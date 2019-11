Resultado Praia Clube x Rio de Janeiro pela final do Campeonato Sul-Americano de vôlei (1-3)

Torcedor, encerramos nossa transmissão por aqui, com o Rio de Janeiro conquistando o Sul-Americano mais uma vez. Até a próxima!

Gabi, ponteira do Rio, é considerada a melhor jogadora do Sul-Americano 2017.

Monique é eleita a melhor oposta.

A melhor levantadora é Roberta, do Rio de Janeiro.

Fabiana e Walewska, ambas do Praia, são consideradas as melhores centrais do torneio.

Alix, do Praia Clube, é eleita a melhor ponteira da competição.

Com o título sul-americano, o Rio garantiu vaga no Mundial de Clubes, que acontece em Kobe, no Japão, entre os dias 8 e 14 de maio.

Esta é a 22ª vitória das cariocas para cima das mineiras em 22 partidas. Invencibilidade do Rio sobre o Praia, que agora tomou contornos ainda mais complexos.

Com parciais de 19/25, 25/20, 19/25 e 10/25, o Rio de Janeiro bateu o Praia Clube por 3 sets a 1 e conquistou seu quarto título no Campeonato Sul-Americano feminino de vôlei.

É CAMPEÃAAAAAAAAO!!!

10-25 Mayhara ataca para finalizar o duelo e dar o títulos às cariocas.

10-24 Michelle solta o braço e salva match point.

9-24 ACE de Juciely!

9-23 Walweska fica na rede na hora de sacar.

9-22 Toque na rede do Rio.

8-22 Gabi empurra bola para quadra mineira e deixa cariocas com grande folga no placar.

8-21 ACE de Gabi!

8-20 Juciely para ataque de Walewska com bloqueio.

8-19 Juciely!! Central sobe bem e manda bola na diagonal

8-18 Agora é Michelle quem tenta ataque, mas bola sai da quadra.

8-17 Alix vem do fundo e ataca fora das quatro linhas.

8-16 Gabi encara bloqueio de Walewska e Ramirez, bola toca na cubana e vai para fora.

8-15 Ramirez solta ataque na paralela e desconta para as donas da casa.

7-15 Agora é Juciely quem evita ponto mineiro, bloqueando Alix.

7-14 Ramirez recebe levantamento longo de Claudinha, mas é bloqueada por Roberta na hora de atacar.

7-13 Gabi ataca para cima do bloqueio do Praia, bola pega em Ramirez e cai fora da quadra.

Bernardinho para o jogo com pedido de tempo.

7-12 Praia utiliza bem bloqueio de Gabi, que tenta interceptar o ataque mineiro, mas a bola vai para fora.

6-12 Agora é Alix quem enfrenta Monique no bloqueio, e Praia diminui.

5-12 Alix vira ponto de controle do Praia, manda ataque para cima de Gabi, e bola bate no teto da Arena.

4-12 Monique sobe paredão para cima de Alix e bloqueia ponteira.

4-11 Bola de Walewska não passa de bloqueio de Juciely.

4-10 Com categoria! Gabi dá um leve toque sobre o bloqueio praiano e bota a bola no chão.

4-9 Alix consegue tirar Buijs do saque, com bola na diagonal.

Picinin pede tempo novamente.

3-9 No chão! Buijs marca primeiro ponto de saque do Rio no jogo.

3-8 Gabi encara bloqueio de Claudinha e Fabiana, com lance vindo de uma linda recepão de Fabi, e pontua.

3-7 Monique dá um toque por cima do bloqueio praiano.

Picinin solicita tempo.

3-6 Gabi solta bomba no fundo da quadra e amplia para as cariocas.

3-5 Alix toca na rede.

3-4 Alix fica no bloqueio de Monique, e Rio vira o placar.

3-3 Buijs encara Alix e Fabiana e bota a bola no chão.

3-2 Ellen saca bem, e Fabi não consegue defender.

2-2 Fabiana dá um tapa na bola e encontra buraco na recepção carioca.

1-2 Roberta saca na rede.

0-2 Ellen fica no bloqueia do Rio.

0-1 Gabi ataca, bola toca nos dedos da Fabiana, e primeiro ponto do set é carioca.

Começa o quarto set!

Rio repete placar do set inicial da decisão, fazendo 25 a 19, e fica a apenas um passo do título do Sul-Americano.

