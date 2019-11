Resultado Sesc-RJ x Sada Cruzeiro pela Superliga Masculina (3-2)

Ficamos por aqui com a transmissão de Sesc-RJ 3 x 2 Sada Cruzeiro. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente. Até a próxima!

Os elencos de Sada Cruzeiro e Sesc-RJ voltarão a se enfrentar no próximo dia 25, pela semifinal da Copa Brasil. A partida será disputada no ginásio do Sesi Vila Leopoldina, em São Paulo (SP).

A equipe do Sesc-RJ, por sua vez, entra em quadra no próximo sábado (20), às 19h, diante do Corinthians, no ginásio Ponte Grande, em Guarulhos (SP).

O Sada Cruzeiro volta à quadra já na próxima terça-feira (16), quando enfrenta o Corinthians-Guarulhos, no ginásio Riacho, em Contagem (MG), às 20h (de Brasília). Este jogo é válido pela primeira rodada do returno, que foi adiado por conta da participação celeste no Mundial de Clubes.

Classificação! O Sesc-RJ segue na liderança da Superliga Masculina, agora com 33 pontos, seguido pelo Sada Cruzeiro (31), que tem um jogo a menos. Na terceira colocação aparece o Taubaté Funvic, com 28, e o Sesi-SP fecha o "G-4", com 25 pontos.

O ponteiro Mauricio Borges, do Sesc-RJ, foi eleito o melhor em quadra e ficou com o troféu VivaVôlei CIMED.

(Foto: Divulgação/Sesc-RJ)

Em jogo muito disputado, como aconteceu no primeiro turno, Sesc-RJ bate Sada Cruzeiro no tie-break e se mantém na liderança da Superliga Masculina.

FIM DE JOGO NO TIJUCA TÊNIS CLUBE! VITÓRIA DO SESC-RJ NO TIE-BREAK!

20/18 - PONTO DO RIO DE JANEIRO!!! Após grande rally, bola de Japa não volta mais!

19/18 - ACEEEE de M. Borges no finalzinho!

18/18 - M. Souza vira bola pelo meio.

17/18 - Ataque rápido de Simon deixa Cruzeiro na frente!

17/17 - Bloqueio em cima de Renan acaba colocando a bola para fora. Tudo igual!

16/17 - Bola da Raposa toca no bloqueio e sai.

16/16 - M. Souza marca novamente para o Rio. Temos um jogo no Tijuca!

15/16 - Bola fora do Rio! Jogo tenso nesse momento!

15/15 - M. Souza deixa tudo igual com cavadinha curta.

14/15 - LEAL!!! SEMPRE ELE!

14/14 - Everaldo erra o saque e Cruzeiro empata.

14/13 - É ponto do Rio! Jogada confusa gera muita reclamação da equipe mineira. Match point para o Rio!

13/13 - M. Souza empata a partida no Tijuca!

12/13 - Leal pega mal na bola e não consegue virar.

11/13 - Thiago Barth tenta aliviar o saque, mas bola vai fora.

Agora é a vez do argentino Marcelo Mendez parar o jogo!

11/12 - BLOOOCK DE M. SOUZA!

10/12 - Japa coloca pra baixo na entrada de rede.

Pedido de tempo de Giovane Gávio!

9/12- M. Borges ataca rápido, mas bola pega fora. Boa vantagem da Raposa!

9/11 - Saque de M. Borges vai fora.

9/10 - Barth em bola pela saída de rede marca para o Rio.

8/10 - Leal pancada no meio da rede.

8/9 - Thiaguinho marca para a equipe carioca.

7/9 - Isac recebe passe de Uriarte e solta bola pra baixo.

7/8 - Pancada de PV em cima de Filipe não volta mais. Rio encosta!

6/8 - M. Borges solta o braço na diagonal e marca.

5/8 - Isac pega bola rápida no meio e vira.

5/7 - Japa também fica na rede.

5/6 - Uriarte erra saque e Rio pontua.

4/5 - Alemão coloca Raposa na frente novamente.

4/4 - Saque de PV vai fora.

4/3 - João Rafael, em jogada rápida, vira na quadra cruzeirense.

3/3 - M. Souza deixa tudo igual.

2/3 - Cruzeiro vira a partida com linda troca de passes.

2/2 - Bola de João Rafael vai no bloqueio e sai, mas arbitragem marca toque na rede do atleta do Rio.

