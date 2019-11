Resultado Sérvia x Polônia na Liga Mundial de Vôlei 2015 (3-2)

19:27 Encerramos por aqui a transmissão!Amanhã tem mais com as duas semifinais. Obrigado pela audiência, até a próxima!

19:22 As semifinais estão definidas assim: Estados Unidos x Sérvia às 10hs, enquanto França x Polônia fecham logo em seguida.

19:20 Com a vitória a Sérvia se junta a derrotada Polônia e classifica as semifinais. Itália e Brasil, os maiores campeões da Liga Mundial ficam fora dos 4 melhores em 2015

FIM DE JOGO! SÉRVIA GANHA A PARTIDA POR 3 SETS A 2, FECHANDO EM 15 A 13 O TIEBREAK

5º SET: Polônia não consegue segurar ataque sérvio e a bola sai da quadra. 14-13

5º SET: Kubiak enche a mão e marca. 13-13

5º SET: Konarski finaliza pra fora. 13-12

5º SET: Lisinac abusa da categoria para tirar do bloqueio. 12-12

5º SET: Petric coloca muita força no saque e isola. 12-11

5º SET: Petric na saída de rede na paralela. 11-11

5º SET: Excelente ataque de Kurek na ponta e a virada. 11-10

5º SET: Bloqueio funcionando! Mika foi parado e os sérvios passaram a frene 10-9

5º SET: Sérvia se recuperou depois de tempo técnico. 9-9

5º SET: ACE DA POLÔNIA! 9-7

5º SET: Defesa Sérvia seguiu funcionando mas descuidou do terceiro toque e a bola caiu. 8-7

5º SET: Polônia precisou de 4 chances para pontuar. O bloquei parou seu ataque nas 3 primeiras. 7-6

5º SET: Mais dois giros e 6-6 no placar

5º SET: Duas trocas de ponto depois segue empate. 4-4

5º SET: Sérvia empata o jogo. 2-2

5º SET: Mika na entrada de rede anota o seu 2-1

5º SET: Polônia saca na rede. 1-1

5º SET: Kurek abre o tiebreak acertando seu ataque. 1-0 Polônia

FIM DO QUARTO SET! Sérvia vence por 25 a 22 e jogo vai ao Tiebreak

4º SET: Novakowski responde usando a força. 22-24

4º SET: Atanasijevic usa toda sua categoria para achar bola na diagonal. 24-21

4º SET: Lisinac saca para fora. 21-23

4º SET: Kurek foi detido por duplo bloqueio. 23-20

4º SET: Kubiak saca na rede. 22-20

4º SET: Jogo segue empatado. 20-20

4º SET: Atanasijevic invadiu a quadra quando bloqueava. 18-18

4º SET: Toque de Bieniek na rede. 18-17

4º SET: Polônia empata com Kurek. 17-17

4º SET: Sérvia vai a segunda parcial vencendo por 16 a 15

4º SET: Novakowisk aparecendo pelo centro da quadra. 15-15

4º SET: Kurek isola seu serviço. 15-14

4º SET: Petric erra o saque. 14-14

4º SET: Petric larga a pancada vinda detrás da linha dos 3. 14-13

4º SET: O mesmo Atanasijevic explora o bloqueio. 13-13

4º SET: Atanasijevic saca na rede. 13-12

4º SET: Sérvia empate o set. 12-12

4º SET: Kubiak dá toque leve encobrindo a cobertura. 11-10

4º SET: Atanasijevic detido por bloqueio duplo. 10-10

4º SET: Kurek desperdiça outro ataque. 10-8

4º SET: Kubiak responde na entrada de rede. 8-9

4º SET: Uros Kovacevic na ponta. 9-7

4º SET: Kurek isola a bola em ataque de meio fundo. 8-7

4º SET: Uros Kovacevic fura o bloqueio com tranquilidade. 7-7

4º SET: Agora a Polônia retoma a liderança. 7-5

4º SET: Sérvia marca dois pontos seguidos e vira o set. 6-5

4º SET: Polônia saca bem e no contra-ataque pontua com Kubiak. 5-4

4º SET: Novakowski faz o corta luz e Buszek anota o ponto. 4-4

4º SET: ACE DA SÉRVIA! Petric. 4-3

4º SET: Polônia abriu 3 a 1 mas a Sérvia foi buscar. 3-3

FIM DO TERCEIRO SET! Polônia vence, 25 a 22. No placar geral está 2 sets a 1 em favor dos poloneses