19-25 Monique bloqueia gêmea Michelle e Rio conquista o terceiro set.

19-24 Do outro lado, Monique é quem explora o bloqueia desta vez.

19-23 Buijs ataca bem para cima de Fabiana e Claudinha, bola resvala no bloqueio e morre na quadra mineira.

Treinador praiano solicita seu último tempo técnico.

19-22 Claudinha tenta bola de segunda, que acaba não passando da rede.

19-21 Mayhara solta o braço na diagonal.

19-20 Buijs ataca para fora, e bola não toca em ninguém.

Tempo técnico para Picinin.

18-20 Toque na rede de Fabiana.

18-19 Gabi ataca do fundo em cima de Walewska.

18-18 Ramirez solta o braço e deixa tudo igual na reta final do set.

17-18 Buijs explora bloqueio praiano e vira.

15-15 Monique deixa um toque por cima do bloqueio mineiro e empata.

15-14 Que isso, Alix? Ponteira explora bloqueio e segue voando em quadra.

Bernardinho pede tempo.

14-14 Alix vai salvando principais lances do Praia e marca novamente.

13-14 Alix de novo!! Ponteira desconta para as mineiras.

12-14 Cartão vermelho para Tássia.

11-12 Alix erra ataque e manda bola para fora.

10-9 Carol bloqueia para fora.

9-9 Defesa do Praia se atrapalha e placar fica igual na Arena Praia.

9-8 Fabiana ataca na antena, e Rio encosta.

9-7 Praia erra o saque.

9-6 Fabiana sobe em bloqueio simples para cima de Gabi.

8-6 De novo!!!! Alix se destaca no início do set e marca novamente.

7-6 Alix vem do fundo e pontua para Praia.

6-6 Buijs ataca na quadra mineira e iguala o placar.

6-5 Walewska solta o braço em belo levantamento de Claudinha.

5-4 Alix manda saque direto no chão das cariocas.

4-4 Gabi manda ataque direto para fora da quadra.

3-4 Buijs sobe bem pelo meio e vira o placar para as cariocas.

3-3 Carol ataca, bola bate no bloqueio mineiro e vai para fora.

3-2 Agora é Carol quem deixa bola na rede na hora do saque.

2-2 Praia erra saque, e Rio empata.

2-1 Alix coloca bem a bola pelo meio do bloqueio carioca.

0-1 Monique marca o primeiro ponto do set.

Bola sobe para o terceiro set!

Praia tem ótimo começo de set, Rio aperta no fim, mas as meninas de Uberlândia fecham a segunda etapa em 25 a 20.

25-20 Alix usa bem bloqueio carioca, e mineiras levam o segundo set.

24-20 Monique ataca para cima de Claudinha, e Rio salva set point.

24-19 Alix manda bola de meio, e é set point para o Praia.

23-19 Rio pontua com bloqueio de Carol.

23-18 Buijs manda bola de graça para fora.

22-18 Ellen usa bloqueio da Helô e pontua para as donas da casa.

Picinin queima seu último pedido de tempo.

21-18 Rio chegando!! Carol sobe bem no bloqueio para cima de Walewska.

21-17 Buijs ataca para cima de Claudinha, que não consegue conter lance da holandesa.

21-16 Ellen marca seu primeiro ponto no jogo.

Aproximação das cariocas no placar força Picinin a pedir tempo.

20-16 Claudinha erra levantamento, e Walewska não consegue chegar para o ataque.

20-15 Rio faz primeiro ponto de bloqueio no set.

20-14 Rio diminui com Helô.

20-13 Alix ataca para cima de Gabi, e bola vai para fora depois de resvalar na ponteira.

19-13 Juciely manda ataque potente para cima da linha de recepção do Praia.

19-12 Claudinha erra saque.

19-11 Gabi ataca para fora, e Praia consegue enorme diferença no set.

18-11 Alix e Walewska bloqueiam ataque do Rio.

17-11 No fundo! Gabi desconta para as cariocas.

17-10 Fabiana!!! Mais um da jogadora!

16-10 Buijs manda na diagonal e desconta para o Rio.

16-9 Praia amplia com Fabiana, nome do set até então.

15-9 Com estilo!!! Fabiana dá um leve toque na bola e dificulta defesa carioca.

Bernardinho pede tempo técnico.

14-9 Fabiana sobe um paredão para cima de Monique e bloqueia a oposta.

