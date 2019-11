Resultado Brasil x China pelo Grand Prix Feminino de Vôlei 2017 (0-3)

Encerramos nossa transmissão por aqui. Agradecemos pela sua audiência, continue acompanhando tudo sobre o vôlei conosco. Tenha um bom dia!

Brasil não joga bem e perde para as anfitriãs por 3 sets a 0 (25/22, 25/17 e 29/27). A próxima partida é contra a Holanda, acontece na próxima quinta-feira (3), às 8h30. Para a seleção brasileira só a vitória interessa. A VAVEL Brasil vai transmitir o duelo online e ao vivo.

3º set Fim de partida. China fecha o set em 27x29 e faz 3 a 0 no jogo.

3º set Bloqueio de Ting Zhu. China com o match-point. 27x28.

3º set Tandara saca na rede. 27x27.

3º set Ponto para o Brasil! Set point. 27x26.

3º set Tandara empata para o Brasil novamente. 26x26.

3º set Novo match point para a China. 25x26.

3º set Tandara empata o set. 25x25.

3º set Rosamaria para no bloqueio da China. Match-point. 24x25.

3º set Empata o jogo o time chinês. 24x24.

3º set Chinesas exploram o bloqueio. 24x23.

3º set Bola de graça! Ponto do Brasil! Set-point para a seleção que acordou na partida. 24x22.

3º set Ponto do Brasil! Tandara! 23x22.

3º set Após um belo rally é a vez da China pontuar explorando o bloqueio. 22x22.

3º set Tandara explora o bloqueio e o Brasil passa a frente do placar! Momento muito importante. 22x21.

3º set Na bola de graça Brasil empata com Natália! 21x21.

3º set Bloqueio triplo do Brasil! Faltava isso! Encosta no placar a seleção. 20x21.

3º set Ponto de Natália para o Brasil. 19x21.

3º set Chinesas se aproximam da vitória no jogo. 18x21.

3º set Bola chinesa no chão. 17x20.

3º set Tandara explora o bloqueio e o ponto é brasileiro. 17x19.

3º set China aproveita os contra-ataques e faz dois pontos seguidos. 16x19.

3º set Brasil pontua. 16x17.

3º set Ponto da China. 15x17.

3º set Encosta no placar o Brasil! Temos um jogo! 15x16.

3º set Ace de Carol! Ponto do Brasil. 14x16.

3º set Carol ataca pelo meio, ponto brasileiro. 13x16.

3º set Ponto chinês. 12x16.

3º set Coloca no chão Natália. 12x15.

3º set Ponto da China. 11x15.

3º set Bola de graça! Ponto do Brasil! 11x14.

3º set Ponto do Brasil. 10x14.

3º set Na mão de ferro pelo meio, ponto da China. 9x14.

3º set Brasil erra duas vezes no contra-ataque, China abre boa vantagem. 9x13.

3º set Natália na paralela pontua para o Brasil 9x11.

3º set Ponto da China. 8x11.

3º set Ponto de bloqueio do Brasil 8x10.

Brasil sofre muito na recepção, consequentemente o passe não entra e as chinesas jogam com tranquilidade. Momento difícil para a seleção.

3º set Bola entra pelo bloqueio brasileiro e cai no chão. Ponto da China. 6x9.

3º set China passa a frente com três pontos seguidos. 6x8.

3º set Natália coloca no chão! 6x5.

3º set Arbitragem marca dois toques brasileiro. Ponto da China que empata o set. 5x5.

3º set Ponto da China. 5x4.

3º set ponto brasileiro! 5x3.

3º set Bola para fora. Ponto da China. 4x3.

3º set Em grande rally, ponto de Tandara! 4x2.

3º set Toque na rede da chinesa. Ponto do Brasil! 3x2.

3º set Com Carol e Natália o Brasil empata o set. 2x2.

3º set China abre no placar ja no início. 0x2.

