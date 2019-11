Resultado Brasil x Estados Unidos pelo Grand Prix Feminino de Vôlei (3-1)

Encerramos nossa transmissão por aqui. Obrigado pela sua audiência. Continue acompanhando tudo sobre o Vôlei na VAVEL Brasil. Tenha um bom dia!

A Fase final do Grand Prix Feminino de Vôlei acontece entre os dias 2 e 6 de agosto. A sede será a cidade de Nanjing, na China. O Brasil vai estar lá e a VAVEL Brasil vai cobrir os passos da seleção na competição! Continue nos prestigiando!

Holanda e Japão disputam a última vaga. Uma vitória simples contra a Bélgica classifica a equipe holandesa para a fase decisiva do Grand Prix.

Com a vitória contra os Estados Unidos, o Brasil alcança o terceiro lugar com 18 pontos ganhos. Assim, se junta a Sérvia, EUA, Itália e China entre as seleções já garantidas na fase final.

4º set Tandara coloca ponto final no jogo na bola pelo meio! Brasil fecha o set em 25x18 e o jogo em 3 sets a 1! Parciais: 25/20; 25/13; 18/25 e 25/18.

4º set O BRASIL ESTÁ CLASSIFICADO PARA A FASE FINAL DO GRAND PRIX!

4º set Dixon pontua para os EUA, 24x18.

4º set Courtney explora o bloqueio brasileiro. Ponto norte-americano. 24x17.

4º set Tandara! Com raiva! Afunda a bola no chão e dá o match point para o Brasil! 24x16.

4º set Dixon pontua para os EUA. 23x16.

4º set Rosamaria coloca no chão! Ponto para o Brasil. 23x15.

4º set Ponto dos EUA. 22x14.

4º set Ponto de Natália! A maior pontuadora do jogo com 19 tentos anotados deixa o Brasil com boa vantagem. 22x13.

4º set Rosamaria explora o bloqueio dos EUA. Brasil muito próximo da vitória e da classificação. 21x13.

4º set Adenizia com raiva pontua para o Brasil! 20x13.

4º set Lindo ponto dos EUA. 19x13.

4º set Saque dos EUA para fora. 19x12.

4º set Vez do bloqueio norte-americano funcionar. 18x12.

4º set Bloqueio duplo do Brasil! Espetacular! 18x11.

4º set Ace de Natália! Ponto do Brasil! 17x11.

4º set O bloqueio brasileiro funciona novamente! No duplo, Carol bota no chão! 16x11.

4º set No ataque de Tandara o Brasil pede desafio. Mas a bola foi fora. Ponto dos EUA. 15x11.

4º set Courtney não passa pelo bloqueio brasileiro. Bola no chão! No placar, 15x10.

4º set Bloqueio duplo do Brasil! Seleção abre vantagem no set. 14x10.

4º set Erro de ataque dos EUA, ponto do Brasil. 13x10.

4º set Bola dividida na rede, ponto de Carol! Ponto do Brasil! 12x10.

4º set Ponto dos EUA. 11x10.

4º set Bloqueio norte-americano. 11x9.

4º set Lindo ponto de Lloyd, EUA diminui. 11x8.

4º set Essa não volta mais! Ponto do Brasil! 11x7.

4º set Rosamaria explora o bloqueio norte-americano! Ponto do Brasil! 10x7.

4º set Rosamaria erra o saque. 9x7.

4º set Bloqueio simples de Adenizia! Ponto do Brasil! 9x6.

4º set Ace de Rosamaria! A ponteira voltou on fire! 8x6.

4º set Bloqueio duplo do Brasil! Passa a frente no placar a seleção. 7x6.

4º set Linda bola de Tandara no fundo-meio! Ponto do Brasil. 6x6.

4º set Ponto dos EUA. 5x6.

4º set Adenizia no bloqueio simples! Brasil empata o set! 5x5.

4º set Rosamaria explora o bloqueio norte-americano! Ponto do Brasil. 4x5.

4º set Ponto de Adenizia! 3x5.

4º set Ponto de Rosamaria! Brasil diminui. 2x4.

4º set Brasil dá bobeira e Murphy bota a bola no chão, ponto dos EUA. 1x4.

