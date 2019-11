Resultado Brasil x Argentina pela Liga Mundial de Vôlei 2016

Após as duas vitórias o Brasil fecha a semana inicial num duelo durissímo contra os Estados Unidos às 23h de sábado na Arena Carioca 1. A seleção norte-americana ainda faz sua segunda partida logo mais contra o Irã antes de pensar no Brasil.

O ponteiro Lucarelli foi disparado o craque do jogo somando 16 pontos no ataque. Quem mais se aproximou de seus números foram Wallace, Douglas e Lucão anotando somente 7.

SET, MATCH BRASIL! Lucarelli fez o ponto final em todos os sets. Brasil vence a Argentina por 3 sets a 0(25-21, 25-13, 26-24)

3º SET: Arjona entrou fazendo mágica. Lucarelli foi contra o simples e só sai para comemorar. Outro match point, 25-24

3º SET: Evandro toca na rede e jogo empata em 24-24

3º SET: Argentina encosta no placar. 23-24

3º SET: Arjona chama Lucarelli. Match point 24-22

3º SET: Pablo Creer tira o peso, Douglas arma a manchete mas recolhe na hora da decisão. Ace Argentina. 22-23

3º SET: Palacios explora Lucarelli no bloqueio. 21-23

3º SET: Poglajen erra o serviço. 23-20

3º SET: Arjona aciona Evandro que erra o ataque por pouco. 20-22

3º SET: Pancadaça de Lucarelli e a bola não volta. 22-19

3º SET: Bruno Lima vira com a bola tocando no bloqueio. 19-21

3º SET: Bruninho entrega com uma mão para Isaac. 21-18

3º SET: Serginho erra no levantamento e Douglas não consegue passar a bola. 18-20

3º SET: Solé dá dois toques no meio do rally, estragando tudo. 20-17

3º SET: Saque argentino vai fora. 19-17

3º SET: Argentina explora o bloqueio e Poglajen também anota no ataque seguinte anota. 17-18

3º SET: Brasil ganha rally e sabe quem decidiu? O craque Lucarelli, sempre ele. 18-15

3º SET: Lucarelli virou seu 15º ponto na partida. 17-15

3º SET: Quiroga chega voando para fechar contra. 15-16

3º SET: Wallace vira na saída de rede. 16-14

3º SET: Menino Douglas se redime largando sob o bloqueio. 15-14

3º SET: Douglas pisa na linha quando sacava. 14-14

3º SET: Passe de Bruninho para Lucão na segurança. 14-13

3º SET: Momento besta e bestial. Agora o saque parou na rede. 13-13

3º SET: Wallace tira totalmente o peso da bola e anota o ace. 13-12

3º SET: B.Lima saca na rede. 12-12

3º SET: Wallace fica no bloqueio. 12-11

3º SET: Douglas na diagonal pela saída de rede. 11-11

3º SET: Poglajen tira o peso para ganhar do bloqueio. 11-10

3º SET: Lucarelli virando tudo. Tá quente na partida. 10-10

3º SET: Solé devolve no setor de Isaac. 10-9

3º SET: Isaac pelo meio. 9-9

3º SET: O meio de rede tenta achar o fundo e não consegue. 9-8

3º SET: Lucão conta com a sorte e anota ace após toque da bola na rede. 8-8

3º SET: Passe de Douglas sai na mão, Bruno serve Lucarelli para pontuar. 7-8

3º SET: Poglajen senta o braço atrás da linha dos três. 8-6

3º SET: Bruninho joga da entrada para saída. Wallace no chão. Ponto Brasil. 6-7

3º SET: Lucarelli agora falha na recepção no saque de Poglajen. 7-5

3º SET: Ace de Poglajen. Argentina lidera 6-5

3º SET: Bruno Lima agora joga na rede, assim como Wallace devolvendo o presente. 5-5

3º SET: Bruno Lima saca forte e Wallace não busca. 4-4

3º SET: Pablo Creer aumentando seu volume de pontos. 4-3

3º SET: Douglas Souza explora o bloqueio na paralela. Menino cresceu no jogo. 4-2

3º SET: De Cecco chama Solé no meio de rede. 2-3

3º SET: Rodrigo Quiroga saca para fora. 3-1

3º SET: Lucarelli acionado na ponta. Ele explora o bloquei para ponturar. 2-0

3º SET: Bruninho chama Isaac na bola rápida pelo centro. 1-0

COMEÇA O TERCEIRO SET!