13-9 Depois de rifar a bola em quadra, Fabiana aproveita e dá um tapa na bola para cima de Gabi. Ponto das mineiras.

11-8 Roberta manda bola de segunda, mas bola vai para fora.

10-8 Michelle usa bem o bloqueio adversário, e depois de resvalar nas cariocas, bola vai para fora.

9-8 Agora pe Ramirez quem manda para fora, e o Rio diminui bem a diferença.

9-7 Fabiana ataca para fora.

9-6 Gabi manda bola para cima de defesa de Ramirez.

9-5 Depois de belo rally, Ramirez explora bloqueio de Buijs.

8-5 Sem força!! Ramirez coloca a bola no chão das cariocas.

7-5 Praia se complica na defesa e Rio encosta no placar.

7-4 Alix desconhece bloqueio de Juciely e pontua.

6-4 Gabi desconta para o Rio.

6-3 Erro de saque de Carol.

5-3 Monique encontra espaço no meio do bloqueio praiano e manda a bola no chão.

5-2 Fabiana força ataque e marca ponto para as mineiras.

4-2 Carol vem do fundo e diminui para o Rio.

Praia abre vantagem no início do set, e Bernardinho solicita tempo.

4-1 Ramirez manda bola na paralela, e Fabi não consegue a defesa.

3-1 Alix solta o braço para cima de Carol e bola vai para fora.

2-1 Fabiana bloqueia Carol e vira o placar.

1-1 Michelle manda bola em cima do bloqueio da irmã Monique e empata para o Praia.

Começa o segundo set!

PRIMEIRO SET!



- Saque: nenhum ponto

- Bloqueio: 1 a 0 para o Praia

- Ataques: 13 a 7 para o Rio

- Erros adversários: 12 do Praia e 11 do Rio

Rio de Janeiro vence o primeiro set por 25 a 19 e larga na frente pelo título do Sul-Americano.

19-25 Praia erra na recepção, e Buijs aproveita para mandar de primeira na quadra das mineiras.

19-23 Buijs explora bloqueio de Ramirez e deixa Rio com boa vantagem no fim do set.

19-22 No chão!!! Ramirez manda para cima de Buijs.

Picinin pede novo tempo técnico.

18-22 Juciely encontra buraco no meio da quadra das mineiras e amplia para as cariocas.

18-21 Monique recebe levantamento ruim, mas consegue virar e pontua.

18-20 Ramirez manda bola no fundo e diminui para o Praia.

Técnico do Praia, Ricardo Picinin pede tempo técnico.

17-19 Ramirez manda a bola para fora de quadra. É o terceiro erro da atleta do Praia.

16-16 Walewska bloqueia ataque de Gabi e marca o primeiro ponto do jogo oriundo nesse fundamento.

15-16 Carol solta o braço, a bola pega nos dedos de Walewska e sai de quadra. Ponto para o Rio.

14-14 Buijs ataca com força, mas a bola pega na fita e vai para fora.

12-13 Walewska saca para fora.

11-11 Que rally! Roberta dá dois toques na bola após longa disputa, e Praia empata o duelo.

10-11 Gabi crava a bola na quadra do Praia e comemora muito o ponto para o Rio.

9-9 Roberta levanta para Monique, que solta o braço e marca seu primeiro ponto no jogo.

8-9 Buijs saca para fora. Muitos erros neste início de partida em Uberlândia/MG.

6-7 Bola de Michelle pega na rede. Ponto para o Rio.

5-5 Buijs tenta explorar o bloqueio do Praia, mas manda a bola para fora da quadra.

4-5 Após longo rally, Ramirez manda para a fora. Ponto do Rio.

2-3 Walewska ataca, a bola entra no bloqueio, e é ponto para a equipe do Praia.

1-2 Gabi explora o bloqueio e marca para o Rio de Janeiro.

0-1 Carol solta o braço e marca o primeiro ponto do jogo.

Faltam poucos minutos para o início de jogo! As jogadoras já estão em quadra.

Até logo!

O Rio defenderá o título da competição, conquistando a quarta taça do Sul-Americano? Ampliará sua hegemonia no panorama dos confrontos com o Praia, mantendo sua invencibilidade para cima das mineiras?

O Praia vai conquistar o título do Sul-Americano em sua primeira participação no torneio? Conseguirá vencer o Rio pela primeira vez na história, vingando a final da última Superliga?

SUPERLIGA!

