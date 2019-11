Resultado Brasil x Estados Unidos na final do Vôlei Feminino dos Jogos Pan-Americanos 2015 (0-3)

Agradeço a audiênciade todos que acompanharam aqui na VAVEL Brasil esse grande jogo, e espero todos para as próximas partidas, um grande abraço.

EUA vence o Brasil por três sets a zero, com parciais de 25/22, 25/21 e 28/26 e conquista o ouro no Panamericano de Toronto.

3° Set: EUA É OURO NO VÔLEI FEMININO!

3° Set: Jaqueline manda para fora, match point para o EUA

3° Set: Deixada de primeira da americana, 26-26

3° Set: EUA fica na rede, 26-25

3° Set: Bloqueio brasileiro manda para fora, 25-25

3° Set: Mais um set point para o Brasil

3° Set: Garay fica na rede, 24-24

3° Set: Ponto de Garay, 24-23, set point para o Brasil

3° Set: EUA empata, 23-23

3° Set: EUA encosta, 23-22

3° Set: Ponto americano, 23-21

3° Set: Garay decide novamente, 23-19

3° Set: Bloqueio americano funciona, 22-19 para o Brasil

3° Set: Largada americana cai, 21-17

3° Set: Ponto americano, 20-13 para o Brasil

3° Set: Jaqueline crava na cruzada, 18-12

3° Set: Garay faz o seu 17° ponto no jogo, 16-12

3° Set: Ponto americano, 13-11 para as brasileiras

3° Set: Garay crava, 9-8 para o Brasil

2° Set: Ponto americano, 25-21 e EUA abre 2-0 no jogo

2° Set: Bloqueio americano entra, 24-21, set point para o EUA

2° Set: EUA 23 x 21 Brasil

2° Set: Garay solta a mão, 21-21

​2° Set: Ponto da Angélica denovo, 20-20

2° Set: Bloqueio brasileiro funciona, 19-18 para o Brasil

2° Set: 2 toque da brasileira, 18-17 para as americanas

2° Set: Garay bota na quadra, 17-15

2° Set: Brasil na frente, 16-15

2° Set: O Brasi vira o jogo, 14-13

2° Set: Garay empata o set, 13-13

2° Set: Brasil encosta de vez, 13-12

2° Set: Garay denovo, 13-10

2° Set: Garay acerta a largada, Brasil reage, 12-9

2° Set: Ponto do Brasil, 12-7

2° Set: Garay crava na quadra americana, 11-5

2° Set: EUA dominam a partida, 9-3

2° Set: Bloqueio do EUA segue firme, 7-3

2° Set: Bloqueio americano fecha, 5-2

2° Set: Ponto americano, EUA 3 x 1 Brasil

1° Set: Ponto do EUA, 25-22, Americanas fazem 1-0 na partida

1° Set: Bola fora do EUA, 24-22

1° Set: Largada americana cai, 24-21, set point para o EUA

1° Set: Saque americano vai para fora, 23-21

1° Set: Ponto americano, 23-20

1° Set: Saque na rede do EUA, americanas seguem vencendo por 22-20

​1° Set: Garay denovo, 20-19

1° Set: Ótimo ataque de Garay no corredor americano, 20-18

1° Set: Bom ataque americano, 19-16

1° Set: Bloqueio do Brasil entra, 17-15

1° Set: Brasil joga para fora, 16-14 para o EUA

1° Set: Mari Paraiba solta novamente o braço, 14-13 para o Brasil

1° Set: Brasil deixa tudo igual denovo, 12-12

1° Set: Agora o bloqueio americano que funciona, 12-10

1° Set: Bloqueio brasileiro aparece denovo, 10-10

1° Set: Adams crava na quadra brasileira, 9-8

1° Set: Bloqueio do Brasil funciona denovo, 8-8

1° Set: Parada técnica, EUA 8 x 6 Brasil

1° Set: Mari Paraiba solta o braço, 7-6 para o EUA

1° Set: Americana tenta explorar o bloqueio brasileiro e manda para fora, 6-5

1° Set: Belo ponto americano, 6-4 para EUA

1° Set: Saque americano sai direto, 4-3 para o Brasil

1° Set: Bloqueio do Brasil funciona, 3-2

1° Set: Ponto do Brasil, 2-1 para os EUA nesse inicio de jogo

As seleções entram em quadra nesse momento!

Fique de olho Brasil x Estados Unidos: Kristin Hildebrand, ponteira dos Estados Unidos. Desde 2005 no time principal, a atleta de 30 anos fez parte do elenco estadunidense do Campeonato Mundial de Vôlei, campeão em 2014, além do Grand Prix 2012, disputado em Ningbo, na China

Fique de olho Brasil x Estados Unidos: Mari Paraíba, ponteira do Brasil. Principal jogadora do setor ofensivo ao lado de Jaqueline, a paraibana de 28 anos foi peça importante na classificação à final, ajudando a Seleção Brasileira a ganhar de Porto Rico, de virada, no Tie-Break

Ainda sem saber se terá condições de atuar, devido a fortes dores que sente na região lombar, a ponteira Jaqueline espera ajudar ao máximo o Brasil na final: "Agora é esquecer isso daqui e vamos embora para a final. Eu vou, nem que fique no banco e entre. Ou entre e saia. Senti a lesão aqui, depois do segundo jogo. Não sei como foi, mas acabei sentindo. Agora é cuidar, preparar e pensar só na final. Tomei remédio, joguei e preciso fazer minha parte", afirmou

Ao lado do Brasil, os Estados Unidos também conquistaram os Jogos Pan-Americanos em quatro ocasiões, mas as sul-americanas levam vantagem terem sido vice-campeãs em seis, enquanto as norte-americanas acumulam quatro vice-campeonatos

O Brasil é o segundo maior campeão dos Jogos Pan-Americanos, com quatro títulos, atrás somente de Cuba, que venceu em oito oportunidades. Mesmo assim, defende o bicampeonato, uma vez que levou a medalha de ouro em Guadalajara, em 2011, em conquista diante das cubanas

Os Estados Unidos chegam com campanha semelhante, mas com uma derrota e justamente para o Brasil. As estadunidenses foram derrotadas pelas brasileiras na disputa pela liderança do Grupo B, por 3 a 2, mas estão na final após vencerem Cuba e República Dominicana nas quartas e na semifinal, respectivamente. Contra as dominicanas, a vitória - por 3 a 1 - foi mais tranquila, com parciais de 25-17, 22-25, 25-18 e 25-22

Ainda invicto na competição, o Brasil chega à decisão com quatro vitórias nos quatro jogos que disputou. Na base do sofrimento, bateu Porto Rico na semifinal e avançou à final após vencer por 3 a 2, com parciais de 18-25, 24-26, 25-22, 25-19 e 15-11.

A competição, que teve início na última quinta-feira (16), contou com apenas oito nações na disputa pelo pódio, sendo separadas em dois grupos. Cada equipe enfrentou as outras do mesmo grupo uma vez, totalizando três jogos. O país líder de cada grupo se classificou diretamente às semifinais, enquanto os classificados em segundo e terceiro lugar disputaram as quartas de final

Boa noite, torcedor ligado na VAVEL Brasil! Acompanhe agora a partida entre Brasil x Estados Unidos, pela final do Vôlei Feminino nos Jogos Pan-Americanos 2015. Partida a ser disputada no Centro de Convenções, em Toronto, no Canadá, fique conosco!