos. 1/15.

3º Set, 1-1: Ataque na diagonal de fundo e EUA marcam o ponto. 13/14 EUA.

3º Set, 1-1: Rally sensacional e Isac ataca bem pelo meio para empatar o jogo. As duas equipes atacando e defendendo demais. 13/13.

3º Set, 1-1: Ace de Anderson. EUA viram o jogo. 12/13 EUA.

3º Set, 1-1: Sander enterra na quadra brasileira. Tudo igual. 12/12.

3º Set, 1-1: Evandro ataca na diagonal longa e ponto brasileiro. 12/11.

3º Set, 1-1: Evandro toca na rede e EUA empatam o terceiro set. 11/11.

3º Set, 1-1: Paralela bem feita e EUA marcam. 11/10.

3º Set, 1-1: Evandro explora o bloqueio e ganha o ponto brasileiro. 11/9.

3º Set, 1-1: Lucão também fica na rede. 10/9 Brasil.

3º Set, 1-1: Christenson erra o saque. 10/8 Brasil.

3º Set, 1-1: Evandro ataca, mas a bola fica na rede. 9/8 Brasil.

3º Set, 1-1: Lucão crava na quadra americana. 9/7 Brasil.

3º Set, 1-1: Erro de Sander e Brasil vai ao tempo técnico com 8/7.

3º Set, 1-1: Saque de Evandro fica fora. 7/7.

3º Set, 1-1: Evandro usa o bloqueio e marca o ponto. 7/6 Brasil.

3º Set, 1-1: Isac saca mal. 6/6.

3º Set, 1-1: Evandro joga bem na paralela. 6/5 Brasil.

3º Set, 1-1: Russel aparece pelo meio e marca o ponto. 5/5.

3º Set, 1-1: Brasil marca ponto após todo um começo errado. 5/4 Brasil.

3º Set, 1-1: Murilo isola diagonal e EUA empatam. 4/4.

3º Set, 1-1: Desvio no bloqueio brasileiro mata a defesa e EUA marcam 4/3.

3º Set, 1-1: Subiu livre mas isolou ataque pelo meio de rede. 4/2 Brasil.

3º Set, 1-1: Russel saca mal. 3/2 Brasil.

3º Set, 1-1: Christenson vira ataque pela entrada de rede. 2/2.

3º Set, 1-1: Evandro ataca no fundo e Brasil tem 2/1.

3º Set, 1-1: Erro no saque seguinte e 1/1.

3º Set, 1-1: E já começamos com ace de Lucarelli. 1/0 Brasil.

Vamos ao terceiro set e que pode definir o futuro brasileiro na liga.

Mais uma vez o equilibrio foi alto, mas o Brasil pecou nas viradas de bola. Na reta final, perdeu bolas fáceis e os americanos aproveitaram para abrir no set.

​2º Set, 1-0: Bloqueio simples de Christenson e EUA fecha o segundo set. Tudo igual no jogo em 1 set para cada.

​2º Set, 1-0: Erra o saque Christenson. 22/24.

​2º Set, 1-0: Erra, Murilo e set point EUA. 21/24.

​2º Set, 1-0: Erro de saque americano. 21/23.

2º Set, 1-0: Bloqueio americano em fácil ataque brasileiro. 20/23 EUA.

VAVEL Brasil presente no grande jogo desta tarde.

2º Set, 1-0: Murilo, de cheque! 20/22 EUA.

2º Set, 1-0: Lucão enterra no ataque. 19/22 EUA.

2º Set, 1-0: Anderson ataca com toque no bloqueio brasileiro e ponto americano. 18/22.

2º Set, 1-0: Lucarelli erra mais um contra ataque e EUA abrem 3 pontos. 18/21.

2º Set, 1-0: Lucão chuta pelo meio, mas a bola pega na fita e sai. 18/20 EUA.

2º Set, 1-0: Ataque americano e desvio no bloqueio brasileiro dá o ponto para os EUA. 18/19 .

2º Set, 1-0: Agora o Russel errou. 18/18.

2º Set, 1-0: Russel saca demais. Ponto americano. 17/18.

2º Set, 1-0: Sander ataca no fundo e Murilo não pega. 17/17.

