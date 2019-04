Resultado Brasil x Estados Unidos no Grand Prix 2015 (0-3)

FIM DO JOGO! Os Estados Unidos vencem por 25 a 21 e fecham o jogo em 3 sets a 0. Com isso o 6º título americano é conquistado no Grand Prix de vôlei

3º SET: Harmotto no contra ataque. 23-21

3º SET: Lowe erra ataque e a bola vai na rede. 21-21

3º SET: Bloqueio duplo do Brasil aparece. 20-21

3º SET: Roberta acha bom passe em Natália. 19-21

3º SET: Murphy explora bloqueio. 21-18

3º SET: Carol aproveita o espaço do bloqueio. 18-20

3º SET: Dois pontos seguidos do Brasil. 17-19

3º SET: Murphy ataca para fora. 15-19

3º SET: Ataque no fundo e as brasileiras não conseguem segurar. 18-13

3º SET: Monique é a única brasileira pontuando. 13-17

3º SET: Gabi parada no bloqueio. 17-12

3º SET: São 4 pontos de vantagem agora. 15-11

3º SET: Gabi pontua do meio fundo. 10-13

3º SET: Lowe vem bem do fundo pontuando. 13-9

3º SET: Dois pontos seguidos americanos. 12-9

3º SET: Akirandewo coloca no chão. 10-9

3º SET: Jogo segue igual. 9-9

3º SET: Juciely explora o bloqueio. 7-7

3º SET: Bloqueio americano para Monique. 7-6

3º SET: Gabi erra de novo. 6-3

3º SET: Gabi não acha paralela e bola vai fora. 5-3

3º SET: Natália enche o braço e para no triplo. 4-3

3º SET: Monique pega pelo bloqueio duplo e jogo empatado. 3-3

3º SET: Lowe vai bem pelo centro. 2-3

3º SET: Harmotto não consegue fazer a bola da rede. 3-1

3º SET: Kreklow acha diagonal longa. 1-1

3º SET: Natália vai bem no contra. 1-0

FIM DO SEGUNDO SET! Estados Unidos vence por 25 a 22 e faz 2 sets a 0 no jogo. Vencendo o próximo conquista o título do Grand Prix 2015