3º SET: Polônia toca na rede. 22-24

3º SET: Atanasijevic aproveita reclamação da Polônia para atacar. 21-23

3º SET: Uros Kovacevic responde. 20-23

3º SET: Kurek vai bem na ponta. 23-19

3º SET: N.Kovacevic explora o bloqueio. 19-22

3º SET: Bieniek é quem pontua pelo meio agora. 22-18

3º SET: Kubiak recebe levantamento ruim e chuta para longe. 18-21

3º SET: Novakowski recebe bola rápida pelo meio. 21-17

3º SET: Mika saca na rede. 17-20

3º SET: Agora o bloqueio é quem acha Atanasijevic. 20-16

3º SET: Atanasijevic consegue achar buraco no bloqueio. 16-19

3º SET: ACE DE KUREK! Polônia abre 4 pontos de vantagem. 19-15

3º SET: Szalpuk lança mal a bola e desperdiça o serviço. 15-17

3º SET: Petric ataca para fora. 17-14

3º SET: Bieniek saca na rede. 16-14

3º SET: Polônia toca na rede em tentativa de bloqueio. 14-15

3º SET: Duplo polones nega ataque a Ivovic. 14-13

3º SET: Atanasijevic vem do fundo de quadra e explora o bloqueio. 13-13

3º SET: Kubiak sozinho joga no fundo da quadra. 13-12

3º SET: Kurek ataca sem marcação e chuta fora. 12-12

3º SET: Kubiak faz o ponto para a Polônia. 12-11

3º SET: ACE DA SÉRVIA! Atanasijevic empata o jogo. 10-10

3º SET: Atanasijevic responde na saída de rede. 9-10

3º SET: Novakowski recebeu poucas bolas mas tem bom aproveitamento. 10-9

3º SET: Outra chamada em Petric que faz o ponto. 8-9

3º SET: Petric vai bem na diagonal. 7-9

3º SET: 4 toques da Sérvia no meio do rally. 9-6

3º SET: A Polônia vai vencendo 7 a 6

18:01 2º árbitro foi removido após sentir um mal estar

3º SET: Drzyzga marca de segunda. 4-3

3º SET: N.Kovacevic manda por cima do bloqueio e a igualdade é retomada. 3-3

3º SET: Jogo empatado em 2-2

3º SET: Outra vez explorando o bloqueio. 2-1

3º SET: Kurek explorando o bloqueio. 1-0

FIM DO SEGUNDO SET! A Sérvia ganha por 25 a 22 e empata o jogo em 1 set a 1

2º SET: Lisinac toca na rede quando ia bloquear, ponto polones. 22-24

2º SET: Atanasijevic agora joga em cima do líbero que não consegue defender. 24-21

2º SET: Atanasijevic acha espaço mínimo da cobertura para anotar o 23º ponto. 23-21

2º SET: Mika vai bem subindo sozinho. 21-22

2º SET: ACE DA SÉRVIA! Podrascanin. 22-20

2º SET: Kurek parado pelo duplo sérvio. 21-20

2º SET: Lisinac e Atanasijevic param Kubiak no duplo. 20-20

2º SET: Sérvia também usando o bloqueio, mas para explorar. 19-20

2º SET: Kurek ataca bem sobre o bloqueio simples. 20-18

2º SET: Bloqueio duplo da Polônia por duas vezes seguidas. 19-18

2º SET: Sérvia erra seu ataque. 17-18

2º SET: Podrascanin toca na rede. 15-18

2º SET: Novakowisk faz em bola de saída. 14-17

2º SET: Foram 4 tentativas da Sérvia até Atanasijevic acertar. 17-13

2º SET: Mika pontua pela primeira vez. 13-16

2º SET: Jovovic para Kubiak em bloqueio simples. 16-12

2º SET: Lisinac faz mais um ponto. 15-12

2º SET: Kovacevic se atrapalha na defesa de um ataque. 12-14

2º SET: Pancadaça de Kubiak sem marcação. 11-14

2º SET: Depois do Ace ele força demais e vai fora. 14-10

2º SET: ACE DA POLÔNIA! Bieniek. 10-13

2º SET: A Polônia também explora o bloqueio. 9-13

2º SET: Atanasijevic não vê marcação dupla e acerta em cheio no bloqueio mas ela vai fora. 13-8