2º Set, 1-0: Defesa com os pés de Lucão, contra ataque brasileiro com Lucarelli, dividindo na rede e ponto brasileiro. 17/16.

2º Set, 1-0: Para na rede, saque americano. 16/16.

2º Set, 1-0: Ataca bem pelo meio e EUA passam à frente. 15/16.

2º Set, 1-0: Holt manda longe. 15/15.

2º Set, 1-0: Entrada de rede e Russel cola no chão. 14/15 EUA.

2º Set, 1-0: Contra ataque brasileiro e Lucarelli empata na diagonal curta. 14/14.

2º Set, 1-0: Evandro usa o bloqueio para pontuar. 13/14 EUA.

2º Set, 1-0: Bola pega na antena em ataque brasileiro. 12/14. EUA.

2º Set, 1-0: Anderson desempata novamente. 12/13 EUA.

2º Set, 1-0: Christenson ainda tenta salva bola fora da quadra. 12/12.

2º Set, 1-0: Erro de saque brasileiro. 11/12 EUA.

2º Set, 1-0: Lucarelli jogando demais! Ponto brasileiro. 11/11.

2º Set, 1-0: Anderson usa o bloqueio brasileiro para passar à frente. 10/11 EUA.

2º Set, 1-0: Lucão usa o bloqueio e marca o ponto. 10/10.

2º Set, 1-0: Erro de saque brasileiro. 9/10 EUA.

2º Set, 1-0: Lucão marca ponto na guerra pelo meio. 9/9.

2º Set, 1-0: Anderson ataca na paralela sem defesa para Murilo. 8/9 EUA.

2º Set, 1-0: Lucarelli na diagonal. Jogando demais! 8/8.

2º Set, 1-0: Holt vira o ponto após rally sensacional e defesas das duas equipes trabalhando muito. 7/8 e jogo parado.

2º Set, 1-0: Isac em jogada rápida de meio. 7/7.

2º Set, 1-0: Bola na saída de rede e Anderson usa a diagonal longa. 6/7 EUA.

2º Set, 1-0: Erra o saque Anderson. 6/6.

2º Set, 1-0: Bola rápida com Holt e ponto americano. 5/6 EUA.

2º Set, 1-0: Bloqueio pra fora e empate brasileiro. 5/5.

2º Set, 1-0: Erro de ataque brasileiro e EUA passam à frente. 4/5 EUA.

2º Set, 1-0: Bloqueio americano para ataque brasileiro e tudo igual em 4/4.

2º Set, 1-0: Mais uma bola rápida de meio e Anderson converte. 4/3 Brasil.

2º Set, 1-0: Anderson erra ataque e Brasil abre dois pontos. 4/2.

2º Set, 1-0: Lucarelli vira o ataque brasileiro após levantamento de Serginho. 3/2 Brasil.

2º Set, 1-0: Bola rápida pelo meio e Holt crava. Nem viu. 2/2.

2º Set, 1-0: Christenson saca e outro erro americano. 2/1 Brasil.

2º Set, 1-0: Russel explode a bola no peito do Bruninho. 1/1.

2º Set, 1-0: Holt abre o set sacando na fita, anda e a bola vai pra fora. 1-0 Brasil.

Vamos ao segundo set.

Jogo muito equilibrado, mas com muitos erros, principalmente de saque, para ambos os times.

1º Set, 27-26: Bloqueio de Lucão e Brasil fecha o primeiro set. 28 x 26 e Brasil tem 1 set a 0.

1º Set, 26-26: Lucarelli sensacional, improvisa o bloqueio e marca o ponto. 27-26 e outro set point.

1º Set, 26-25: Russel, livre na entrada de rede. 26-26.

1º Set, 25-25: Holt erra e mais um set point Brasil. 26-25.

1º Set, 25-24: Anderson crava na saída de rede. 25-25.

1º Set, 24-24: Serginho faz golpe de vista e garante o ponto. 25-24. Set point.

1º Set, 24-23: Lipe erra no saque. 24-24.

1º Set, 23-23: Vissoto e set point Brasil. 24-23.

1º Set, 23-22: Rally intenso, mas americanos empatam em contra ataque. 23-23.

