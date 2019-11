Resultado Brasil x Rússia pelo Grand Prix de Vôlei 2016 (3-0)

Obrigado a todos que acompanharam o jogo pela VAVEL Brasil e fiquem conosco para mais detalhes da seleção brasileira nas fases finais do Grand Prix de Vôlei e Liga Mundial.

Com 2 vitórias na fase final a seleção brasileira encerra sua participação, classificando se para as semifinais. Resta aguardar o adversário do outro grupo entre China e Holanda

No serviço as brasileiras sobraram anotando 7 pontos de saque contra apenas 1 da Rússia

Já no bloqueio o Brasil anotou 8 pontos no bloqueio, assim como a seleção adversária

No ataque foram 46 pontos do Brasil e 32 da Rússia

Sheilla foi a pontuadora máxima da partida somando 14 pontos, seguida pelas russas Goncharova(10) e Scherban(9)

SET, MATCH! Brasil fecha o jogo contra a Rússia em 3 sets a 0 nas parciais de 25-22, 25-10, 25-21 . Time sobrou em quadra contra as gigantes russas

3º SET: Natalia erra o ataque. 21-24

3º SET: Scherban desconta. 20-24

3º SET: Natália voando na diagonal. Match point Brasil. 24-19

3º SET: Babeshina desperdiça o serviço. 23-19

3º SET: Goncharova fura o bloqueio duplo virando na diagonal. 19-22

3º SET: Sheilla gigante no jogo. 22-18

3º SET: Natália falha na recepção. Ponto russo. 18-21

3º SET: Goncharova na entrada de rede. 17-21

3º SET: Central Juciely entra no lugar da capitã Fabiana

3º SET: Sheilla na entrada e na saída. 21-16

3º SET: Malygina acha a diagonal. 16-20

3º SET: Sheilla explora o bloqueio duplo. 20-15

3º SET: Fetisova pelo meio. 15-19

3º SET: Bloqueio triplo fecha porta para Malygina. 19-14

3º SET: Sheilla na largadinha. 18-14

3º SET: Scherban acha o fundo de quadra em diagonal longa. 14-17

3º SET: Jaqueline conserta seu péssimo passe virando uma bola. 17-13

3º SET: Natália erra feio no ataque. 13-16

3º SET: Goncharova de cheque. 12-16

3º SET: Shlyakovaya manda muito pra fora. 16-11

3º SET: Jaqueline em quadra.

3º SET: Serviço desperdiçado. 15-11

3º SET: Scherban ataca no fundo, Natalia não defende e as russas pontuam. 11-14

3º SET: Fê Garay agora acha a diagonal na entrada de rede. 14-10

3º SET: Thaisa saca na rede. 10-13

3º SET: Natalia defende mas a bola cai do outro lado. 13-9

3º SET: Fê Garay erra a diagonal. 9-12

3º SET: Thaisa para no duplo. 8-12

3º SET: Malygina vira a primeira. 7-12

3º SET: Bola de meio com Thaisa. Brasil sobra. 12-6

3º SET: Erro russo. 11-6

3º SET: Sheilla fura o duplo. 10-6

3º SET: Shlyakhovaya saca fora. 9-6

3º SET: Russia explora o bloqueio. 6-8

3º SET: Goncharova vem do meio fundo atacando pra fora. 8-5

3º SET: Shlyakhovaya para em Natalia no simples. 7-5

3º SET: Acordou a ponteira brasileira. Natalia vira mais uma. 6-5

3º SET: Fabiana saca fora. 5-5

3º SET: Natália acha a diagonal contra o triplo. 5-4

3º SET: Shlyakhovaya no meio. 4-4

3º SET: Natália na entrada de rede. 4-3

3º SET: Scherban aparece no jogo para atacar fora. 3-3

3º SET: Sheilla saca na rede. 3-2

3º SET: Fê Garay vira na parela. 2-2

3º SET: Bloqueio duplo de Zaryachko para Fabiana. 2-1

3º SET: Fabiana toca na rede. 1-1

3º SET: Thaisa vira pelo meio. 1-0

COMEÇA O TERCEIRO SET! Rússia no saque

FIM DO SEGUNDO SET! Fabiana de cheque fecha a segunda parcial em 25 a 10. Brasil lidera por 2 sets a 0

2º SET: Fabiana bloqueia Shlyakhovaya. 24-10

2º SET: Ilchenko para no duplo. 23-10

2º SET: Fabiana busca bola atrás do corpo antes de pontuar. 22-10

2º SET: Rússia desperdiça o serviço. 21-10

2º SET: Shlyakhovaya vira no meio. 10-20

2º SET: Brasil inverte o 5 em 1 com as entradas de Roberta e Gabi. Sheilla e Dani Lins saem

