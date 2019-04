Sada Cruzeiro leva a melhor no duelo mineiro e segue invicto na Superliga 2016/17

Na noite deste sábado (26), o Sada Cruzeiro e o Minas Tênis Clube se enfrentaram no Ginásio do Riacho, em Contagem (MG). O Sada conseguiu sua sexta vitória na Superliga 2016/17 masculina de vôlei e segue invicto na competição. Com isso, o Cruzeiro se isola na liderança com 18 pontos, o Minas está na oitava posição com cinco pontos, duas vitórias e quatro derrotas

O destaque deste clássico mineiro foi para o cubano Leal. O ponteiro ganhou o Troféu Viva Vôlei, após uma votação aberta na internet para eleger o melhor jogador em quadra.

O jogo

O início de jogo foi bem equilibrado e disputado até o décimo primeiro ponto, quando o Cruzeiro abriu uma vantagem, fazendo o treinador Nery pedir um tempo. Pouco adiantou, o Sada manteve o bom ritmo até fechar o set em 25/19.

No segundo set, o Sada Cruzeiro começou melhor e conseguiu abrir uma boa vantagem, que chegou a ter uma diferença de 10 pontos, 22/12. O time do Minas não conseguiu reagir e com ponto de ace de Evandro, o Cruzeiro fechou em 25/14.

No terceiro set, o Cruzeiro deu uma relaxada e começou a errar bastante, 11 pontos de erro foram anotados para o time adversário, o time do Minas mostrou ainda estar vivo no jogo e conseguiu aproveitar bem esses, chegando a fazer 20/16. Com isso, o treinador celeste Marcelo Mendez pediu tempo técnico. Mas, seu time não reagiu e o fez solicitar outro tempo quando estava 23/17. No final, vitória do Minas 25/19.

O quarto set começou com o Cruzeiro um pouco melhor, mas após boa passagem de Mão pelo saque, o Minas reagiu e o jogo se manteve bem equilibrado até o final do set. Do qual o Sada levou a melhor, 25/23.

Na próxima rodada, o Sada Cruzeiro vai enfrentar o Bento Vôlei/Isabela (RS) na sexta-feira (02), às 19h no Rio Grande do Sul. Já o Minas Tênis Clube, vai receber o JF Vôlei (MG) em casa, no próximo sábado (03).

Outros jogos da noite

Sesi-SP 3 x 0 São Bernardo Vôlei (SP)

JF Vôlei (MG) 3 x 2 Lebes/Gedore/Canoas (RS)

Vôlei Brasil Kirin (SP) 3 x 0 Bento Vôlei/Isabela (RS)

Caramuru Vôlei/Castro (PR) 0 x 3 Copel Telecom Maringá Vôlei (PR)