Resultado do amistoso entre Seleção Brasileira x República Dominicana (3-1)

O próximo compromisso da Seleção Brasileira será no dia 6 de junho, contra a Polônia, pelo Torneio de Montreux.

Brasil vence dominicanas no Mangueirinho (FOTO: Divulgação/CBV)

Seleção Brasileira novamente vence as dominicanas por 3 sets a 1, parciais 25/13, 17/25, 25/23 e 25/14.

Naiane recebe homenagem no Mangueirinho!

25/14: MARA FECHA O JOGO! O BRASIL VENCE POR 3 SETS A 1!

24/14: Martínez salva um match point com bela bola na diagonal.

Central Mara em quadra!

24/13: BRASIL CHEGA AO MATCH POINT!

23/13: MAIS UM BLOQUEIO DE ADENÍZIA! Quinto ponto dela no fundamento!

22/13: Edinara salta muito e crava na quadra dominicana! Faltam 3 pontos!

21/12: BLOCK DE ADENÍZIA! Brasil muito perto de vencer o jogo!

Naiane em quadra mais uma vez, arquibancadas do Mangueirinho fazem muito barulho!

19/12: DRUSSYLA! Jovem ponteira entrou no lugar de Rosamaria e faz excelente quarto set!

18/11: Rodríguez invade por baixo e Brasil abre 7 pontos.

16/11: Rodríguez vira bola para as dominicanas. Parcial era de 8-0!

Marcos Kwiek gasta seu segundo pedido de tempo. Treinador da República Dominicana tenta frear ótimo momento brasileiro.

SETE PONTOS SEGUIDOS DA SELEÇÃO BRASILEIRA!

15/10: MAIS UM BLOCK! É DE CAROL! Brasil deslancha no jogo!

14/10: BLOOOOOOCK!! Drussyla marca seu primeiro ponto na partida!

13/10: Tandara! Tandara! Só dá ela, 19 pontos no jogo!

Quatro pontos consecutivos da Seleção Brasileira fazem Marcos Kwiek pedir tempo.

12/10: BLOCK DE TANDARA! Brasil abre 2!

10/10: TAAAAAAANDARA!!! A oposta brasileira está com tudo!

8/10: Toque na rede do bloqueio brasileiro. Dominicanas seguem mantendo vantagem de 2 pontos.

Tandara vem sendo a bola de segurança da Roberta neste set.

7/8: Belíssimo ataque de Tandara na diagonal.

6/7: TANDARA NO FUNDO-MEIO! Belo ponto da oposta!

Drussyla em quadra, no lugar de Rosamaria.

5/6: Brasil se perde em consecutivos erros e Zé Roberto pede tempo.

5/5: Em novo erro de Rosamaria, dominicanas empatam.

4/2: Rosamaria fica no bloqueio caribenho e perde a chance de ampliar vantagem.

4/1: ACEEEE DE CAROL! Saque fulminante da central brasileira!

2/1: Brasil vira a parcial em ponto de bloqueio de Adenízia!

0/1: Primeiro ponto do set é dominicano.

COMEÇA O QUARTO SET!

Maiores pontuadoras: Tandara (13), pelo Brasil; Martínez (12), pela República Dominicana

Com muitas alternâncias na liderança, a terceira parcial foi a mais equilibrada da partida até o momento. As dominicanas chegaram a abrir 3 pontos na reta final do set, mas a Seleção Brasileira reagiu e conseguiu virar. Excelente participação de Amanda e Edinara, fundamentais para a vitória brasileira no set!

25/23: SOFRIDO, SUADO, MAS O BRASIL FECHA O SET! CAROL!

24/22: BLOOOOOOOOCK!! Edinara! Brasil tem set point!

O Brasil reage no set, muito em função da ótima passagem de Amanda pelo saque!

23/22: NATÁÁÁÁÁÁÁLIA NO BLOCK!!!!! A capitã brasileira vira o jogo para o Brasil!

22/22: JOGO EMPATADO! Novo erro das dominicanas!

21/22: PEÑA ATACA PRA FORA! Brasil está vivo!

Amanda entra pra sacar e Kwiek pede tempo.

20/22: Edinara marca em sua primeira participação no jogo!

Zé Roberto faz a inversão do 5 e 1: Edinara e Naiane em quadra.

19/22: Mais um erro de ataque brasileiro.

Momento delicado para o Brasil no terceiro set.

