Resultado Estados Unidos x Sérvia na Liga Mundial 2015 (2-3)

FIM DE JOGO! A SÉRVIA FECHA O 5º SET POR 15 A 12 E CONFIRMA A VITÓRIA

5º SET: ACE DA SÉRVIA! Okolic. 14-12

5º SET: Starovic dá uma pancada que desvia no bloqueio. 13-12

5º SET: Anderson erra ataque e jogo empata. 12-12

5º SET: Anderson saca na rede. 11-12

5º SET: Christenson aproveita espaço no bloqueio para marcar. 12-10

5º SET: Levantador americano tenta ajeitar bola com uma mão e ela escapa. 10-11

5º SET: Estados Unidos desperdiça saque. 9-11

5º SET: Giram as duas equipes e a vantagem americana continua. 11-8

5º SET: Joeschke explora bem o bloqueio sérvio. 10-7

5º SET: Bloqueio tripl0 dos Estados Unidos toca na rede. 7-9

5º SET: Uros Kovacevic bloqueado por duas vezes seguidas na mesma jogada. 9-6

5º SET: ACE DOS ESTADOS UNIDOS! Christenson. 8-6

5º SET: Christenson solta o braço e Kovacevic não defende. 7-6

5º SET: Atanasijevic explora o bloqueio. 6-6

5º SET: Atanasijevic pego pelo bloqueio duplo. 6-5

5º SET: Jaeschke anotando na ponta. 5-5

5º SET: Estados Unidos para no bloqueio triplo e a torcida vem junto. 5-4

5º SET: ACE DA SÉRVIA! N.Kovacevic empata 4-4

5º SET: Troca de pontos entre as equipes. 4-2

5º SET: ACE DE ANDERSON! 3-1

5º SET : As seleções marcam 1 ponto cada. 1-1

FIM DO QUARTO SET! Estados Unidos vence por 25 a 20. Jogo vai ao Tiebreak

4º SET: Jaeschke na saída de rede. 24-20

4º SET: Anderson acerta pancada do fundo. 23-20

4º SET: As seleções fazem o giro em quadra. 22-20

4º SET: Sander saca na rede. 19-21

4º SET: Christenson captura Uros Kovacevic no bloqueio simples. 21-18

4º SET: Atansijevic saca na rede. 20-18

4º SET: Atanasijevic bate forte e Laeschke não consegue segurar. 18-19

4º SET: David Lee agora aparece no meio fundo. 19-17

4º SET: Estados Unidos joga saque para fora. 17-18

4º SET: N.Kovacevic toca na antena antes de atacar. 18-16

4º SET: Holt em bola rápido no meio vira o jogo. 17-16

4º SET: Sander acha boa diagonal na entrada de rede. 16-16

4º SET: David Lee toca a rede e a Sérvia assume liderança. 16-15

4º SET: Jaeschke desperdiça o serviço. 15-15

4º SET: Jaeschke muito bem no set respondeu na cara do bloqueio. 15-14

4º SET: Uros Kovacevic sempre pelas pontas. 14-14

4º SET: Lee pelo meio acha boa paralela. 14-13

4º SET: Sérvia empata o jogo. 13-13

4º SET: Jaeschke explora bem o bloqueio. 13-11

4º SET: Lisinac parado no duplo. 12-11

4º SET: N.Kovacevic jogada repetida e agora o sérvio acerta. 11-11

4º SET: N.Kovacevic é parado por bloqueio duplo. 11-10

4º SET: E rodam de novo! 10-10

4º SET: As duas seleções rodam outra vez. 9-9

4º SET: Estados Unidos empata em bola de meio. 8-8

4º SET: Uros Kovacevic recoloca a bola no chão. 8-7

4º SET: Anderson na ponta empata. 7-7

4º SET: Sérvia vira o jogo com erro americano e torcida vibra. 7-6

4º SET: Uros Kovacevic na entrada de rede. 6-6

4º SET: Bola de meio com David Lee. 6-5

4º SET: Troca de erros no serviço. 5-5

4º SET: Christenson bate forte e a bola explode no peito do defensor. 4-3

4º SET: N.Kovacevic bate num minímo espaço no fundo da quadra. 3-3

4º SET: Sérvia diminui a diferença. 2-3

4º SET: N.Kovacevic capturado pelo bloqueio duplo. 3-1

4º SET: Sander acerta tentativa de ataque. 2-1

4º SET: Vidovic empata pelo meio. 1-1

4º SET: Loeschke faz 1-0

FIM DO TERCEIRO SET! Estados Unidos vence o set por 27 a 25. Agora 2 sets a 1 Sérvia

3º SET: ACE DOS ESTADOS UNIDOS! 26-25

3º SET: Estados Unidos empata. 25-25

3º SET: Atanasijevic pontuou bem na saída. Match Point Sérvia!