COMEÇA O TERCEIRO SET!

2º set Fim de set. Na bola de graça a China coloca no chão, fecha em 17x25 e faz 2 a 0 no jogo.

2º set Bloqueio chinês para Natália. Set-point para a China. 17x24.

2º set Desvio de Monique, ponto do time chinês. 17x23.

2º set bola para fora. Ponto do Brasil. 17x22.

2º set Ponto da China. Ficou complicado de buscar. 16x22.

2º set Lindo ponto da China. Grande defesa de Ting Zhu. 16x21.

2º set China marca duas vezes seguidas e volta a abrir vantagem no placar. 16x20.

2º set Bola para fora de Adenizia. Ponto da China. 16x18.

2º set Ace do Brasil! Encosta no placar a seleção. 16x17.

2º set Pancada de Tandara, bola no chão! 15x17.

2º set Ponto da China na largadinha. 14x17.

2º set Natália na bola de fundo-meio coloca no chão! Ponto do Brasil 14x16.

2º set Ataque chinês freia a reação brasileira. 13x16.

2º set Invasão! outro erro chinês. Ponto para o Brasil! 13x15.

2º set China erra. Ponto para o Brasil. 12x15.

2º set Ponto do Brasil no contra-ataque. 11x15.

2º set A China mantém a vantagem de cinco pontos no placar. 10x15.

2º set Bola de graça. Ponto para o Brasil que diminui! 9x13.

2º set Bola na rede do ataque chinês, ponto brasileiro. 8x13.

2º set Ponto de Zang para China. 7x13.

2º set Bloqueio de Natália! Ponto para o Brasil. 7x12.

2º set Bloqueio da China para Roberta. 6x12.

2º set Ponto de Adenizia. 6x11.

2º set Ataque para fora de Tandara. Ponto chinês. 5x11.

2º set Brasil melhora no set mas a china mantém boa vantagem no placar 5x10.

2º set Natália coloca a bola no chão! 2x7.

2º set Tandara faz o primeiro ponto para o Brasil. 1x6.

2º set Brasil não voltou para o jogo. Ponto de Ting Zhu. 0x6.

2º set China abre grande vantagem no começo do set. 0x5.

COMEÇA O SEGUNDO SET!

1º set FIm de set. A China fecha em 22x25 e abre 1 a 0 no placar.

1º set Bola de meio, set point para China. 23x24.

1º set Bola de graça, Brasil encosta no placar! 22x23.

1º set Tandara coloca no chão novamente! 21x23.

1º set Ponto chinês. 20x23.

1º set Lindo ponto de Tandara! 20x22.

1º set China faz dois pontos seguidos e abre três de vantagem. 19x22.

1º set Adenizia de novo pontua para o Brasil! 19x20.

1º set Ponto da China. 18x20.

1º set Adenizia coloca no chão! 18x19.

1º set Ponto do Brasil. 17x18.

1º set Ponto da China. 16x18.

1º set Rosamaria! Brasil encosta no placar. 16x17.

1º set Ponto para o Brasil! Natália coloca no chão. 15x17.

1º set Brasil devolve o erro de saque. 14x17.

1º set Saque chinês para fora. 14x16.

1º set Mais um ponto chinês. 13x16.

1º set Brasil pontua e diminuiu a vantagem chinesa. 13x15.

1º set Tandara ataca para fora. Ponto da China. 12x15.

1º set Rosamaria erra o saque. Ponto da China. 12x14.

1º set Rosamaria coloca no chão! Ponto do Brasil 12x13.

1º set China abre dois pontos de vantagem e Zé Roberto para o jogo. 11x13.

1º set China empata o jogo. 10x10.

1º set Passa a frente o Brasil com Roberta! 10x9.

1º set Empata a seleção brasileira! 9x9.

1º set Ace de Carol! Ponto do Brasil 8x9.

1º set Ponto de Ting Zhu, 7x9.

