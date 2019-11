Resultado Estados Unidos x França na Liga Mundial de Vôlei 2015(3-1)

Encerramos por aqui a transmissão! Itália e Sérvia duelam daqui a pouco buscando a segunda vaga do Grupo I. A Polônia tem classificação encaminhada. Obrigado pela audiência, até a próxima!

16:12 Com esse resultado a seleção brasileira está eliminada da Liga Mundial. Passam franceses e americanos

FIM DE JOGO! Os Estados Unidos fecha o jogo por 3 sets a 1(25/21, 25/22 , 24/26 e 25/20)



4º SET: Holt saca para fora. 20-25

4º SET: ACE DOS ESTADOS UNIDOS! 24-19

4º SET: França erra em tentativa de levantamento. 23-19

4º SET: Holta ataca para fora. 19-22

4º SET: França marca ponto de ataque com Tillie. 18-22

4º SET: Rouzier saca na rede! 22-17

4º SET: Anderson saca na rede! 17-21

4º SET: França também saca fora. 21-16

4º SET: Estados Unidos saca para fora. 16-20

4º SET: França saca na rede! 20-15

4º SET: Ngapeth explora o bloqueio. 15-19

4º SET: 4 toques no ataque da França. 18-14

4º SET: Outro bloqueio de Le Roux, agora solo. 14-16

4º SET: Bloqueio duplo da França com Le Roux e Ngapeth. 13-16

4º SET: Estados Unidos marca por mais 2 vezes. 16-12

4º SET: Anderson sobe bem e marca o ponto. 14-12

4º SET: Christenson ataca para fora. 12-13

4º SET: ACE DA FRANÇA! Lafitte. 11-13

4º SET: França pontua com Rouzier. 10-13

4º SET: Le Roux é bloqueado por Smith. 13-9

4º SET: Lotman joga bola por cima do bloqueio. 12-9

4º SET: Jaeschke tenta achar a diagonal e erra o alvo. 9-10

4º SET: França saca pra fora. 10-7

4º SET: Jaeschke vem do meio fundo e é bloqueado. 6-9

4º SET: ACE DOS ESTADOS UNIDOS! Anderson faz 9-5

4º SET: Christenson acha bem a parela. 8-5

4º SET: Estados Unidos defende mal e a bola sobra pra Tillie sozinho na rede. 5-7

4º SET: Rouzier explora o bloqueio. 4-7

4º SET: Anderson na ponta! 7-3

4º SET: França diminiu mas americanos respondem. 6-3

4º SET: Estados Unidos ataca bem outra vez pelo meio. 5-2

4º SET: Ataque americano ia fora mas Tillie sem querer tocou na bola. 4-2

4º SET: Sander responde de mesmo modo. 3-2

4º SET: Tillie em chama pelo meio de rede. 2-2

4º SET: Anderson e Smith capturam Ngapeth no bloqueio duplo. 2-1

4º SET: Estados Unidos marca no contra-ataque com Sander. 1-1

4º SET: Rouzier joga a bola fora mas ela toca no bloqueio. 1-0

FIM DO TERCEIRO SET! França vence o set por 26 a 24

3º SET: Segunda bola de Rouzier nesse fim de set. 25-24

3º SET: Tillie no chão! 24-24

3º SET: Jaeschke na ponta. Match Point Estados Unidos

3º SET: Lafitte pelo meio. 23-23

3º SET: Holt superou bloqueio simples para marcar o 23º ponto. 23-22

3º SET: Chamada agora foi em Rouzier, sumido do jogo. 22-22

3º SET: Anderson largou o braço e Tillie não segurou. 22-21

3º SET: Ataque baseado no camisa 9. Foi ele quem empatou o jogo. 21-21

3º SET: Todas as bolas procuram Ngapeth. Dessa vez ele mandou para fora. 21-20

3º SET: Holt se atrapalhou na defesa e deixou a bola cair. 20-20

3º SET: Le Roux pelo meio. 19-20

3º SET: Anderson sai bem na ponta marcado por dois. 20-18

3º SET: Bola bem aberta de Toniutti para Ngapeth. Ponto da França! 18-19

3º SET: Ngapeth usa bem o bloqueio para pontuar. 17-19

3º SET: França até tenta defender ataque americano por 2 vezes mas não consegue. 19-16

