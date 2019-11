Resultado Fluminense x Sesc-RJ pela decisão do Carioca Feminino de Vôlei (1-3)

Ficamos por aqui com a transmissão de Fluminense 1x3 Sesc RJ. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente. Até a próxima!

Nada de descanso! Campeão Carioca, o Sesc já tem um novo desafio agendado. Na próxima sexta-feira (13), a equipe de Bernardinho enfrenta o Camponesa/Minas, no Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza (CE), às 21h (de Brasília), pela Supercopa de Vôlei.

O Fluminense, por sua vez, volta a atuar pela Superliga Feminina. O Tricolor estreia na competição diante do Brasília, no próximo domingo (15), às 13h (de Brasília), no Ginásio Hebraica.

O sorriso de quem soltou o grito de "É CAMPEÃO!"

PONTO DO TÍTULO! SESC-RJ CONQUISTA O ESTADUAL PELA 13ª VEZ!

SESC-RJ CAMPEÃO CARIOCA FEMININO DE VÔLEI!!!

22/25 MONIQUE NA DIAGONAL! SESC-RJ CAMPEÃO ESTADUAL!

22/24 Thaisinha explora o bloqueio e diminui.

21/24 Ariane fica no bloqueio de Jucyele. Rio a um ponto do título.

21/23 Mais um erro importante do Rio. Quatro pontos seguidos do Rio.

21/22 Sassá erra na recepção e Roberta pontua.

Tempo solicitado por Hylmer Dias, técnico do Fluminense.

21/21 Drussyla empata a partida em contra-ataque.

21/20 Bola de Drussyla toca no bloqueio e sai.

21/19 Letícia, por trás.

20/19 Thaisinha ataca para forte para fora.

20/18 Roberta na bola de segunda.

Bernardinho solicita tempo. Último dele no set.

20/17 Fabi erra na recepção e Thaisinha marca na volta.

19/17 Thaisinha, na paralela mesmo com bloqueio triplo.

18/17 Thaisinha ataca para fora.

18/16 Giovana explora o bloqueio e marca mais um.

17/16 Flu falha no saque.

17/15 Pontaço de Lara. Bola dentro.

16/15 Clarisse define mais uma na entrada de rede.

15/15 Gabi volta a empatar o jogo.

15/14 Fabi falha na recepção.

14/14 Pancada de Monique vai fora.

13/14 Clarisse marca na entrada de rede.

12/14 Agora os dois toques foram do Rio.

11/14 Dois toques do Flu. Marcada a infração.

11/13 Clarisse, bola fora.

Tempo solicitado por Bernardinho.

11/12 Letícia bloqueia Jucyele.

10/12 Bloqueio do Rio, mas a bola vai para fora.

9/12 Monique explora o bloqueio e a bola cai fora.

8/12 ACEEEEE DA ROBERTA! PONTO DO RIO!

8/11 Drussyla volta a aparecer e define na diagonal.

8/10 Thaisinha marcando o seu vigésimo ponto.

7/10 Ponto do Rio após pane do Flu.

7/9 Thaisinha larga e a bola cai.

6/9 Gabi, na diagonal.

6/8 Lara diminui para o Flu.

5/8 Mayhara bloqueia Giovana.

5/7 Clarisse fica no bloqueio de Roberta.

5/6 Gabi marca na diagonal. Rio na frente.

5/5 Clarisse fica no bloqueio de Mayhara.

5/4 Gabi, na diagonal.

5/3 Clarice encara o bloqueio e marca mais um.

4/3 Flu na frente novamente.

3/3 Gabi fura o bloqueio e empata.

3/2 Clarisse marca para o Rio.

2/2 Monique, na entrada de rede.

2/1 Ariane, explorando o bloqueio.

1/1 Roberta devolve na mesma moeda.

1/0 Bola de segunda de Giovana cai.

Fluminense fecha o terceiro set e ainda está vivo na disputa. Tricolor precisa vencer mais dois sets no tempo regulamentar e o set de ouro para ficar com o título.

26/24 Toque na rede do bloqueio do Rio. Fluzão fecha o terceiro set.

25/24 Thaisinha, destaque da partida com 18 pontos.

24/24 Drussyla, na pequena diagonal. Bola dentro.

24/23 Thaisinha bola boa no fundo. Set point para o Flu.

23/23 Passe de Fabi para Mayhara empatar.

23/22 Fluminense marca na sequência.

22/22 Categoria de Gabi fazendo a largada.

22/21 Clarisse explora o bloqueio e a bola cai.

Tempo solicitado pelo Fluminense. O Rio está a quatro pontos do quarto título.

21/21 MAYHARA EMPATA PARA O SESC-RJ!

21/20 Lara, pra fora.

21/19 Mayhara, pelo meio marca pelo Rio.

21/18 CLARISSE! DE NOVO ELA EM CIMA DO BLOQUEIO!