2º SET: Lowe vai bem na ponta. 24-22

2º SET: Harmotto pisa na linha antes do saque pela segunda vez. 22-23

2º SET: Carol também toca na rede. 23-21

2º SET: Bloqueio norte-americano toca na rede. 21-22

2º SET: Bom ataque de meio fundo. 22-20

2º SET: Roberta acelera passe em Juciely. 20-21

2º SET: Flutuante americano vai para fora. 19-20

2º SET: Brasil não consegue de novo fazer boa defesa. 20-18

2º SET: Cobertura do bloqueio brasileiro falha. 19-18

2º SET: Foluke com bola de meio. 18-18

2º SET: ACE DO BRASIL! Outra vez com a oposta Monique. 18-17

2º SET: Estados Unidos vira mas Brasil empata novamente. 17-17

2º SET: Carol outra vez acionada pelo centro. 16-15

2º SET: Jogo empata de novo. 15-15

2º SET: Carol vai bem de novo no ataque. 14-13

2º SET: Estados Unidos empata o jogo. 13-13

2º SET: Juciely não acha a paralela e ataca fora. 9-11

2º SET: Kim Hill de novo abusando da categoria. 8-11

2º SET: ACE DO BRASIL! Monique. 11-7

2º SET: Erro de serviço norte americano. 10-7

2º SET: Brasil erra ataque e Paulo Coco para o jogo. 7-9

2º SET: Kim Hill explora o bloqueio. 6-9

2º SET: Robinson pontua com categoria por cima do bloqueio. 5-9

2º SET: Dani Lins acelera bola na central Carol. 9-4

2º SET: Natália saca na rede. 4-8

2º SET: Bola norte-americana não passa da rede. 8-3

2º SET: Gabi ataca após manchete de Carol e pontua. 7-3

2º SET: Harmotto pisa na linha e devolve a bola. 6-3

2º SET: Dani Lins saca na rede. 3-5

2º SET: Carol vai na bola rápida e tira do bloqueio. 5-2

2º SET: Bloqueio brasileiro toca na rede. 2-4

2º SET: ACE DO BRASIL! Juciely saca e a recepção não consegue segurar. 4-1

2º SET: Natália marca ponto na entrada em contra ataque. 3-1

2º SET: Brasil vira o jogo e faz 2-1

FIM DO PRIMEIRO SET! Estados Unidos faz 25 a 16 com facilidade

1º SET: Kelly Murphy dá fim ao maior rally do jogo. 23-16

1º SET: Bom contra-ataque americano. 22-16

1º SET: Roberta faz boa defesa na diagonal mas não consegue atacar. 21-16

Ivna e Roberta entram na inversão do 5-1

1º SET: Americanas erram no levantamento. 16-20

1º SET: Robinson vai bem de novo. 20-15

1º SET: Gabi e Carol param Courtney Thompson. 15-20

1º SET: Robinson explora o bloqueio. 19-14

1º SET: Monique na entrada de rede. 14-18

1º SET: Harmotto devolve o ponto atacando no centro. 18-13

1º SET: Gabi é acionada no meio fundo para pontuar. 13-17

19:34 Público comparece bem no Century Link Center em Omaha

1º SET: Natália parada no bloqueio duplo. 17-11

1º SET: Kreklow insiste por duas vezes na saída de rede antes de pontuar. 16-12

1º SET: Harmotto sobe no bloqueio e para Monique. 14-12

1º SET: Dani Lins coloca bola no fundo e as americanas não alcançam. 12-13

1º SET: Hill explora Dani Lins. 13-10

1º SET: Juciely vai bem na ponta. 10-12

1º SET: ACE DO BRASIL! Monique. 9-11

1º SET: Foluke para no bloqueio brasileiro. 8-11

1º SET: Hill chuta bola rápida na ponta. 11-7

1º SET: Juciely erra na recepção e as americanas aumentam. 10-7

1º SET: Estados Unidos pontua por duas vezes e abre vantagem 9-7

1º SET: Estados Unidos passa a bola de graça e a Gabi mata no contra ataque. 7-7

1º SET: Natália saca para fora. 6-5

1º SET: Gabi capturada no bloqueio simples. 5-4

1º SET: Brasil empata o jogo. 4-4

1º SET: Natália começa bem o jogo anotando 2 pontos. Estados Unidos 3-2

Seleção brasileira já está escalada por Paulo Coco: BRASIL: Dani Lins, Monique, Natália, Gabi, Juciely e Carol. Líbero – Leía

18:26 Pouco mais de 1 hora antes para o ínicio da partida e a seleção brasileira inicia seu trabalho de aquecimento

O ginásio Century Link Center em Omaha não tem muita tradição em receber competições de vôlei a nível internacional e o Grand Prix será o maior torneio já sediado na arena com capacidade para 19 mil espectadores. O Century Link é casa da Creighton University

Os Estados Unidos tem a liderança do ranking feminino de voleibol e buscam essa conquista em casa para tentar encostar no Brasil, adquirindo sua 6ª medalha de ouro na maior competição de vôlei anual.

Nessa edição do torneio as americanas ainda estão invictas na fase decisiva. São 11 vitórias no 12 jogos disputados perdendo apenas na segunda fase contra x . Quem vencer hoje terá a liderança do grupo na fase derradeira e vai a última partida do torneio com vantagem.

Foram 12 jogos até aqui e 11 vitórias somando ao todo 33 pontos na classificação e garantindo o primeiro lugar que irá ser decidido nessa partida contra os Estados Unidos na casa do adversário.

A seleção brasileira está dividida em duas frentes: Pan-americano e finais do Grand Prix. Na seleção que está presente nos Estados Unidos junto ao auxiliar Paulo Coco buscam um inédito tri-campeonato consecutivo. Dani Lins, Gabi, Juciely são algumas atletas do "Time A" no grupo que disputa o Grand Prix.

O Grand Prix de Voleibol de 2015 é a 26ª edição do torneio anual de voleibol feminino promovido pela Federação Internacional de Voleibol. Pela primeira vez o Grand Prix será disputada em formas de divisões segundo o ranking da FIVB. As divisões foram divididas em grupos 1, 2 e 3. Estando as melhores seleções no 1 e as piores em 2 e 3 respectivamente.

O maior torneio entre seleções do vôlei feminino do mundo chega à sua fase final. O Century Link Center, em Omaha, será o palco da fase final de Liga Mundial de Vôlei desta vez, recebendo Brasil, Estados Unidos, China, Japão, Rússia e Itália na luta pelo desejado troféu.

Boa noite, torcedor! Acompanhe agora a partida entre Brasil x Estados Unidos, pela fase final do Grand Prix de Vôlei. Partida a ser disputada em Omaha, fique conosco!