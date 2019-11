Resultado Praia Clube x Camponesa/Minas pela semifinal da Copa Brasil de Vôlei (3-0)

Ficamos por aqui com a transmissão de Dentil/ Praia Clube 3 x 0 Camponesa/ Minas. Obrigado a todos que estiveram com a gente. Até a próxima!

Praia garante vaga na final da Copa Brasil!

25/14 - Garay pontua e fecha o set

24/14 - Minas pontua e impede 1º match point

24/13 - Hooker erra na defesa e Amanda aproveita

23/13 - Pri Daroit ataca na antena

22/13 - Mais um erro do Minas. Hooker ataca para fora

21/13 - ACE DO MINAS! Hooker saca no meio da defesa do Praia e pontua para o Minas

21/12 - Bloqueio de Carol Gattaz para fechar diagonal da Amanda

20/11 - Waleska pelo meio aumenta a vantagem do Praia, que se aproxima da final

19/11 - Invasão de Karine

18/11 - Bloqueio de Waleska para parar Hooker

17/11 - Fê Garay ataca pela saída de rede

16/11 - Carla para em bloqueio duplo de Hooker e Gattaz

16/10 - Hooker pontua para o Minas pela saída

16/9 - Ataque pesado de Carla que desvia e vai para fora

15/9 - Saque para fora da Fabiana

15/8 - Waleska pontua depois de erro na recepção do Minas

14/8 - Fê Garay ataca na pequena diagonal

13/8 - Rosamaria ataca, a bola explode no bloqueio e vai para a fora

13/7 - Levantadora Claudinha pontua em bola de segunda

12/7 - Pelo fundo de quadra, Hooker pontua para o Minas

Técnico do Minas para o jogo de novo

12/6 - ACE DE NOVO! Pancada de Carla no saque e Léia não consegue segurar

11/6 - ACE DE CARLA!! Hooker erra o golpe de vista e o Praia aumenta a vantagem

10/6 - Gattaz joga para fora

9/6 - Agora Amanda usa o bloqueio e pontua para o Praia

8/6 - Gattaz para Amanda no bloqueio

8/5 - Rosamaria ganha disputa na rede

8/4 - Gattaz interrompe sequência de pontos do Praia

Stefano Lavarini para o jogo

8/3 - Minas se perde na recepção e mais um ponto para o Praia

7/3 - Pri Daroit para no bloqueio do Praia

6/3 - Pancada de Hooker para encerrar rally

5/3 - Erro de saque do Hooker.

4/3 - Ataque de Hooker, ponto do Minas

4/2 - Linda bola de Fê Garay pelo corredor

3/2 - Hooker pontua novamente

3/1 - Waleska pelo meio de rede

2/1 - Erro de ataque de Pri Daroit

1/1 - Bloqueio duplo do Praia em cima de Rosamaria

0/1 - Minas começa na frente em ataque de Hooker.

Minas volta com Karine e Mayany

Tudo pronto para começar o 3º set

25/14 - Praia fecha o set em bloqueio simples de Fê Garay pra cima de Rosamaria.

24/14 - Após longo rally, Rosamaria ataca para fora e Praia se aproxima da vitória no segundo set.

23/14 - Karine erra o saque.

22/14 - Maiane pontua para o Minas.

22/13 - Hooker erra mais um ataque.

21/13 - Ataque de Fawcett.

20/13 - Mais um bom ataque da Rosa que Suellen não conseguiu segurar

20/12 - Pancada de Rosamaria para colocar bola no chão

20/11 - Hooker erra o ataque. Jogadoras do Minas pedem bola dentro.

Técnico do Minas para o jogo

19/11 - Rosamaria erra o ataque

18/11 - Gattaz volta a pontuar para o Minas

Jogo parado: Amanda torce ao tornozelo ao pisar no pé da Carol Gattaz

Substituição no Minas: Karine no lugar da Macris

18/10 - Erro no ataque da Pri Daroit

17/10 - Rosamaria erra na recepção.

16/10 - ACE DA NATASHA!

15/10 - Amanda pontua.

Natasha entra no lugar da Waleska pra sacar

14/10 - Waleska pontua pelo meio de rede

13/10 - Carla pede desvio no bloqueio mas o ponto é do Minas

13/9 - Erro de saque da Mara.