20/18 Clarisse vira mais uma para o Flu.

19/18 Ariane explora o bloqueio e marca para o Flu.

18/18 Jucyele coloca pra baixo. Tudo igual.

18/17 Clarisse, na entrada de rede.

17/17 Jucyele empata para o Sesc-RJ!

17/16 Bola de Clarisse não passa.

17/15 Jucyele reduz a vantagem do Flu.

17/14 Ariane vira para o Flu, que abre frente.

16/14 Roberta erra o saque. Ponto do Flu.

15/14 Bola de Drussyla toca no bloqueio e vai para fora.

15/13 DRUSSYLA, NA DIAGONAL!

15/12 OLHA ELA! Thaisinha marca mais um no ataque.

14/12 THAISINHA! SÓ DA ELA!

13/12 THAISINHA! Bola bate no bloqueio e cai.

12/12 Ataque de Drussyla vai para fora.

11/12 Thaisinha vira para o Flu.

10/12 Letícia fica no bloqueio de Monique.

10/11 Lara pra fora.

10/10 Drussyla erra no ataque. Tudo igual.

9/10 Erro de saque do Rio.

PEDIDO DE TEMPO DO FLUMINENSE!

8/10 Drussyla fecha a porta para Lara.

8/9 Ariana em pancada pra fora. Erra demais o Fluminense.

8/8 Clarisse, pelo meio. Tudo igual novamente.

7/8 Ariane ataca para fora. Rio na frente.

7/7 Mayhara vira mais uma. Tudo igual.

7/6 Bola de Clarisse pega fora.

7/5 Monique ataca pra fora após bom rally.

6/5 Flu assume a ponta novamente.

5/5 Mayhara empata.

5/4 Clarisse pontua no bloqueio.

4/3 BLOQUEIO DO RIOO!

4/2 Saque viagem de Thaís para na rede.

4/1 Drussyla fica no bloqueio de Letícia.

3/1 Bola de Ariane toca no bloqueio e cai.

2/1 Toque na rede do bloqueio do Flu.

2/0 BLOOOCK DO FLUMINENSE!

1/0 Ariane bloqueia Drussyla.

Ao Fluminense, só resta a virada no placar para forçar o tie-break.

SESC-RJ ESTÁ A UM SET DO 13° TÍTULO ESTADUAL!

21/25 TOQUE NA REDE DO BLOQUEIO DO FLU! O SESC FECHA O SEGUNDO SET!

21/24 ERRO NA RECEPÇÃO DO FLU! SET POINT PARA O RIO!

21/23 DRUSSYLA NA DIAGONAL!

21/22 Thaisinha consegue virar para o Flu.

20/22 PONTO DE SAQUE DE ROBERTA!

20/21 Ariane fica no bloqueio de JUCYELE!

20/20 Mais um erro de saque do Fluminense.

20/19 Thaisinha maca novamente pelo Flu.

19/19 Lara saca pra fora.

19/18 Thaisinha marca na paralela, se redimindo do erro anterior.

18/18 Recepção errada da Thaisinha. Rio empata!

18/17 Rio encosta mais uma vez.

18/16 Thaisinha, para o Flu!

17/16 Mayhara vira na largadinha.

17/15 Gabi diminui para o Flu.

17/14 LARA BLOQUEIA MAYHARA!

16/14 LARA MARCA NA SAÍDA DE REDE!

15/14 Gabi quebra o bloqueio do Flu.

15/13 Renatinha vira bola difícil. Flu respira.

14/13 GABI, NA DIAGONAL!

14/12 Flu devolve a gentileza.

14/11 Saque de Roberta vai para fora.

13/11 Rio volta a encostar. Monique!

13/10 Monique vira para o Rio de Janeiro. É o quarto dela no segundo set.

13/9 LETÍCIA! BLOQUEIO DO FLU!

12/9 Bola de cheque de Letícia.

Cartão amarelo para Hylmer Dias!

11/9 Pancada de Thaisinha!

10/9 Renatinha não consegue passar.

10/8 Thaisinha na entrada de rede.

9/8 Drussyla, no contra-ataque.

9/7 Drussyla bloqueia mais uma!

9/6 Thaís vira para o Rio.

9/5 Lara fica no bloqueio de Mayhara.

8/5 Lara, na diagonal.

7/5 Monique vira mais uma. Rio se aproxima.

7/4 Sesc diminui.

7/3 BLOOCK DO FLU!

6/3 Monique, na diagonal, no fundo.

6/2 Drussyla ataca pra fora.

5/2 Mesmo com falha de Fabi, Rio consegue virar.

5/1 Letícia vira para o Tricolor.

4/1 Giovana erra no saque. Ponto do Rio.

Pedido de tempo de Bernardinho.

4/0 Drussyla fica na rede.