3º SET: Erro de saque dos Estados Unidos. 24-24

3º SET: N.Kovacevic parado pelo bloqueio duplo. 24-23

3º SET: Anderson define contra ataque. 23-23

3º SET: N.Kovacevic outra vez usando o bloqueio. 23-22

3º SET: Podrascanin erra segundo serviço no Set. 22-22

3º SET: Sander isola ataque próximo a rede, 22-21

3º SET: Kovacevic explora o bloqueio duplo na ponta. 21-21

3º SET: Lee acerta chute pelo meio. 21-20

3º SET: N.Kovacevic atacando do meio fundo. 20-20

3º SET: ACE DE JAESCHKE! 20-19

3º SET: Toque de Anderson na rede quando subia para atacar. 19-18

3º SET: Bloqueio duplo da Sérvia funcionando. 18-18

3º SET: Jaeschke de novo acionado na entrada de rede. 18-17

3º SET: Sander ataca bem do meio fundo. 17-17

3º SET: Holt saca direto para fora. 17-16

3º SET: Jaeschke marcou pela entrada de rede. 16-16

3º SET: Estados Unidos desperdiça serviço. 16-15

3º SET: N.Kovacevic parado duas vezes pelo bloqueio duplo. 15-15

3º SET: Anderson sobe contra o simples e acha bom espaço no fundo de quadra. 14-15

3º SET: Atanasijevic saca bem e na volta N.Kovacevic manda de cheque. 15-13

3º SET: Atanasijevic na saída de rede coloca boa entre dois defensores do bloqueio. 14-13

3º SET: Russell ataca duas vezes antes de marcar. Na primeira fica no bloqueio e na segunda usa o block para pontuar. 13-13

3º SET: Podrascanin saca na rede. 12-13

3º SET: N.Kovacevic é outro que atende sempre que é acionado. 13-11

3º SET: ACE DOS ESTADOS UNIDOS! Lee. 10-12

3º SET: Toque no bloqueio da Sérvia. 9-12

3º SET: Sander capturado pelo bloqueio triplo. 12-8

3º SET: N.Kovacevic explora o bloqueio. 11-8

3º SET: Atanasijevic dá toque de categoria e marca o ponto. 10-8

3º SET: Anderson ataca para fora. 9-8

3º SET: ACE DA SÉRVIA! Uros Kovacevic. 8-8

3º SET: Estados Unidos vai para a primeira parcial vencendo. 8-6

3º SET: Uros Kovacevic erra uma e a bola vai fora. 7-6

3º SET: Sander responde com bola de meio. 6-6

3º SET: Uros Kovacevic não se importa com bloqueio duplo e pontua mesmo assim. 6-5

3º SET: Central Lee anota seu primeiro ponto. 5-5

3º SET: Estados unidos capturado no bloqueio duplo. 5-4

3º SET: Atanasijevic ataca com força e Anderson não consegue fazer a defesa. 4-4

3º SET: Jaeschke explora o bloqueio duplo. 4-3

3º SET: N.Kovacevic acerta a cabeça do bloqueador e a bola sai. 3-3

3º SET: Sérvia também saca na rede. 3-2

3º SET: Anderson força muito o saco que vai fora. 2-2

3º SET: Jaeschke salva uma bola e na sequencia Anderson pontua de longe. 2-1

3º SET: Sander responde na ponta. 1-1

3º SET: Sérvia começa abrindo 1-0

FIM DO SEGUNDO SET! Sérvia faz 25 a 21 e abre 2 sets a 0

2º SET: Lisinac crava com força a bola de meio. 24-20

2º SET: Anderson sobe sem marcação. 20-23

2º SET: Uros Kovacevic vai bem na ponta. 23-19

2º SET: Sérvia pontua por duas vezes e abre diferença. 22-18

2º SET: Lotman explora bloqueio duplo. 18-20

2º SET: Sérvia captura ataque norte-americano em bloqueio duplo. 20-17

2º SET: As duas equipes trocam pontos. 19-17

2º SET: Atanasijevic responde com outra pancada. 18-16

2º SET: Anderson finaliza rally com pancada na ponta. 16-17

2º SET: Atanasijevic sobe contra bloqueio simples e coloca bola no fundo da quadra. 17-16