12/9 - Ataque da Hooker na linha para pontuar.

12/8 - Ataque de Fê Garay bate no bloqueio da Mara mas bola foi para fora.

11/8 - Rosamaria pela saída

11/7 - Bloqueio do Praia e a Mara não consegue recuperar

10/7 - Largada de Fabiana que bate na Rosa e cai fora da quadra.

9/7 - Erro de saque de Amanda.

9/6 - Fabiana ataca e o Praia volta a pontuar.

8/6 - Mara vence a disputa na mão de ferro e diminui a vantagem do Praia.

8/5 - Pancada de Rosamaria que Suelen não defende.

8/4 - Bloqueio para fora do Minas.

7/4 - Pri Daroit passa pelo bloqueio triplo.

Pedido de tempo do Minas.

7/3 - Ataque de Amanda cai no fundo de quadra adversário.

6/3 Hooker saca para fora e Praia abre 3 pontos de vantagem.

5/3 - Waleska bloqueia Hooker mas a bola volta para fora.

5/2 - Erro de levantamento de Macris

4/2 - Amanda explora bloqueio do Minas

3/2 - Carla passa pelo bloqueio duplo

2/2 - Amanda para no bloqueio da Hooker.

2/1 - Waleska coloca o Praia à frente.

1/1 - Fabiana saca para fora.

1/0 - Invasão da Mara e ponto do Praia.

Vamos para o segundo set!

27/25 - Pri Daroit para no bloqueio da Waleska e Praia fecha o set.

26/25 - Pancada da Fê Garay.

25/25 - Rosamaria passa pelo bloqueio para empatar.

25/24 - Fê Garay explora bloqueio da Hooker.

24/24 - Macris empata em bola de segunda.

Stefano Lavarini pede tempo pro Minas.

24/23 - Fê Garay ganha disputa na rede.

23/23 - Fabiana empata o set.

22/23 - De novo Gattaz.

22/22 - Hooker ataca para fora.

21/22 - Bola sensacional da Carol Gattaz para virar a partida.

Paulo Coco para o jogo.

21/21 - Árbitro marca condução de Amanda.

21/20 - Gattaz vira mais uma.

21/19 - Amanda ataca e a Léia não consegue defender.

20/19 - Em bola rápida pelo meio, Gattaz pontua para o Minas.

20/18 - Carla ignora o bloqueio e pontua.

19/18 - Waleska pelo meio mantém o Praia na frente

18/18 - Hooker explora de novo, e o jogo volta a ficar empatado.

18/17 - Waleska pontua pro Praia.

17/17 - Hooker explora bloqueio e empata o jogo.

17/16 - Rosamaria pela saída de rede.

17/15 - Ponto do Praia.

16/15 - Hooker pontua e Minas volta a encostar.

16/14 - Fabiana crava a bola na quadra adversaria.

15/14 - Rosamaria coloca a bola no chao.

15/13 - Bola de segunda de Macris e o Minas encosta.

Minas pede tempo com 14/10 para o Praia.

11/09 - Minas pontua no ataque.

11/08 - Carla explora o bloqueio.

10/8 - Mara bloqueia.

10/7 - Ponto de Amanda.

9/7 - Minas volta a pontuar.

9/6 - Praia começa melhor e aumenta a vantagem.

8/6 - Amanda aumenta a vantagem do Praia.

7/6 - Rosamaria pra fora.

6/6 - Fabiana na china.

5/6 - Carla erra o saque.

5/5 - Amanda empata a partida novamente.

4/5 - No contra-ataque, Rosamaria vira o jogo.

4/4 - Pri Daroit acerta a paralela.

4/3 - Fê Garay ataca e pontua.

3/3 - Mais um erro de saque do Praia.

3/2 - Erro de levantamento de Macris.

2/2 - Waleska empata de novo.

1/2 - Claudinha saca na rede.

1/1 - Waleska empata em bola pelo meio.

0/1 - Fabiana erra o saque.