2º SET: Sheilla de novo usando o bloqueio. 20-9

2º SET: Fabiana dá dois toques ao levantar. Ponto russo. 9-19

2º SET: Goncharova isola na diagonal. 19-8

2º SET: Sheilla explora o bloqueio. 18-8

2º SET: Erro de posicionamento russo na defesa. 17-8

2º SET: Fê Garay complementa bola levantada por Thaisa. 16-8

2º SET: Goncharova usa o duplo. 8-15

2º SET: Sheilla vira na ponta. 15-7

2º SET: Zaryazhko acerta bola de meio. 7-14

2º SET: Ilchenko ataca para longe. 14-6

2º SET: ACE DO BRASIL! Saque de Dani Lins não volta. 13-6

2º SET: Triplo brasileiro fecha a porta para Goncharova. 12-6

2º SET: Natalia vira na diagonal. 11-6

2º SET: Goncharova usa o duplo para pontuar. 6-10

2º SET: Natália ataca na entrada. 10-5

2º SET: Ilchenko explora o bloqueio. 5-9

2º SET: ACE DO BRASIL! Fê Garay. 9-4

2º SET: Fabiana de novo. Bolas de meio eficientes na partida. 8-4

2º SET: Shlyakovaya na saída. 4-7

2º SET: Fabiana na bola de meio. 7-3

2º SET: Pankova diminui. 3-6

2º SET: Thaisa na chutada rápida. 6-2

2º SET: Goncharova tentou duas vezes antes de virar. 2-5

2º SET: Thaisa para Zaryazhko no bloqueio. 5-1

2º SET: Ilchenko explora o duplo. 1-4

2º SET: Sheilla na diagonal longa. 4-0

2º SET: Goncharova tenta a paralela mas manda fora. 3-0

2º SET: Dani Lins consegue o ace. 2-0

2º SET: Malykh fica no bloqueio. 1-0

COMEÇA O SEGUNDO SET! Dani Lins no serviço

FIM DO PRIMEIRO SET! Brasil deslancha no saque de Natália e fecha o set em 25 a 22

1º SET: Sheilla travada no bloqueio e bola ricocheteia no corpo. 22-24

1º SET: Fê Garay fica no duplo. 21-24

1º SET: Bloqueio brasileiro toca na rede. 20-24

1º SET: Sheilla largou no fundo. Set point Brasil 24-19

1º SET: Passe veio colado na rede e Goncharova não conseguiu virar. 23-19

1º SET: Garay na diagonal vence o triplo. 22-19

1º SET: Goncharova para no duplo. 21-19

1º SET: Fê Garay usa o bloqueio para colocar o Brasil na frente. 20-19

1º SET: Sheilla acha a diagonal. 19-19

1º SET: Saque desperdiçado pelo Brasil. 19-18

1º SET: Thaisa pelo meio. 18-18

1º SET: Dani Lins levanta errado para Fê Garay. 18-17

1º SET: Fabiana saca na rede. 17-17

1º SET: Dani Lins surpreende de segunda. 17-16

1º SET: Bloqueio duplo para Fabiana no meio. 16-16

1º SET: Inversão do 5 em 1 na Rússia.

1º SET: Dani Lins disputa na rede e leva a pior. 15-16

1º SET: Rússia erra posicionamento em quadra. 16-14

1º SET: Ace do Brasil com Fê Garay. 15-14

1º SET: Fabiana chutando na saída. 14-14

1º SET: Sheilla agora fica no bloqueio. 14-13

1º SET: Sheilla acha a paralela. 13-13

1º SET: Fê Garay toca na rede. 13-12

1º SET: Scherban próxima a rede empata. 12-12

1º SET: Rússia diminui. 11-12

1º SET: Fê Garay vence o duplo. 12-10

1º SET: Goncharova na diagonal. 10-11

1º SET: Thaísa pelo meio no contra ataque. 11-9

1º SET: Goncharova sem pena na ponta. 9-10

1º SET: Fê Garay desce o braço no bloqueio e a bola não volta. 10-8

1º SET: Natalia gigante complementa levantamento de Sheilla. 9-8

1º SET: Passe vem na mão de Dani Lins que serve Natalia. 8-8

1º SET: Scherban usa o bloqueio para pontuar. 8-7

1º SET: ACE DO BRASIL! Fabiana saca flutuante mas Goncharova não segura. 7-7

1º SET: Natália se vira contra o duplo. 6-7

1º SET: Scheilla vindo na saída manda pra fora. 7-5

1º SET: Scherban no contra. 6-5

1º SET: Natália recebe levantamento alto e manda longe. 5-5

1º SET: Serviço russo vai a rede. 5-4

1º SET: Scherban empata. 4-4

1º SET: Goncharova desce o braço no contra. 3-4

1º SET: Goncharova de novo. 2-4

1º SET: Fabiana na bola rápida de meio. 4-1

1º SET: Sheilla próxima a rede. 3-1

1º SET: Goncharova pontua no toque. 1-2

1º SET: ACE DO BRASIL! Thaisa. 2-0

1º SET: Thaisa pelo meio abre o placar. 1-0

COMEÇA O JOGO!