2/1 - Leal vira bola na diagonal e diminui.

2/0 - ACEEEE DE BARTH!

1/0 - Rio abre o tie-break.

VAMOS PARA O TIE-BREAK!!!

19/25 - Essa não volta mais! Leal fecha quarto set para o Cruzeiro. Vai ter tie-break sim!

19/24 - Rio diminui aproveitando falha da Raposa.

18/24 - Em lance estranho, Barth acerta cabeça de Renan no momento do saque. Primeiro set point para o Sada Cruzeiro!

18/23 - Leal também fica na rede.

17/23 - M. Borges força saque e erra. Cruzeiro perto de fechar a parcial.

17/22 - Rio desconta.

16/22 - Isac com pancada pelo meio faz mais um.

16/21 - Simon erra saque. Rio desconta.

15/21 - Simon amplia vantagem celeste.

15/20 - M. Borges se redime e pontua.

14/20 - M. Borges lamente erro, mas Raposa comemora.

14/19 - Alemão, praticamente sem bloqueio, vira para a Raposa.

14/18 - M. Souza marca para o Rio.

Sesc-RJ para o jogo mais uma vez. Vantagem do Cruzeiro é de cinco pontos!

13/18 - PV erra levantamento e fica na rede.

13/17 - Sada Cruzeiro volta a respirar na partida.

13/16 - João Rafael toca pelo meio, mas não há desvio e bola sai.

13/15 - Filipe erra bola e Sesc encosta.

12/15 - Toque na rede de Simon.

11/15 - Thiago Barth força saque e erra.

11/14 - Arbitragem não percebe toque na rede de João Rafael, e Rio marca.

10/14 - PV explora bola na paralela e marca.

Pedido de tempo de Giovane Gávio, técnico do Sesc-RJ!

9/14 - Cruzeiro mantém vantagem.

8/13 - João Rafael é bloqueado por Leal e Isac!

8/12 - Brendle recupera bola difícil, mas João Rafael não consegue dominar.

8/11 - M. Borges ataca na entrada de rede. Rio diminui.

7/11 - Serginho para Leal, que vira na quadra adversária.

7/10 - PV explora bloqueio de Leal e marca.

6/10 - João Rafael também deixa na rede.

6/9 - Erro de saque da equipe cruzeirense.

5/9 - M. Souza fica no bloqueio de Uriarte e Leal.

5/8 - Alemão, no fundo da quadra!

5/7- Uriarte recupera bola entre as antenas. Ponto para o Rio!

4/7 - Rio de Janeiro diminui no Tijuca.

3/7 - Sada Cruzeiro marca após erro de Thiaguinho.

3/6 - Pancadaça de Alemão após levantamento perfeito de Filipe.

3/5 - ACE DE THIAGO BARTH!

2/5 - Meio sem jeito Renan diminui o prejuízo!

1/5 - Thiaguinho levanta e M. Borges faz o primeiro da equipe carioca.

0/5 - Sada Cruzeiro faz o quinto. Leal sacou todas as bolas até aqui.

0/4 - Isac fecha as postas para João Rafael novamente!

0/3 - ACE DE LEAL!

0/2- João Rafael para no bloqueio duplo formado por Isac e Alemão.

0/1- Alemão pontua para o Sada no início do quarto set.

QUARTO SET DE SESC-RJ x SADA CRUZEIRO!!!

25/23- Toque na rede de Leal faz Rio de Janeiro fechar o terceiro set.

23/22 - SIMON!!! Cruzeiro encosta novamente!

23/21 - M. Borges invade quadra por baixo. Cruzeiro está na partida!

23/20 - Pancada de Isac em cima de Paulo Victor.

23/19 - Bola boa de M. Borges.

22/19 - Erro de saque de M. Souza.

21/19 - Erro de saque.

21/18 - Levantamento de Filipe e pencada de Alemão.

21/17 - Mais uma erro de saque! Hoje está difícil!

20/17 - João Rafael é novamente bloqueado por Alemão.

20/16 - João Rafael em pancada pelo meio vira para o Rio. Jogadores do Cruzeiro ameaçam reclamar, mas Alemão acusa que tocou na bola.

19/16 - Mais um erro de saque na partida.

18/16 - Leal diminui para o time cruzeirense.

18/15- Thiago Barth em boa trama na diagonal.