2º SET: Lisinac na entrada responde. 12-8

2º SET: Kurek explora bloqueio duplo na saída de rede. 8-11

2º SET: Duas chamadas em Atanasijevic. Na segunda ele acerta o outro lado da quadra. 11-7

2º SET: Sérvia saca na rede. 7-10

2º SET: Petric acha boa bola de meio. 10-6

2º SET: Atanasijevic tenta atacar mas a bola não passa da rede. 6-9

2º SET: Jovovic saca para fora. 5-9

2º SET: Podrascanin acha boa diagonal curta. 9-4

2º SET: Kubiak foi chamado na ponta e parou no bloqueio duplo. 8-4

2º SET: Kubiak tenta duas vezes. Na primeira o bloqueio defende e na segunda ele toca na rede. 7-4

2º SET: Kurek de novo! 4-6

2º SET: Toque rápido pelo meio e ponto de Lisinac. 6-3

2º SET: Buszek explora o bloqueio. 3-5

2º SET: Atanasijevic desce o braço em cima da defesa. 5-2

2º SET: Kurek agora pelo meio. 2-4

2º SET: Petric na entrada de rede. 4-1

2º SET: Kurek acha boa paralela. 1-3

2º SET: Erro polonês no levantamento. 3-0

2º SET: Polônia erra seu contra ataque. 2-0

2º SET: Mozdzonek marca 1-0 Sérvia

FIM DO PRIMEIRO SET! Novakowisk acerta bola pelo meio e a Polônia vence por 25 a 18

1º SET: Buszek isola tentativa de ataque. 18-24

1º SET: N.Kovacevic aproveita o bloqueio e pontua. 17-24

1º SET: ACE DA SÉRVIA! Podrascanin. 16-23

1º SET: N.Kovacevic aparecendo como valvula de escape. 15-23

1º SET: Kurek da linha dos 3 solta a bomba. 23-14

1º SET: Buszek aproveita bloqueio pra marcar. 22-14

1º SET: Ataque pelo meio é parado por Bieniek. 21-14

1º SET: Terceiro serviço seguido errado da Sérvia. 20-14

1º SET: Sérvia saca pra fora outra vez. 19-13

1º SET: N.Kovacevic aproveita fraca cobertura do bloqueio para pontuar. 13-18

1º SET: Lisinac também desperdiça o serviço. 18-12

1º SET: Kubiak saca para fora. 12-17

1º SET: N.Kovacevic também parado no duplo. 17-11

1º SET: Atanasijevic parado no bloqueio duplo. 16-11

1º SET: Kovacevic anota na saída de rede. 11-15

1º SET: Saque de Atanasijevic vai pra fora. 15-10

1º SET: Atanasijevic acha boa diagonal. 10-14

1º SET: Bola levantada na ponta e Kubiak anotou. 14-9

1º SET: No serviço seguinte Kubiak jogou fora. 9-13

1º SET: ACE DA POLÔNIA! Kubiak. 13-8

1º SET: Buszek pelo meio de rede. 12-8

1º SET: Kovacevic explora o triplo e ela cruza toda sua quadra de defesa. 8-11

1º SET: Agora Ivovic sobe sozinho. 7-11

1º SET: Sérvia ataca para fora. 11-6

1º SET: Bola de meio funcionando com Szalpuk 10-6

1º SET: Novakowski saca para fora. 6-9

1º SET: De novo Kurek. 9-5

1º SET: Novakowski ataca na bola rápida de meio. 8-5

1º SET: Kurek solta o braço e os servios não defendem. 7-4

1º SET: Agora Atanasijevic pontua de trás da linha dos 3. 4-6

1º SET: Atanasijevic saca para fora. 6-3

1º SET: Buszek não passa pelo bloqueio duplo. 3-5

1º SET: ACE DE BIENIEK! 5-2

1º SET: Ponto para Buszek. 4-2

1º SET: Kovacevic marca os dois primeiros pontos. 2-3

1º SET: E erra o terceiro ataque. 3-0

1º SET: Sérvia erra os dois primeiros ataques. 2-0 Polônia

COMEÇOU O JOGO!

