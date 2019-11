Resultado Fluminense x Sesc-RJ AO VIVO hoje pela Superliga Feminina (0-3)

Ficamos por aqui com a transmissão de Fluminense 0 x 3 Sesc-RJ. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente. Até a próxima!

Próximos jogos: Fluminense enfrentará o Hinode Barueri, no ginásio José Correa, em Barueri, às 21h30, na próxima sexta-feira (2).



No mesmo dia, só que às 20h, o Rio de Janeiro duelará contra o Brasília, no ginásio do Tijuca Tênis Clube.

Classificação | Com os três pontos somados, o Sesc-RJ permanece na segunda colocação, com 46 pontos, mas diminui a vantagem no Praia Clube para apenas dois pontos, já que a equipe mineira derrotou o Bauru no tie-break.



O Fluminense permanece na sexta colocação, com 25 pontos.



Renatinha, do Fluminense, foi a maior pontuadora da partida, com 17 acertos.

Roberta, levantadora do Sesc-RJ, é eleita melhor jogadora da partida e fica com o Troféu VivaVôlei.

Fim de jogo na Hebraica: 3 sets a 0 para o Sesc-RJ: 22/25, 23/25 e 19/25.

19/25 - Peña explora o bloqueio de Clarisse e pontua pelo Rio.

19/24 - Juciely pega bola forte e Sassá não consegue fazer defesa.

19/23 - Bola de Peña não passa.

18/23 - Arianne de canhota pega levantamento de Lara e pontua para o Flu.

17/23 - BLOOOCK DE JUCIELY EM LARA!

17/22 - Gabizinha pega passe de Roberta e desce o braço.

17/21- Flu reduz vantagem do Rio!

16/21 - Peña explora o bloqueio e marca para o Rio.

16/20 - Renata marca para o Fluminense.

15/20 - ACEEEE DO RIO!

15/19 - Peña coloca no fundo da quadra do Flu.

15/18 - Ataque de Michele pega em Peña e sai.

14/18 - Rio aumenta vantagem com Monique.

14/17 - Bola de Renata entra pelo bloqueio do Rio!

13/17 - Novamente Clarisse fica no bloqueio de Juciely!

13/16 - Blooock de Juciely em Clarisse.

13/15 - Erro de saque do Rio.

12/15 - É ponto do Rio no erro de Clarisse.

12/14 - Michele passa pelo blqueeio de Juciely e cai.

11/14 - Rio pontua pelo meio.

11/13 - Lara para o Fluminense.

10/13 - Entre Irmãs! Ataque de Michele e bloqueio de Monique!

10/12 - Ponto do Rio!

10/12 - Bola de Renatinha explode no bloqueio e cai.

9/12 - Ataque de Mayhara vai lá no fundo de quadra do Flu.

9/11 - Que pontaço!!! Renatinha coloca no fundo da quadra do Rio!

Pedido de tempo de Hylmer Dias, técnico do Fluminense.

8/10 - Ataque de Renatinha pela saída de rede vai muito fora.

8/9 - Saque de Juciely pega na fita e cai na quadra do Flu.

8/8 - Bloqueio de Mayhara em cima de Thaisinha.

8/7 - Penã pontua pelo Rio de Janeiro.

8/6 - Ataque de Juciely vai fora.

7/6 - Thaisinha na saída de rede.

6/6 - Roberta levanta para Juciely, que solta o braço e bola não volta.

6/5 - Thaisinha enche o braço e passa por duas bloqueadoras.

5/5 - Agora foi! Juciely marca para o Rio!

5/4 - Bola de Juciely não passa!

4/4 - Ponto de saque de Michele Pavão!

3/4 - Giovana lança na diagonal.

2/4 - Michele fica no bloqueio do Rio.

2/3 - Rio desempata!

2/2 - Renatinha coloca no fundo da quadra do Rio!!!

1/2 - Pancada de Mayhara não volta mais!

1/1 - Letícia Hage marca pelo meio.

0/1 - Penã abre a parcial para o Rio de Janeiro!

Vamos para o segundo set!!!

Renatinha, do Fluminense, e Gabi, do Sesc-RJ, foram as maiore pontuadoras do set, com seis pontos cada. No jogo, a atleta do Flu aparece com 12, enquanto a jogadora do Rio tem 9.

23/25 - Sesc-RJ fecha a segunda parcial pela contagem mínima.

23/24 - Renatinha pega mal na bola e ataque vai fora. Ponto do set para o Sesc-RJ!

23/23 - Thaisinha não consegue passar pelo bloqueio triplo do Rio!

Pedido de tempo de Bernardinho!

23/22 - Letícia Hage em bloqueio espetacular em cima de Penã.

22/22 - Olha ela! Renatinha empata novamente o clássico.

