Com duelo de líderes, Copa do Brasil de vôlei tem semifinais definidas

Atual campeão da Copa do Brasil, o Sada Cruzeiro venceu o Canoas por 3 sets a 0 em sua estreia na competição deste ano, na noite dessa quarta-feira (11), no Ginásio do Riacho. Depois de concluir as parciais do duelo em 25/20, 25/20 e 25/16, tendo o maior pontuador da partida, Evandro, com 16 acertos, o time mineiro já mira a fase final do torneio, que acontece em Campinas.

O Cruzeiro avançou para a semifinal, onde encara o Sesi-SP, que deixou para trás o Juiz de Fora. A partida está marcada para o dia 19 de janeiro, às 21h30, no Ginásio do Taquaral, e além de simbolizar um clássico nacional, ainda é o encontro das duas melhores equipes da Superliga Masculina até agora. Na competição, o Cruzeiro é o líder, com 35 pontos, enquanto os paulistas seguem atrás, com 29.

No mesmo dia de Cruzeiro e Sesi, mas um pouco antes, às 19h, Taubaté e Campinas, time que sedia o torneio mais uma vez, se enfrentam pela outra semifinal. Os vencedores dos dois confrontos fazem a grande decisão da Copa do Brasil no dia 21 de janeiro, às 15h30, no Taquaral. Um detalhe é que as equipes semifinalistas são justamente as mais bem posicionadas na Superliga até o momento (além de Cruzeiro e Sesi, já mencionados, Taubaté é o terceiro e Campinas, o quarto).

Na edição do ano passado, o Cruzeiro venceu o Campinas na final, conquistando o segundo título da Copa do Brasil (2014 e 2016). Agora, em busca do tricampeonato, os mineiros dividem o foco entre a competição e a Superliga, na qual enfrentam o Juiz de Fora, em clássico mineiro, no sábado (14).

“Nosso time encara toda e qualquer competição com muita seriedade, sempre querendo fazer o seu melhor e lutar por títulos. Este é um torneio importante, de nível nacional e vamos firmes em busca do terceiro título. Hoje o time se comportou bem", disse Marcelo.

Foto: Renato Araújo/Divulgação Sada Cruzeiro

Taubaté derrota Montes Claros e chega à semifinal

O Taubaté visitou o Montes Claros, na última terça-feira (10), para a disputa das quartas de final da Copa do Brasil, e levou a melhor sobre o mineiros. Com parciais de 17/25, 25/19, 15/25 e 21/25, os paulistas fecharam o jogo em 3 sets a 1, e se classificaram para a semifinal, onde encaram o Campinas.

Taubaté avança à semifinal e deixa Montes Claros pelo caminho (Foto: Fredson Souza/MCV)

Campinas, que é justamente o time-sede do torneio e por isso vai entrar direto na semifinal, repetindo o que aconteceu no ano passado, quando também foi anfitrião da Copa do Brasil. O que o time de Horario Dileo, no entanto, quer deixar para trás em relação às lembranças da edição de 2016 é o vice-campeonato para o Cruzeiro, que levou o troféu.

Sesi é absoluto e vence Juiz de Fora

Outro confronto com vitória de paulistas sobre mineiros foi entre Sesi e Juiz de Fora, também na terça (10). Mesmo com começo equilibrado, o time de Marcos Pacheco foi superior e venceu a partida por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/18 e 25/22. Isso garantiu o Sesi na semifinal, onde encara o atual campeão Sada Cruzeiro.

Sesi passou pelo Juiz de Fora nas quartas de final (Foto: Divulgação/Sesi)

Calendário e resultados da Copa do Brasil

QUARTAS DE FINAL

Montes Claros 1 x 3 Taubaté

Cruzeiro 3 x 0 Canoas

Sesi-SP 3 x 0 Juiz de Fora

Campinas (classificado por ser time-sede)

SEMIFINAL (em Campinas)

Jogo 1

Campinas x Taubaté

19 de janeiro, 19h

Jogo 2

Cruzeiro x Sesi-SP

19 de janeiro, 21h30

FINAL (em Campinas)

Vencedor do jogo 1 x Vencedor do jogo 2

21 de janeiro, 15h30