1º Set, 22-22: Lucarelli virando todas! 23-22.

1º Set, 22-21: Anderson ataca, pega no bloqueio brasileiro e sai. 22-22.

1º Set, 21-21: Russel também erra. 22-21.

1º Set, 21-20: Erra o saque, Isac. 21-21.

1º Set, 20-20: Lucarelli usa o bloqueio e o Brasil retoma a vantagem. 21-20.

1º Set, 19-20: Christenson fica na rede. 20-20.

1º Set, 19-19: Só pancada americana e EUA passam à frente. 19-20.

1º Set, 18-19: Sander erra e Brasil volta na partida. 19-19.

1º Set, 17-19: Isac bem acionado pelo meio e marca. 18-19.

1º Set, 17-18: Holt marca em jogada rápida pelo meio de rede. 17-19.

1º Set, 16-18: Sander isola o saque. 17-18.

1º Set, 16-17: Erro de saque de Lucão. 16-18.

1º Set, 15-17: Bloqueio brasileiro em um rally disputado! 16-17.

1º Set, 15-16: Anderson ataca no corredor e não tem defesa. 15-17.

1º Set, 15-15: Mais um ace de Anderson! EUA passam à frente. 15-16 EUA.

1º Set, 15-14: Ace de Anderson. 15-15.

1º Set, 15-13: Ataque bem feito e EUA diminui. 15-14.

1º Set, 15-13: Técnico americano para o jogo.

1º Set, 14-13: Murilo, de cheque! 15-13.

1º Set, 13-13: Ataque americano vai fora e Brasil vira a partida. 14-13.

1º Set, 12-13: Evandro loge da rede, usa muito bem a paralela. 13-13.

1º Set, 12-12: Saca mal, Evandro. 12-13.

1º Set, 11-12: Lucarelli contra ataca usando o bloqueio e volta a empatar. 12-12.

1º Set, 11-11: Murilo recepciona mal e EUA passa à frente pela primeira vez. 11-12.

1º Set, 11-10: Triplo americano para ataque brasileiro e EUA empata o jogo. 11-11.

1º Set, 11-9: Duplo sobe e para Evandro. 11-10.

1º Set, 11-8: Jogada de meio e Lee marca o nono ponto. 11-9.

1º Set, 10-8: Outro erro de ataque e Brasil abre 11-8.

1º Set, 9-8: Triplo sobe, ninguém toca e a bola vai fora. Brasil 10-8.

1º Set, 8-8: Evandro marca, na entrada de rede. 9-8 Brasil.

1º Set, 8-7: Bola chutada de meio e Lee empata. 8-8.

1º Set, 8-7: Tempo técnico após 15 pontos jogados.

1º Set, 7-7: Pedrada pelo meio e Isac crava na quadra americana. 8-7 Brasil.

1º Set, 7-6: Mais um erro brasileiro de saque, 7-7.

1º Set, 6-6: Sander isola o saque. 7-6 Brasil.

1º Set, 6-5: Christenson bloqueia Murilo e empata. 6-6.

1º Set, 6-4: Dessa vez, a bola sai por pouco. 6-5.

1º Set, 5-4: Ace Lucão! 6-4.

1º Set, 4-4: Lucarelli pela linha dos três. 5-4.

1º Set, 4-3: Mais uma bola rápida de meio e Holt marca. 4-4.

1º Set, 3-3: Lucarelli ataca no bloqueio e a bola sai. 4-3 Brasil.

1º Set, 3-2: Acelerada de meio e Lee crava no chão. 3-3.

1º Set, 2-2: Mini rally e Lucarelli explora o bloqueio. 3-2 Brasil.

1º Set, 2-2: Outro erro de saque e tudo igual em 2-2.

1º Set, 1-1: Christenson para na rede. 2-1 Brasil.

1º Set, 1-0: Murilo saca pra fora. 1-1.

1º Set, 0-0: Evandro já solta a direita no fundo e abre o placar no contra ataque. 1-0 Brasil.

Vamos ao jogo. Saque inicial é brasileiro.

Brasil com: Murilo, Isac, Evandro, Lucarelli, Lucas, Bruninho, Serginho. Técnico: Bernardinho.