17/15 - João Rafael fica no bloqueio da Raposa.

17/14 - Rio aproveita mais uma falha do Cruzeiro.

16/14 - Leal falha no levantamento.

15/14- Leal em boa bola pela paralela marca para o Cruzeiro.

15/13 - Filipe retribui a gentileza.

14/13 - Saque do Rio pega fora.

14/12- Alemão coloca o pé na linha mais uma vez na hora do saque.

13/11- Dupla carioca volta a se entender, fazem boa trama e marca.

12/11- João Rafael e Thiaguinho se complicam e Sada marca.

12/10 - Filipe levanta para Alemão, que explora o bloqueio e bola vai fora.

12/9 - Agora o saque de Leal vai fora.

11/9 - Pancada de Leal vai dentro. Cruzeiro diminui.

11/8 - Após bom rally, Simon ataca forte e bola vai para fora.

10/8 - Erro de saque de M. Borges. Ponto para o Sada!

10/7- Dois aces consecutivos de M. Borges.

7/7 - Levantamento ESPETACUlAR de Uriarte para Isac, que pontua.

7/6 - M. Borges é bloqueado, mas a bola sai.

6/6 - Agora sim! filipe explora bloqueio triplo e marca.

6/5- Boa bola de M. Souza para o Rio.

5/5- Alemão volta à quadra e deixa tudo igual.

5/4 - Erro de saque de Simon, do Cruzeiro.

4/4 - Erro de saque do Rio de Janeiro.

4/3 - Filipe tenta forçar bola em cima do bloqueio, mas joga para fora.

3/3- Tudo igual no Tijuca!

2/3 - De novo ele! Simon recebe passe açucarado de Uriarte e marca.

2/2 - Simon solta pancada na quadra do Rio.

2/1- Thiaguinho pontua em bola difícil na paralela.

1/1 - Cruzeiro empata.

1/0 - Ace de M. Borges!

VAMOS PARA O TERCEIRO SET!!!

20/25 - ACEEEEEEE! Pancada de Leal em cima de M. Borges não volta. Cruzeiro fecha o segundo set.

20/24 - João Rafael na diagonal vira bola para fora. Set point para o Cruzeiro.

20/23 - Nico Uriarte também fica na rede.

19/23 - Saque do Rio vai na rede. Cruzeiro perto de fechar o set.

19/22 - Rio desconta em contra-ataque.

18/22 - M. Borges invade área de ataque e marca para o Cruzeiro.

18/21 - Saque de M. Borges fica na rede.

18/20 - Erro de saque na Raposa.

17/20 - Cruzeiro volta a marcar.

17/19- Alemão pisa na linha.

16/19 - Filipe, o maior pontuador do jogo (9), marca novamente.

16/18 - Bola forte de Alemão na paralela vai para fora.

15/18 - Cartão vermelho para o técnico cruzeirense. Ponto para o Rio.

14/18 - Bola fora de Mauricio Borges.

14/17 - João Rafael erra saque.

Pedido de tempo de Marcelo Mendez, técnico do Cruzeiro.

14/16- M. Borges aproveita levantamento de M.Souza, e sem marcação, vira bonita bola no meio. Vantagem da Raposa cai.

13/16- BLOQUEIO TRIPLO DO SESC-RJ!

12/16 - Everaldo levanta e M. Souza pontua.

11/16 - Paulo Victor tenta pancada, mas bola vai na rede. Maior vantagem da partida é do Sada!

11/15 - Alemão encara a marcação e vira mais uma.

11/14- Renan vira bola e chama torcida carioca para o jogo.

10/14- PAREDÃO! Leal e Simon não deixam passar mais uma.

10/13- Block do Cruzeiro!

10/12- Leal, na diagonal, faz mais um.

10/11- João Rafael em bela pancada na paralela.

9/11- Leal dá um tapa com categoria e pontua para Raposa.

9/10 - Ponte de saque do Rio de Janeiro.

7/9 - Bola de M.Borges vai para fora.

7/8 - Leal marca pelo meio de rede.

7/7- Renan deixa tudo igual novamente.

6/7- SÓ DÁ ELE! Block de Filipe!

6/6- Filipe deixa tudo igual.

6/5- Isac coloca para baixo.

6/4- Simon deixa o saque na rede.

5/4 - Filipe ataca forte, e na indecisão do bloqueio carioca marca para o Rio.

