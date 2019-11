Resultado Sada Cruzeiro x Zenit Kazan na final do Mundial de Vôlei 2016

Para finalizar, o levantador William fica com o prêmio de melhor atleta da competição!

E os prêmios não param para o time estrelado. Evandro é escolhido o melhor oposto do Mundial de Vôlei 2016.

Mais um prêmio individual para o Sada! Serginho é eleito o melhor líbero do torneio!

Leal, do Sada Cruzeiro, e Leon Venero Wilfredo, do Zenit Kazan, são escolhidos os melhores ponteiros do Mundial de Vôlei 2016!

Desolados, atletas do Zenit ficam sentados em quadra.

Jogadores do Zenit desolados após perderem por 3 a 0 (Foto: Charley Moreira/VAVEL Brasil)

Palco para as premiações está sendo montado.

Torcedores estão extasiados após a conquista do título! Barulho no ginásio Divino Braga, em Betim/MG, é ensurdecedor!

Jogadores cruzeirenses festejam a comemoração dentro de quadra com muito fervor! Vitória no último set por 25 a 15.

É CAMPEÃO!!! MATTHEW MANDA ATAQUE PARA FORA E O SADA CRUZEIRO É BICAMPEÃO CONSECUTIVO DO MUNDIAL DE VÔLEI 2016!!!

23-15 Torcedores já começam a soltar o grito de "bicampeão, bicampeão, bicampeão".

21-15 Cruzeiro pede desafio e o árbitro dá o último ponto para o time estrelado.

20-16 Ace do Zenit. Maxim acerta a bola no fundo da quadra.

20-15 Wilfredo explora o bloqueio e diminui.

18-14 Leal manda uma porrada e enterra a bola no fundo da quadra.

17-13 Torcida vaia saque de Matthew e o jogador sucumbe a pressão: bola para fora.

16-13 Evandro ataca para fora. Ponto a favor do Zenit.

Zenit pede tempo.

16-12 Isac marca mais um belo ponto e deixa os torcedores loucos de felicidade!

14-12 Levantamento de William e Simón desce o braço. Sem chance. Pontaço para do Sada.

13-11 Lindo bloqueio de Leal, que deixa a torcida mais agitada.

11-11 Evandro erra o saque por pouco. Mais um ponto a favor dos russos.

11-10 Wilfredo manda o saque para fora.

10-10 Matthew crava a bola na quadra do Cruzeiro. Ponto para o Zenit.

8-7 Evandro manda ataque para fora.

6-6 Maxim fura o bloqueio do Sada e empata o embate novamente.

5-4 Jogo parelho neste terceiro set. Cruzeiro e Zenit não conseguem abrir dois pontos de diferença.

4-4 Solta um petardo na área, sem chances para os atletas do Sada.

4-3 Maxim erra o saque e a bola para fora.

3-3 Wilfredo explora o bloqueio e deixa tudo igual no placar.

3-2 Linda deixadinha de Isac! Torcida cruzeirense vai à loucura com o lance.

2-2 Igor conduz a bola e árbitro dá o ponto ao Sada Cruzeiro.

Começa o terceiro set!

Torcida do Sada no intervalo.

25-23 Ponto do Cruzeiro!!! Após ataque fatal de Evandro, equipe celeste faz 25 a 23 e fica a somente um set de conquistar mais um título nesta temporada.

Tempo solicitado pelo Sada Cruzeiro.

24-23 Zenit faz jogo duro e diminui a vantagem do Sada.

24-21 Ace do Sada Cruzeiro! Lead deixa a bola no fundo da quadra. Falta só mais um ponto para o término do segundo set.

22-21 Outro saque para fora, mas desta vez é do Cruzeiro. William errou.

22-20 Matthew vai para o saque e fica na rede.

21-20 Isac solta o braço, mas a bola vai para fora.

21-19 Matthew pega a sobra do bloqueio e diminui para os russos.

Zenit solicita tempo.

21-18 Ataque do Zenit erra o ataque e manda a bola para fora de quadra. Ponto para o Cruzeiro.

19-17 Simón, em ótimo bloqueio, consolida sequência de ataques do Sada Cruzeiro e levanta a torcida.

16-17 Evandro manda o saque para fora. Zenit passa à frente no marcador.