2º SET: ACE DOS ESTADOS UNIDOS! Holt. 15-16

2º SET: Anderson responde. 14-16

2º SET: Uros Kovacevic faz mais um ponto. 16-13

10:51 Erik Shoji cai fora de quadra e precisa ser atendido

2º SET: Nesse segundo Set é bola em Uros Kovacevic que ele vira todas! 15-13

2º SET: No serviço o camisa 14 acerta a rede. 13-14

2º SET: Atansijevic usa bem a força no ataque. 14-12

2º SET: Holt com bola de meio. 12-13

2º SET: ACE DOS ESTADOS UNIDOS! Smith. 11-12

2º SET: Sérvia desperdiça o serviço. 10-12

2º SET: Lothan capturado pelo bloqueio duplo. 12-9

2º SET: Russell isola o saque. 11-9

2º SET: Uros Kovacevic não consegue fazer a bola passar. 9-10

2º SET: Anderson tira os Estados Unidos do marasmo. 8-10

2º SET: ACE DA SÉRVIA! Jovovic. 10-7

2º SET: Terceira chamada seguida em Uros Kovacevic. 9-7

2º SET: De novo Uros Kovacevic na ponta. 8-7

2º SET: Uros explora o bloqueio. 7-7

2º SET: N.Kovacevic vira mais uma. 6-7

2º SET: ACE DOS ESTADOS UNIDOS! Christenson. 7-5

2º SET: Estados Unidos retoma a vantagem. 6-5

2º SET: Mais dois pontos para a Sérvia que empata o jogo. 5-5

2º SET: Sérvia vai bem no rally defendendo 3 bons ataques e em uma bola longa a defesa americana na alcança. 3-5

2º SET: Uros agora vai ao saque e acerta a rede. 5-2

2º SET: Uros Kovacevic marca mais um. 2-4

2º SET: Holt recebe pelo meio e marca o ponto. 4-1

2º SET: Uros Kovacevic acha boa diagonal. 1-3

2º SET: Anderson explora bem o bloqueio na saída. 3-0

2º SET: Sander na entrada de rede amplia a vantagem. 2-0

2º SET: Ataque forte americano atinge a cabeça de N.Kovacevic. 1-0

10:32 André Heller multi-campeão pela seleção brasileira é homenageado pela CBV

FIM DO PRIMEIRO SET! Sérvia vence por 25 a 23

​1º SET: Uros Kovacevic recebe bem na entrada de rede. 24-23

​1º SET: Chamada repetida no ponteiro e ele é pego pelo bloqueio duplo. 23-23

​1º SET: Atanasijevic acha espaço no duplo americano e crava a bola na diagonal. 23-22

​1º SET: Lisinac tenta bola de meio mas não passa da rede. 22-22

​1º SET: Sander agora vai bem. 21-22

1º SET: Anderson na outra ponto repete o feito do companheiro. 22-20

1º SET: Sander isola o ataque norte-americano. 21-20

1º SET: N.Kovacevic faz o ponto mas queima a linha dos 3. 20-20

1º SET: Atanasijevic saca para fora. 19-20

1º SET: ACE DA SÉRVIA! Atanasijevic. 20-18

1º SET: Pela terceira vez seguida eles desperdiçam o saque. 19-18

1º SET: Agora o ataque norte-americano foi pelo meio fundo. 18-18

1º SET: E outra vez os Estados Unidos saca para fora. 18-17

1º SET: De novo boa chamada em Smith pelo meio. 17-17

1º SET: Estados Unidos saca para fora. 17-16

1º SET: Smith faz no contra ataque rápido pelo meio. 16-16

1º SET: Anderson também usa o bloqueio para pontuar. 16-15

1º SET: Uros Kovacevic explora o bloqueio. 16-14

1º SET: Christenson vai bem no contra ataque. 14-15

1º SET: ACE DA SÉRVIA! Lisinac. 15-13

1º SET: Christenson ataca para fora em chamada no meio fundo. 14-13

1º SET: Uros Kovacevic aproveita bloqueio confuso e coloca a bola no meio dos jogadores. 13-13

1º SET: ACE DOS ESTADOS UNIDOS! Sander. 13-12

1º SET: Sander usa bem a diagonal no contra ataque. 12-12

1º SET: Anderson saca na rede. 12-11

1º SET: Bloqueio triplo para Atanasijevic. 11-11

1º SET: Erro de levantamento e a bola sobra pra Holt matar de cheque. 10-11

1º SET: Atanesijevic desperdiça o serviço. 9-11

1º SET: Bom contra-ataque pelo meio com Lisinac. 11-8

1º SET: Sander explora bem o bloqueio duplo. 8-10

1º SET: Marcação confusa da arbitragem e ponto pra Sérvia. 10-7

1º SET: Christenson erra o saque. 9-7

1º SET: Chamada repetida e Anderson acerta a diagonal. 7-8

1º SET: Anderson ataca de segunda e isola a bola. 8-6

1º SET: Podrascanin aparece rápido no jogo. 7-6

1º SET: Christenson vai bem na saída de rede. 6-6

1º SET: Anderson se atrapalha na defesa e não consegue segurar ataque sérvio. 6-5

1º SET: Atanasijevic atacou fora mas o americano tocou na bola. 5-5

1º SET: Anderson de novo na entrada de rede. 5-4

1º SET: Sérvia não consegue passar a bola pela segunda vez. 4-3

1º SET: Agora N.Kovacevic bate mal de trás da linha e a bola não passa. 3-3

1º SET: N.Kovacevic explora bem o bloqueio. 3-2

1º SET: Anderson solta a bomba e depois provoca os sérvios. 2-2

1º SET: Smith saca para fora. 2-1

1º SET: Sander empata o jogo. 1-1

1º SET: Bom rally no primeiro ponto que Atansijevic finaliza. 1-0

COMEÇA O JOGO!

