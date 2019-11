Resultado França x Sérvia na Liga Mundial de Vôlei 2015 (3-0)

13:38 Enquanto a Sérvia recebe a medalha de prata o oposto Atanasijevic é novamente ovacionado

13:27 E o melhor jogador do torneio(MVP) é Earvin Ngapeth

13:26 Atanasijevic (SER) é eleito melhor oposto e foi ovacionado pelo ginásio.

13:25 Toniutti (FRA) escolhido o melhor levantador

13:24 Pawel Zatorski (POL) é o melhor líbero

13:23 Lisinac é eleito segundo melhor central

13:22 Holt (EUA) é eleito o melhor central da Liga Mundial

13:20 Kubiak (Polônia) eleito o segundo melhor ponteiro

13:19 Ngapeth é eleito melhor ponteiro da Liga Mundial

FIM DE JOGO! A França é campeã da Liga Mundial 2015 fechando o 3º set por 25 a 23. No dois primeiros 25/19 e 25/21

3º SET: ACE DA FRANÇA! Le Goff. MATCH POINT

3º SET: Pancada de Rouzier na entrada de rede. 23-23

3º SET: Ngapeth saca na rede. 23-22

3º SET: França empata o set. 22-22

3º SET: Rouzier mais perto da rede faz outro ponto. 20-22

3º SET: Ngapeth acha espaço no bloqueio e marca. 19-22

3º SET: N.Kovacevic amplia vantagem para 4 pontos. 22-18

3º SET: Ngapeth chuta forte e sem defesa sérvia. 18-20

3º SET: ACE DE NOVO DA SÉRVIA! Starovic. 20-17

3º SET: Outro ponto da Sérvia em sequencia. 19-17

3º SET: ACE DA SÉRVIA! Starovic. 18-17

3º SET: Sérvia empata o jogo. 17-17

3º SET: Tillie na saida de rede. 16-14

3º SET: ACE DA FRANÇA! Rouzier. 15-13

3º SET: Ivovic tenta levantar e carregar muito a bola. 14-13

3º SET: Rouzier explora bloqueio. 13-13

3º SET: Rouzier na saída de rede. 12-13

3º SET: Rouzier não consegue alcançar a bola e ela cai. 13-11

3º SET: Starovic de novo. 12-11

3º SET: Tillie responde na entrada de rede. 11-11

3º SET: Rouzier bloqueado por Uros Kovacevic. 11-10

3º SET: Uros Kovacevic parado por bloqueio triplo. 10-10

3º SET: Pancada de Le Roux pro chão. 9-10

3º SET: Ele se redime no ataque seguinte. 10-8

3º SET: Starovic saca na rede. 8--9

3º SET: As seleções trocam pontos. 9-7

3º SET: Stankovic aparece bem pela primeira vez nessa fase final. 8-6

3º SET: Uros Kovacevic isola seu saque. 6-7

3º SET: Le Roux saca fora. 6-4

3º SET: Ngapeth vem do meio fundo para anotar o ponto. 4-5

3º SET: N.Kovacevic saca para fora. 3-4

3º SET: Rouzier pego pelo bloqueio duplo. 4-2

3º SET: Sérvia abre 2 pontos de vantagem. 3-1

FIM DO SEGUNDO SET! França vence por 25 a 21 e faz 2 sets a 0 no jogo

2º SET: Ngapeth levanta para Tillie que não consegue passar do bloqueio. 20-23

2º SET: Le Roux chuta bola de cheque e vai fora mas toca no bloqueio. 23-19

2º SET: Rouzier também vai pela entrada de rede. 22-19

2º SET: Uros Kovacevic marca pela ponta. 19-21

2º SET: Toniutti para no bloqueio. 18-20

2º SET: Podrascanin anota seu 3º ponto. 17-19

2º SET: França anota 2 pontos consecutivos. 19-16

2º SET: Rouzier vem do fundo mas para no bloqueio. 16-17