RÚSSIA ESCALADA! 1- Shcherban, 4- Zaryazhko, 8- Goncharova, 10 - Pankova, 14- Fetisova, 17- Malykh, 19-Malova (L)

BRASIL ESCALADO! 1-Fabiana, 3- Dani Lins, 6- Thaisa, 12- Natalia, 13- Sheilla, 16- Fe Garay, 19- Leia(L)

07:56 Hinos Nacionais sendo executados em Bangkoc

O técnico tri-campeão olímpico fez uma breve análise sobre a vitória e já destacou pontos forte da seleção russa, rival dessa manhã: "O primeiro set foi apertado e podíamos ter feito um melhor trabalho de saque e bloqueio. No entanto, hoje o nosso passe e a defesa foram melhores. Amanhã já vamos enfrentar a Rússia que conta com a Goncharova em um grande momento e as centrais bloqueando muito bem. Teremos que manter um bom passe, o nosso bloqueio vai ter que funcionar e o contra-ataque vai precisar aparecer com velocidade”, afirmou Zé Roberto.

Confira os melhores momentos do duelo contra a Tailandia

Abrindo a fase decisiva uma vitória por 3 sets a 0 sobre a Tailandia(26/25, 25/16 e 25/11). Natália somou 23 pontos, sendo a maior pontuadora da partida em que José Roberto Guimarães testou Gabi(ponteira) como oposta na inversão do 5 em 1.

Para fechar a fase de classificação em Ancara foram realizadas partidas contra as já conhecidas Belgica e Itália, novamente batidas, além da seleção da casa, também derrotada por 3 sets a 1. Com a campanha de 7 vitórias e 2 derrotas a seleção brasileira alcançou a 4ª melhor campanha geral, classificando assim para a fase final na Tailândia.

Em Macau, 5 dias depois, novo confronto contra a Sérvia e a primeira derrota (3 a 2 para as européias) na competição. Nas partidas seguintes China e Bélgica foram batidas, afastando o resultado anterior mas ainda sim não jogando tão bem.

A segunda rodada reservou o Japão, adversário do Grupo Olímpico e o Brasil não encontrou dificuldades fechando em 3 sets a 0 no duelo com a seleção nipônica.

Thaisa se mostrou a vontade no retorno ao time anotando 19 pontos no ataque sendo disparada a maior pontuadora do certame

O jogo de abertura foi contra Itália e deu Brasil por 3 sets a 1(23-25/25-15/25-15/27-25) com destaques ofensivos para Natalia, 16 pontos e Sheilla 15 pontos, além de 17 pontos anotados através dos bloqueios

Na primeira semana o Brasil enfrentou Itália, Japão e Sérvia, três fortes seleções que exigiram bom desempenho do escrete brasileiro logo nos primeiros três duelos. Foram duas vitórias por 3 sets a 0(Japão e Sérvia), além de triunfo por 3 a 1 contra a Itália.

Na segunda semana de disputa, a equipe enfrenta Sérvia, Bélgica e China, em Macau, na China.

Depois, encerra a fase de classificação contra Itália, Bélgica e Turquia, na cidade turca de Ankara. A fase final será em Bangcoc, na Tailândia, entre 6 e 10 de julho.

De 2004 até os dias de hoje apenas uma vez outra seleção que não a brasileira e a norte-americana chegou no lugar mais alto do pódio, foi a Holanda em 2007 quando era liderada pela oposta Manon Nummerdor-Filer

O atual campeão Estados Unidos venceu em 2015 e é também o segundo país que mais conquistou a medalha de ouro por 6 oportunidades, somando-se ainda duas medalhas de bronze num total de 8 pódios.

Na vigésima quarta edição do torneio foram 6 seleções diferentes a conquistar o torneio onde a nata do voleibol feminino de seleções se apresenta todo ano.

Cabe ao Brasil o maior número de conquistas, 10, tendo triunfado pela última vez em 2014.

Boa dia, amantes do voleibol! Acompanhe agora a partida entre Brasil x Rússia válida pela segunda rodada na fase final no Grand Prix de Vôlei 2016. A bola sobe às 8h em Bangkoc, Tailândia