19/21: Natália erra por muito ataque na diagonal e Zé Roberto gasta seu segundo tempo.

19/20: República Dominicana passa a frente em nova largadinha de Peña.

19/18: Bela bola de Roberta para Tandara, pelo fundo-meio. Pontaço brasileiro.

Moreno entra pra sacar pelas dominicanas.

17/17: Marte marca belíssimo ponto, em bola de segunda. Toque refinado da boa levantadora dominicana.

15/16: Ace de Peña em um saque violentíssimo. Brasil sofre com a qualidade do saque das rivais.

15/13: CAROL NO BLOCK!

Quando o Brasil parece que vai engrenar, as caribenhas reagem e voltam para a partida. Jogo lá e cá!

13/13: ACE das dominicanas, que empatam novamente o jogo!

13/10: ROBERTAAAA!! No maior rally do jogo, a levantadora brasileira marca o ponto, em bola de segunda!

12/9: NATÁLIA DE NOVO! PAREDÃO! Brasil emplaca dois pontos consecutivos de bloqueio!

11/9: BLOCK DE NATÁLIA!

10/8: Dois pontos seguidos de Rosamaria!

Zé Roberto pede tempo, após Seleção Brasileira sofrer quatro pontos seguidos.

8/8: Martínez explora bloqueio brasileiro e empata o jogo.

8/7: Erro de Tandara e vantagem cai pra apenas 1 ponto.

Tandara e Martínez são as maiores pontuadoras da partida até o momento, com 11 pontos.

8/4: Rosamaria em bola de cheque! Brasil mais ligado no jogo!

7/4: Valdez erra o saque, Brasil abre 3 de vantagem.

6/3: Chutada de meio entre Roberta e Carol funciona. Entrosamento de longa data!

5/2: BLOQUEIO DE CAROL em Gonzalez!

4/2: Grande rally termina em erro dominicano, Brasil abre 2!

Suelen começa este set como líbero titular, no lugar de Léia.

2/2: Natália é bloqueada.

2/1: Toque na rede de Carol, primeiro ponto das dominicanas na parcial.

1/0: Primeiro ponto do terceiro set é do Brasil! Tandara!

COMEÇA O TERCEIRO SET!

Dois sets, duas histórias bem distintas: a ótima atuação da primeira parcial deu lugar à uma Seleção Brasileira instável, bastante frágil na recepção. As dominicanas se aproveitaram muito bem da queda brasileira no fundamento e fecharam o segundo set por 25 a 17.

17/25: Caribenhas fecham o segundo set.

17/24: Set point para República Dominicana.

15/22: Ace da levantadora Marte, situação muito complicada para a Seleção Brasileira no segundo set.

15/20: Dois erros consecutivos do Brasil e a vantagem dominicana volta para 5.

15/18: ADENÍZIA NO BLOCK! Brasil diminui para 3 pontos!

14/18: Fernanda Tomé, que também entrou na inversão, marca seu primeiro ponto na partida!

Paraense Naiane entra na inversão do 5 e 1 e leva a torcida à loucura!

13/17: Novo erro de saque de Peña.

12/16: Brasil volta a rodar, Tandara vira mais uma!

Drussyla entra no lugar da Rosamaria.

Zé Roberto já gasta seu segundo tempo. Brasil erra muito nesta segunda parcial.

11/14: Léia falha na recepção e as dominicanas abrem 3 pontos.

11/13: Tandara erra no contra-ataque e perde a chance de empatar o jogo.

10/11: Seleção brasileira vive momento de instabilidade na recepção.

10/10: Rodríguez larga no meio da quadra e cobertura brasileira falha. As caribenhas empatam.

9/7: BELO SAQUE DE ADENÍZIA! Brasil abre 2.

7/6: Invasão por baixo de Martínez e o Brasil vira o jogo.

6/6: Que pancada da Tandara! A oposta brasileira vai virando tudo!

5/5: ROBERTA, DE SEGUNDA! Empata o Brasil!

3/5: Peña saca viagem pra fora e Brasil roda.

2/5: Roberta tenta acelerar com Tandara, que acaba errando a largadinha. Zé Roberto percebe o mau momento e para o jogo.

2/4: Toque na rede de Roberta. Mais um erro da Seleção Brasileira.

2/3: Carol erra o saque. Brasil começa meio desligado no segundo set.

2/2: Tandara ataca firme e empata o jogo.

0/1: Primeiro ponto do segundo set é das dominicanas.

COMEÇA O SEGUNDO SET!