3º SET: Ataque de Holt não passa da rede. 16-18

3º SET: Tillie volta pro jogo! Ponto francês é dele. 15-18

3º SET: Smith ataca fora. 14-17

3º SET: Holt muito mal no serviço. Erra mais um 13-17

3º SET: Christenson faz o 17º ponto. 17-12

3º SET: França diminui. 12-16

3º SET: Segunda parcial é fechada 16-11 Estados Unidos na parada técnica

3º SET: Le Roux na entrada de rede. 11-15

3º SET: ACE DE ANDERSON. 15-10

3º SET: Ponto dos Estados Unidos. 14-10

3º SET: Rouzier mete bola na paralela depois do rally. 10-13

3º SET: Le Roux ataca e o bloqueio americano encosta na rede. 9-13

3º SET: França saca para fora. 13-8

3º SET: Bloqueio da França toca na rede. 12-7

3º SET: Toniutti levanta de manchete e Ngapeth acerta de segunda. 7-11

3º SET: Jaeschke explora o duplo. 11-6

3º SET: Ngapeth sobe na linha dos 3 e na acerta o ataque. 10-5

3º SET: Le Roux saca na rede. 9-5

3º SET: Sander força o serviço e a bola vai fora. 5-8

3º SET: Dois pontos seguidos para os Estados Unidos. 8-4

3º SET:ACE Toniutti. Saque balanceado do levantado cai rasante depois da rede. 3-6

3º SET: Ngapeth ataca de segunda e surpreende. 2-6

3º SET: Rozier parado no bloqueio e a vantagem vai aumentando. 6-1

3º SET: Estados Unidos abre 5-1

3º SET: Jaeschke saca na rede. 3-1

3º SET: Ngapeth ataca fora pela segunda vez. 3-0

3º SET: Ngapeth ataca fora. 2-0

3º SET: Estados Unidos faz 1 a 0

FIM DO SEGUNDO SET! Sidibe é bloqueado e os Estados Unidos fecha por 25 a 22, e vence o jogo por 2 sets a 0

2º SET: Le Roux sobe sozinho no bloqueio para parar o adversário. 22-24

2º SET: Agora ele sacou na rede. 24-21

2º SET: ACE DA FRANÇA! Le Golf foi quem marcou direto. 21-23

2º SET: Bola levantada para Ngapeth se redimir. 20-23

2º SET: Ngapeth é bloqueado por Holt e Christenson. 23-19

2º SET: Arbitros marcam irregularidade na formação dos Estados Unidos. 19-22

2º SET: Christenson de cheque. 22-18

2º SET: Sidibe lança mal a bola e o serviço vai pra fora. 21-18

2º SET: Le Golf de novo! 18-20

2º SET: Jaeschke larga o braço e Ngapeth não consegue defender. 20-17

2º SET: Le Golf sobe livre pelo meio de rede. 17-19

2º SET: Sidibe entra e é pego pelo bloqueio. 19-16

2º SET: Rouzier chuta pra fora. 18-16

2º SET: Ngapeth apenas retribui o favor. 17-16

2º SET: Christenson saca para fora. 16-16

2º SET: Anderson marca o ponto que dá vantagem na segunda parcial. 16-15

2º SET: Le Golf finaliza mas a jogada é parada por toque na rede, ponto França. 15-15

2º SET: França passa empata mas os americanos recuperam a liderança. 15-14

2º SET: Sander desperdiça o serviço. 13-14

2º SET: Christenson aproveita bem a paralela. 14-12

2º SET: Rouzier explora o bloqueio 11-12

Torcida francesa canta "Allez le bleu" e os brasileiros acompanham

2º SET: Estados Unidos marca mais um ponto. 12-10

2º SET: Anderson tentou desmarcar do bloqueio e não achou a quadra. 10-11

2º SET: Smith isola seu serviço. 9-11

2º SET: Duas bolas defesas dos Estados Unidos terminaram com Anderson atacando na paralela. 11-8