1º set Bola dentro no ataque de Carol, Brasil diminui 7x8.

1º set Brasil começa errando e a China abre dois pontos de vantagem já no início de partida. 6x8.

1º set Brasil passa a frente com Rosamaria, 2x1.

1º set O Brasil empata no contra-ataque. 1x1.

1º set A china começa sacando e já faz o primeiro ponto! 0x1.

COMEÇA A PARTIDA!

Escalação do Brasil:Roberta, Tandara, Natália, Rosamaria, Adenizia e Carol; Líbero: Suelen

As equipes estão escaladas para a estreia na fase final do Grand Prix!

O retrospecto recente contra as chinesas não é bom. Mesmo na conquista do título em 2016, quando o Brasil perdeu apenas dois jogos em todo o Grand Prix, uma das derrotas foi contra a seleção da China, pelo placar de 3 sets a 0 (23/25, 16/25 e 20/25).

Algoz da seleção brasileira na Olimpíada do Rio em 2016, quando venceu pelo placar de 3 sets a 2 (25/15, 23/25, 22/25, 25/22 e 13/15) nas quartas de final do torneio e adiou o sonho do tri olímpico, a seleção chinesa faz até aqui uma campanha mediana no Grand Prix. São 5 vitórias e 4 derrotas, com 13 pontos conquistados. Porém, não dá para duvidar de uma equipe que tem a ponteira Ting Zhu, destaque do time e do ouro olímpico chinês em terras brasileiras.

Único treinador campeão olímpico com as seleções masculina (Barcelona 1992) e feminina (Pequim 2009 e Londres 2012), José Roberto Guimarães é considerado uma lenda no esporte. Em busca de mais um título para a carreira, o técnico analisou os adversários da fase final do Grand Prix e falou o que espera do desempenho brasileiro. "Elas (chinesas) jogaram todo o Grand Prix em casa e vão disputar a fase final diante de sua torcida. Na sequência vamos jogar contra a Holanda, que já enfrentamos no Brasil. É uma equipe que evoluiu bastante e fez um bom Grand Prix. Vejo todas as equipes muito equilibradas. Nós temos condições de jogar de igual para igual com qualquer time. O mais importante é que tenhamos a mesma atitude que tivemos jogando a última etapa no Brasil."

A ponteira Natália, um dos destaques da equipe brasileira, comentou sobre a preparação da equipe para a reta final da competição: "Já estamos acostumadas com viagens longas. Foi muito importante nós chegarmos antes para a adaptação ao fuso horário. alimentação, treinamento. Acredito que esse período de aclimatação será fundamental na nossa reta final de preparação."

Maior campeão do torneio com 11 títulos conquistados, o Brasil luta pelo bicampeonato consecutivo. Enfrentando uma renovação em seu elenco, as meninas ganharam moral após terminarem a etapa de Cuiabá invictas e, apostando no bloqueio, fundamento que tem a principal arma na competição, vão para cima das adversárias.

A etapa final possui seis times divididos em dois grupos. Debutando contra as anfritriãs, o Brasil está no grupo J, que além de China conta com a presença da seleção holandesa. Do outro lado da chave, no grupo K, estão Sérvia, Estados Unidos e Itália. As equipes se enfrentam entre si e os dois melhores colocados de cada grupo vão às semifinais.

Após oscilar nas duas primeiras etapas do torneio, atuando em casa, a seleção brasileira fez uma terceira fase impecável e garantiu classificação para a parte decisiva da competição, terminando assim a fase inicial em 3º lugar com 18 pontos (seis vitórias e três derrotas) conquistados.

Bom dia, leitores da VAVEL Brasil. Iniciamos a transmissão da partida entre Brasil x China, válida pela fase final do Grand Prix Feminino de Vôlei. O duelo acontece nesta quarta-feira (2), às 8h30 (horário de Brasília), na cidade chinesa de Nanjing.