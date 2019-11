Resultado Brasil x Sérvia pela Liga Mundial de Vôlei 2016 (0-3)

Fim de cobertura da Liga Mundial pela VAVEL Brasil. Fique ligado que em Agosto a seleção brasileira enfrenta Itália, Estados Unidos, Canada, França e México e vamos trazer tudo do torneio olímpico de vôlei.

17:45 Sérvia levanta o trofeu de campeã pela primeira vez na Liga Mundial. Foram 6 vezes batendo na trave. Não presente de corpo, Atanasijevic teve sua camisa levada ao pódio e foi homenageado pelos companheiros

17:36 O time dos sonhos é formado por Ivovic, Rouzier, Mauricio Souza, Lisinac, Wallace, Gianelli e Grebnikov

17:35 Ivovic ganha também o prêmio de MVP na edição 2016 da Liga Mundial

17:33 O melhor oposto é o brasileiro Wallace. Segundo brasileiro no time ideal

17:32 Gianelli melhor levantador da Liga. Dominou a posição na Italia em seu primeiro ano

17:31 Grebnikov eleito melhor líbero. Seleção formada sem questionamento até agora

17:29 Cabe a Lisinac a vaga de segundo central na seleção do torneio

17:28 O melhor central é o brasileiro Mauricio Souza

17:27 Rouzier eleito o segundo melhor atacante

17:25 Ivovic eleito melhor atacante da Liga

17:23 Palco da festa e premiação sendo montada. Daqui a pouco conheceremos a seleção da Liga Mundial

SET, MATCH! A SÉRVIA É CAMPEÃ DA LIGA MUNDIAL DE VÔLEI PELA PRIMEIRA VEZ! Vitória por 3 sets a 0 contra o Brasil(25/22, 25/22 e 25/21)

3º SET: Ivovic ataca pra fora. 21-24

3º SET: Lipe pisa na linha ao sacar. Match point Sérvia. 24-20

3º SET: Wallace na saída. 20-23

3º SET: Ivovic no chão. 23-19

3º SET: ACE DO BRASIL! Wallace conta com a sorte e a bola toca em Ivovic. 19-22

3º SET: Eder no meio. 18-22

3º SET: Lisinac pelo meio explora o simples. 22-17

3º SET: Wallace pontua na saída. 17-21

3º SET: Lucarelli isola saque. 21-16

3º SET: Ataque servio vai fora. 16-20

3º SET: Servia pontua duas vezes. 20-15

3º SET: Luburic bloqueado. 15-18

3º SET: Ivovic de cheque. 18-13

3º SET: Eder saca pra fora. 17-13

3º SET: ACE DO BRASIL! Eder larga a bomba! 13-16

3º SET: Evandro usa o bloqueio. 12-16

3º SET: Lucarelli ataca pra fora. 16-11

3º SET: Inversão mais cedo. W.Arjona e Evandro tão no jogo

3º SET: Lucarelli bloqueado. 15-11

3º SET: Ivovic acha um buraco no fundo. 14-11

3º SET: Kovacevic vira sozinho. 13-11

3º SET: Wallace na paralela. 11-12

3º SET: Podrascanin pelo meio. 12-10

3º SET: Lisinac manda na rede. 10-11

3º SET: Lisinac saca dentro. Ace da Sérvia. 11-9

3º SET: Ivovic na bola de meio fundo. 10-9

3º SET: Lipe acha diagonal. 9-9

3º SET: Servia ganha duelo na rede. 9-8

3º SET: Duplo do Brasil age e pontua. 8-8

3º SET: Mauricio Souza pelo meio. 7-8

3º SET: Lisinac pontua. 8-6

3º SET: Bola de Wallace não volta mais. 6-7

3º SET: Lucarelli explora o duplo. 5-7

3º SET: Podrascanin pelo meio. 7-4

3º SET: Lucarelli entra rasgando na diagonal. 4-6

3º SET: Sérvia pontua outra vez. 6-3

3º SET: Wallace busca a diagonal e manda fora. 5-3

3º SET: Lipe saca na rede. 4-3

3º SET: Eder para Ivovic no bloqueio. 3-3

3º SET: Luburic ataca pra fora. 2-3

3º SET: Wallace isola ataque. 3-1

3º SET: Lipe explora bloqueio. 1-2

3º SET: Kovacevic vira em outro contra. 2-0

3º SET: Kovacevic faz 1-0

COMEÇA O TERCEIRO SET!

FIM DO SEGUNDO SET! Sérvia fecha o set em 25 a 22. Agora são 2 sets a 0.