EUA com: Holt, Christenson, Lee, Anderson, Sander e Russel. John Speraw.

Arbitragem com Andrey Zenovich (Rus) e Hernan Casamiquela (Arg)

Com direito à capela, hino emociona e empurra o time do Brasil.

Hino Nacional do Brasil, no Ginásio do Maracanãzinho.

Agora, Hino Nacional dos EUA.

Vamos para o protocolo de início de partida.

Pelo lado americano, Anderson é um dos destaques do time, além de Sanders, eleito MVP da Liga passada.

De um lado, o jovem e eficiente Lucarelli. Maior pontuador do jogo de ontem, será a esperança brasileira.

Brasil em quadra com camisa amarela, calção azul e meias brancas. EUA de vermelho, calção azul e meias brancas.

Brasil precisa de um 3 x 0 para avançar de fase. EUA é o atual campeão e será um duelo imperdível, nesta tarde.

Equipes fazem o trabalho de aquecimento para o clássico do vôlei mundial.

O Brasil precisa demais da vitória. A derrota ontem, para a França, obriga o time a vencer e bem, o selecionado americano.

Quadra do Maracanãzinho receberá outro ótimo público. A torcida já se faz presente.

Como diferencial, a edição 2015 da Liga Mundial de Vôlei não terá apenas a vistoria da FIVB, mas também do Comitê Olímpico Internacional. O torneio é tratado como evento-teste para os Jogos Rio 2016.

O Maracanãzinho será o palco principal da fase final da Liga Mundial de Vôlei 2015. Casa do voleibol brasileiro desde sua inauguração, em 1954, o ginásio já recebeu competições internacionais de alto nível, como os Jogos Pan-Americanos Rio 2007, a fase final da Liga Mundial em 1995 e 2008, o Mundial de 1990 e o Mundialito de 1982. Em 2016, também marcará presença nos Jogos Olímpicos.

Liderados por Bernardinho, o Brasil chega à fase final da Liga Mundial de Vôlei com a missão de preparar a nova geração presente na convocação para os Jogos Olímpicos Rio 2016. É a responsabilidade de seguir disputando títulos, assim como a passada disputou. Apesar do retorno do líbero Serginho, grandes nomes como Giba e Dante não estão mais presentes.

Sem sustos, a Seleção Brasileira se classificou na liderança do Grupo A do torneio com 28 pontos. Foram nove vitórias em 12 jogos, encerrando com a segunda melhor campanha da primeira fase. Apenas a Rússia foi superior, tendo 100% de aproveitamento nos jogos que realizou.

Donos de um ataque poderoso e de um dos melhores bloqueios do mundo, os Estados Unidos não defendem o título da Liga Mundial de Vôlei por acaso. Com uma campanha irretocável, fazendo frente aos principais adversários, são favoritos para o bicampeonato.

A Seleção Americana foi outra que também avançou sem dificuldades. Líderes no Grupo B, terminaram a primeira fase com 27 pontos, também com nove vitórias, assim como os brasileiros. Porém, devido a ter uma vitória por três sets a zero a menos, ficaram atrás na pontuação geral.

O Brasil é o maior campeão da Liga Mundial (nove títulos), mas não vence o torneio desde 2010, tendo sido vice em 2011, 2013 e 2014. Nas duas últimas edições, o título ficou com Rússia (2013) e Estados Unidos (2014).

A Liga Mundial de Voleibol de 2015 é a 26ª edição do torneio anual de voleibol masculino promovido pela Federação Internacional de Voleibol. Pela primeira vez a Liga Mundial será disputada por 32 seleções, quatro a mais com relação ao ano anterior, mas sem alterações na fórmula de disputa.

O maior torneio entre seleções do vôlei masculino do mundo chega à sua fase final. O Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, será mais uma vez o palco da fase final de Liga Mundial de Vôlei, recebendo Brasil, Estados Unidos, Sérvia, Itália, Polônia e França na luta pelo desejado troféu

Boa tarde, torcedor! Acompanhe agora a partida entre Brasil x Estados Unidos, pela fase final da Liga Mundial de Vôlei. Partida a ser disputada no Maracanãzinho, fique conosco!