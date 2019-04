Com boa atuação da oposta Burna Honório, Pinheiros derrota Brasília pela última rodada da Superliga

Na manhã deste sábado (9), o Pinheiros visitou o Brasília, no Ginásio Sesi Taguatinga, em Brasília (DF), pela última rodada da Superliga Feminina de Vôlei. O tradicional clube paulista conseguiu a vitória por 3 sets a 1, com parciais de 25/21, 25/15, 21/25 e 27/25.

Com o resultado, o Pinheiros soma seis vitórias e ocupa a sexta posição na competição. Já o Brasília Vôlei amarga a décima posição, com apenas sete pontos.

A oposta Bruna Honório teve atuação destacada, foi eleita a melhor da partida e ficou com o Troféu VivaVôlei CIMED. A jogadora ainda foi a maior pontuadora do confronto, com 18 pontos.

O jogo

A partida começou bem equilibrada, as equipes trocavam pontos e faziam um bom início de jogo. Bem no bloqueio e nos saques, a equipe da Capital paulista começou a abrir pontos de vantagem, fazendo com que o treinador Sérgio Negrão parasse o jogo. O jogo chegou a ficar 20 a 13 para as paulistas, mas o time da casa ainda reagiu no fim do set, não o suficiente para a virada e com isso o Pinheiros fechou o set em 25 a 21.

O segundo set também parecia ser disputado, mas com os erros da equipe da casa, o time paulista conseguiu aproveitar a oportunidade e começou a dominar o set. Aos poucos, o Pinheiros conseguia aumentar a diferença, que chegou a 11 pontos de vantagem. Com tranquilidade e total domínio, as meninas paulistas fecharam o set em 25 a 15.

Para o terceiro set, o Brasília voltou bem melhor e logo no início conseguiu marcar os primeiros três pontos do set. As paulistas reagiram e deixaram a partida equilibrada, mas após boa sequência de saques, a equipe da casa assumiu a ponta e conseguiu administrar o set. Vencendo por 25 a 21.

O quarto e último set, foi o mais equilibrado de todos. As equipes alternaram na liderança durante o set inteiro. As mandantes até conseguiram se manter mais tempo na frente, mas com boa recuperação, a equipe Paulista virou no fim do set e fechou a partida em 27 a 25.

Na próxima rodada, que marca o começo do returno, o Brasília irá receber o Fluminense na segunda-feira, dia 18 de dezembro, às 21 horas (de Brasília). Por sua vez, o Pinheiros irá visitar o Bauru no Ginásio Panela de Pressão, na terça-feira, dia 19 de dezembro, às 19h30.