2º SET: Tillie explora bloqueio triplo. 17-15

2º SET: França vira o jogo. 15-14

2º SET: Atanasijevic saca na rede. 14-13

2º SET: Ngapeth parado por bloqueio triplo. 13-13

2º SET: Rouzier bloqueia Uros Kovacevic. 13-12

2º SET: França empata jogo com Le Roux. 12-12

2º SET: Ivovic se redime de seu último ataque e marca. 11-10

2º SET: Jovovic carrega a bola. 10-10

2º SET: Ivovic para no bloqueio duplo. 9-10

2º SET: Ngapeth tenta levantar bola mas joga longe do companheiro. 10-8

2º SET: Rouzier erra ataque e Sérvia toma a frente. 9-8

2º SET: Lisinac pisa na linha antes de sacar. 8-7

2º SET: Lisinac mata de cheque. 7-7

2º SET: Le Roux desperdiça o serviço. 6-7

2º SET: França abre 2 pontos de vantagem. 7-5

2º SET: Ngapeth agora sacou fora. 5-5

2º SET: ACE DA FRANÇA! Ngapeth. 5-4

2º SET: Petric parado pelo bloqueio duplo. 4-4

2º SET: Rouzier desloca o bloqueio. 3-4

2º SET: ACE DA SÉRVIA! Atanasijevic. 4-2

2º SET: Toniutti saca na rede. 3-2

2º SET: Atanasijevic achando boa diagonal. 2-1

2º SET: Sérvia pontua e a França responde. 1-1

FIM DO PRIMEIRO SET! França vence por 25 a 19

1º SET: Podrascanin também erra seu saque. 24-19

1º SET: Starovic pisa na linha antes do saque. 23-18

1º SET: Ngapeth é capturado pelo bloqueio duplo. 18-22

1º SET: Le Goff pelo meio. 22-16

1º SET: Uros Kovacevic parado no bloqueio duplo. 21-16

1º SET: Atanasijevic solta o braço e a bola desvia no bloqueio 16-19

1º SET: Petric saca na rede. 19-15

1º SET: Lisinac vai bem na entrada de rede. 17-14

1º SET: Rouzier atrás da linha dos 3 acha boa paralela. 17-13

1º SET: Atanasijevic explora o bloqueio. 12-16

1º SET: Sérvia erra em tentativa de ataque. 16-11

1º SET: Toniutti dá bom passe para Le Goff finalizar. 15-11

1º SET: Ngapeth anota em bola de meio. 14-11

1º SET: Saque viagem de Rouzier vai direto para fora. 11-13

1º SET: Le Goff explora o bloqueio. 13-10

1º SET: Apareceu a estrela da semifinal. Uros Kovacevic anota seu primeiro ponto. 10-11

1º SET: Lisinac saca na rede. 11-9

1º SET: Sérvia para ataque francês no duplo. 9-10

1º SET: Ngapeth isola seu serviço. 8-10

1º SET: Sérvia não consegue fazer a recepção em saque de Ngapeth. 10-7

1º SET: Atanasijevic ataca para fora. 9-7

1º SET: Ngapeth acionado outra vez e agora com toque de classe para tirar do bloqueio. 8-7

1º SET: Ngapeth ataca mal e a bola vai pra fora. 7-7

1º SET: Agora o atacante marca com pancada na ponta. 6-7

1º SET: ACE DA SÉRVIA! Atanasijevic. 5-6

1º SET: Petric e Lisinac param Rouzier no bloqueio duplo. 4-6

1º SET: Podrascanin saca fora. 6-2

1º SET: Podrascanin desconta. 1-5

1º SET: Ataque intercalado entre Rouzier e Ngapeth. Agora foi com o camisa 9. 5-0

1º SET: De novo em Rouzier vindo do fundo. 4-0

1º SET: Ngapeth na ponta explorando o bloqueio. 3-0

1º SET: Chamada em Rouzier que vinha do fundo de quadra. 2-0

1º SET: Primeiro ponto é da França com Ngapeth. 1-0

COMEÇA O JOGO!