2º SET: Lucão pelo meio. 22-24

2º SET: Wallace fica no bloqueio triplo. 24-21

2º SET: Lipe toca na rede. 23-21

2º SET: Wallace na paralela. 21-22

2º SET: Luburic usa a rede. 22-20

2º SET: Lipe chega no bloqueio simples. Ponto Brasil 20-21

2º SET: Lucarelli dá pancada na diagonal. 19-21

2º SET: Bruninho agora manda na rede. 21-18

2º SET: ACE DO BRASIL! Bruninho. 18-20

2º SET: Dois toques de Majstorovic. 17-20

2º SET: Lucarelli-Bruno-Lucarelli. Bola na diagonal. 16-20

2º SET: Wallace erra ataque. 20-15

2º SET: Lucão devolve. 19-15

2º SET: Kovacevic saca pra fora. 15-18

2º SET: Luburic explora duplo. 18-14

2º SET: Ivovic no bloqueio. 17-14

2º SET: Jovovic de segunda. 16-14

2º SET: Luburic saca fora. 14-15

2º SET: ACE DA SÉRVIA! 15-13

2º SET: Ivovic no fundo meio. 14-13

2º SET: Lisinac saca na rede. 13-13

2º SET: Luburic sobe sozinho e vira. 13-12

2º SET: Brasil empata. 12-12

2º SET: M.Borges vira no contra ataque. 11-12

2º SET: Ivovic devolve o presente. 10-12

2º SET: Lucarelli desperdiça saque. 12-9

2º SET: Wallace de novo!!!! Brasil volta aos poucos. 9-11

2º SET: Wallace usa bloqueio. 8-11

2º SET: Luburic anota mais um. 11-7

2º SET: Lucarelli ataca fora. 10-7

2º SET: Ivovic no corredor. 9-7

2º SET: Wallace explora bloqueio. 7-8

2º SET: Mauricio Souza crava contra ataque. 6-8

2º SET: Lucarelli larga pra fora. 8-5

2º SET: Ivovic estoura no bloqueio. Ponto sérvio. 7-5

2º SET: Lucão pelo meio. 5-6

2º SET: Ivovic em jogada de categoria. 6-4

2º SET: Brasil desperdiça saque com M.Borges. 5-4

2º SET: Mauricio Borges coloca no chão. 4-4

2º SET: Kovacevic usa o triplo. 4-3

2º SET: Lucarelli empata vindo do fundo. 3-3

2º SET: Wallace agora usa o bloqueio. 2-3

2º SET: Uros Kovacevic na saída. 3-1

2º SET: Wallace acha diagonal. 1-2

2º SET: ACE DA SÉRVIA! Ivovic no chão. 2-0

2º SET: Lucarelli dá dois toques na bola. 1-0

COMEÇA O SEGUNDO SET!

FIM DO PRIMEIRO SET! Saque na rede e fim do set em 25 a 22 para Sérvia. 1 a 0 na partida

1º SET: ACE DO BRASIL! Pancada de Mauricio Borges no saque. 22-24

1º SET: M.Borges na paralela. 21-24

1º SET: M.Borges falha. Ponto sérvio 24-20

1º SET: Podrascanin pelo meio. 23-20

1º SET: Lucarelli desce o braço no meio fundo. 20-22

1º SET: Brasil inverte o 5 em 1. W.Arjona e Evandro em quadra

1º SET: M.Borges na saída. 19-22

1º SET: Ivovic até no meio fundo. 22-18

1º SET: Lucarelli vindo do meio fundo. 18-21

1º SET: Ivovic usa bloqueio pra pontuar. 21-17

1º SET: ACE DO BRASIL! Lucarelli mete do outro lado na hora certa. 17-20

1º SET: Wallace vira mais uma. 16-20

1º SET: Ivovic fura triplo com diagonal. 20-15

1º SET: Podrascanin saca fora. 15-19

1º SET: Outro ponto sérvio. 18-13

1º SET: Wallace também erra. 17-13

1º SET: Lucarelli ataca pra fora. 16-13

1º SET: Ivovic explora o duplo. 15-13

1º SET: Ivovic crava no meio. 14-13

1º SET: Lucarelli empata o jogo. 13-13

1º SET: Lucão pelo meio. 13-12

1º SET: Wallace fura o duplo com diagonal. 11-12

1º SET: Luburic acha o fundo de quadra. 12-10

1º SET: Lucão ataca pra fora. 11-10

1º SET: Ataque de M.Borges não volta. 10-10

1º SET: Lisinac pelo meio. 10-9

1º SET: Wallace explora o bloqueio. 9-9

1º SET: Wallace toca na rede. 9-8

1º SET: Ivovic para no bloqueio triplo. 8-8

1º SET: Lucarelli fura o duplo na entrada. 7-8

1º SET: Wallace fica no bloqueio. 8-6

1º SET: Brasil erra no passe. 7-6

1º SET: Podrascanin explora o simples. 6-6

1º SET: Mauricio Souza bloqueia outra vez. 6-5

1º SET: Brasil empata no bloqueio. 5-5

1º SET: Lucarelli bate forte e crava. 4-5

1º SET: Podrascanin pelo meio. 5-3

1º SET: Wallace sobe sozinho na saída. Todos os pontos por ele. 3-4

1º SET: Lucarelli parado no ataque de meio fundo. 4-2

1º SET: Luburic ataca a diagonal. 3-2

1º SET: Wallace explora o bloqueio. 2-2

1º SET: Wallace na saída de rede. 1-2

1º SET: Saque de Lisinac não volta. Ace da Sérvia. 2-0

1º SET: Lisinac pelo meio. 1-0

COMEÇA O JOGO! Mauricio Souza tem o serviço

SÉRVIA ESCALADA! Kovacevic, Ivovic, Luburic,Podrascanin, Lisinac e Majstorovic

BRASIL ESCALADO! Bruninho, M.Borges, Wallace, M.Souza, Lucão, Lucarelli e T.Brendle

