Fluminense supera Brasília na estreia da Superliga Feminina

Abrindo a Superliga Feminina 2017/2018, o Fluminense recebeu o Brasília, no Ginásio Hebraica, Rio de Janeiro, na tarde deste domingo (15). Com uma bela apresentação de Thaisinha, maior pontuadora do jogo, com 25 acertos, o Tricolor venceu a equipe da capital federal por 3 sets a 0, com parciais de e 25/16, 25/16 e 25/19.

O complemento da primeira rodada acontecerá somente na próxima terça-feira (17). O Fluminense volta às quadras diante do Vôlei Bauru, na sexta-feira (20), no Ginásio Panela de Pressão, às 19h. O Brasília, por sua vez, receberá o SESI-SP, no sábado (21), às 18h, no Ginásio Sesi Taquatinga, no Distrito Federal.

Resumo da partida

Jogando diante de sua torcida, o Fluminense largou bem na partida, imprimindo um ritmo muito forte. As visitantes não conseguiram acompanhar o time tricolor, que logo se distanciaram no placar. Percebendo a dificuldade da equipe brasiliense em acertar a recepção, o Fluminense forçou o saque e conquistou uma vitória tranquila na primeira parcial: 25 a 16.

Novamente muito incisiva no ataque, o Time de Guerreiras não deu chances ao Brasília. No entanto, com a folga elástica no marcador (16/9), as tricolores acabaram perdendo o foco e viram as brasilienses cortarem a diferença para dois pontos (17 /15). Então o técnico Hylmer Dias pediu tempo, cobrou atenção de sua equipe e as meninas voltaram a dominar a partida, repetindo a parcial do set anterior: 25 a 16.

O terceiro período se mostrou o mais equilibrado, com as equipes trocando pontos e se revezando na liderança do marcador. Porém, novamente o Brasília marcou uma sequência de pontos seguidos e conseguiu desestabilizar as donas da casa (18/13). Somente após um novo pedido de tempo do técnico tricolor as anfitriãs reagiram. Firme no bloqueio e liderado por Thaisinha, o Fluminense encostou, virou o placar e conquistou o triunfo no set: 25 a 19.

"A equipe é ótima, está entrosada e começar vencendo é sempre bom. Não tem jogo fácil, vou encontrar algumas amigas de outras temporadas, mas é isso. Estou gostando muito de honrar a camisa Tricolor", disse Thaisinha, maior pontuadora da partida, com 25 acertos.