ESCALAÇÃO DA SÉRVIA: Kovacevic, Ivovic, Petric, Atanasijevic,Jovovic,Lisinac e Mastovic

ESCALAÇÃO DA FRANÇA: Toniutti, Tillie, Rouzier, Ngapeth, Le Roux, Le Goff, Grebeenikov

11:23 Execução dos Hinos Nacionais

11:10 Equipes fazem aquecimento na rede

10:53 Os Estados Unidos acaba de vencer a Polônia por 3 sets a 0 (25/22 ,25/23 25/23) e conquista a medalha de bronze na Liga Mundial 2015

Pela disputa de terceiro lugar, Estados Unidos e Polônia vão se enfrentando no Maracanãzinho. Placar de 20-17 para os polonenses no terceiro set, mas parcial de dois sets a zero à favor dos americanos.

Como diferencial, a edição 2015 da Liga Mundial de Vôlei não terá apenas a vistoria da FIVB, mas também do Comitê Olímpico Internacional. O torneio é tratado como evento-teste para os Jogos Rio 2016.

O Maracanãzinho será o palco principal da fase final da Liga Mundial de Vôlei 2015. Casa do voleibol brasileiro desde sua inauguração, em 1954, o ginásio já recebeu competições internacionais de alto nível, como os Jogos Pan-Americanos Rio 2007, a fase final da Liga Mundial em 1995 e 2008, o Mundial de 1990 e o Mundialito de 1982. Em 2016, também marcará presença nos Jogos Olímpicos.

A Sérvia sempre montou grandes seleções, entrou como favorita em diversos torneios e já conquistou inúmeros títulos. É reconhecidamente uma das maiores potências do esporte. Porém, na Liga Mundial de Vôlei, vive uma triste rotina: nunca ter levantado um caneco.

Ainda unido a Montenegro, ficaram com a prata em 2003 e 2005, nesta ocasião sendo derrotado dentro de casa pelo Brasil. A trajetória se repetiu em 2008 e 2009, onde novamente bateram na trave. Agora em 2015 é novamente favorita ao título, principalmente após ter encerrado a primeira fase com 23 pontos e sete vitórias no Grupo A.

Os números da França na Liga Mundial de Vôlei são assustadores. É digno lembrar que Japão, Coréia do Sul e República Tchecha, presentes no Grupo D, não são as mais técnicas do mundo. Porém, não é qualquer um que encerra a primeira fase com 100% de aproveitamento.

Doze jogos. Doze vitórias. Total de 35 pontos conquistados e apenas e apenas cinco sets perdidos durante toda a primeira fase. Oito vitórias por três sets a zero, três por três sets a um e uma por três sets a dois. Campanha espetacular, mas os principais desafios virão na fase final.

O Brasil é o maior campeão da Liga Mundial (nove títulos), mas não vence o torneio desde 2010, tendo sido vice em 2011, 2013 e 2014. Nas duas últimas edições, o título ficou com Rússia (2013) e Estados Unidos (2014).

A Liga Mundial de Voleibol de 2015 é a 26ª edição do torneio anual de voleibol masculino promovido pela Federação Internacional de Voleibol. Pela primeira vez a Liga Mundial será disputada por 32 seleções, quatro a mais com relação ao ano anterior, mas sem alterações na fórmula de disputa.

O maior torneio entre seleções do vôlei masculino do mundo chega à sua fase final. O Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, será mais uma vez o palco da fase final de Liga Mundial de Vôlei, recebendo Brasil, Estados Unidos, Sérvia, Itália, Polônia e França na luta pelo desejado troféu

Boa tarde, torcedor! Acompanhe agora a partida entre França x Sérvia, pela fase final da Liga Mundial de Vôlei. Partida a ser disputada no Maracanãzinho, fique conosco!