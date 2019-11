Resultado Minas x Bauru pelas quartas de final da Superliga Feminina de Vôlei (3-2)

Ficamos por aqui com mais esta transmissão! Obrigado pela companhia, torcedor. Em instantes, o pós-jogo deste grande duelo!

15/10 ACE DE ROSAMARIA GARANTE VITÓRIA DO MINAS!

14/10 MATCH POINT! Hooker acerta diagonal e Minas fica muito próximo da vitória.

13/10 Bauru chega ao décimo ponto com Bruna!

13/09 VOA, HOOKER! Norte-americana sai de trás da linha dos três para anotar mais um ponto na partida.

12/09 Bruna explora bloqueio e Bauru não desiste!

12/08 Bauru erra ataque e jogadoras reclamam de desvio do Minas. Arbitragem mantém decisão!

11/08 Hooker freia reação do Bauru!

10/08 Carol Gattaz erra ataque e Paulo Coco pede tempo técnico.

10/07 Bauru não desiste e diminui diferença!

10/06 PORTA FECHADA! Gattaz bloqueia ataque do Bauru!

09/06 NO FUNDO! Hooker aproveita bola de meio e amplia vantagem minastenista!

08/06 Hooker, na largadinha, garante mais um ponto para o Minas!

07/06 Bauru pontua, mas Rivera fica caída em quadra. Ponteira recebe atendimento médico.

07/05 Arbitragem vê irregularidade em ataque do Bauru e Minas abre vantagem!

06/05 Gattaz comanda virada do Minas!!!

05/05 Carol Gattaz mantém Minas na cola do Bauru. Parcial igualada na Arena!

04/04 Mais uma diagonal de Hooker! Mais um ponto para o Minas.

03/04 Hooker acerta diagonal e diminui desvantagem!

02/04 Thais vira bola após rally sensacional!

02/03 Bruna ataca no fundo da quadra do Minas.

02/02 Mara ataca na categoria, pelo meio, e destrói defesa adversária.

01/02 Thais ataca no corredor e garante virada do Bauru na parcial.

01/01 Arbitragem flagra dois toques de Karine em levantamento.

01/00 Minas começa bem após bloqueio de Rosamaria!

Juma recebe cartão amarelo por reclamação!

Vamos para o Tie-Break!

25/22 HABEMUS TIE-BREAK! Rivera erra diagonal e Minas fecha parcial.

24/22 Hooker solta o braço e garante o Set Point para o Minas.

23/22 Angélica ganha na mão de ferro na rede e Bauru segue na cola do Minas no placar.

23/21 Hooker acerta bela diagonal e Minas fica próximo do Set Point!

22/21 Rosamaria manda para fora após atacar atrás da linha dos três.

22/20 PORTA FECHADA! Mara coloca Minas na vantagem após bloqueio!

Marcos Kwiek pede mais um tempo técnico para o Bauru.

21/20 HOOOOKER! Norte-americana garante virada do Minas!

20/20 É MAIS UM ACE DE ROSAMARIA! Torcida vai ao delírio na Arena!

Marcos Kwiek pede tempo técnico para o Bauru!

19/20 ACE DE ROSAMARIA!

17/20 Mariana garante larga vantagem do Bauru nesta reta final de set!

17/19 Bruna solta o braço para cima de Léia, que não faz a defesa. Ponto Bauru!

17/18 Hooker explora bloqueio e Minas segue na cola no placar.

16/18 Juma fecha a porta para Rosamaria! Levantadora do Bauru comemora bastante.

16/17 Juma marca mais um ponto em bola de segunda!

16/16 Hooker ataca e defesa do Bauru até tenta recuperar a bola na lateral, mas o ponto mineiro é consumado.

15/16 Jaque erra na recepção no saque de Rivera. Paulo Coco pede tempo técnico.

15/15 Bruna solta o braço para empatar a parcial!

15/14 PORTA FECHADA! Rosamaria é pega no bloqueio duplo do Bauru!

