Resultado Polônia x França na semifinal da Liga Mundial de Vôlei 2015 (2-3)

Encerramos por aqui a transmissão!Amanhã tem mais com a grande final e a decisão do 3º lugar. Obrigado pela audiência, até a próxima!

FIM DE JOGO! A França vence por 17 a 15, 3 sets a 2 no total e vai para a final da Liga Mundial 2015 enfrentar a Sérvia.

5º SET: Rouzier de novo dá a chance à França. 16-15

5º SET: Kubiak empata. 15-15

5º SET: Ngapeth dá uma deixadinha. 15-14

5º SET: Polônia vai buscar o empate. 14-14

5º SET: Ngapeth vem da linha dos 3 e pontua. Match point França 14-12

5º SET: Rouzier recebe livre e isola o ataque. 12-13

5º SET: Ponto para a Polônia. 11-13

5º SET: Polônia toca na rede. 13-10

5º SET: França dá outro bloqueio duplo. 12-10

5º SET: Kurek detido por Lafitte e Rouzier no duplo. 11-10

5º SET: Lafitte tenta a diagonal curta e joga fora. 10-10

5º SET: Mika também usa o bloqueio pra pontuar. 9-10

5º SET: Rouzier recebe na ponta e estoura em cima do bloqueio. 10-8

5º SET: Ngapeth saca na rede. 8-9

5º SET: Ngapeth coloca no chão. 9-7

5º SET: Parcial única com a França vencendo por 8-6

5º SET: França para Kurek em bloqueio duplo e lidera pela primeira vez. 6-5

5º SET: Polônia empata. 5-5

5º SET: Outro giro das duas equipes. 3-3

5º SET: Uma pontuação pra cada lado. 2-2

5º SET: Saque de Toniutti vai fora. 1-1

5º SET: França abre o set marcando. 1-0

FIM DO QUARTO SET! Polônia vence por 25 a 22 e vamos ao tiebreak!

4º SET: Ngapeth vem do meio fundo e ataca a bola com violência. 21-23

4º SET: Le Goff saca fora. 23-20

4º SET: Marechal surpreende e bate de segunda. 20-22

4º SET: França toca na rede quando subia para o bloqueio. 22-17

4º SET: Kurek chuta bem vindo do fundo. 21-17

4º SET: Sidibe para na rede. 19-14

4º SET: Rouzier saca para fora. 17-12

4º SET: Lafitte de tempo pelo meio. 12-16

4º SET: Polônia finaliza forte e vai pro tempo em vantagem. 16-11

4º SET: Rouzier finaliza para fora. 14-10

4º SET: Mika explorando o bloqueio. 13-10

4º SET: França se esforça mas não consegue evitar o ponto. 12-10

4º SET: Kubiak fica no bloqueio duplo. 10-11

4º SET: Polônia faz 10-8

4º SET: Kurek vem de trás da linha e aproveita o bloqueio. 9-8

4º SET: França empata o jogo; 8-8

4º SET: Polônia vai vencendo por 8-7

4º SET: Marechal fecha rally na entrada de rede. 2-1

4º SET: Rouzier acionado na ponta. 1-1

4º SET: Toniutti começa sacando fora. 1-0

FIM DO TERCEIRO SET! Polônia venceu por 25 a 19 e desconta 1 set. França ainda vence por 2 sets a 1