2º SET: Le Golf tenta o Ace mas ela sai perto da linha. 10-8

2º SET: Jaeschke saca na rede. 8-9

2º SET: Ngapeth saca fora. 9-7

2º SET: Anderson foi parado por Le Golf e Rouzier no bloqueio. 7-8

2º SET: Ngapeth explorando o bloqueio. 6-8

2º SET: Smith também pelo centro do ataque. 8-5

2º SET: Ngapeth na saída de rede. 5-7

2º SET: Agora quem sobe pelo meio é Holt. 7-4

2º SET: Le Golf acionado pelo centro. 4-6

2º SET: Saque de Anderson agora passa direto pra fora. 3-5

2º SET: Anderson saca forte e na volta da bola Christenson faz de cheque. 5-2

2º SET: Le Golf em bola de meio. 2-3

2º SET: Tillie ataca para fora. 3-1

2º SET: Toque francês na rede coloca norte-americanos em vantagem. 2-1

2º SET: Estados Unidos já empata. 1-1

2º SET: Estados Unidos erra no passe e França abre o placar no 2º Set. 1-0

FIM DO PRIMEIRO SET! Le Roux saca na rede e os Estados Unidos fecha por 25 a 21

1º SET: Anderson ataca para fora. 21-24

1º SET: Após Rally sensacional com otimas defesas França marca o ponto. 20-24

1º SET: Rouzier de novo desperdiça o ataque. 24-19

1º SET: Rouzier foi capturado pelo duplo americano. 23-19

1º SET: Lee larga bola por cima do bloqueio. 22-19

1º SET: Tillie ataca para fora sem marcação. 21-19

1º SET: Sander tinha pouco espaço perto da rede mas soube atacar. 20-19

1º SET: Agora o camisa 9 saca na rede. 19-19

1º SET: Outra vez Ngapeth! 18-17

1º SET: Ngapeth usa bem o bloqueio em seu favor. 17-17

1º SET: Christenson marca seu primeiro ponto no jogo. 17-16

1º SET: Holt saca fora. 16-16

1º SET: Rouzier ataca pra fora e os Estados Unidos vai para a segunda parcial em vantagem. 16-15

1º SET: Sander vem bem do fundo e empata o set. 15-15

1º SET: ACE Holt! 14-15

1º SET: Anderson recebe bola limpa na ponta e ataca bem. 13-15

1º SET: Sander saca para fora. 15-12

1º SET: Depois de esforço da defesa americana Anderson finaliza mal ataque de meio fundo. 14-11

1º SET: Toniutti continua com os erros de saque. 11-13

1º SET: Smith devolve o presente jogando fora. 13-10

1º SET: Ngapeth saca na rede. 10-12

1º SET: Estados Unidos erra duas vezes e vantagem da França vai a 3 pontos. 12-9

1º SET: Rouzier faz o 10º francês. 10-9

1º SET: Toniutti acha Ngapeth desmarcado e ele manda para fora. 9-9

1º SET: França vai bem no contra ataque. 9-7

1º SET: Estados Unidos vira bola de segunda. 7-8

1º SET: Ngapeth de novo! Bem marcado soube usar o bloqueio em seu favor. 8-6

1º SET: Ngapeth subiu e espetou a bola no bloqueio americano. 7-6

1º SET: Jaeschke na entrada explorando o bloqueio. 6-6

1º SET: Anderson saca na rede. 6-5

1º SET: Jaeschke vem do meio fundo e marca. 5-5

1º SET: Tillie de novo na entrada de rede explorando o duplo 5-4

1º SET: Toniutti recebe de Ngapeth e acerta a paralela. 4-4

1º SET: Tillie é acionado muito perto da rede e para no duplo. 4-3

1º SET: Anderson de novo explorando o bloqueio 3-3

1º SET: Tillie acerta bola na entrada de rede 3-2

1º SET: Anderson explora o bloqueio 2-2

1º SET: ACE DE NGAPETH! França vira 2-1

1º SET: Estados Unidos marca o 1º ponto. 1-0

COMEÇA O JOGO!

ESCALAÇÃO DA FRANÇA: Toniutti, Tillie, Rouzier, Ngapeth, Le Roux, Le Goff, Lyneel.

ESCALAÇÃO DOS Estados Unidos: Holt, Christenson, Lee, Anderson, Sander e Russel. John Speraw.