21/22 - Gabi roda o braço e pontua para o Rio.

21/21 - Renatinha deixa tudo igual.

20/21 - Peña explora o bloqueio e marca pelo Rio.

20/20 - Dois toques de Monique.

19/20 - Ponto de saque do Riooo!

19/19 - Ataque de Michele vai fora.

19/18 - Gabi toca entre as bloqueadoras.

19/17 - Saque de Arianne toca na fita e cai na quadra do Rio.

18/17 - Saque de Peña vai fora.

17/17 - Mayhara sobe em alto e dá um ótimo toque de desloca Lara.

17/16 - Letícia Hage pontua para o Flu.

16/16 - Bloqueio de Mayhara! Empate do Rio

Rio esteve com cinco pontos de desvantagem, mas com entrada de Peña cresce na partida e fica perto do empate.

16/15 - Saque forte de Roberta não volta. Renatinha tenta passe, mas não consegue segurar bola.

16/14 - Bloqueio de Penã em Renatinha!!!

16/13 - Dois toques de Giovana. Ponto para o Rio!

16/12 - Rio pontua com Penã na entrada de rede.

16/11 - Bola de Renatinha toca no bloqueio e sai.

15/11 - Monique diminui para o Rio.

15/10 - Ponto de saque de Giovana!

14/10 - Belo passe de Sassá para o Renatinha, que marca pela saída de rede.

13/10 - Após grande rally (32 seg), Thaisinha manda forte, Drussyla tenta buscar, mas não consegue.

Pedido de tempo de Bernardinho, técnico do Rio de Janeiro!

12/10 - ACEEEE DE GIOVANA! Flu abre dois de vantagem.

11/10 - Virada do Fluminense!!!!

10/10 - Rio desperdiça saque.

9/10 - Gabi explode em cima do bloqueio.

9/9 - Erro de Monique, ponto do Flu.

8/9 - Deu pane! Jogadoras do Rio não se encontram e bola fica na própria quadra.

7/9 - Lara usa a canhota e consegue virar na quadra do Rio.

Pedido de tempo de Hylmer Dias, técnico do Fluminense.

6/9 - Drussyla chega do fundo de quadra e marca para o Rio.

6/8 - Pontaço de Roberta, de segunda!

6/7 - Gabi chega pelo meio e quase mergulha na quadra do Flu.

6/6 - Juciely fica na própria rede.

5/6 - Belo ataque de Lara pelo meeio. Bola toca em Drussyla e nçao volta.

4/6 - Saque de Gabi toca em Giovana e sai.

4/5 - Gabi fica no bloqueio de Lara!

3/5 - Drussyla pontua para o Rio.

3/4 - Michele passa pelo bloqueio triplo do Rio.

2/4 - Saque de Thaisinha vai direto para fora.

2/4 - Pancada de Drussyla fica na rede do Rio após excelente rally.

1/3 - Roberta em bola de segunda.

1/2 - Virada do Rio.

1/1 - Juciely ataca pela saída de rede.

1/0 - Erro de recepção do Rio!

Vamos para a segunda parcial!

Fim do primeiro set: Fluminense 22 x 25 Sesc-RJ

22/25 - Renatinha fica no bloqueio de Roberta.

22/24 - Bola de Monique toca no bloqueio de cai fora. Ponto do set para o Sesc-Rio!

22/23 - Gabi tenta ataque, mas bola não passa da qudra do Rio.

21/23 - Renatinha ataca no fundo da quadra do Rio. Pontaço!

20/23 - Após rally de 26 segundos, Gabizinha marca para o Rio.

20/22 - Bloqueio do Rio estava bem armado, mas bola de Renatinha cai fora.

19/22 - Drussyla em bola difícil pela saída de rede!

19/21 - Renatinha diminui para o Flu.

18/21 - Levantamento espetacular de Roberta para Dussyla, que desce o braço na quadra do Flu.

18/20 - Renatinha pontua para o Fluminense!

Pedido de tempo de Hylmer!

17/20 - Letícia Hage jogar para quadra adversária, mas bola vai fora.

17/19 - Monique em pancada em cima de Sassá.

17/18 - Thaisinha deixa bloqueio do Rio na saudade.

16/18 - Juciely desmonta o sistema defensivo do Flu e marca pontaço.

16/17 - Toque na rede do bloqueio do Rio.

15/17 - Rio volta a pontuar.

Pedido de tempo de Bernardinho!

15/16 - Que tiro foi esse? Saque chapado de Michele entra na quadra do Rio. Terceiro ponto seguido dela!

14/16 - Novamente ela! Michele coloca no fundo da quadra.

13/16 - Fluminense diminui com Michele.

12/16 - Agora sim! Monique acerta o ataque na diagonal.