Diferentemente do primeiro amistoso, a Seleção Brasileira entrou ligada e não deu chances para as adversárias. Imprimindo excelente ritmo de jogo, bem no saque e letal nas viradas de bola, o Brasil fechou o primeiro set com tranquilidade.

25/13: BLOQUEIO NA MARTÍNEZ! BRASIL FECHA O PRIMEIRO SET!

24/13: Brasil tem o set point!

22/13: ACE DE ROBERTA! Ótima passagem da levantadora no saque!

21/13: Ótimo saque de Roberta, falha na recepção dominicana e bola de cheque de Carol!

Novo tempo pedido por Marcos Kwiek.

20/13: Após pequeno rally, Tandara põe na quadra dominicana. Brasil impõe ótimo ritmo no primeiro set!

Inversão do 5 e 1 na República Dominicana, Dominguez e González em quadra.

Amanda entra pra sacar no lugar de Adenízia.

17/12: Natália marca mais um ponto, agora no bloqueio. A ponteira brasileira é a primeira a marcar em todos os fundamentos.

Marcos Kwiek pede tempo. Brasil vence por 16 a 11.

16/11: BLOQUEIO DA ADENÍZIA! Paredão brasileiro!

14/11: Largadinha de Peña, cobertura brasileira não conseguiu chegar.

13/9: Brasil abre quatro de vantagem após toque na rede do bloqueio caribenho.

12/9: Novo erro de saque das dominicanas. Já é o quarto erro da equipe no fundamento.

11/8: ACE DE NATÁLIA! A capitã brasileira começa muito bem no jogo!

9/7: Saque viagem de Peña pra fora!

8/7: Toque na rede de Carol, jogo segue ponto a ponto.

7/6: Com belo ataque de Rodríguez, time caribenho encosta no placar.

6/4: Bloqueio de Peña, parando Natália.

6/3: Tandara começa muito bem, Seleção Brasileira com alto aproveitamento na virada de bola.

5/2: Tandara vira mais uma pro Brasil.

4/2: Martínez fura bloqueio triplo brasileiro.

3/1: Brasil abre vantagem com toque na rede do bloqueio dominicano.

1/0: Primeiro ponto é do Brasil! Natália!

República Dominicana: Marte, Valdez, J. Rodríguez, Martínez, Martínez, Peña; Líbero: Binet

Seleção Brasileira: Roberta, Adenízia, Natália, Rosamaria, Carol, Tandara; Líbero: Léia

As equipes começam a ser anunciadas! Vai começar o jogo!

Em entrevista pré-jogo, Zé Roberto afirmou que ficou satisfeito com a atuação da Seleção Brasileira na primeira partida, mas que espera na partida de hoje um melhor desempenho no fundamento bloqueio.

As seleções já estão em quadra fazendo o trabalho de aquecimento. Falta pouco para a partida começar!

Meninas do Brasil posam pra foto na chegada à Arena (FOTO: Divulgação/CBV)

"Tenho que agradecer essa oportunidade de poder voltar a Belém para jogar contra a República Dominicana. É um novo ciclo olímpico e estamos começando bem. A expectativa é grande e sabemos que precisamos dar tempo para essas jogadoras se acostumarem com o nível internacional e posso dizer que estou feliz em como elas estão encarando esse desafio", afirmou Zé Roberto.

Além do torneio de Montreux na Suíça, a Seleção Brasileira ainda terá pela frente o Grand Prix, o Campeonato Sul-Americano e a Copa dos Campeões.

Com uma seleção bastante renovada, Zé Roberto corre contra o tempo para preparar sua equipe e buscar o entrosamento ideal. A Seleção Brasileira terá grandes competições pela frente neste ano de 2017, dentre elas o Torneio de Montreux, que já se inicia no dia 6 de junho. Nesta mesma data, as meninas brasileiras estreiam contra a Polônia.

Este será o segundo amistoso nesta semana entre as seleções. Na última terça-feira (30), as meninas do Brasil venceram o confronto por 3 sets a 1, com parciais de 21/25, 25/20, 25/19 e 25/21.

Boa noite, leitores da Vavel Brasil! Em poucos instantes, iniciaremos a transmissão de mais um amistoso da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei, diante da República Dominicana. O jogo será realizado na Arena Guilherme Paraense, popularmente conhecida como "Mangueirinho", em Belém, no Pará. Acompanhe conosco, a partir das 21h30, o tempo real desta partida!