14:01 Torcida brasileira canta "França, França" em apoio a seleção européia

13:59 Equipes perfiladas para a execução dos hinos. Daqui a pouco começa definição do Grupo I

Aquecimento da equipe americana pouco antes da execução dos Hinos Nacionais

13:50 O último cenário possível é de vitória americana por 3 sets a 2. Cenário esse que classificaria os norte-americanos e brasileiros tirando a França da competição

13:49 Vamos aos cenários possíveis nesta tarde: Vitórias da França por qualquer placar colocam o Brasil na segunda fase. Se os Estados Unidos vencer por 3 a 0 passa junto à equipe européia. A vitória por 3 sets 1 indicaria triplíce empate no grupo e a situação seria definida por máxima pontução nessa fase final.

13:48 O Grupo I ainda não está decidido tendo as 3 seleções chances de classificar às semifinais da Liga Mundial

13:47 Os Estados Unidos acabou perdendo para a seleção brasileira na estréia também por 3 sets a 1. Matthew Anderson foi melhor anotador da equipe e também da partida com 23 pontos

13:43 A França abriu a competição vencendo o Brasil por 3 sets a 1 (27-29, 25-21, 31-29, 25-19) com boa participação dos atacantes Rouzier (21 pontos) e Ngapeth (16 pontos).

Como diferencial, a edição 2015 da Liga Mundial de Vôlei não terá apenas a vistoria da FIVB, mas também do Comitê Olímpico Internacional. O torneio é tratado como evento-teste para os Jogos Rio 2016.

O Maracanãzinho será o palco principal da fase final da Liga Mundial de Vôlei 2015. Casa do voleibol brasileiro desde sua inauguração, em 1954, o ginásio já recebeu competições internacionais de alto nível, como os Jogos Pan-Americanos Rio 2007, a fase final da Liga Mundial em 1995 e 2008, o Mundial de 1990 e o Mundialito de 1982. Em 2016, também marcará presença nos Jogos Olímpicos.

Donos de um ataque poderoso e de um dos melhores bloqueios do mundo, os Estados Unidos não defendem o título da Liga Mundial de Vôlei por acaso. Com uma campanha irretocável, fazendo frente aos principais adversários, são favoritos para o bicampeonato.

A Seleção Americana foi outra que também avançou sem dificuldades. Líderes no Grupo B, terminaram a primeira fase com 27 pontos, também com nove vitórias, assim como os brasileiros. Porém, devido a ter uma vitória por três sets a zero a menos, ficaram atrás na pontuação geral.

Os números da França na Liga Mundial de Vôlei são assustadores. É digno lembrar que Japão, Coréia do Sul e República Tchecha, presentes no Grupo D, não são as mais técnicas do mundo. Porém, não é qualquer um que encerra a primeira fase com 100% de aproveitamento.

Doze jogos. Doze vitórias. Total de 35 pontos conquistados e apenas e apenas cinco sets perdidos durante toda a primeira fase. Oito vitórias por três sets a zero, três por três sets a um e uma por três sets a dois. Campanha espetacular, mas os principais desafios virão na fase final.

O Brasil é o maior campeão da Liga Mundial (nove títulos), mas não vence o torneio desde 2010, tendo sido vice em 2011, 2013 e 2014. Nas duas últimas edições, o título ficou com Rússia (2013) e Estados Unidos (2014).

A Liga Mundial de Voleibol de 2015 é a 26ª edição do torneio anual de voleibol masculino promovido pela Federação Internacional de Voleibol. Pela primeira vez a Liga Mundial será disputada por 32 seleções, quatro a mais com relação ao ano anterior, mas sem alterações na fórmula de disputa.

O maior torneio entre seleções do vôlei masculino do mundo chega à sua fase final. O Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, será mais uma vez o palco da fase final de Liga Mundial de Vôlei, recebendo Brasil, Estados Unidos, Sérvia, Itália, Polônia e França na luta pelo desejado troféu

Boa tarde, torcedor! Acompanhe agora a partida entre Estados Unidos x França, pela fase final da Liga Mundial de Vôlei. Partida a ser disputada no Maracanãzinho, fique conosco!