15/13 Karine bloqueia ataque do Bauru, mas a bola vai para fora.

15/12 Fran acerta bela diagonal e torcida se agita na Arena do Minas!

14/12 Hooker, bem no fundo da quadra, anota mais um ponto na partida.

13/12 Rivera explora bloqueio duplo do Minas!

13/11 Rosamaria solta o braço para deixar o Minas em vantagem no set!

12/11 JAQUE! Camisa 8 vira bola após belo rally!

11/11 Minas explora bloqueio para chegar ao empate na parcial.

10/11 Bauru vira mais uma bola!

09/10 Hooker solta o braço e Minas segue na cola do Bauru no placar.

08/10 Arbitragem flagra dois toques de Karine. Paulo Coco pede tempo técnico.

08/09 Rosamaria busca o fundo da quadra, mas manda para fora!

08/08 Rosamaria manda o saque na rede!

08/07 Minas vira parcial após Angélica mandar ataque para fora!

07/07 Bola de Bruna acerta na antena. Minas empata a parcial novamente!

06/07 Hooker encontra espaço na diagonal e garante mais um ponto para o Minas.

05/07 Angélica, sem bloqueio, bota no chão! Bauru abre vantagem!

05/06 Leia erra recepção e Bauru vira bola!

05/05 Bruna solta o braço para cima de Leia e deixa a parcial igual novamente.

05/04 Minas aposta na largadinha para marcar o quinto ponto!

04/04 Bruna crava bola no solo do Minas, sem chance para a defesa.

04/03 Ataque de Thais não passa de rede. Ponto Minas!

03/03 Bauru se aproveita de erro de recepção do Minas e empata parcial.

03/02 Thais explora bloqueio de Rosamaria e garante mais um ponto para o Bauru.

03/01 Defesa do Bauru se enrola e Minas abre vantagem logo no início da parcial.

02/01 Arbitragem flagra invasão de Jaque!

02/00 ACE DE HOOKER! Saque da norte-americana se enrola na fita e cai na quadra do Bauru.

01/00 Jaque começa o set mandando bola de xeque para o chão do Bauru!

Vamos para o quarto set!

25/16 ACE DE HOOKER! Norte-americana coloca no fundo da quadra do Bauru e comanda reação do Minas na partida.

24/16 Naiane levanta bola na medida para Jaque colocar no chão do Bauru! Set Point Minas.

23/16 Saque de Thais vai para fora!

22/16 Rivera vira mais uma bola para o Bauru e Paulo Coco pede tempo técnico.

22/15 Bauru não desiste!

22/14 Jaque vira mais uma bola para o Minas e torcida vai ao delírio!

21/14 Hooker anota mais um ponto na partida!

20/14 Thais, na categoria, coloca bola no fundo da quadra mineira!

20/13 Bruna erra mais um ataque e Minas encaminha set!

19/13 Bloqueio do Minas funciona mais uma vez e Bauru pede tempo técnico.

18/13 JAQUE! Camisa 8 bloqueia ataque do Bauru e comemora com a torcida.

17/13 Thais manda para fora e jogadoras do Bauru reclamam de desvio do Minas.

16/13 Bruna erra ataque e obriga Marcos Kwiek a pedir tempo técnico.

15/13 PORTA FECHADA! Rosamaria bloqueia ataque do Bauru.

14/13 Bruna vira mais uma bola. Bauru segue na cola do Minas no placar.

14/12 Rivera se lamenta após ver seu saque ficando na rede.

13/12 Defesa do Minas falha na cobertura após bloqueio do Bauru!

13/11 Bauru coloca bola no fundo de quadra com Thais!

13/10 Rosamaria aproveita bola na medida de Karine e solta o braço.

12/10 Bruna também vê seu saque ficar na rede!

11/10 Saque de Jaque fica na rede.

11/09 Rosamaria aposta na largadinha e leva a melhor!