4º set Natália pontua para o Brasil! 1x3.

4º set Contra-ataque norte-americano, EUA já abre no set. 0x3.

4º set Bloqueio dos EUA para Carol. 0x2.

4º set Bola fora de Tandara. Ponto dos EUA. 0x1.

COMEÇA O QUARTO SET!

3º set Ponto de ataque norte-americano. EUA fecha em 18x25 e força a quarta parcial.

3º set Ponto do Brasil. 18x24.

3º set Ace dos EUA. Set-point para o time norte-americano. 17x24.

?3º set Ponto dos EUA. 17x23.

?3º set Natália! No chão! Ponto do Brasil. 17x22.

3º set Ponto do Brasil! 16x22.

3º set Roberta encosta na rede na hora do levantamento. Ponto dos EUA. 15x22.

3º set A bola dos EUA não passa! Ponto do Brasil! 15x21.

3º set Bloqueio do Brasil! Ponto! 14x21.

3º set Lindo ataque de Tandara! Ponto do Brasil! 13x21.

3º set Erro na recepção brasileira, ponto dos EUA. 12x21.

3º set Adenizia afunda a bola no chão pelo meio! 12x20.

3º set Passe na mão, ponto de Carol! 11x19.

3º set EUA explora o bloqueio brasileiro. No placar, 10x19.

3º set Saque para fora dos EUA. Ponto do Brasil. 10x18.

3º set Ace dos EUA, encaminhando a vitória no set. 9x18.

3º set Apesar do esforço da defesa brasileira, ponto norte-americano. 9x17.

?3º set Natália pontua para o Brasil. 9x16.

3º set Ponto dos EUA. 8x16.

?3º set Courtney bota a bola no chão. Ponto dos EUA. 8x15.

3º set Bola rápida do Brasil, ponto de Adenizia. 8x14.

?3º set Explora o bloqueio brasileiro os EUA. 7x14.

?3º set Natália afunda a bola no chão pelo meio! Ela é o desafogo do Brasil. 7x12.

3º set Ponto norte-americano. 6x12.

3º set Paralela norte-americana, que tem boa vantagem no placar. 6x11.

3º set Boa de fundo-meio de Natália! Ponto do Brasil! 6x10.

3º set Linda bola de Roberta. Ponto do Brasil. 5x10.

3º set ponto do Brasil! 4x10.

3º set Ace dos EUA. Brasil parou no set. 3x10.

3º set Bloqueio norte-americano para Tandara. Ponto norte-americano. 3x9.

3º set Ponto de ataque norte-americano. 3x8.

3º set diminui o Brasil. 3x7.

3º set Lloyd atenta ataca após o amortecimento no bloqueio. ponto dos EUA. 2x7.

3º set Contra-ataque, passe na mão e ponto dos EUA. 2x6.

3º set Davidson faz o terceiro ponto norte-americano seguido. 2x5.

3º set Ponto dos EUA. 2x3.

3º set Empate do Brasil. 2x2.

3º set ponto norte-americano, que vira o set. 1x2.

3º set Bloqueio brasileiro toca na rede, ponto dos EUA. 1x1.

3º set Carol na largadinha faz o primeiro ponto do set. 1x0.

COMEÇA O TERCEIRO SET!

2º set Adenizia na paralela afunda a bola no chão! Brasil fecha o set em 25x13, se aproxima da vitória e da classificação no Grand Prix!

2º set Adenizia faz o set point para o Brasil! 24x13.

2º set Natália na bola de fundo-meio! Ponto do Brasil! 23x13.

2º set Tandara ataca para fora. Ponto dos EUA. 22x13.

2º set Adenizia na bola pelo meio coloca no chão. Ponto do Brasil! 22x12.

2º set Rosamaria bota a bola no chão! Ponto para o Brasil. 21x11.

2º set Ponto dos EUA. 20x11.

2º set Erro de saque dos EUA. 20x10.

2º set Bola na paralela de Carol! Ponto do Brasil! 19x9.

2º set Ponto norte-americano. 18x9.

2º set Bloqueio norte-americano toca na rede. Ponto do Brasil. 18x8.