3/0 Roberta fica no bloqueio de Thaís.

2/0 Fluminense amplia.

1/0 Fluminense abre o segundo set.

17/25 Saque de Thaisinha na rede! Sesc fecha o primeiro set.

17/24 Bola da Roberta fica na rede.

16/24 BLOQUEIO DE DRUSSYLA!

16/23 Vivian!! Rio perto da vitória.

16/22 Flu vira com Thaís e Monique toca na bola.

15/22 Monique, bolão na paralela.

15/21 Gabi consegue vencer bloqueio triplo.

14/21 Ataque de Thaís fica na rede. Muitos erros do Flu.

14/20 Rio reage.

14/19 Gabi bloqueia, mas a bola cai.

13/19 Dois toques do Fluminense. Mais um erro.

13/18 Thaís defende, mas a bola fica na quadra do Flu.

13/17 Roberta fica no bloqueio e a bola cai no fundo da quadra.

12/16 Giovana falha no levantamento. Ponto do Flu.

11/16 Ataque de Thaís vai pra fora.

11/15 Letícia, bola de cheque.

10/15 Sassá erra na recepção.

10/14 Saque na rede de Thaís.

10/13 Letícia, pelo meio, consegue virar.

9/13 Drussyla marca na entrada de rede.

Pedido de tempo do técnico Hylmer Dias, do Flu.

9/12 PONTO DE SAQUE! ROBERTA!!!

9/11 Monique, mesmo marcada, consegue virar.

9/10 TERCEIRO PONTO SEGUIDO DE DRUSSYLA!

9/9 Drussyla, na dional, empata o jogo.

9/8 Drussyla, explorando o bloqueio.

9/7 Giovana, é dela!

8/7 Drussyla na entrada de rede.

8/6 Lara, explorando o bloqueio.

7/6 Rio consegue virar sua segunda bola.

7/5 Bela largadinha da Lara!

6/5 Dois toques do Flu.

6/4 Ataque pra fora de Monique.

5/4 Saque na rede do Flu.

5/3 Após grande rally, Gabi joga pra fora.

4/3 Michele, pancada em diagonal.

3/3 Largadinha de Letícia. Empate do Tricolor.

2/3 BLOCK DO FLU! Thaisinha de bloqueio.

1/3 Rio amplia.

1/2 Saque de Thaís na rede. Ponto do Rio.

1/1 Pelo meio, Letícia empata.

0/1 Primeiro ponto da decisão é do Sesc!

VAI COMEÇAR A DECISÃO!

Sesc RJ

Roberta, Mayhara, Gabi, ?Drussyla, Vivian, Monique, Fabi (L).

FLUMINENSE

Giovana, Lara, Michele, Thaís, Letícia, Renatinha, Sassá (L).

Boa Noite, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora tudo sobre o jogo Fluminense x Taubaté ao vivo no Ginásio Hebraica. Fique conosco!

Campanhas

Depois de um acordo com a Federação de Vôlei do Rio de Janeiro, Sesc RJ e Fluminense ingressaram na competição apenas na fase decisiva. Antes, visando a preparação para o Estadual e Superliga, o Tricolor disputou uma série de amistosos contra o Praia Clube, e participou da Copa Gatorade, no Peru.

Na semifinal, o Rio de Janeiro passou sem dificuldades pelo Botafogo, por 3 sets a 0. O Fluminense também encarou tamanha dificuldade. Antes de chegar à final, o Tricolor eliminou o Universo.

Conquistas!

Com 27 conquistas, o Fluminense é o maior campeão estadual, seguido justamente do Rio, com 12. Flamengo, com nove, e Botafogo, com oito, completam a lista dos maiores vencedores do Carioca Feminino.

REVANCHE!

A decisão desta temporada tem um sabor especial para o Sesc. Na última edição, a equipe azul e branca viu sua hegemonia de 12 anos cair justamente diante do Fluminense.

Só a vitória interessa!

Com o resultado adverso, o Fluminense precisa obrigatoriamente da vitória no tempo regulamentar, para levar a disputa para o set de desempate. Em caso de novo triunfo do Sesc-RJ, o título fica com a equipe azul e branca.

Confira a crônica do jogo: De virada, Sesc-RJ bate Fluminense e sai na frente na decisão do Carioca de Vôlei

O Sesc levou a melhor no jogo de ida, disputado na última quinta-feira (5). Jogando Ginásio do Tijuca Tênis Clube, a equipe do técnico Bernardinho venceu o Fluminense de virada por 3 sets a 1.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil. Acompanhe os principais lances do jogo Fluminense x Sesc-RJ, válido pela decisão do Campeonato Carioca Feminino de Vôlei. As equipes se enfrentam na noite deste domingo (8), às 21h (de Brasília), no Ginásio da Hebraica, em Laranjeiras (RJ). Fique conosco nesta transmissão!