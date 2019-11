Resultado Osasco x Rio de Janeiro pela Superliga Feminina de Vôlei (2-3)

Encerramos nossa transmissão agradecendo sua audiência. Mais uma vez pedimos desculpas pela falha no sistema durante a partida. Continue acompanhando tudo sobre a Superliga e o Vôlei na VAVEL Brasil. Tenha uma boa noite!

Na primeira rodada do returno, a equipe carioca recebe o Sesi-SP. A partida acontece na terça-feira (19), às 20h, no ginásio do Tijuca Tênis Clube.

Por conta da vitória no tiebreak, O Rio de janeiro chega aos 28 pontos, permanecendo em segundo lugar na tabela de classificação.

Pela primeira rodada do returno, o Osasco volta a jogar no ginásio José Liberatti e encara o Barueri. A partida acontece na terça-feira (19), às 21h30.

Apesar da derrota, por ter vencido dois sets na partida o Osasco conquista um ponto e vai a 22 no total, permanecendo em 3º lugar na tabela de classificação da Superliga.

A ponteira kasiely foi escolhida a melhor da partida na vitória do Rio de janeiro sobre o Osasco por 3 sets a 2 (23/25, 25/12, 20/25, 25/22 e 16/14).

5º set Kasiely coloca a bola no chão e dá a VITÓRIA para o Rio de Janeiro no tiebreak! 16 a 14 no set e 3 sets a 2 na partida!

5º set Nati devolve o erro de saque, ponto do Rio de Janeiro, que volta a ter o matchpoint. 15x14.

5º set Monique saca para fora, ponto de Osasco. 14x14.

5º set Kasiely bloqueia Tandara e o Rio de Janeiro tem o matchpoint! 13x14.

5º set Monique deixa tudo igual no placar. 13x13.

5º set Nati coloca a bola no chão, ponto de Osasco. 13x12.

5º set Tandara ataca para fora e o Rio de janeiro empata o set. 12x12.

5º set Ponto do Rio de Janeiro. 12x11.

5º set Tandara com força coloca no chão! Ponto de Osasco. 12x10.

5º set Bloqueio de Monique, ponto do Rio de Janeiro. 11x10.

5º set Erro de saque de Roberta, ponto para Osasco. 11x9.

5º set Ponto do Rio de janeiro! 10x9.

5º set Ponto de Drussyla, que faz seu 23º na partida! 10x8.

5º set Ponto de Osasco. 10x7.

5º set Drussyla pontua para a equipe carioca. 9x7.

5º set Tandara faz seu 27º ponto na partida! 9x6.

5º set Outro ponto para o Rio de janeiro. 8x6.

5º set Ponto de Kasiely para o Rio. 8x5.

5º set Lindo ataque de Mari Paraíba, ponto de Osasco. 8x4.

5º set Ponto do Rio de Janeiro. 7x4.

5º set Bloqueio de Tandara para o ataque de Monique, ponto de Osasco. 7x3.

5º set Monique pontua novamente para a equipe carioca. 6x3.

5º set Ponto de Vivian para o Rio de Janeiro. 6x2.

5º set Fabiola ganha na mão de ferro e pontua para Osasco. 6x1.

5º set Drussyla coloca a bola no chão e faz o primeiro ponto do Rio de Janeiro. 5x1.

5º set Mais um ponto de Osasco! O time paulista começa de forma arrasadora! 5x0.

5º set Bloqueio de Fabiola, ponto de Osasco. 4x0.

5º set Osasco abre vantagem no tiebreak! 3x0.

5º set Monique para no bloqueio de Osasco, segundo ponto da equipe paulista. 2x0.

5º set Tandara explora o bloqueio carioca e o Osasco começa na frente. 1x0.

COMEÇA O QUINTO E DECISIVO SET!

4º set Kasiely põe ponto final no quarto set! O Rio de Janeiro vence por 25 a 22 empata o jogo em 2 a 2. Teremos tiebreak!

4º set Vivian erra o saque, ponto de Osasco. 22x24.

4º set Monique ataca com força e pontua para o Rio de Janeiro, que tem o set-point. 21x24.

4º set Kasiely erra no ataque, ponto de Osasco. 21x23.

4º set Fabiola erra o saque e o Rio pontua. 20x23.

4º set Ponto de Osasco. 20x22.

4º set Ponto de Drussyla para o Rio de Janeiro! 19x22.

4º set Ponto de Bia para Osasco. 19x21.

4º set Ponto de ataque de Drussyla para o Rio de janeiro. 18x21.

4º set Monique para no bloqueio de Bia, ponto de Osasco. 18x20.

4º set Drussyla ataca para fora, ponto de Osasco. 17x20.

4º set Mari Paraíba ataca para fora e o Rio de janeiro abre boa vantagem em um momento importante do set. 16x20.

4º set Paula ataca para fora, ponto do Rio de janeiro. 16x19.

4º set Drussyla explora o bloqueio e pontua para o time carioca. 16x18.

4º set Drussyla vira para o Rio de Janeiro! 16x17.

4º set Rio empata o set com Monique. 16x16.