2º set Adenizia coloca a bola no chão! Ponto para o Brasil. 16x8.

2º set Ponto dos EUA. 15x8.

2º set Adenizia pontua para o Brasil de novo na paralela! 15x7.

2º set Ace de Rosamaria! Ponto do Brasil! 14x7.

2º set Saque para fora dos EUA. Ponto do Brasil. 13x7.

2º set Rosamaria para no bloqueio norte-americano. 12x7.

2º set Passe na mão da seleção norte-americana. Ponto dos EUA. 12x6.

2º set Roberta no bloqueio simples! Ponto do Brasil. 12x5.

2º set Bloqueio do Brasil! Boa vantagem no set. 11x5.

2º set Natália explora o bloqueio norte-americano, ponto do Brasil! 10x5.

2º set Adenízia na paralela! Ponto do Brasil! 9x5.

2º set Natália na bola de fundo meio! Ponto para o Brasil! 7x5.

2º set Ponto brasileiro! Seleção novamente na frente. 6x5.

2º set Novamente bloqueio, a seleção norte-americana empata o set. 5x5.

2º set Bloqueio dos EUA. 5x4.

2º set Ponto dos EUA. 5x3.

2º set Tandara chega para resolver! Ponto do Brasil. 5x2.

2º set Bola no chão de Natália, ponto do Brasil! 4x2.

2º set Outro ponto dos EUA. 3x2.

2º set Ponto de Murphy para os EUA. 3x1.

2º set Ponto brasileiro no bloqueio! 3x0.

2º set Rosamaria passa pelo bloqueio dos EUA! Bola no chão! Ponto do Brasil! 2x0.

2º set Contra-ataque de Tandara, a bola pega no bloqueio norte-americano. Ponto do Brasil. 1x0.

COMEÇA O SEGUNDO SET!

1º set Tandara! Sempre ela! Brasil fecha o set em 25x20 e faz 1 a 0 no jogo!

1º set Ponto dos EUA. 24x20.

1º set Natália deixa o Brasil com o set point! 24x19.

1º set Lindo contra-ataque de Courtney, ponto dos EUA. 23x19.

1º set Ace do Brasil! 23x18.

1º set Bola no chão, ponto norte-americano. 22x18.

1º set Rosamaria para no bloqueio norte-americano. Ponto dos EUA. 22x17.

1º set Ponto de Natália para o Brasil! 22x16.

1º set Bloqueio triplo do Brasil! 21x16.

1º set Adenizia no bloqueio pontua para o Brasil. Seleção abre vantagem novamente. 20x16.

1º set Primeiro rally do jogo e Courtney joga a bola para fora! É ponto do Brasil! 29 segundos sensacionais! 19x16.

1º set Bloqueio norte-americano para Rosamaria. EUA encosta no placar. 18x16.

1º set Toque na rede de Rosamaria. Ponto dos EUA. 18x15.

1º set Tandara de novo no bloqueio! Está demais a oposta brasileira! Boa vantagem do Brasil. 18x14.

1º set Bloqueio simples de Tandara para Dixon. Ponto do Brasil! 17x14.

1º set Linda bola de Tandara! Ponto do Brasil! 16x14.

1º set Brasil devolve o erro. 15x14.

1º set Erro norte-americano, ponto do Brasil. 15x13.

1º set Falta de comunicação na defesa brasileira, ponto dos EUA. 14x13.

1º set Courtney saca na rede. Ponto do Brasil. 13x10.

1º set velocidade no ataque norte-americano com Lloyd, ponto dos EUA. 12x10.

1º set Tandara no contra-ataque pontua para o Brasil! 12x9.

1º set Invasão por cima da central norte-americana, ponto do Brasil! 11x9.

1º set Murphy pisa na linha e o ponto vai para o Brasil. 10x8.

1º set Na largadinha, Rosamaria bota a bola no chão! 8x7.

1º set Carol em ataque pela diagonal pontua para a seleção brasileira! No placar, 5x4.

1º set Ponto dos EUA no bloqueio individual de Dixon, empata o jogo a seleção norte-americana. 4x4.

1º set Ponto de bloqueio de Tandara! 4x2.

1º set No ataque de Carol o Brasil volta a ficar na frente. 2x1.

