Resultado Cruzeiro x Taubaté na final da Superliga Masculina de Vôlei 2016/17 (3-1)

Ficamos por aqui. Obrigado e até a próxima!

Público presente no Mineirinho: 13.956.

Pagantes: 10.163.

Pela quinta vez em sua historia, o Cruzeiro conquista a Superliga Masculina de Vôlei! O time celeste venceu o Taubaté na manhã deste domingo (7), no Mineirinho, por 3 sets a 1, com parciais de 25/22, 25/22, 25/18 e 25/19.

25-19 Isac pega bola rebatida e garante o pentacampeonato ao Cruzeiro!!!

Só falta! Match point para o Cruzeiro!!! Leal marcou.

Cruzeiro pede tempo.

23-19 Mais um ponto de Taubaté. Wallace novamente largou o braço. Será que dá para virar?

23-18 Jogadores cruzeirenses não consegue segurar a bomba de Wallace.

23-17 Saque de Simón vai para fora.

23-16 Leal crava a bola no chão da quadra.

22-16 Wallace supera o bloqueio de Leal e Simón. Ponto para o Taubaté.

22-15 Simón solta o braço após belo levantamento de William. Mais um ponto para o time mineiro.

21-15 Simón erra o ataque.

21-14 Bloqueio de Simón vai para fora.

21-13 Filipe vence o bloqueio e deixa o Cruzeiro mais próximo da vitória.

20-13 Belo jogada do Taubaté concluída por Otávio.

20-12 Otávio saca na rede. Ponto do Cruzeiro.

19-12 Taubaté desconta.

19-11 Ace de Leal! Ponto inflamou a torcida, que vê o pentacampeonato cada vez mais perto.

18-11 Em ótimo bloqueio, Evandro para ataque do Taubaté.

17-11 Saque de Wallace vai para fora.

16-11 Japa desconta para a equipe do Vale do Paraíba.

16-10 Cruzeiro marca o sexto ponto seguido! Leal anotou desta vez.

15-10 Evandro explora bloqueio, e Cruzeiro abre cinco pontos de vantagem.

14-10 Wallace saca fraco, e bola fica na rede.

13-10 Taubaté diminui.

Taubaté solicita tempo.

13-9 Ataque do Cruzeiro ludibria Taubaté, Evandro bem de trás e solta o braço. O ponto deixou a torcida celeste extasiada.

11-9 Outro erro de saque. Desta vez, Filipe ficou na rede.

11-8 Lucarelli devolve no erro em saque.

10-8 Erro de saque de Evandro.

10-7 Lucarelli erra e manda a bola para fora.

9-7 Bola rebatida, e Evandro solta o braço. Ponto do Cruzeiro.

8-7 Simón fez belo bloqueio em ataque de Wallace, e Cruzeiro passa à frente.

7-7 Saque de Rapha fica na rede.

6-7 Wallace supera o bloqueio e deixa a equipe aviazul em vantagem novamente.

5-6 Arbitragem pela irregularidade em jogada do Cruzeiro. Ponto para o Taubaté. Atleta cruzeirenses contestam o lance.

5-5 Linda largadinha de Lucarelli, que mantém o equilíbrio no jogo.

5-4 Evandro desempata.

4-4 Taubaté empata. Partida muita parelha.

4-3 Erro de saque de Wallace.

3-3 Japa vence o bloqueio, e marca para o time do Vale do Paraíba.

3-2 Éder mada saque para fora.

2-2 Wallace empata para o Taubaté.

2-1 Em mais uma bomba, Simón marca o segundo ponto do Cruzeiro no quarto set.

1-1 Erro de saque do Evandro.

1-0 William leva, e Simón crava a bola no quadra do Taubaté.

Começa o quarto set!

18-25 Ace de Éder encerra o terceiro set no Mineirinho! Taubaté segue vivo na disputa pela conquista inédita da Superliga.

18-24 Wallace solta o braço em cima de Serginho. Match point para o Taubaté.

Cruzeiro solicita tempo.

18-23 Otávio bloqueia investida cruzeirense, e Taubaté fica a apenas dois pontos de levar o terceiro set.

18-22 Simón devolve o erro.

18-21 Saque de Lucarelli vai para fora.

17-21 Éder anota mais um ponto a favor do Taubaté.

17-20 Evandro marca para o Cruzeiro.