15-14 Levantador William engana o bloqueio do Zenit, e Sada fica em vantagem. Nome do jogador é cantado pela torcida cruzeirense.

14-13 Oposto Evandro erra o ataque e deixa a bola no bloqueio do Zenit.

12-11 Evandro tenta uma deixadinha, mas Zenit conseguiu segurar e marcar com Wilfredo.

11-9 Alexander solta o braço no saque, mas bola não passa da rede. Ponto para o Sada.

10-8 Ace do Sada Cruzeiro! Rodriguinho marca dois pontos seguidos, sendo o segundo um lindo ace.

8-7 Cruzeiro empata e vira! Evandro vai desorganizando o time do Zenit.

5-7 Wilfredo fica na rede. Ponto para o Sada.

Sada Cruzeiro pede tempo técnico.

4-6 Isac retribui a "gentiliza" do Zenit e manda seu saque para fora de quadra.

4-5 Maxim manda o saque para fora. Ponto para o Cruzeiro.

3-4 Wilfredo marca mais um ponto para o Zenit com seu pontente braço direito.

2-3 Evandro tenta explorar o bloqueio adversário, mas tira muito e a bola vai para fora.

1-2 Wilfredo larga uma porrada no fundo de quadra do Cruzeiro.

0-1 Cruzeiro começa mal o segundo tempo. Evandro manda o saque para fora.

25-21 Sada Cruzeiro vence o primeiro set! Artem tenta bola em diagonal, mas manda para fora e a equipe celeste sai na frente pelo troféu do Mundial de Vôlei 2016.

23-21 Deixadinha de Maxim. Ponto para o Zenit.

Zenit solicita tempo.

23-20 Alexander manda o saque para fora e deixa o Sada a dois pontos de fechar o set.

Sada Cruzeiro pede tempo.

22-19 Rodriguinho erra o saque. Ponto para os russos.

22-18 Rodriguinho marca um difícil ponto e vibra muito.

21-17 Simón crava a redonda no fundo da quadra e os torcedores ficam em êxtase!

20-17 Yoandy novamente. O atleta explora o bloqueio e marca para o Zenit.

19-16 Yoandy vai no terceiro andar e crava a bola na quadra do Sada.

19-15 Belo ponto do Cruzeiro! Isac levanta e Evandro engana o bloqueio com uma deixadinha.

17-15 Maxin faz mais um para o Zenit.

16-13 Wilfredo manda uma porrada, mas pisa na linha quando desceu. Ponto para o Cruzeiro.

14-12 Leal novamente! Ponteiro solta um míssil e bloqueio do Zenit não consegue impedir o ponto.

12-11 Matthew explora o bloqueio do time celeste a anota mais um para os russos.

11-10 Leal manda o saque para fora. Ponto para o Zenit.

10-9 Cruzeiro novamente na frente! Dois pontos seguidos do ponteiro Leal!

9-9 Zenit empata. Evandro erra o ataque e manda a bola para fora.

9-7 Outra bola que fica na rede após o saque. Desta vez, quem soltou o braço foi Matthew.

8-6 Alexander manda o saque na rede e dá mais um ponto aos donos da quadra.

7-5 Simón manda no bloqueio e a bola cai na quadra dos russos. Ponto para o Cruzeiro.

6-4 Ace de Evandro! Oposto do Cruzeiro coloca a bola no fundo da quadra e levanta a torcida!

4-4 Maxim empata para os russos.

4-3 Leal solta o braço na rede e amplia a vantagem para o Cruzeiro.

3-2 Evandro novamente! O oposto do Cruzeiro segue infernizando o Zenit.

2-1 Evandro explora o bloqueio e marca para o Sada.

1-0 Primeiro ponto da partida é a favor do Cruzeiro. Evandro crava a bola no chão da quadra.

Zenit no saque!

Finalmente! Vai começar!

Apresentar anuncia escalação do Sada Cruzeiro e os torcedores vão à loucura.

Torcida do Cruzeiro vaia a escalação do Zenit.

Sada Cruzeiro todo de azul marinho; Zenit todo adere ao uniforme branco.

Jogadores dos dois times seguem aquecendo com bola na quadra.

Falta pouco para o início da partida!

