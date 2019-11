Em iniciativa inédita no Brasil, Vôlei Nestlé lança videoclipe com jogadoras

Nem sempre o esporte se resume na prática de uma modalidade e no empenho total do tempo dos atletas naquilo. Na tarde desta última quarta-feira (18), na capital paulista, o time do Vôlei Nestlé/Osasco provou que podem ir além das quadras e inovou. Numa parceria inédita no Brasil, as jogadoras da equipe de Osasco gravaram um videoclipe ao lado da cantora Karol Conka e a ideia parece ter caído no gosto do público.

Com o tema do empoderamento, da força, do cair e levantar e buscando uma maior visibilidade entre os jovens e cumplicidade entre time e torcida, a música segue o projeto "O Rolê é nosso" e traz algo mais jovial, forte e que vem dando certo na campanha da equipe. Atualmente, o time do Nestlé ocupa a vice-colocação.

O videoclipe traz as meninas do elenco do Vôlei Nestlé praticando outros esportes, mostrando suas forças e exaltando a superação para conseguir seus objetivos. Dirigido pelo produtor Kondzilla, o lançamento teve a presença de jogadoras, comissão técnica, além de um mini-show da Karol Conka e da presença do diretor do videoclipe

O técnico do Vôlei Nestlé, Luizomar de Moura, falou sobre o clipe, a importância de um momento desses para unir a equipe e seus gostos musicais: "É importante para relaxar, tirar um pouco do peso dos campeonatos e unir o grupo ainda mais. Estamos bem nos campeonatos, mas não podemos perder o foco e isso faz deixar a equipe ligada e com uma união importante com nossa torcida. Eu sou um velho romântico. Tenho 50 anos e gosto de ouvir Roberto Carlos, algo mais calmo, tranquilo, ainda mais após as derrotas".

Já Camila Brait, líbero da equipe, falou também da união das meninas, mas ressaltou o trabalhos delas durante o clipe e saiu muito satisfeita com o resultado da canção: "Esse videoclipe foi bom pra unir o grupo porque no final do dia estávamos cansadas, mas fomos nos unindo, dando força uma pra outra e no final foi ver o reconhecimento de todos. A gente amou o trabalho, o projeto e o videoclipe. Acho que nenhum time de vôlei tem um clipe e a gente agora tem. Ainda mais com a Karol Conka escrevendo a letra dedicatória pra gente. Melhor do que isso não tem".

Podendo estrear clipe e torcida lado a lado no Ginásio José Liberatti, o Vôlei Nestlé/Osasco recebe o Sesi-SP no próximo sábado (21) por mais uma rodada da SuperLiga. O time da Grande São Paulo ocupa o segundo lugar e vem de vitória contra o Pinheiros-SP pela Copa do Brasil de vôlei.