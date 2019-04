Após críticas, especialistas de vôlei afirmam que areia de Copacabana é ideal

As provas de vôlei de praia são realizadas dentro de uma arena montada sobre as areias da Praia de Copacabana, e muitas pessoas reclamaram sobre o local devido a poluição que existe no local. Contudo, na manhã desta terça-feira (9), especialistas em vôlei disseram que a areia é ideal para a realização do esporte.

“A areia de Copacabana é perfeita”, afirmou o ex-jogador de vôlei Giovani Gávio.

Todd Knapton, vice-presidente da empresa Hutcheson Sand & Mix, é referência neste quesito. Ele foi consultor da Federação Internacional de Vôlei (FIVB) nos Jogos Olímpicos de Atlanta em 1996 e elogiou a praia do Rio de Janeiro.

“Essa praia é ideal”, frisou Knapton.

Em 1996, quando o vôlei de praia foi introduzido com esporte Olímpico, Todd fez uma mistura com as areias américas e canadenses para chegar um ponto ideal para a realização. Na época, foi premiado por isso. Em 2016, no Rio de Janeiro, o diretor de evento da Federação Internacional de Vôlei de Praia, Angelo Squeo comentou que é desnecessário fazer essa mistura em Copacabana.

“Copacabana e o vôlei têm uma química perfeita”, enalteceu Squeo.

Fernando Marques, gerente de esporte voleibol de praia para o Comitê Olímpico, também falou a respeito. Ele diz que a areia é perfeita, mas que não impede que receba composições das praias vizinhas.

“Esta areia é considera a melhor aqui no Rio. Mas não significa que a composição não leve grãos da vizinha Ipanema, Leblon, Botafogo e dezenas outras. Em todos os eventos realizados aqui, sempre foi aprovada pela FIVB. É a nossa força”, disse Fernando.