ESCALAÇÃO DA POLÔNIA: Kurek,Kubiak, Bieniek, Zatorkski

ESCALAÇÃO DA SÉRVIA: Kovacevic, Ivovic, Petric, Anasijevic,Jovovic,Lisinac e Mastovic

16:43 Execução dos Hinos Nacionais de Polônia e Sérvia

16:39 Do outro lado quem aquece é a Polônia que vai jogar de vermelho e com detalhes em branco na parte de baixo do uniforme

16:38 Últimos ajustes da Sérvia que vai jogar de branco com uma faixa vermelha cruzando o peito

16:31 A Polônia deve se classificar até em caso de derrota pois venceu a Itália por 3 sets 1 na segunda rodada do Grupo I.

16:29 A Sérvia necessita da vitória para continuar na competição já que perdeu para a Itália por 3 sets a 2 na primeira rodada

16:27 Depois da decisão do Grupo I em que França e Estados Unidos se classificaram a rodada dupla em sequência com o duelo Polônia X Sérvia

Como diferencial, a edição 2015 da Liga Mundial de Vôlei não terá apenas a vistoria da FIVB, mas também do Comitê Olímpico Internacional. O torneio é tratado como evento-teste para os Jogos Rio 2016.

O Maracanãzinho será o palco principal da fase final da Liga Mundial de Vôlei 2015. Casa do voleibol brasileiro desde sua inauguração, em 1954, o ginásio já recebeu competições internacionais de alto nível, como os Jogos Pan-Americanos Rio 2007, a fase final da Liga Mundial em 1995 e 2008, o Mundial de 1990 e o Mundialito de 1982. Em 2016, também marcará presença nos Jogos Olímpicos.

O revés ainda está fresco na memória. No dia em que poderia celebrar o inédito tetracampeonato mundial, a Seleção Brasileira encontrou uma valente Polônia. Atuando dentro de casa, os europeus conseguiram o impossível: triunfar novamente na fase final. O placar, que apontou 3 sets a 1, com parciais de 18/25, 25/22, 25/23 e 25/22, deu o segundo título mundial de vôlei à história do país.

A história pode se repetir, mas agora o mando de quadra é brasileiro. Vice-líder do Grupo B, sendo desbancado apenas pelos Estados Unidos, encerrou sua participação na primeira fase com 22 pontos, tendo conquistado oito vitórias nos 12 jogos.

A Sérvia sempre montou grandes seleções, entrou como favorita em diversos torneios e já conquistou inúmeros títulos. É reconhecidamente uma das maiores potências do esporte. Porém, na Liga Mundial de Vôlei, vive uma triste rotina: nunca ter levantado um caneco.

Ainda unido a Montenegro, ficaram com a prata em 2003 e 2005, nesta ocasião sendo derrotado dentro de casa pelo Brasil. A trajetória se repetiu em 2008 e 2009, onde novamente bateram na trave. Agora em 2015 é novamente favorita ao título, principalmente após ter encerrado a primeira fase com 23 pontos e sete vitórias no Grupo A

O Brasil é o maior campeão da Liga Mundial (nove títulos), mas não vence o torneio desde 2010, tendo sido vice em 2011, 2013 e 2014. Nas duas últimas edições, o título ficou com Rússia (2013) e Estados Unidos (2014).

A Liga Mundial de Voleibol de 2015 é a 26ª edição do torneio anual de voleibol masculino promovido pela Federação Internacional de Voleibol. Pela primeira vez a Liga Mundial será disputada por 32 seleções, quatro a mais com relação ao ano anterior, mas sem alterações na fórmula de disputa.

O maior torneio entre seleções do vôlei masculino do mundo chega à sua fase final. O Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, será mais uma vez o palco da fase final de Liga Mundial de Vôlei, recebendo Brasil, Estados Unidos, Sérvia, Itália, Polônia e França na luta pelo desejado troféu.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe agora a partida entre Sérvia x Polônia, pela fase final da Liga Mundial de Vôlei. Partida a ser disputada no Maracanãzinho, fique conosco!