4º set Ponto de bloqueio de Kasiely para o Rio de Janeiro. 16x15.

4º set Ponto de Tandara para Osasco. 16x14.

4º set Mari Paraíba pontua no ataque para Osasco, 15x14.

4º set Ponto do time carioca, tudo igual. 14x14.

4º set Bloqueio de Tandara, ponto de Osasco. 14x13.

4º set Kasiely explora o bloqueio de Osasco, ponto do Rio. 13x13.

4º set Ponto de Nati Martins para Osasco. 13x12.

4º set Monique explora o bloqueio e deixa tudo igual na etapa. No placar, 12x12.

4º set Ponto do Rio de Janeiro. 12x11.

4º set Ponto de Osasco! 12x10.

4º set 39 segundos de um lindo rally! Monique explora o bloqueio e pontua para o Rio de Janeiro. 11x10.

4º set Drussyla ataca para fora, ponto de Osasco. 11x9.

4º set Virada de Osasco. 10x9.

4º set Tandara explora o bloqueio do Rio de Janeiro e empata o set. 9x9.

4º set Bola para fora no ataque de Monique, ponto de Osasco. 8x9.

4º set Mari Paraíba erra o saque, ponto do Rio. 7x9.

4º set Ponto de Angela Leiva para Osasco, 7x8.

4º set Ponto de Kasiely para o Rio de Janeiro. 5x8.

4º set Diagonal de Tandara, ponto para Osasco. No placar, 5x7.

4º set Tandara explora o bloqueio adversário e marca para o Osasco. 4x5.

4º set Ponto de Juciele para o Rio. 3x5.

4º set Bola para fora de Drussyla. 3x4.

4º set Ponto de Monique para a equipe carioca. 2x4.

4º set Ponto de Tandara, que chega ao seu 19º na partida. No placar, 2x3.

4º set Mari ataca para fora, ponto do Rio de Janeiro. 1x3.

4º set Rio de Janeiro começa a etapa na frente do placar. 1x2.

COMEÇA O QUARTO SET

3º set Tandara coloca fim na terceira etapa! Osasco fecha em 25 a 20 e faz 2 sets a 1 na partida.

3º set Ponto do Rio de Janeiro. 24x20.

3º set Cartão vermelho para o membro da comissão técnica do Rio, portanto, um ponto para Osasco, que chega ao set-point. 24x19.

3º set Ponto do Rio de Janeiro, que diminui a boa vantagem de Osasco. 23x19.

3º set Ponto de Drussyla para o Rio de Janeiro, 23x18.

3º set Ponto de Osasco. 23x17.

3º set Ace de Tandara! Ponto de Osasco. 22x17.

3º set Monique para no bloqueio de Bia, ponto para Osasco. 21x17.

3º set Bola no chão de Tandara! 20x17.

? 3º set Ponto de Drussyla para a equipe carioca. 19x17.

3º set Ponto do Rio de Janeiro. 19x16.

3º set Tandara explora o bloqueio e pontua para Osasco. 19x15.

3º set Osasco abre vantagem sobre o Rio de Janeiro. No placar, 18x15.

3º set Ataque para fora do Rio, ponto de Osasco. 16x15.

3º set Drussyla deixa tudo igual no placar do set. 15x15.

3º set Bola no chão de Kasiely na ponta, ponto do Rio de Janeiro. 15x14.

3º set Ponto de Mari Paraíba no ataque para Osasco. 15x13.

3º set Bola pra fora de Juciele, ponto de Osasco. 14x13.

3º set Roberta deixa tudo igual para o Rio de Janeiro. 13x13.

3º set Ponto de Angela Leiva para o Osasco, 13x12.

3º set Ponto do rio de Janeiro! No placar, 12x12.

O terceiro set está em andamento e o Osasco vai vencendo pelo placar de 11 a 10

O Rio de Janeiro venceu o segundo set por 25 a 12 e empatou a partida em 1 a 1.

1º set Mari Paraíba coloca ponto final no primeiro set! Osasco vence por 25 a 23!

1º set O rally de 33 segundos termina no erro de Tandara, ponto do Rio de Janeiro! 24x23.

1º set Ponto do Rio de Janeiro com Monique, 24x22.

1º set Erro de Drussyla no saque, set-point para Osaco. 24x21.

1º set Ponto de Tandara para o Osasco. 23x21.

1º set Monique explora o bloqueio e pontua para o Rio. 22x21.

1º set Ponto de bloqueio de Osasco. 22x20.

1º set Ponto do Rio de Janeiro! 21x20.

1º set Ponto de Monique e o Rio de Janeiro encosta no placar. 21x19.

1º set Bom rally entre as equipes, ponto do Rio de janeiro. 21x18.

1º set Linda paralela de Monique, bola no chão do time carioca. 21x17.

1º set Ponto de Osasco! 21x16.

1º set Ponto de bloqueio de Drussyla para o Rio, 18x16.

1º set Ponto de ataque de Drussyla para o Rio, 18x15.

1º set Tandara erra o ataque mas a bola cai na quadra do Rio, ponto de Osasco. 18x14.