3º SET: Buszek não passa da rede. 18-23

3º SET: Kurek busca bola um pouco atrás antes de converter o ataque. 23-17

3º SET: Ngapeth usa bem o bloqueio. 17-22

3º SET: Drzyzga saca na rede. 16-21

3º SET: Clevenot marca seu primeiro ponto no jogo. 15-20

3º SET: Nowakoski no tempo. 20-14

3º SET: Toque bonito para Mika chutar com categoria por cima do bloqueio. 19-13

3º SET: Pancada de Rouzier para o fundo da quadra. 13-18

3º SET: Le Goff em bola rápida. 12-28

3º SET: Outro duplo da Polônia. 18-11

3º SET: Mika capturado por Rouzier e Le Roux no bloqueio. 11-16

3º SET: Bloqueio duplo da Polônia. 16-9

3º SET: Dois pontos seguidos para a Polônia. 15-9

3º SET: Ngapeth manda pancada indenfensável no fundo da quadra. 9-13

3º SET: Bloqueio duplo da Polônia e a vantagem aumenta. 13-8

3º SET: ACE DA POLÔNIA! Kubiak. 12-8

3º SET: Le Goff era o saque. 11-8

3º SET: Kurek para Toniutti no bloqueio. 10-7

3º SET: Kubiak manda a bomba e coloca a Polônia na frente. 8-7

3º SET: Rouzier não acha a diagonal e manda para fora. 7-7

3º SET: Kubiak coloca a bola no meio do bloqueio francês. 6-7

3º SET: Rouzier mantem a vantagem. 7-5

3º SET: Marechal manda ataque dentro. 6-4

3º SET: Rally termina com bola fora de Kubiak. 4-3

3º SET: Polônia explora bloqueio e empata. 1-1

3º SET: Le Goff inaugura o placar do set. 1-0

FIM DO SEGUNDO SET! França vence por 25 a 23 e abre 2 sets a 0 na partida

2º SET: Polônia erra o saque e França tem set point. 24-22

2º SET: Nowakoski completa bola de cheque. 20-22

2º SET: Bieniek desperdiça o saque. 22-19

2º SET: Marechal ataca vindo do fundo e não acha a paralela. 19-21

2º SET: Le Roux devolve sacando na rede. 18-21

2º SET: Buszek saca para fora. 21-17

2º SET: Rouzier tenta espetar bola no bloqueio mas não tem sucesso. 17-20

2º SET: Mika vem de trás e desce o braço. 16-20

2º SET: ACE DA FRANÇA! Toniutti. 19-14

2º SET: Kurek ataca de trás mas pisou na linha. 18-14

2º SET: Ngapeth em bola de tempo. 17-14

2º SET: Novakowski aparece pela primeira vez. 14-16

2º SET: Rouzier da linha dos 3 acha o fundo de quadra. 16-12

2º SET: Kurek saca na rede. 15-12

2º SET: Ngpeth tenta atacar e não consegue, bola na rede. 12-4

2º SET: Rouzier desperdiça o serviço. 11-14

2º SET: Levatamento de uma mão para chute da Polônia. 10-13

2º SET: Longo rally que terminou com toque de categoria de Rouzier. 13-9

2º SET: Marechal não consegue fazer a bola passar da rede. 9-12

2º SET: Kubiak para em bloqueio simples de Le Golf. 12-7

2º SET: Polônia toca na rede. 11-7

2º SET: Kurek explora bloqueio de Ngapeth. 7-9

2º SET: Rouzier faz o 8º ponto da França. 8-5

2º SET: Ngapeth não alcança levantamento em sua direção. 5-7

2º SET: Kurek saca na rede. 7-4

2º SET: Polônia falha na recepção. 6-3

2º SET: Le Roux saca fora. 3-5

2º SET: Kurek acionado tenta a diagonal mas não acha nada. 5-2

2º SET: Polônia ataca para fora. 4-2

2º SET: Bloqueio duplo da França para Kurek. 3-2

2º SET: Kubiak saca fora! 2-2

2º SET: Kurek abre o placar. 1-0

FIM DO PRIMEIRO SET! Venceu a França por 25 a 23

1º SET: Chamada repetida e Sidibe joga fora. 23-24

1º SET: Sidibe entra no jogo e marca na diagonal. 24-22

1º SET: Marechal entra pra sacar e erra o serviço. 22-23

1º SET: Em golpe de sorte Polônia defende bola impossível e ela vai parar no fundo da quadra. 21-22