Atletas iniciam o aquecimento em quadra (Foto: Charley Moreira/VAVEL Brasil)

Agora, é hora de acompanhar a grande final! Jogadores de Sada Cruzeiro e Zenit Kazan entram em quadra para o começo do embate.

Acabou a disputa pelo terceiro lugar! Após longo rally, o Trentino vence o tie-break contra o Bolivar, por 17 a 15, e fica com a medalha de bronze.

No momento, faz muito calor dentro do poliesportivo em Betim/MG. Torcedores fazem o possível para espantar o clima quente.

Torcida do Cruzeiro começa a inflamar o ginásio Divino Braga. Coros musicais são puxados a todo instante.

No tie-break de Bolivar e Trentino, torcedores cruzeirenses puxam o coro para dar ânimo ao Sada Cruzeiro antes da decisão: "Nós somos loucos, somos Cruzeiro".

Premiações do primeiro, segundo e terceiro colocados do Mundial de Vôlei 2016 foram expostos à imprensa para sessão de fotos.

Atletas do Sada Cruzeiro e do Zenit Kazan começaram o aquecimento. Logo após a disputa do terceiro lugar, as duas equipes entram em quadra para a grande decisão.

Jogadores no aquecimento (Foto: Charley Moreira/VAVEL Brasil)

Guia VAVEL Mundial de Clubes: Sada Cruzeiro

Ginásio vai sendo tomado pela torcida celeste (Foto: Charley Moreira/VAVEL Brasil)

Os jogadores do Cruzeiro deixaram o vestiário para dar uma espiadinha na disputa do terceiro lugar, entre Bolivar e Trentino.

Atletas do Cruzeiro de olho em Bolivar e Trentino (Foto: Charley Moreira/VAVEL Brasil)

O jogo deste domingo (23) será realizado no ginásio Divino Braga. O poliesportivo, localizado em Betim/MG, tem capacidade de abrigar 6 mil telespectadores. O ginásio também recebeu as edições do Mundial de Vôlei de 2013 e 2015. Nesses dois anos, o Sada Cruzeiro saiu campeão.

Torcida do Cruzeiro já começa a preencher a arquibancada do ginásio Divino Braga (Foto: Charley Moreira/VAVEL Brasil)

Por sua vez, o Zenit Kazan avançou à fase de mata-mata após ficar em segundo em seu grupo, o B. Na semifinal, também no sábado (22), os russos bateram o Trentino, da Itália, com certa facilidade: 3 a 0. A vitória, inclusive, espantou um drama antigo contra os italianos, já que sempre que o Zenit se encontrava com o Trentino, a derrota acontecia.

Para chegar à decisão, o Sada Cruzeiro se classificou em primeiro no Grupo A e superou o Bolivar, da Argentina, de virada, no último sábado (22).

Além de Bicampeão Mundial, o Sada Cruzeiro é tetracampeão da Superliga, tricampeão sul-americano, bicampeão da Copa Brasil, Campeão da Supercopa e Heptacampeão Mineiro. É dessa forma que a equipe mineira vem fazendo história no voleibol brasileiro e internacional como um dos times mais vencedores da atualidade.

Guia VAVEL Mundial de Clubes de Voleibol: equipes estrangeiras

Atuais vice-campeões do Mundial de Clubes, o Zenit Kazan espera dar o troco no Sada Cruzeiro. No ano passado, os russos perderam para a equipe mineira, por 3 a 1, também em Betim. Agora, eles vêm mais fortes e querem revanche contra o time estrelado.

Prata em Doha, em 2012, no Catar, e campeão nas edições de 2013 e 2015, no Brasil, o Sada Cruzeiro quer agora levantar o troféu de melhor do mundo pela terceira vez. Depois de uma temporada absolutamente perfeita, em que conquistou tudo o que disputou em 2015/16, o desafio é seguir no lugar mais alto do pódio.

A decisão do Mundial 2016 será disputada entre Sada Cruzeiro, atual campeão, e o Zenit Kazan, da Rússia, bicampeão da Champions League. A partida ocorre às 16h15 (de Brasília), no ginásio Divino Braga, em Betim/MG.

Bom dia, leitor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe conosco a transmissão de tudo que acontece na final do Mundial de Vôlei 2016!