1º set Ponto de saque de Osasco, 17x14.

1º set Saque para fora de Peña, ponto de Osasco. 16x14.

1º set Ataque para fora de Tandara, ponto do Rio de Janeiro. 15x14.

1º set Tandara coloca no chão a bola de fundo-meio, ponto de Osasco. 15x13.

1º set Ponto de ataque de Juciele, Rio diminui. 14x13.

1º set Bloqueio de Tandara! Ponto de Osasco. 13x12.

1º set Rio de Janeiro empata o set! 12x12.

1º set Toque na rede do bloqueio de Osasco, ponto do Rio. 12x11.

1º set Bola para fora de Drussyla, ponto de Osasco. 12x10.

1º set Após linda defesa de Fabi, Drussyla coloca no fundo da quadra, ponto para o Rio. 11x10.

1º set Vez do Osasco pontuar. 11x8.

1º set Ponto de Drussyla para a equipe carioca, 10x8.

1º set Monique ataca e coloca a bola no chão! No placar, 10x7 Osasco.

1º set Saque para fora de Monique, Osasco abre vantagem no placar. 9x6.

1º set Monique não passa pelo bloqueio do Osasco. 7x6.

1º set Grande rally! Osasco na frente. 6x5.

1º set Empate da equipe carioca novamente. 5x5.

1º set Mais um ponto de Tandara, atacando pela diagonal. 5x4.

1º set Rio empata o jogo, 4x4.

1º set Primeiro ponto de Tandara! 4x3.

1º set Ataca Peña e coloca no chão. Primeiro ponto do Rio, 3x1.

1º set Mais um erro da equipe carioca. No placar, 3x0 Osasco.

1º set Ponto de bloqueio de Osasco, 2x0.

1º set Saque para fora do Rio de Janeiro, ponto de Osasco, 1x0.

COMEÇA A PARTIDA!

Hino Nacional sendo executado.

O último duelo entre as equipes ocorreu em abril deste ano, pela decisão da Superliga 2016/17. O jogo foi decidido no tiebreak e as cariocas venceram por 3 sets a 2 (25/19, 22/25, 25/22, 18/25 e 15/6).

No histórico do confronto, Osasco e Rio de Janeiro já se enfrentaram 83 vezes pela Superliga. A equipe carioca leva boa vantagem com 48 vitórias contra 35 triunfos das paulistas. A importância da partida pode ser medida pelo número de finais entre as duas equipes, foram 11 decisões até está edição e as cariocas também possuem a superioridade, com oito títulos contra apenas três do adversário.

"Enfrentar o Osasco dentro da casa delas é sempre muito difícil porque elas jogam embaladas pela torcida e crescem jogando no José Liberatti. Nós estamos preparadas para esse duelo e não tenho dúvidas que será um jogo com muita emoção, digno de um clássico.”

Se o Osasco tem uma grande jogadora em sua equipe, o Rio de Janeiro também não fica atrás. A oposta Monique, que tem o quarto melhor saque do torneio, é um dos trunfos do time para sair vitorioso mais uma vez longe de casa, ela comentou o que espera da partida desta noite.

Do lado do Rio de Janeiro a situação é um pouco mais confortável. Segundo colocado na tabela de classificação com 26 pontos conquistados, o time carioca possui nove vitórias e apenas uma derrota até aqui no torneio. A equipe do técnico Bernardinho está invicta como visitante, já que a única derrota sofrida ocorreu para o líder Praia Clube por 3 sets a 0 (16/25, 23/25 e 16/25) em solo carioca, pela 10º rodada da Superliga.

"É o maior clássico do vôlei feminino brasileiro e sempre cheio de rivalidade. São duas grandes equipes e precisamos estar ligadas o tempo todo, com foco total e respeito a nossa tática. Sei da minha responsabilidade e vou dar o máximo para ajudar minhas companheiras para, juntas, conseguir essa vitória tão importante."

O time do técnico Luizomar Moura conta com uma jogadora de peso para o duelo. A oposta Tandara - maior pontuadora da competição até o momento com 206 pontos, comentou sobre a partida de logo mais.

Mandante na partida, o Osasco possui 21 pontos e está em 3º lugar na tabela de classificação do torneio. Até o momento a equipe somou sete vitórias e três derrotas. Sob seus domínios, o time paulista foi derrotado apenas uma vez, contra o Minas, por 3 sets a 2 (21/25, 19/25, 32/30, 25/15 e 15/13), em jogo válido pela oitava rodada.

Representantes de um dos maiores confrontos do Vôlei brasileiro, Osasco e Rio de Janeiro se enfrentam nesta sexta-feira (8), pela rodada que encerra o turno da Superliga, em um duelo que promete ser emocionante. As duas equipes brigam para encostar no líder isolado desta edição até aqui, o Praia Clube.

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, do jogo entre Osasco x Rio de Janeiro ao vivo do ginásio José Liberatti, em Osasco (SP), valendo pela 11ª rodada da Superliga Feminina 2017/2018. A transmissão começará na hora da partida, às 21h45, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!