1º SET: Rouzier força o saque e a bola vai fora. 20-22

1º SET: Toniutti acha bom passe em Rouzier. 22-19

1º SET: Le Golf mata bola que veio de graça. 21-19

1º SET: Ngapeth chute e a bola vai fora. 19-20

13:34 Tillie é retirado de quadra com dores no joelho esquerdo

1º SET: Mika explora bloqueio triplo. 18-20

1º SET: Rouzier esquentando no jogo. 20-17

1º SET: De novo Rouzier usando o bloqueio. 18-16

1º SET: Rouzier usa bem o bloqueio duplo. 17-16

1º SET: Poloneses erram saque. 16-16

1º SET: Ponto da Polônia. 16-15

1º SET: Bloqueio francês funciona. 15-15

1º SET: Ngapeth ataca pela ponta. 14-15

1º SET: Mika faz bola de tempo pelo meio. 13-15

1º SET: Em contra ataque Ngapeth explode bola em Dryzga. 12-14

1º SET: Le Golf é detido por Bieniek no bloqueio. 14-11

1º SET: Kubiak na saída explorando o bloqueio. 13-11

1º SET: Kurek chuta forte e Rouzier não consegue fazer a defesa. 12-10

1º SET: Rouzier saca na rede. 11-10

1º SET: Ngapeth aparece atacando a paralela. 10-10

1º SET: Kurek é quem ataca de longe e era o alvo. 9-10

1º SET: Mika explora o bloqueio na saida de rede. 10-8

1º SET: Kubiak chuta da linha dos 3 mas a bola vai fora. 8-9

1º SET: Kurek saca na rede. 7-9

1º SET: Outra vez mais Kurek. 9-6

1º SET: Kurek de novo na ponta. 8-6

1º SET: Le Roux é pego por bloqueio duplo. 7-5

1º SET: Kurek explora o bloqueio. 6-5

1º SET: Troca de pontos e jogo volta a empatar. 5-5

1º SET: Mika é pego no bloqueio e a França empata. 4-4

1º SET: Polônia vai vencendo a França por 4-2

COMEÇA O JOGO!

13:04 Em jogo terminado agora pouco a Sérvia venceu os Estados Unidos no tiebreak por 3 sets a 2 (25-23, 25-21, 25-27, 20-25, 15-12) e é a primeira classifica para disputar o título da Liga Mundial

Como diferencial, a edição 2015 da Liga Mundial de Vôlei não terá apenas a vistoria da FIVB, mas também do Comitê Olímpico Internacional. O torneio é tratado como evento-teste para os Jogos Rio 2016.

O Maracanãzinho será o palco principal da fase final da Liga Mundial de Vôlei 2015. Casa do voleibol brasileiro desde sua inauguração, em 1954, o ginásio já recebeu competições internacionais de alto nível, como os Jogos Pan-Americanos Rio 2007, a fase final da Liga Mundial em 1995 e 2008, o Mundial de 1990 e o Mundialito de 1982. Em 2016, também marcará presença nos Jogos Olímpicos.

Os números da França na Liga Mundial de Vôlei são assustadores. É digno lembrar que Japão, Coréia do Sul e República Tchecha, presentes no Grupo D, não são as mais técnicas do mundo. Porém, não é qualquer um que encerra a primeira fase com 100% de aproveitamento.

Doze jogos. Doze vitórias. Total de 35 pontos conquistados e apenas e apenas cinco sets perdidos durante toda a primeira fase. Oito vitórias por três sets a zero, três por três sets a um e uma por três sets a dois. Campanha espetacular, mas os principais desafios virão na fase final.

O revés ainda está fresco na memória. No dia em que poderia celebrar o inédito tetracampeonato mundial, a Seleção Brasileira encontrou uma valente Polônia. Atuando dentro de casa, os europeus conseguiram o impossível: triunfar novamente na fase final. O placar, que apontou 3 sets a 1, com parciais de 18/25, 25/22, 25/23 e 25/22, deu o segundo título mundial de vôlei à história do país.

A história pode se repetir, mas agora o mando de quadra é brasileiro. Vice-líder do Grupo B, sendo desbancado apenas pelos Estados Unidos, encerrou sua participação na primeira fase com 22 pontos, tendo conquistado oito vitórias nos 12 jogos.

O Brasil é o maior campeão da Liga Mundial (nove títulos), mas não vence o torneio desde 2010, tendo sido vice em 2011, 2013 e 2014. Nas duas últimas edições, o título ficou com Rússia (2013) e Estados Unidos (2014).

A Liga Mundial de Voleibol de 2015 é a 26ª edição do torneio anual de voleibol masculino promovido pela Federação Internacional de Voleibol. Pela primeira vez a Liga Mundial será disputada por 32 seleções, quatro a mais com relação ao ano anterior, mas sem alterações na fórmula de disputa.

O maior torneio entre seleções do vôlei masculino do mundo chega à sua fase final. O Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, será mais uma vez o palco da fase final de Liga Mundial de Vôlei, recebendo Brasil, Estados Unidos, Sérvia, Itália, Polônia e França na luta pelo desejado troféu.

Bom dia, torcedor! Acompanhe agora a semifinal entre Polônia x França, pela fase final da Liga Mundial de Vôlei. Partida a ser disputada no Maracanãzinho, fique conosco!