16-20 Bomba de Lucarelli explode em Filipe e vai para fora.

16-19 Simón não consegue impedir ataque de Wallace, e Taubaté amplia.

16-18 Taubaté erra o ataque, entrega a bola de graças para o Cruzeiro, e Simón marca na sequência da jogada.

15-18 Lucarelli explora o bloqueio celeste. Ponto do time visitante.

15-17 Filipe dá bela deixadinha e diminui para o Cruzeiro.

14-17 Otávio amplia a vantagem do Taubaté.

13-13 Simón solta o braço na quadra adversária.

12-13 Que ponto! Wallace tenta deixadinha, mas Simón se recupera e marca para o Cruzeiro.

11-13 Isac anota mais um ponto a favor da equipe estrelada.

10-13 William levanta, Isac pega impulso e deixa sua marca na quadra do time aviazul.

9-13 Bola de segunda de William. Ponto para o Cruzeiro.

8-13 Lucarelli sobe no terceiro andar e anota mais um ponto para o Taubate.

8-12 Saque de Otávio fica na rede.

7-12 Lucarelli crava a bola na quadra do Cruzeiro, freando empolgação da torcida.

7-11 Lucarelli para no bloqueio do Cruzeiro.

6-11 William levanta, Filipe solta uma bomba no bloqueio, e é poto para o Cruzeiro.

5-11 Saque de Evandro vai para fora.

5-10 Evandro explora bloqueio e marca para o Cruzeiro.

4-10 Ponto para o Taubaté.

4-9 Cruzeiro erra o ataque, e Japa não perdoa.

4-7 Evandro ataca em cima de Éder, que não impede o ponto cruzeirense.

Marcelo Mendez, treinador do Cruzeiro, solicita tempo. Time mineiro está em desvantagem no marcador.

3-7 Ataque de Filipe vai para fora, aumentando a vantagem da equipe do Vale do Paraíba.

3-6 Erro de saque do Cruzeiro.

3-5 Lucarelli manda saque na rede.

2-5 Mais um ponto para o Taubaté.

2-4 Ace de Lucarelli!

2-3 Simón para no bloqueio de Éder.

2-2 Saque de Rapha vai para fora.

1-2 Éder recoloca a equipe paulista na frente.

1-1 Simón empata para o Cruzeiro.

0-1 Taubaté começa na frente. Ponto de Otávio.

Começa o segundo set!

25-22 Ponto do Cruzeiro!!! William bloqueia com a mão esquerda e dá a vitória aos cruzeirenses no segundo set!

24-22 Serginho leva, e Evandro larga o braço. Match point!

23-22 Leo manda o saque para fora.

23-21 Simón solta o braço, marca para o Cruzeiro, e inflama torcida mineira.

21-21 Lucarelli explora o bloqueio e deixa a partida empatada mais uma vez.

21-20 Bloqueio de Lucarelli vai para fora, e Cruzeiro passa à frente no placar.

Cezar Douglas, técnico do Taubaté, solicita tempo para falar com seus jogadores.

20-20 Filipe empata o segundo set.

19-20 Isac solta uma bomba na quadra do Taubaté.

18-20 Ponto do Taubaté. Lucarelli.

16-18 Mais um saque errado. Desta dez, Simón ficou na rede.

16-18 Wallace retribui na mesma moeda. Ponto a favor do Cruzeiro.

17-17 Filipe saca para fora. Taubaté empata.

16-17 Investida de Filipe para no bloqueio de Otávio.

Cruzeiro solicita tempo.

15-17 Wallace vence bloqueio celeste, e crava a bola no fundo da quadra.

15-16 Ace de Éder! Taubaté vira o duelo.

15-15 Éder anota para o Taubaté e mantém o equilíbrio.

15-14 Lucarelli saca para fora.

14-14 Taubaté empata após Evandro não conseguir cortar ataque do Taubaté.

14-13 Isac solta outra bomba indefensável. Ponto do Cruzeiro.

13-13 Taubaté empata.

13-12 Isac manda um petardo, e Éder não consegue impedir o ponto.

12-11 William ganha na rede, marca para o Cruzeiro e chama a torcida para jogar junto com o time.

11-11 Saque de Simón fica na rede.

11-10 Wallace tenta explorar o bloqueio, mas acaba manda a bola para fora.

10-10 Saque de Wallace vai para fora de quadra.