Boa tarde, amantes do voleibol! Acompanhe agora a partida entre Brasil x Sérvia na VAVEL Brasil, válida pela grande final na Liga Mundial de Vôlei 2016. A bola sobe às 15h30 em Cracovia, Polônia.

Os maiores pontuadores da seleção brasileira atendem por Lucarelli e Wallace, próximos ao outro nos números. Enquanto Lucarelli virou 124 bolas, o oposto virou 120. Lucão que vem em terceiro não soma a metade de Wallace, são apenas 59 pontos de ataque para o central

A semana de estreia foi tranquila para a Sérvia que contou com Uros Kovacevic e Aleksandar Atanasijevic como destaques, seguidos de perto pelo central Lisinac. Na ordem Rússia, Búlgaria e Pôlonia foram batidas por 3 sets a 0.

Na segunda rodada o resultado "variou", ainda com triunfos mas dessa vez cedendo um set em cada jogo. Brasil, Búlgaria e Irã foram vencidos por 3 sets a 1 sob a liderança de Lisinac, Kovacevic e agora Podrascanin já que Atanasijevic se lesionou após a partida contra o Brasil e não mais voltou.

Em Teerã foi uma completa tragédia. Derrotas para as fracas seleções de Irã e Argentina em jogo de 5 sets contra os asiático e um sonoro 3 sets em favor dos sul-americanos. A redenção veio contra a Italia, batida por 3 sets a 2 na rodada derradeira.

De lá pra cá a seleção brasileira venceu Irã, Belgica e Polônia garantindo vaga na fase final da Liga Mundial 2016.

A derrota veio logo no primeiro jogo da segunda fase contra a Sérvia. Os donos da casa viraram o placar fechando o jogo em 3 sets a 1 causando estragos com 20 pontos de saque

Fechando a primeira semana o Brasil venceu os Estados Unidos por 3 sets a 1(25/19,22/25, 25/15 e 25/22) no sabado passado.

O outro lado da chave teve um interessante Estados Unidos x Argentina com triunfo norte-americano por 3 sets a 1, passando um pouco de dificuldades contra a seleção "hermana".

Na estreia diante do Irã uma fácil vitória foi conquistada pelos comandados de Bernardinho, afastando a má impressão deixada na competição em 2015. O triunfo foi em 3 sets a 0(25-19, 25-16 e 28-26) sem sustos para uma estreia.

Os atletas convocados para a competição são Bruninho e William (levantadores); Lucarelli, Murilo, Lipe, Douglas Souza e Maurício Borges (pontas); Lucão, Sidão, Eder, Maurício Souza e Isac (centrais); Wallace e Evandro (opostos); Serginho e Tiago Brendle (líbero).

Como diferencial, a edição 2015 da Liga Mundial de Vôlei não terá apenas a vistoria da FIVB, mas também do Comitê Olímpico Internacional. O torneio é tratado como evento-teste para os Jogos Rio 2016.

Ainda que a disputa seja realizada numa arena dos Jogos Olímpicos o Maracanãzinho será o palco principal da festa a partir de agosto sediando tanto o torneio feminino como o masculino. Casa do voleibol brasileiro desde sua inauguração, em 1954, o ginásio já recebeu competições internacionais de alto nível, como os Jogos Pan-Americanos Rio 2007, a fase final da Liga Mundial em 1995, 2008 e 2015, o Mundial de 1990 e o Mundialito de 1982.

O Brasil é o maior campeão da Liga Mundial (nove títulos), mas não vence o torneio desde 2010, tendo sido vice em 2011, 2013 e 2014, além da eliminação no grupo final no ano passado quando decidia o torneio no Maracanãzinho. Nas duas últimas edições, as seleções vencedoras foram Rússia (2013), Estados Unidos (2014) e França (2015).

A Liga Mundial de Voleibol de 2016 é a 27ª edição do torneio anual de voleibol masculino promovido pela Federação Internacional de Voleibol. Pelo segundo ano consecutio a Liga Mundial será disputada por 32 seleções, quatro a mais com relação a formula de disputa até 2014, mas sem alterações na fórmula de disputa.

O maior torneio entre seleções do vôlei masculino do mundo tem suas primeiras rodadas de quinta até domingo em sedes ao longo do planeta. A Arena Olímpica Carioca 1 no Rio de Janeiro, será o palco pela segunda semana de um torneio alto nível de vôlei pois recebeu a rodada inicial do Grand Prix na semana anterior.