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Vamos acompanhar a partida entre Praia Clube x Camponesa/Minas ao vivo pela semifinal da Copa Brasil Feminina. O jogo acontece nesta quinta-feira (18), às 19h (de Brasília), no ginásio Jones Minosso, em Lages (SC).

O último duelo entre as equipes ocorreu em novembro de 2017, pelo turno da Superliga 2017/18. Fora de casa, a equipe de Uberlândia superou o rival por 3 sets 0, com parciais de 21/25, 22/25 e 23/25.

Confira os resultados da primeira fase (Quartas de final)



14.12 – Camponesa/Minas 3 x 1 Fluminense, na Arena Minas, em Belo Horizonte (MG). Parciais: 25/15, 23/25, 27/25 e 25/20.



15.12 – Dentil/Praia Clube 3 x 0 São Cristóvão Saúde/São Caetano, no ginásio do Praia, em Uberlândia (MG). Parciais: 25/16, 25/16 e 25/14.



15.12 – Sesc RJ 3 x 2 Pinheiros, no ginásio do Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ). Parciais: 23/25, 24/26, 25/19, 25/22 e 15/12.



15.12 – Vôlei Nestlé /Osasco 3 x 0 Hinode Barueri, no José Liberatti, em Osasco (SP). Parciais: 25/15, 25/20 e 25/15.

Na edição de 2018, reuniu as oito equipes melhores colocadas no primeiro turno da Superliga Feminina 2017/18: Praia Clube (MG), Sesc RJ, Osasco (SP), Camponesa/Minas (MG), Fluminense (RJ), Hinode Barueri (SP), Pinheiros (SP) e São Caetano (SP). Os times foram elencados de acordo com a classificação da primeira fase.

O time que avançar de fase enfrentará o vencedor do confronto entre Rio de Janeiro e Osasco, que acontecerá também nesta quinta, só que um pouco depois do clássico mineiro, às 21h30. A final será disputada nessa sexta-feira (19).

A Copa Brasil teve início em 2007, disputada em caráter amistoso por quatro equipes. O torneio foi reformulado em 2014 e entrou para o calendário oficial das competições nacionais. O Rio de Janeiro é o maior vencedor do naipe feminino, com três conquistas (2007, 2016 e 2017), seguido do Osasco, com dois triunfos em finais (2008 e 2014).

Minas e Praia Clube chegaram às finais das duas últimas edições da Copa Brasil, mas ambas perderam para o Rio de Janeiro. Em 2016, a equipe carioca derrotou o Praia por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/23 e 25/18. Já no último ano, o time treinado por Bernardinho superou o Minas, também por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 25/21 e 25/20.

Fala, Rosamaria! “Sabemos da qualidade do time delas, e cada jogo tem uma história diferente. Acredito que o nosso saque pode ser uma arma importante, porque podemos diminuir a qualidade de ataque delas. É um time excelente e, ainda, está invicto na Superliga. Sabemos o quanto será difícil e, por ser um jogo decisivo, não podemos vacilar em nenhum momento”, destacou a ponteira.

Fala, Fabiana! "Essa semifinal será um jogo disputado e difícil. Vamos enfrentar uma equipe forte, muito bem montada e entrosada. É um clássico regional, uma partida decisiva, com muitos componentes e que vale uma vaga na final. Temos que estar com os fundamentos bem acertados, além de muita concentração e paciência para fazer o nosso jogo”, disse a central.

Desde essa derrota na final do estadual, o Praia Clube não sabe o que é perder. Na Superliga Feminina são 14 vitórias em 14 jogos. O triunfo sobre o São Caetano nas quartas de final da Copa Brasil poder ser somado a invencibilidade do clube de Uberlândia.

Revanche? Na última temporada, o estadual feminino voltou ao cenário regional após não ter acontecido em 2016. Com apenas três times na disputa (Praia Clube, Camponesa/Minas e Vôlei Itabirito), a equipe minastenista superou o principal rival e conquistou a taça, o que não acontecia desde 2003.

Um clássico mineiro abrirá a fase final da Copa Brasil feminina de vôlei. Nesta quinta-feira (18), Praia Clube e Camponesa/Minas duelam por uma vaga na final do torneio organizado pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV). A partida acontecerá no ginásio Jones Minosso, em Lages (SC), às 19h (de Brasília).