9-10 Ponto do Taubaté.

9-9 Simón põe a bola na quadra adversária após longo rally.

8-9 Saque para fora de Evandro.

8-7 Simón cresce na rede e não deixa que ataque do Taubaté chegasse à quadra cruzeirense. Ponto para o Cruzeiro.

7-7 Evandro fura o bloqueio do oponente e empata o confronto.

6-7 Simón solta o braça e diminui.

5-7 Isac marca mais uma vez.

4-7 Belo levantadinha de William, e Isac não desperdiça o ataque.

Técnico do Cruzeiro, Marcelo Mendez pede tempo.

3-7 Lucarelli explora bloqueio cruzeirense, deixando o Taubaté a quatro pontos de vantagem.

3-6 Éder manda para fora. Filipe também faz o mesmo.

3-4 Evandro não perdoa e manda um foguete na quadra adversária.

2-4 Simón não consegue impedir ataque de Wallace, e o Taubaté marca mais um.

2-3 Evandro vence bloqueio do Taubaté e marca para a equipe celeste.

1-2 Saque de Simón fica na rede.

1-1 Taubaté empata.

0-1 Cruzeiro começa vacilando. Bola de Simón vai para fora.

1º set começou equilibrado e assim permaneceu até a reta final, quando Leal acertou um ace: 22 a 19. #Cruzeiro larga na frente. #VôleiVAVEL — Isabelly Morais (@isabellymoraiis) 7 de maio de 2017

Começa o segundo set!

25-22 Cruzeiro leva a melhor no primeiro set! Lucarelli saca para fora, e time celeste fecha em 25 a 22.

24-22 Wallace diminui.

24-21 Filipe deixa o Cruzeiro a último ponto de vencer o primeiro set.

23-21 Em belo contra-ataque, Wallace solta uma bomba, que os jogadores do Cruzeiro não consegue segurar. Taubaté encosta no placar.

23-20 Japa diminui para os visitante.

23-19 Arbitragem aponta irregularidade em jogada do Taubaté. Ponto a favor dos cruzeirenses.

22-19 Ace de Leal! Cruzeiro fica a três pontos de fechar o set.

Taubaté pede tempo.

21-19 Isac mais um ponto, deixa a torcida animada, e Cruzeiro amplia vantagem.

20-19 William levanta, e Isac deixa sua marca. Cruzeiro em vantagem.

19-18 Ponto para o Cruzeiro.

18-18 Bloqueio do Taubaté funciona, e investida de Alan fica na quadra do Cruzeiro.

18-17 Saque de Wallace vai para fora.

17-17 Simón ataca forte, mas para no bloqueio de Wallace. Jogo empatado.

17-16 Evandro pega impulso e crava a bola na quadra do Taubaté. Equipe cruzeirense passa à frente.

16-16 Wallace manda uma bomba em cima de William, que não consegue segurar.

15-14 Ace!! Isac. Ponto para o time mineiro.

14-14 Após longo rally, Filipe ataca, a bola resvala nos dedos de Éder, e vai para fora.

Cruzeiro solicita tempo.

13-14 Lucarelli bloqueia ataque do Cruzeiro, vira para o Taubaté, e animada a torcida do Vale do Paraíba.

Evandro começou muito bem no set, com boa passagem pelo saque e colocando bloqueio celeste para funcionar. #VôleiVAVEL #SuperligaMasculina — Isabelly Morais (@isabellymoraiis) 7 de maio de 2017

13-13 Visitantes empatam.

13-12 Éder explora o bloqueio e marca para o time paulista.

13-11 Lucas Lóh manda o saque para fora.

12-10 Ponto para o Taubaté. Otávio.

12-10 Saque de William vai para fora.

12-9 Filipe vem de trás e não perdoa.

11-9 Saque para fora de Simón.

11-8 Simón manda uma porrada em cima de Lucarelli, que não segura. Ponto para o Cruzeiro.

10-8 Lucas Lóh crava a bola na quadra do Cruzeiro.

Taubaté pede tempo.

10-7 Lucas Lóh para no bloqueio de Simón.

9-7 Saque de Éder fica na rede, e o Cruzeiro amplia.

8-7 Evandro erra o ataque e manda a bola para fora.

8-6 Wallace diminui para os visitantes.

8-5 Leal vai nas alturas para cravar a bola na quadra do adversário.