10/09 Agora é a vez de Jaque explorar o bloqueio do Bauru!

09/09 Bruna explora bloqueio formado por Carine e Gattaz! Ponto Bauru.

09/08 Saque de Thais não passa da rede.

08/08 Angélica aproveita bola de xeque e empata parcial!

08/07 Angélica aproveita bola de meio e coloca no chão. Bauru não deixa Minas se distanciar no placar.

08/06 Mara passa por bloqueio e garante mais um ponto para o Minas.

07/06 Saque de Rosamaria fica na rede!

07/05 Bola de xeque para Hooker, que não desperdiça e garante vantagem para o Minas!

06/05 Hooker, na diagonal, aproveita boa bola de Karine e coloca no chão.

05/05 Saque de Valquíria fica na rede!

04/05 Bloqueio do Minas falha e Bauru chega ao quinto ponto na parcial.

04/04 Arbitragem flagra irregularidade no saque do Bauru. Ponto Minas!

03/04 Thais, atrás da linha dos três, salta e coloca bola no fundo da quadra do Minas.

03/03 Arbitragem flagra dois toques no ataque do Bauru.

02/03 Agora sim! Rosamaria solta o braço e mantém Minas na cola no placar.

01/03 Rosamaria tenta explorar corredor e manda para fora.

01/02 Hooker se redime e, na largadinha, garante o primeiro ponto mineiro no set.

00/02 Hooker falha na defesa e Bauru amplia diferença neste início de set.

00/01 Rivera solta o braço para marcar o primeiro ponto do Bauru na parcial.

Vamos para o terceiro set!

21/25 Bauru fecha segunda parcial após ponto de Angélica.

21/24 Bruna erra diagonal! Minas vai salvando Sets Points!

20/24 Segundo Set Point salvo com sucesso após bloqueio de Mara. Bauru pede tempo técnico.

19/24 Saque de Juma vai para fora. Minas salva o primeiro Set Point.

18/24 Thais garante Set Point Bauru!

18/23 Bloqueio de Thais e Angélica param Rosamaria. Bauru encaminha segunda parcial.

18/22 Thais vira mais uma bola para o Bauru. Desta vez, diagonal.

18/21 Rosamaria solta o braço! Aos poucos a camisa 9 aparece na partida.

17/20 Carol Gattaz levanta a torcida e é mais um ponto Minas!

16/20 Hooker solta o braço no meio e diminui desvantagem.

15/20 Saque de Hooker fica na rede.

15/19 Jaque coloca no chão! Minas não se entrega no set.

14/19 Bruna explora bloqueio e deixa defesa do Minas sem reação.

14/18 Bloqueio do Bauru toca na antena e é ponto Minas!

13/18 Hooker vira bola para o Minas!

12/18 Rosamaria saca na rede. Ponto Bauru!

12/17 Rosamaria coloca no chão! Torcida vibra bastante com o ponto da camisa 9!

Paulo Coco reclama bastante à beira da quadra e recebe cartão amarelo.

11/17 Rosamaria chega a bloquear ataque do Bauru, mas lance prossegue e arbitragem vê dois toques no ataque do Minas.

11/16 Thais explora bloqueio e quebra defesa do Minas!

11/15 Angélica erra ataque mandando para fora. Marcos Kwiek pede tempo técnico.

10/15 Mara levanta a torcida de vez após mais um bloqueio!

09/15 Agora sim o triplo do Minas funcionou!

08/15 Nem mesmo o bloqueio triplo do Minas foi capaz de impedir a bola de fundo do Bauru!

08/14 Bola de Hooker vai para fora! Bauru abre nova vantagem!

08/13 Juma marca mais um ponto em bola de segunda!

08/12 Bloqueio da Mara garante mais um ponto do Minas!

07/12 Diagonal de Thais vai para fora! Torcida do Minas canta mais alto na Arena!

06/12 Saque de Valquíria vai para fora.

