Bicampeão olímpico, Giovane Gávio assume seleção brasileira sub-23 de Vôlei

Não é só a seleção principal masculina de vôlei que está enfrentando uma reformulação em seu comando técnico. A categoria sub-23 também terá novo treinador a partir desta temporada. O ex-atleta e bicampeão olímpico Giovane Gávio assume o posto que anteriormente era de Rubinho. No ano passado, Giovane chefiou a equipe sub-21. A efetivação faz parte do processo de mudanças que a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) está promovendo na seleção brasileira.

A estreia oficial do treinador pela equipe sub-21 aconteceu em outubro de 2016, no Campeonato Sul-Americano da categoria, disputado em Bariloche (ARG). Após quatro vitórias pelo placar de 3 sets a 0, o Brasil conquistou o vice-campeonato ao ser derrotado pelo time da casa na finalíssima. Atualmente, Giovane também comanda a equipe do Sesc Vôlei, no Rio de Janeiro. Como técnico, o título mais importante de sua carreira aconteceu na temporada 2010/2011 da Superliga masculina, quando foi campeão do torneio com o Sesi-SP.

Ansioso para disputar seu primeiro campeonato após a efetivação, o bicampeão olímpico falou sobre a renovação que a CBV está promovendo e a preparação para o Campeonato Mundial sub-23, que será realizado na cidade de Cairo, no Egito, em agosto desse ano.

"Isso tudo é parte de um planejamento do Bernardo saindo. O Renan [Dal Zotto] assume a adulta, eu assumo a sub-23 e o Neri, que era o meu auxiliar na sub-21, continua na sub-21 como treinador. E o Léo na sub-19. Então, as categorias de base seguindo como nunca uma orientação de cima, tentando fazer um trabalho visando a preparação desses jogadores para que, no dia que eles estiverem na adulta, estejam alinhados, acostumados com o ritmo de treinamento", afirmou.

"Na seleção sub-23, são os jogadores mais preparados, mais prontos e nós vamos disputar o Campeonato Mundial, no Egito, em agosto. É uma alegria muito grande continuar vestindo a camisa da seleção brasileira com uma nova responsabilidade e com atletas que vão exigir mais. Mas vamos em busca do título." Concluiu.

Giovane tem uma história vitoriosa como jogador. Foi na seleção brasileira que ele conquistou seus principais títulos. Entre eles, quatro campeonatos da Liga Mundial, um título do Mundial e duas medalhas de ouro nas Olimpíadas de Barcelona-92 e Atenas-2004. Com um currículo encorpado, o ex-atleta também foi eleito melhor jogador do mundo e, se arriscando em uma modalidade diferente, obteve sucesso ao se sagrar Campeão Brasileiro do Circuito de Vôlei de Praia.