5/3 - Sada Cruzeiro diminui no Tijuca.

4/2 - Renan saca na rede.

4/1- Evandro para na rede.

2/1- Toque na rede do bloqueio cruzeirense.

1/0- Saque de Isac vai na rede!

VAMOS PARA AS EMOÇÕES DO SEGUNDO SET!

28/26- Evandro ataca para fora. Rio fecha o primeiro set no Tijuca.

27/26 - João Rafael força em cima de Alemão e pontua. Terceiro set point para o Rio.

26/26- Leal para no bloqueio do Rio!

25/26- Alemão também acabou de entrar e agora deixa o Cruzeiro a uma bola do set.

25/25 - Paulo Victor saca para fora. Cruzeiro empata novamente.

25/24 - Evandro deixa saque na rede. Mais um set point para o Rio.

24/24 - Filipe salva o primeiro set point.

24/23 - Paulo Victor, que acabou de entrar, pontua para o Rio. Set Point.

23/23 - Simon empata o jogo em jogada trabalhada.

23/22- João Rafael vira bola na quadra cruzeirense.

22/22 - Leal marca em pancada pela diagonal.

22/21- João Rafael vira e bola e pontua.

21/21- Thiago também saca na rede.

21/20 - Isac saca para fora. Ponto para o time carioca.

20/20 - Evandro empata para o time de Minas.

20/19 - ACEEEEEEEE DE M.BORGES! Rio está na frente de novo!

19/19 - Evandro solta o braço forte demais e bola vai para fora. Sesc-RJ empata.

Pedido de tempo de Marcelo Mendez, técnico do Sada Cruzeiro.

18/19 - Renan aproveita levantamento de João Rafael, solta pancada em cima de Leal, que não consegue jogar a bola para quadra adversária.

17/19 - Rio desconta.

16/19 - Filipe em pancada em cima de Brendle faz mais um.

16/18 - Erro de saque do Sada.

15/18 - Leal, em pancada no meio da rede, amplia para a Raposa.

15/17 - Sada amplia em contra-ataque.

15/16 - Erro de saque de Simon.

Giovane Gávio dá instruções ao Sesc RJ, que foi para o tempo técnico perdendo por dois pontos #voleivavel pic.twitter.com/mkdrlvfDT7 — Juliana † (@Juuu_Cristina) 13 de janeiro de 2018

Pedido de tempo de Giovane Gávio. Sesc-RJ começou a partida muito bem, mas os erros de saque fizeram a equipe azul se recuperar.

14/16- M. Borges toca na rede. Cruzeiro amplia vantagem.

14/15- Simon em mais um ace para o Sada. Pela primeira vez o Cruzeiro está na frente do marcador.

14/14 - M.Borges, sem bloqueio, joga na rede. Tudo igual.

14/13 - João Rafael, por trás do bloqueio, pontua para o Rio.

13/13 - Evandro empata para o Cruzeiro. Pancada forte pegou em João Rafael enates de sair.

13/12 - Ponto da Raposa.

Arbitragem é pressionada por ambos os times.

13/11- Renan tenta ace, mas erro. É o quinto erro de saque do Rio.

13/10 - Rio amplia.

12/10 - Dois toques de M. Borges.

12/9 - Leal é bloqueado por M.Souza.

11/9 - João Rafael pontua pela primeira vez na partida.

10/9 - Dois toques da equipe carioca. Cruzeiro encosta.

10/8 - Renan para em bloqueio do Cruzeiro.

10/7 - Filipe erra o saque.

9/7- Filipe saca forte em cima de Brendle.

9/6 - Evandro com uma pancada na diagonal diminui para Raposa.

9/5 - Renan aproveita levantamento de João Rafael e marca.

8/5 - Rio erra mais um saque.

8/4 - Simon retribui a 'gentileza'.

7/4- João Rafael saca na rede.

7/3 - M. Souza em boa jogada trabalhada.

6/3 - Ponte de graça para o Cruzeiro.

6/2 - Evandro não consegue aproveitar levantamento e toca na rede.

5/2 - Mauricio Borges com uma pancada no meio da quadra.

4/2- Cruzeiro desconta.

4/1- Felipe erra na recepção. Mais um ace para o Rio.

3/1- Renan em bola diagonal marca para o Sesc.

1/1 - Isac acerta a rede em contra-ataque.