1º set Empata o jogo os EUA com a oposta Murphy. 1x1.

1º set E o Brasil já começa com um ace! Roberta na bola abre o placar do jogo. 1x0.

COMEÇA O JOGO!

Hino Nacional executado. Vai começar! Vale vaga na decisão!

Por isso, mesmo uma vitória por 3 sets a 2 garante a classificação do time brasileiro. Acompanhe o tempo real conosco, vamos juntos!

Diferente do Brasil que, com cinco vitórias e três derrotas em oito jogos, possui 15 pontos, e é o atual sexto colocado. O saldo de sets da equipe brasileira é de 17 vencidos e 12 perdidos.

Uma vitória simples na partida classifica a seleção brasileira. O Japão chegou a seis vitórias e três derrotas em nove jogos e subiu para o quarto lugar, porém, possui apenas 13 pontos na classificação, já que tem o saldo de sets empatado em 20 vencidos e 20 perdidos.

Com a vitória do Japão sobre a Rússia por 3 sets a 2, o Brasil precisa da vitória contra os Estados Unidos para se garantir na fase decisiva do torneio.

Bom dia, torcedor! Em instantes começa o jogão entre Brasil x EUA pelo Grand Prix Feminino de Vôlei! É decisão! Vale vaga na fase final do torneio!

?Acompanhe o tempo real de Brasil x Estados Unidos ao vivo na VAVEL Brasil. Não esqueça, a partida começa às 10h10 (horário de Brasília), deste domingo! Até logo mais!

Em segundo lugar na classificação do Grand Prix, o Estados Unidos possui 19 pontos conquistados, com seis vitórias e duas derrotas. "Pedra no sapato" do Brasil, a seleção norte-americana foi responsável pela última derrota das anfitriãs na competição, em 2012. Desde então foram 14 jogos em casa e 14 vitórias conquistadas.

A última vez que o Brasil ficou de fora da fase final da competição aconteceu em 2003, antes mesmo da era José Roberto Guimarães. O torneio foi disputado por 12 equipes com dois grupos divididos em seis seleções e a cidade de Andria, na Itália, recebeu a fase decisiva. Integrante do grupo B, a seleção brasileira terminou com 8 pontos ganhos (3 vitórias e 2 derrotas) e acabou em quarto lugar, eliminada no saldo de sets por conta de 1 set perdido a mais em relação a China.

Para isso, o Brasil conta com Tandara em grande fase. A oposta tem sido o destaque da equipe no torneio. Taticamente, a aposta é o bloqueio, fundamento que tem sido a maior arma da seleção para bater seus adversários na competição mundial.

Vivendo uma renovação em seu elenco, a seleção brasileira defende o posto de atual campeã do Grand Prix e maior detentora de troféus com 11 títulos conquistados. Lutando pela classificação, a equipe quer chegar com entrosamento forte para surpreender na fase decisiva.

Após as duas primeiras etapas com atuações instáveis, a seleção de José Roberto Guimarães, desembarcou em Cuiabá pressionada por bons resultados. Precisando vencer os três jogos para não ficar de fora das semifinais, as meninas fizeram bonito contra Bélgica e Holanda, vencendo por 3 sets a 0 (28/26, 25/19 e 25/20) e 3 sets a 1 (25/17, 25/14, 18/25 e 25/19), respectivamente.

Atual quinto colocado da competição, o Brasil possui 15 pontos conquistados. São cinco vitórias e três derrotas. A seleção está empatada com a Holanda em quase todos os critérios, leva a pior apenas no saldo de sets. Os cinco primeiros colocados se classificam. Portanto, a equipe brasileira precisa vencer o confronto deste domingo para não correr riscos e garantir classificação à fase final do torneio, que acontece em Nanjing, na China. Por ser país-sede, a seleção chinesa já está classificada.

Bom dia, leitores da VAVEL Brasil. Iniciamos agora a transmissão da partida entre Brasil x EUA pelo Grand Prix de Vôlei Feminino, válida pela terceira etapa do torneio, que tem como sede a cidade de Cuiabá. O duelo acontece às 10h10 (horário de Brasília) deste domingo (23), no ginásio Aecim Tocantins.