05/12 Bloqueio do Minas é que falha desta vez. Paulo Coco para o jogo novamente.

05/11 Recepção do Minas falha e Bauru abre larga vantagem no placar.

05/10 Carol Gattaz erra ataque. Paulo Coco troca Naiane por Karine!

05/09 Rosamaria fica no bloqueio de Valquíria!

04/08 Juma pega Minas desarmado após bola de segunda!

04/07 Saque de Bruna vai para fora desta vez!

03/07 ACE DE BRUNA!!!

03/06 Paulo Coco para o jogo após Thais explorar o bloqueio atrás da linha dos três!

03/05 Carol Gattaz tenta cravar bola de meio, mas fica no bloqueio. Cobertura do Minas falha.

03/04 Rivera vibra bastante após marcar o quarto ponto do Bauru no set.

03/03 Bola de Thais acerta na antena. Ponto Minas!

02/03 Hooker crava bola no chão do Bauru!

01/03 Jaque tenta buscar corredor, mas manda para fora. Bauru abre vantagem!

01/02 Jaque bloqueia ataque do Minas, mas bola vai para fora. Ponto Bauru!

01/01 Bruna empata a parcial após largadinha!

01/00 Saque de Thais fica na rede!!

Vamos para o segundo set!

23/25 Thais aproveita corredor e fecha primeiro set para o Bauru!

23/24 Jaque explora bloqueio. Minas não se entrega no set e Bauru pede mais um tempo técnico.

22/24 Bruna coloca no chão após um belo rally. Set point Bauru!

22/23 Saque balanceado de Bruna vai direto para fora.

21/23 Bruna deixa Bauru próximo da conquista do primeiro set após bela diagonal!

21/22 Bloqueio de Mara e Hooker obrigam Marcos Kwiek a pedir tempo técnico no Bauru.

20/22 Hooker vira mais uma bola para o Minas! Mandantes não desistem.

19/22 Bloqueio do Bauru funciona novamente! Porta fechada para o Minas. Paulo Coco pede mais um tempo técnico.

19/21 Bruna se destaca neste início de partida. Oposta vira mais uma bola no Bauru!

19/20 Complicou? Chama a Hooker! Norte-americana crava bola no chão do Bauru.

18/20 Pri Daroit encontra porta fechada no Bauru! Paulistas abrem dois de vantagem!

18/19 Saque de Francine fica na rede.

18/18 Carol Gattaz explora bloqueio e Minas volta a empatar o placar.

17/18 Bloqueio do Minas quase funciona, mas Bruna consegue transpor. Paulo Coco pede tempo técnico.

17/17 Angélica bloqueia Pri Daroit após um rally sensacional na Arena do Minas!

17/16 Naiane fecha a porta para Thais! Mais um ponto de bloqueio do Minas na partida.

16/16 Hooker não deixa barato e enche a mão na bola de meio!

15/16 Thais, atrás da linha dos três metros, voa para garantir mais um ponto para o Bauru.

15/15 Carol Gattaz solta o braço em bola de meio. Ponto Minas!

14/15 Bruna explora bloqueio e Bauru vira o placar neste primeiro set.

14/14 Bauru chega ao empate após erro de ataque de Jaque.

14/13 Rivera ataca em bola de meio e coloca em cima da linha! Jogadoras do Minas reclamam!

14/12 Saque de Bruna vai para fora. Diferença volta a ser de dois pontos.

13/12 Bauru ataca, bola vai para fora, mas árbitro acusa desvio do Minas.

13/11 Bruna larga a mão e é mais um ponto do Bauru.

13/10 Hooker bastante aplaudida na Arena do Minas. Norte-americana anota mais um ponto mineiro.

12/10 Rivera solta o braço, explora bloqueio e é o décimo ponto do Bauru.

12/09 Ataque do Bauru vai para fora. Agora vem Naiane no saque.

11/09 Bruna explora bloqueio mineiro e diminui diferença!