FIM DO SEGUNDO SET! Lucarelli chega no ataque para fechar o set. 25-13. Brasil agora tem 2 sets a 0

2º SET: Ace da Argentina com P.Crer. 13-24

2º SET: Douglas Souza enfim sai do serviço. 12-24

2º SET: Lucarelli tira o peso da bola para pontuar. 23-11

2º SET: Douglas saca diretaço. Ace do Brasil. 21-11

2º SET: Lucão foi na saída de rede para pontuar. 20-11

2º SET: Bruninho de costas acha Lucarelli no fundo meio. 19-11

2º SET: Pablo Crer anota pelo meio. 11-18

2º SET: Wallace mortal na saída de rede.18-10

2º SET: Troca de pontos entre as seleções. 17-10

2º SET: Brasil pontua no bloqueio duplo com Lucão e Douglas. 16-9

2º SET: Douglas Souza vai muito bem na paralela. 15-9

2º SET: Poglajen passa reto pelo bloqueio brasileiro. Bola fora. 14-9

2º SET: Serviço vai parar na rede. Saque brasileiro não funciona. 9-13

2º SET: Martinez saca na rede. 13-8

2º SET: Argentina pontua diminuindo. 8-12

2º SET: Lodeiro parado pelo bloqueio duplo de Isaac e Bruninho. 12-7

2º SET: Outro saque errado pelo Brasil. 7-11

2º SET: Serginho serve Lucão anotar. 11-6

2º SET: Serviço desperdiçado com saque na rede. 6-10

2º SET: Troca de pontos.. 10-5

2º SET: Lucão, Lucão, Lucão. Só ele converte. 9-4

2º SET: Poglajen anota para Argentina. 4-8

2º SET: Lucão outra vez acionado pelo meio. 8-3

2º SET: Lucão acerta bola de cheque no meio. 7-3

2º SET: Poglajen ataca para fora. 6-3

2º SET: De Cecco converte a bola de meio. 3-5

2º SET: Ace de Lucarelli. 5-2

2º SET: Wallace vira bola na saída de rede. 4-2

2º SET: Nicolas Bruno desperdiça o saque argentino. 3-2

2º SET: Bola vai em cima de Lucarelli e ele entra muito perto da bola. 2-2

2º SET: Brasil anota dois pontos consecutivos e vira o jogo. 2-1

2º SET: Bruno Lima coloca no chão. 1-0

COMEÇA O SEGUNDO SET!

FIM DO PRIMEIRO SET! Lucarellli para Palacios no bloqueio e o Brasil fecha o set em 24-21

1º SET: Argentina erra saque. Set point

1º SET: Douglas Souza erra no passe e Bernardinho para a partida. 21-23

1º SET: Outro lançamento errado no saque. Wallace foi quem errou. 20-23

1º SET: Uriarte fica na rede após defesa estupenda de Gonzales. 23-19

1º SET: Isaac erra lançamento e não consegue passar a bola pro outro lado. 19-22

1º SET: Uriarte entra e saca na rede. 22-18

1º SET: Lima atacando na paralela. 18-21

1º SET: Argentina ataca pelo meio e Isaac não deixa a bola atravessar o muro. 21-17

1º SET: Brasil pontua no bloqueio e abre a maior vantagem no set. 20-17

1º SET: Lucarelli sendo bem acionado e explorando o bloqueio. 19-17

1º SET: Solé pelo meio numa bola de tempo rápido. 17-18

1º SET: Poglajen desperdiça contra ataque para a Argentina. 18-16

1º SET: Brasil se aproveitou do serviço do capitão Bruninho para ganhar contra e fechar com Isaac. 17-16

1º SET: Brunno chama Isaac no meio de rede. 16-16

1º SET: Solé também explora o bloqueio na hora de anotat. 16-15

1º SET: Lucarelli chamado na entrada de rede para explorar o bloqueio. 15-15

1º SET: Lima acha diagonal no contra-ataque argentino se livrando do bloqueio. 15-14

1º SET: Wallace crava a bola no chão. 14-14

1º SET: Douglas Souza finaliza rally em ataque para fora. 14-13

1º SET: Wallace saca na rede. 13-13

1º SET: Bruninho chama Douglas Souza marcado e o agora consegue se livrar do duplo. 13-12

1º SET: De Cecco erra levantamento e Isaac erra o saque. 12-12

1º SET: Poglajen explora bloqueio no contra mas Douglas devolve na paralela. 11-11

