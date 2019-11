Há oito temporadas à frente do Sada Cruzeiro, Marcelo Mendez destaca eficiência da equipe

Se por trás de uma grande equipe há um grande comando, Marcelo Mendez, do Sada Cruzeiro, certamente é um exemplo disso. Desde 2009 no time mineiro, quando o Grupo Sada se associou ao Cruzeiro, o argentino figura como técnico da equipe, cuja sala de troféus ganhou mais um nesse domingo (23), em Betim/MG.

Com uma vitória por 3 sets a 0 sobre o Zenit Kazan, da Rússia, o clube celeste conquistou seu terceiro Mundial de Clubes, reeditando a final do ano passado, quando a equipe também desbancou os mesmos russos. No confronto, mesmo com a potência dos estrangeiros, os donos da casa fizeram uma partida impecável em todos os fundamentos, como destacou Marcelo.

“O Zenit é um time muito bom, mas nós jogamos muito bem, jogamos taticamente e individualmente muito bem. Foi uma partida fantástica no saque, no bloqueio, no ataque e na defesa. Essa é uma partida para nos lembrarmos sempre”, avaliou o treinador.

BICAMPEÃO! O Sada Cruzeiro bateu o Zenit por 3 a 0 e conquistou o bicampeonato mundial! #VôleiVAVEL #MundialDeClubes pic.twitter.com/cSAvI0ZZqm — Isabelly Morais (@isabellymoraiis) 23 de outubro de 2016

De terça-feira (18) até domingo, a equipe fez cinco jogos até o lugar mais alto do pódio. Foram três confrontos na fase de grupos, uma semifinal e a final, e nessa maratona de compromissos, o comandante celeste disse que a vontade de vencer se sobressaiu ao cansaço. “É uma semana [a do Mundial] muito puxada. Foram quatro meses que nos preparamos para ela. Acho que combatemos o cansaço com a vontade de sermos campeões”, disse Marcelo.

Com as três conquistas em Mundiais (2013, 2015 e 2016), o Sada Cruzeiro se firmou ainda mais como um dos maiores clubes de vôlei do país. Nos últimos seis anos, alcançou 22 títulos, em meio a 26 finais que disputou – isso dentro de 28 campeonatos. A equipe é ainda a única do Brasil a conquistar o campeonato mundial, tendo vencido todos os torneios dos quais participou na temporada 2015/2016.

“Um dos melhores times de todos os tempos do vôlei no Brasil, se não o melhor, porque nenhum outro time brasileiro foi campeão do mundo, somente vice, e nós fomos campeões”, findou o comandante tricampeão mundial.