ESCALAÇÃO DA SÉRVIA: Kovacevic, Ivovic, Petric, Atanasijevic,Jovovic,Lisinac e Mastovic

ESCALAÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS: Holt, Christenson, Lee, Anderson, Sander, Russell e Watten

09:53 Hinos nacionais sendo executados no ginásio

09:52 Ontem na partida contra a Polônia o atacante Atanasijevic marcou 27 pontos.

09:51 Seleção brasileira que venceu os americanos na segunda rodada do grupo mas foi eliminada por saldo de pontos

09:50 Se os Estados Unidos passar a final pode lutar pelo 2º título consecutivo que não acontece na Liga Mundial desde 2009/2010 com as conquistas da seleção brasileira

09:47 Esse será o 13º confronto entre Estados Unidos e Sérvia na história da Liga Mundial. São 9 vitórias para norte-americanos, enquanto os sérvios venceram apenas 3 duelos

09:42 As duas seleções iniciaram o aquecimento em quadra faltando pouco mais de 20 minutos antes do ínicio da partida

09:41 Já a Sérvia começou perdendo para a Itália por 3 sets a 0 e foi buscar a classificação contra a Polônia em jogo de 5 sets que fechou o Grupo J

09:39 Os Estados Unidos se classificaram com campanha de 1 vitória e 1 derreto nessa fase final da Liga Mundial. O triunfo por 3 sets a 1 foi contra a França e a derrota para o Brasil no mesmo placar

Como diferencial, a edição 2015 da Liga Mundial de Vôlei não terá apenas a vistoria da FIVB, mas também do Comitê Olímpico Internacional. O torneio é tratado como evento-teste para os Jogos Rio 2016.

O Maracanãzinho será o palco principal da fase final da Liga Mundial de Vôlei 2015. Casa do voleibol brasileiro desde sua inauguração, em 1954, o ginásio já recebeu competições internacionais de alto nível, como os Jogos Pan-Americanos Rio 2007, a fase final da Liga Mundial em 1995 e 2008, o Mundial de 1990 e o Mundialito de 1982. Em 2016, também marcará presença nos Jogos Olímpicos.

A Sérvia sempre montou grandes seleções, entrou como favorita em diversos torneios e já conquistou inúmeros títulos. É reconhecidamente uma das maiores potências do esporte. Porém, na Liga Mundial de Vôlei, vive uma triste rotina: nunca ter levantado um caneco.

Ainda unido a Montenegro, ficaram com a prata em 2003 e 2005, nesta ocasião sendo derrotado dentro de casa pelo Brasil. A trajetória se repetiu em 2008 e 2009, onde novamente bateram na trave. Agora em 2015 é novamente favorita ao título, principalmente após ter encerrado a primeira fase com 23 pontos e sete vitórias no Grupo A

Donos de um ataque poderoso e de um dos melhores bloqueios do mundo, os Estados Unidos não defendem o título da Liga Mundial de Vôlei por acaso. Com uma campanha irretocável, fazendo frente aos principais adversários, são favoritos para o bicampeonato.

A Seleção Americana foi outra que também avançou sem dificuldades. Líderes no Grupo B, terminaram a primeira fase com 27 pontos, também com nove vitórias, assim como os brasileiros. Porém, devido a ter uma vitória por três sets a zero a menos, ficaram atrás na pontuação geral.

O Brasil é o maior campeão da Liga Mundial (nove títulos), mas não vence o torneio desde 2010, tendo sido vice em 2011, 2013 e 2014. Nas duas últimas edições, o título ficou com Rússia (2013) e Estados Unidos (2014).

A Liga Mundial de Voleibol de 2015 é a 26ª edição do torneio anual de voleibol masculino promovido pela Federação Internacional de Voleibol. Pela primeira vez a Liga Mundial será disputada por 32 seleções, quatro a mais com relação ao ano anterior, mas sem alterações na fórmula de disputa.

O maior torneio entre seleções do vôlei masculino do mundo chega à sua fase final. O Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, será mais uma vez o palco da fase final de Liga Mundial de Vôlei, recebendo Brasil, Estados Unidos, Sérvia, Itália, Polônia e França na luta pelo desejado troféu

Bom dia, torcedor! Acompanhe agora a semifinal entre Estados Unidos x Sérvia, pela fase final da Liga Mundial de Vôlei. Partida a ser disputada no Maracanãzinho, fique conosco!