Na Superliga Feminina, o Rio de Janeiro é o atual líder, com 50 pontos, e o Praia é o segundo, com 43. As duas equipes voltam a se enfrentar pela competição no dia 10 de março, na 11º rodada, última antes dos play-offs.

Se o Rio defende o título do Sul-Americano, o Praia disputa pela primeira vez uma final de torneio internacional. O campeão tem ainda vaga garantida no Mundial de Clubes, outra competição que, se concretizada, será novidade para as mineiras.

Pela Superliga 2016/2017, as cariocas venceram as mineiras por 3 sets a 0, parciais de 20/25, 11/25 e 21/25. O jogo também foi na Arena Praia, palco da decisão desta noite.

Mas a última vez que o torcedor praiano foi à Arena Praia para assistir a um confronto entre Praia Clube e Rio de Janeiro, o resultado não o deixou contente.

FALA, WALEWSKA!

"Estamos em casa, diante da nossa torcida, e ela pode nos ajudar muito a conseguir esse título e também a vaga para o Mundial de Clubes", disse a central do time mineiro.

Para isso, o Praia conta com sua torcida, já que é o anfitrião da competição.

TABU!

O Praia Clube nunca venceu o Rio de Janeiro em confrontos oficiais. Foram 21 jogos e predomínio total das cariocas. A quebra desse tabu virá no 22º duelo entre as duas equipes?

Pela semifinal da Copa do Brasil, em janeiro deste ano, as equipes se enfrentaram, e novamente o triunfo ficou nas mãos das cariocas. Mas esse panorama de vitórias do Rio vai ainda além...

Revanche, Praia?

A última edição da Superliga foi vencida pelo Rio de Janeiro, que bateu justamente o Praia Clube na grande final. O jogo deste sábado marca o reencontro dos dois times em uma decisão.

Rexona-Sesc vence Villa Dora-ARG e vai à decisão do Sul-Americano de Vôlei

Com as duas vitórias, as meninas de Bernardinho avançaram à semifinal da competição em primeiro no Grupo B e enfrentaram o Villa Dora-ARG. Fácil para as brasileiras, que fizeram 25/10, 25/6 e 25/16, 3 sets a 0, e chegaram à decisão do torneio.

E O RIO?

As cariocas também começaram com o pé direito no Sul-Americano, vencendo as argentinas do Boca Juniors por 3 a 0 (parciais de 25/17, 25/8 e 25/8). Em seguida, enfrentaram o San Martin-BOL e novamente saíram de quadra com um triunfo na conta: 25/16, 25/11 e 25/16 e outro 3 a 0.

Vaga carimbada: Praia Clube derrota San Martin e pega o Rio na final do Sul-Americano

Na semifinal, as mineiras enfrentaram o San Martin-PER, que tinha avançado em segundo no Grupo B. Com parciais de 25/18, 25/23 e 25/13, as brasileiras derrotaram as peruanas por 3 sets a 0 e garantiram vaga na final.

Isso mesmo, torcedor! Você não leu errado, tampouco foi redigido de maneira incorreta: o Praia conseguiu vencer um set pelo incrível placar de 25 a 2 contra o Olympic.

CAMINHO DO PRAIA

Pelo Grupo A, o Praia estreou com vitória sobre o Olympic-BOL por 3 sets a 0 (parciais de 25/2, 25/6 e 25/6) e depois bateu o Villa Dora-ARG também por 0 (parciais de 25/15, 25/11 e 25/13).

Os dois times chegam à decisão sem ter perdido nenhum set na competição até então, em que fizeram duas partidas pela primeira fase e depois disputaram a semifinal.

Já o Praia Clube está jogando o Sul-Americano pela primeira vez na história e é o time-sede do torneio. As mineiras, tanto quanto as cariocas, estão de olho em uma vaga no Mundial de Clubes, que acontece entre os dias 8 e 14 de maio, no Japão.

O Rio de Janeiro é o atual campeão da competição, depois de ter conquistado também as edições de 2013 e 2015.

Mas antes que as equipes entrem em quadra, fique ligado nas informações que giram em torno da partida.

Bom dia! Na noite deste sábado (18), o Campeonato Sul-Americano Feminino de vôlei terá uma final brasileira. Praia Clube e Rio de Janeiro decidem a competição a partir das 19h, em Uberlândia, e você vai acompanhar o duelo em tempo real aqui, na VAVEL Brasil.