0/1 - Primeiro ponto é do Cruzeiro.

Tudo pronto. Vai começar a partida!

Equipes perfiladas em quadra. Vamos à execução do Hino Nacional Brasileiro.

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela Vavel Brasil! Vamos acompanhar a partida entre Sesc-RJ x Sada Cruzeiro ao vivo pela segunda rodada do returno da Superliga Masculina 2017/2018. O jogo acontece neste sábado (13) às 21h30 (de Brasília), no ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro (RJ)

Ambos os times chegam neste confronto vindo de vitórias. Em partida válida pela fase classificatória da Copa Brasil masculina, o Sesc-RJ venceu o Corinthians-Guarulhos, por 3 sets a 0, na Cidade Maravilhosa. O Sada Cruzeiro, poe sua vez, teve enfrentou um pouco mais de dificuldades, mas superou o Vôlei Renata/Campinas no tie-break, avançando à semifinal do torneio. Agora, as equipes se encontrarão na semifinal, marcada para o dia 25 de janeiro, no ginásio do Sesi Vila Leopoldina, em São Paulo (SP).

Entrada franca! O torcedor que quiser acompanhar essa grande partida de vôlei pode chegar ao ginásio do Tijuca Tênis Clube a partir das 19h30. Não haverá venda de ingressos.

Três campeões olímpicos estarão em quadra. O Sesc RJ conta com o central Maurício Souza e o ponteiro Maurício Borges, enquanto a equipe celeste tem o oposto Evandro como representante dos Jogos Olímpicos de 2016.

Fique de olho! O central Simon, do Sada Cruzeiro, e o central Tiago Barth, da equipe carioca, aparecem no topo da estatística de melhores sacadores, com 18 aces cada um. Já Maurício Souza é o melhor bloqueador, com 31 pontos neste fundamento, enquanto Isac, do time mineiro, tem um a menos, aparecendo em terceiro lugar da lista.

Fala, Serginho! “Será um jogo muito difícil, como sempre. Não é fácil contra ninguém, principalmente se tratando de Sada Cruzeiro, pois todo mundo vem com uma energia estocada para tentar tirar uma casquinha do nosso time. A equipe do Sesc vem jogando muito bem durante a Superliga, parece que encaixou bem e engrenou na temporada. Contra nós o retrospecto é de duas vitórias a nosso favor. Mas cada momento é diferente e não dá para se apegar ao que passou. Temos que estudar bastante o adversário e executar muito bem dentro da quadra o que for passado pelo professor Marcelo", comentou o líbero Serginho.

O time celeste fechou o primeiro turno na liderança e hoje é o vice-líder com 30 pontos, sendo 10 vitórias em 11 jogos. O único revés aconteceu diante do Taubaté Funvic.

O Sada Cruzeiro volta a atuar pela Superliga após a particiapação no Mundial de Clubes, competição na qual conquistou a medalha de bronze. Nesse período fora do Brasil a equipe celeste acabou perdendo a liderança da competição, mas ainda pode retomá-la pois tem um jogo a menos em relação aos demais times.

Fala, Thiaguinho! “A torcida tem comparecido e ajudado muito. Com certeza é um fator que pode fazer a diferença para nós nesta partida que nos motiva bastante. Sabemos da importância desse jogo para a classificação e estamos focados”, disse Thiaguinho, levantador do Sesc-RJ.

Com 31 pontos na tabela - dez vitórias e duas derrotas -, apenas dois times conseguiram superar o caçula Sesc-RJ: Sesi-SP e justamente o adversário desta noite, o Sada Cruzeiro. No primeiro turno, os times se enfrentaram no Poliesportivo do Riacho, em Contagem, e os donos da casa venceram por 3 a 2.

Em sua temporada de estreia na Superliga, a equipe carioca tem surpreendido positivamente. Comandado por Geovane Gávio, o Sesc-RJ impressiona pelo forte ritmo que impõe aos adversário, tendo sempre uma boa linha defensiva para bloquear os contragolpes. Neste quesito (bloqueio), o central Mauricio Souza é o melhor da competição, com 31 pontos.

A primeira rodada da Superliga Masculina em 2018 reserva grandes emoções para os apaixonados por vôlei. Visando a permanência no topo da tabela, o líder Sesc-RJ recebe o campeoníssimo Sada Cruzeiro, segundo colocado, no Rio de Janeiro.