1º SET: Combinação Bruninho-Lucarelli na saída de rede. 10-10

1º SET: Bruninho saca na rede. 10-9

1º SET: Nicolas Bruno chuta sem bloqueio para fora. 9-9

1º SET: Argentina empata o jogo explorando o bloqueio. 8-8

1º SET: Passe agora veio na mão do levantador chamando Wallace no fundo bola. 8-7. Tempo técnico

1º SET: De Cecco joga em cima do garoto que vai mal no passe. 7-7

1º SET: Douglas Souza saca na rede. Menino nervoso na estreia. 6-7

1º SET: Nicolas Bruno tenta a diagonal e não acha nada. 7-5

1º SET: Bruninho aciona o central Lucão por dentro. 6-5

1º SET: Serginho levanta de manchete para Wallace que ataca fora. 5-5

1º SET: Serviço vai parar na rede. 5-4

1º SET: Argentina chama o contra ataque pelo meio e Ramos converte. 4-4

1º SET: Wallace usa o duplo para pontuar. 4-3

1º SET: Poglabjen explora o bloqueio. 3-3

1º SET: Ace do Brasil com Lucarelli. 3-2

1º SET: Isaac acionado na bola de meio. 2-2

1º SET: Douglas Souza erra no passe. 2-1

1º SET: Lucarelli invade por baixo. 1-1

1º SET: Argentina começa sacando na rede. 1-0

COMEÇA O JOGO! Nicolas Bruno no serviço

BRASIL ESCALADO! Bruno Rezende, Wallace, Isac,Lucao, Douglas Souza and Lucarelli Líbero: Serginho

ARGENTINA ESCALADA! Bruno, Ramos, Poglajen, Solé, De Cecco and Lima Líbero: Gonzáles

O outro lado da chave teve um interessante Estados Unidos x Argentina com triunfo norte-americano por 3 sets a 1, passando um pouco de dificuldades contra a seleção "hermana".

Na estreia diante do Irã uma fácil vitória foi conquistada pelos comandados de Bernardinho, afastando a má impressão deixada na competição em 2015. O triunfo foi em 3 sets a 0(25-19, 25-16 e 28-26) sem sustos para uma estreia.

Os atletas convocados para a competição são Bruninho e William (levantadores); Lucarelli, Murilo, Lipe, Douglas Souza e Maurício Borges (pontas); Lucão, Sidão, Eder, Maurício Souza e Isac (centrais); Wallace e Evandro (opostos); Serginho e Tiago Brendle (líbero).

Como diferencial, a edição 2015 da Liga Mundial de Vôlei não terá apenas a vistoria da FIVB, mas também do Comitê Olímpico Internacional. O torneio é tratado como evento-teste para os Jogos Rio 2016.

Ainda que a disputa seja realizada numa arena dos Jogos Olímpicos o Maracanãzinho será o palco principal da festa a partir de agosto sediando tanto o torneio feminino como o masculino. Casa do voleibol brasileiro desde sua inauguração, em 1954, o ginásio já recebeu competições internacionais de alto nível, como os Jogos Pan-Americanos Rio 2007, a fase final da Liga Mundial em 1995, 2008 e 2015, o Mundial de 1990 e o Mundialito de 1982.

O Brasil é o maior campeão da Liga Mundial (nove títulos), mas não vence o torneio desde 2010, tendo sido vice em 2011, 2013 e 2014, além da eliminação no grupo final no ano passado quando decidia o torneio no Maracanãzinho. Nas duas últimas edições, as seleções vencedoras foram Rússia (2013), Estados Unidos (2014) e França (2015)

A Liga Mundial de Voleibol de 2016 é a 27ª edição do torneio anual de voleibol masculino promovido pela Federação Internacional de Voleibol. Pelo segundo ano consecutio a Liga Mundial será disputada por 32 seleções, quatro a mais com relação a formula de disputa até 2014, mas sem alterações na fórmula de disputa.

O maior torneio entre seleções do vôlei masculino do mundo tem suas primeiras rodadas de quinta até domingo em sedes ao longo do planeta. A Arena Olímpica Carioca 1 no Rio de Janeiro, será o palco pela segunda semana de um torneio alto nível de vôlei pois recebeu a rodada inicial do Grand Prix na semana anterior.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe agora a partida entre Brasil x Argentina, pela primeira fase da Liga Mundial de Vôlei. Partida a ser disputada na Arena Carioca 1, fique conosco!