11/08 Mara ganha na mão de ferro na rede! Minas abre três pontos de vantagem.

10/08 Naiane levanta bola para Hooker, que solta o braço para garantir o décimo ponto mineiro.

09/08 Arbitragem flagra dois toques no ataque do Bauru.

08/08 Bola de xeque para Bruna, que não desperdiça e garante o empate do Bauru.

08/07 Largadinha de Thais não deixa Minas distanciar no placar.

08/06 Valquíria força o saque e manda direto para fora.

07/06 Desta vez o ataque de Hooker vai para fora.

07/05 Mais um ponto de Hooker! A americana deixa o Minas na vantagem!

06/05 Valquiria manda ataque para fora e reclama de toque do Minas!

05/05 Saque de Rivera vai direto para fora. Ponto Minas!

04/05 Hooker tenta explorar o fundo da quadra e manda para fora!

04/04 Jaque solta o braço e Minas segue no empate!

03/04 Mara manda para fora em bola de meio!

03/03 Leia não defende ataque do Bauru e paulistas empatam.

03/02 Rivera fica no bloqueio do Minas! Mara fecha a porta para o Bauru!

02/02 EM CIMA DA LINHA! Hooker deixa tudo igual após uma bela diagonal.

01/02 Hooker solta o braço e garante o primeiro ponto mineiro na partida.

00/02 Pri Daroit carrega bola e árbitro vê irregularidade.

00/01 Naiane saca para fora e o Bauru sai na frente!

Vai começar!!! Minas começa sacando com Naiane!

Já o Bauru está escalado com Juma, Bruna, Thays, Rivera, Angelica, Valquiria; líbero: Brenda Castillo.

Equipes escaladas!

O Minas começa com Naiane, Hooker, Jaqueline, Pri Daroit, Mara, Carol Gattaz; líbero: Leia.

20h14 Terminada a primeira fase da Superliga, foi divulgada a seleção da competição até então, e três delas estarão no duelo de logo mais. No lado do Minas, a central Mara e a oposta Hooker, e pelo Bauru, a líbero Brenda Castillo.

20h11 Hino Nacional Brasileiro sendo executado na Arena Minas.

20h07 Aquecimento das equipes em quadra, que em poucos minutos dão início à série melhor de três das quartas de final da Superliga.

20h01 Boa noite, torcedor!!! A Arena Minas já está ficando cheia para o duelo de logo mais!

A Arena do Minas, localizada na rua da Bahia, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, será o palco da partida entre Minas x Bauru, pela primeira partida das quartas de final da Superliga Feminina de Vôlei.



FIQUE DE OLHO: Rosamaria, ponteira do Minas. Aos 22 anos, a jogadora é destaque da equipe mineira nesta Superliga. Isso porque, até aqui, a ponteira marcou 322 pontos, a terceira maior pontuadora da competição.



FIQUE DE OLHO: Mari, oposta do Vôlei Bauru. Aos 33 anos, a atleta de 1.90m de altura é uma das esperanças para a equipe paulista nesta noite. A experiente oposta foi campeã olímpica com o Brasil na olimpíada de Pequim 2008.



O Minas leva vantagem nesta fase por ter ficado em uma colocação superior que o Bauru na primeira fase. A equipe mineira ficou na 4ª posição, com 42 pontos, enquanto a agremiação paulista emplacou o 5º lugar, somando 40 pontos.

Quem passar das quartas de final, encara Rio de Janeiro ou Pinheiros na semi. A primeira partida entre as duas equipes aconteceu nesta sexta-feira (17) e a equipe carioca levou a melhor, fora de casa, por 3 sets a 1.

Minas e Vôlei Bauru dão os primeiros passos nos playoffs da Superliga Feminina. Nesta fase, serão três partidas, sendo a segunda disputada no interior paulista. Caso o terceiro duelo seja necessário, as mineiras terão a vantagem de decidirem em casa.

