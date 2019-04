Juiz de Fora tropeça diante do Canoas em casa e segue sem vencer na Superliga

Juiz de Fora e Canoas entraram em quadra na noite deste sábado (14), no ginásio da UFJF, em Minas Gerais, em situações semelhantes na Superliga Masculina de Vôlei. As duas equipes ainda não tinham vencido na competição, porém os visitantes contaram com uma atuação impecável do cubano Dennis, e venceram os mineiros por 3 sets a 1, com parciais de 25/13, 21/25, 25/19 e 25/19.

Uma confusão se formou em quadra, enquanto o técnico do Juiz de Fora, Alessandro Fadul, concedia entrevista. Marcelo Fronckowiak, técnico do Canoas, que na ocasião, estava suspenso pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), se dirigiu ao treinador mineiro para tirar satisfações de um lance polêmico durante a partida, interrompendo a coletiva. Jogadores das duas equipes tiveram que intervir na confusão, no intuito de evitar agressões entre os dois profissionais.

Com a vitória fora de casa, o Canoas conseguiu ultrapassar o Juiz de Fora na tabela, somando quatro pontos, enquanto os mineiros, permanecem com um ponto. Agora, o Juiz de Fora viaja para o Rio Grande do Sul, onde enfrenta o Bento Vôlei, na próxima sexta-feira (20), às 20h (Brasília). Já o Canoas, recebe o Campinas, no sábado (21), às 14h (Brasília).

Panorama do jogo

Embora jogava fora de casa, foi o Canoas quem começou tomando as ações do primeiro set, fazendo dois pontos de bloqueio antes mesmo do primeiro tempo técnico. Os gaúchos chegaram a abrir 14/5 no placar, contando com atuações de Dennis, e do central Victor Hugo, oriundo do Juiz de Fora. Mas foi Alê quem fechou a primeira parcial para o Canoas, em 25/13.

A postura do Juiz de Fora foi completamente diferente no segundo set. Porém, houve confusão em quadra quando a arbitragem marcou um desvio de Victor Hugo, após ataque mineiro, e mesmo com reclamação do jogador de Canoas, o ponto foi mesmo para os visitantes, ficando em vantagem no primeiro tempo técnico com 8/7. E o Juiz de Fora acabou fechando o primeiro set em 25/21, depois de um erro de ataque do oposto Wanderson.

Os mineiros estavam gostando da partida, começando bem o primeiro set com bloqueios certeiros, que deram a vantagem de 8/4 para os mandantes. Porém, o auxiliar-técnico do Canoas, Vinícius Gomes, passou instruções para os jogadores, que compreenderam e reagiram na metade do segundo set, até que fecharam a parcial em 25/19.

O quarto set começou equilibrado. Os mineiros não deixavam o Canoas abrir vantagem, mas por outro lado, os gaúchos tinham o poder ofensivo de Dennis, e a inteligência do levantador Sandro. Os gaúchos só abriram vantagem, no final da parcial, e fecharam o jogo em 25/19.