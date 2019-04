Rexona-Sesc vence Villa Dora-ARG e vai à decisão do Sul-Americano de Vôlei

Após terminar a fase de grupos do Campeonato Sul-Americano de Clubes na primeira colocação do Grupo B, o Rexona-Sesc venceu o Villa Dora-ARG, por 3 sets a 0, com parciais de 20/10, 20/06 e 25/17, e está classificado à decisão do torneio. A partida ocorreu nesta sexta-feira (17), no Centro Olímpico de Uberaba, em Minas Gerais.

Favorito na semifinal, o time do Rio de Janeiro não teve muito trabalho para despachar o adversário hermano. Apesar do Villa Dora ter apresentado certa resistência no início de partida e também no último set, o Rexona-Sesc abriu vantagem no decorrer dos períodos e administrou com tranquilidade para poder selar a vitória e garantir classificação para a finalíssima.

O time carioca, agora, espera o vencedor da partida entre Dentil/Praia Clube e San Martin, que acontece também nesta sexta-feira (17), às 20h30, no mesmo local da primeira semifinal.

O Jogo

Em um primeiro set equilibrado no início, dava a impressão que o Villa Dora iria criar dificuldades para a equipe do Rexona-Sesc. Apesar do time carioca se manter na frente do placar, o adversário argentino começou jogando de igual para igual. Porém, a confiança das hermanas não durou muito.

Após o técnico Bernardinho parar o jogo duas vezes, o Rio de Janeiro acordou na etapa. A partir daí, com tranquilidade, só precisou administrar para fechar o primeiro set em 25 a 10 e inaugurar a semifinal em vantagem.

Na segunda etapa, o time do Rexona-Sesc demonstrou sua superioridade. Embalado pela vitória no primeiro set, a equipe carioca atropelou o adversário argentino. Variando as jogadas, bem no ataque e na defesa, as cariocas fecharam o segundo set em 25 a 6 no placar e abriram 2 a 0 no jogo. Assim caminhando para uma vitória sem sustos.

A terceira e derradeira etapa foi a mais equilibrada da partida. Entretanto, nada que viesse a atrapalhar o experiente time carioca. Na tentativa de diminuir o placar, a equipe do Villa Dora precisava criar dificuldade para o adversário, e chegou até a ficar à frente do marcador no início do período. Foi nessa hora que o controle de jogo do Rexona-Sesc sobressaiu contra as argentinas.

Acostumadas com decisões, as cariocas abusaram dos bloqueios, voltaram a dominar e fecharam o set em 25 a 17, vencendo o jogo por 3 sets a 0, garantindo vaga na decisão do torneio sul-americano.