7-5 Evandro novamente! Ponto para o Cruzeiro.

6-5 Evandro solta o braço, e Lucarelli não consegue segurar.

5-5 Time do Vale do Paraíba empata.

5-4 Taubaté erra o ataque, e o Cruzeiro passa à frente.

4-4 Devolveu na mesma moeda! Evandro bloqueia ataque do Taubaté e marca para o Cruzeiro.

3-4 Evandro ataca, mas para no bloqueio de Lucarelli. Ponto para a equipe paulista.

3-3 Leal explora o bloqueio e empata o duelo.

2-3 Wallace solta uma bomba, Serginho não consegue segurar, e é ponto do Taubaté.

2-2 Saque para fora do Lucas Lóh.

1-1 Taubaté sai na frente, mas Cruzeiro empata.

Começa o jogo!!!

Escalação do Taubaté: Rapha, Wallace, Lucarelli, Lucas Lóh, Éder, Otávio; libero: Mario Junior.

Escalação do Cruzeiro: William, Evandro, Leal, Filipe, Isac, Simón; libero: Serginho.

10h08 Os nomes dos jogadores são anunciados pelo animador de torcida.

10h07 Temos um pequeno atraso. O jogo estava marcado para iniciar às 10h.

Atletas treinam jogadas de ataque às vésperas do início do duelo.

Torcida celeste se inflama na arquibancada para apoiar o Cruzeiro. Torcedores do Taubaté respondem com o "Eu acredito", lema muito usado pelo Atlético-MG, rival do time cruzeirense.

Os jogadores se encontra perfilados para a execução do hino nacional.

O Mineirinho está tomado de torcedores cruzeirenses.

Atletas continuam aquecendo com bola em quadra. Faltam 20 minutos para o início da grande final.

Foto: Charley Moreira/VAVEL Brasil



O Mineirinho estará lotado para final. Isso porque todos os ingressos para a decisão foram vendidos na manhã da última quarta-feira (3). Dos 14.353 lugares no ginásio, 9.081 foram colocados à venda. O restante foi distribuídos aos clubes finalistas e patrocinadores.

Capitão do Taubaté, o levantador Raphael acredita em um confronto muito parelho no Mineirinho. "Agora é hora de ter duas táticas: manter o que foi feito ao longo da temporada e também mudar um pouquinho para tentar surpreender. As equipes realmente se conhecem muito bem, com jogadores que estiveram juntos em seleção, e conhecem as características de cada um. Acredito que as equipes vão usar de agressividade dos dois lados. Com certeza vai ser um jogo de alto nível, muito bacana de participar", destacou.

+ Levantadores e líderes: capitães William e Rapha exaltam duelo da final da Superliga

Campeão olímpico com a Seleção Brasileira na Rio-2016, o oposto Evandro integrou à equipe celeste nesta temporada. Ele aposta em uma grande atuação do time cruzeirense. "O objetivo é errar o menos possível e fazer o nosso jogo bem perto da perfeição. Treinamos e, consequentemente, cansamos muito ao longo de toda a temporada. Agora é mais para soltar mesmo. Nós estamos bem preparados para essa final. Estamos pensando nela desde que começamos a temporada", disse.

Nesta Superliga, foram dois combates, com uma vitória para cada lado. Na história da competição, são dez jogos desde a temporada 2012/13, com oito vitórias para o time mineiro, e duas para o paulista.

O duelo deste domingo reúne cinco campeões olímpicos: Evandro e William, do Cruzeiro, e Éder, Lucarelli e Wallace, do Taubaté.

Para se classificar à final, o Cruzeiro passou por Canos (quartas de final) e Brasil Kirin (semifinais). Por sua vez, o Taubaté teve de superar Juiz de Fora, nas quartas de final, e Sesi-SP, nas semis.

O Cruzeiro chega à sua sétima final consecutiva. O time estrelado conquistou o título nas temporadas 2011/12, 2013/14, 2014/15 e 2015/16, e saiu derrotado em 2010/11 e 2012/13. Já o Taubaté disputa sua primeira decisão da Superliga.

Bom dia, leitor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances da grande final da Superliga Masculina de Vôlei, entre Cruzeiro e Taubaté. A bola sobe às 10h deste domingo (7), no ginásio Mineirinho, em Belo Horizonte/MG. Fique conosco!