12/15 - Dois toques de Monique.

11/15 - Bloqueio espetacular de Mayhara em cima de Lara!

11/14 - Drussyla pega por trás e ataca forte.

11/13 - Monique ataca pelo meio e aumenta para o Rio.

11/12 - Drussyla ataca para fora.

10/12 - Bloqueio triplo do Rio!

10/11 - Ponto sensacional do Rio!!! Drussyla sobe e coloca a bola no fundo da quadra com um toque sutil.

10/10 - Renatinha ataca pelo meio e coloca no chão.

9/10 - Terceiro erro de saque do Fluminense.

9/9 - letícia Hage pontua para o Flu.

8/9 - ACEEEEEE DE GABIIII!

8/8 - Lara desperdiça saque.

8/7 - Thaisinha sobe no meio de rede e coloca a bola no chão.

7/7 - Bloqueio do Fluminense cai fora. Empate do Rio.

Pedido de tempo de Bernardinho.

7/6 - Olha a virada! Monique recebe bola muita baixa e coloca para fora.

6/6 - Empate do Fluzão! Novamente quatro toques do Sesc-RJ.

5/6 - Arbitragem marca quatro toques do Rio. Fluminense encosta.

4/6 - Monique desce o braço, mas bola vai fora.

3/6- Michele fecha a diagonal e consegue passar pelo bloqueio duplo.

Foram três erros de ataque do Flu neste início de jogo.

Pedido de tempo do técnico Hylmer Dias, do Fluminense.

2/6 - ACEEEEEEEE DE MAYHARA!

2/5 - Em belo contra-ataque, Monique desce o braço na quadra do Flu.

2/4 - Lara fecha a diaginal e ataca para fora.

2/3 - Ponto do Rio de Janeiro! Saque errado do Flu.

2/2 - Fabi tenta recuperar bola de Michele, mas não consegue amortecer.

1/2 - Mayahara ataca pelo meio e pontua.

1/1 - Bloqueio de Renatinha!

0/1 - Primeiro ponto da partida é do Sesc-RJ, em um erro de ataque do Flu!

Subiu a bola!

Equipes treinam na rede no ginásio Hebraica. Bola vai subir em instantes.

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe os principais lances, ao vivo, do clássico carioca Fluminense x Sesc-RJ, no ginásio Hebraica, às 21h30, valendo pela sexta rodada do returno da Superliga Feminina 2017/2018. Fique conosco!

No primeiro turno, a vitória foi do Sesc-RJ, que fez 3 sets a 0, em um duelo muito equilibrado: 25/22, 25/21 e 25/21.

Serviço do clássico



Horário e Local:

30/1/2018 – 21h30 – Hebraica, Rua das Laranjeiras, 346



Promoções:

Os primeiros 150 sócios, de todas as categorias, e torcedores que chegarem à quadra com camisa do Fluminense terão direito gratuidade.



Venda de ingresso:

Fluminense: Rua Álvaro Chaves, 41 - Dia 30/1, terça-feira, das 10h às 17h.

Hebraica: Rua das Laranjeiras, 346 – Dia 30/1, terça-feira, a partir das 19h.



Valor:

R$ 10 inteira

R$ 5 meia

Os 150 primeiros que chegarem com a camisa do Tricolor ou carteirinha de sócio (qualquer categoria), não pagam ingresso. Os portões abrem às 19h. Quem preferir garantir a entrada com antecedência, a venda acontece nas Laranjeiras no dia do jogo, das 10h às 17h. Os valores são: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada).

Fala, Monique! “Acredito que será um jogo difícil. São duas equipes que se conhecem bastante e o Fluminense tem feito partidas muito boas. Além disso, elas estarão dentro de casa e vão jogar com o apoio da torcida. Temos treinado bem e espero que possamos fazer um bom jogo”, disse a oposta do Sesc-RJ.

Na segunda colocação, com 43 pontos, o Sesc-RJ só perdeu um confronto até aqui. Em dezembro de 2017, o Praia Clube derrotou o time comandado por Bernardinho pela primeira vez na história da competição. Este resultado, inclusive, é o que determina a diferença entre o líder e vice-líder na tabela, uma vez que a equipe mineira permanece invicta na competição.

Fala, Sassá! “Essa é mais uma partida difícil contra uma equipe com potencial de ataque forte e volume de jogo. Nosso objetivo é manter a pegada dos últimos duelos e tentar jogar de igual para igual com uma das equipes consideradas favoritas, mas sempre acreditando na vitória. Temos que apostar muito no nosso saque e no sistema defensivo. Estamos confiantes em fazer um grande jogo”, analisou a líbero do Flu.

O Fluminense, que vinha de uma sequência positiva de sete jogos, agora não sabe o que é vencer há três rodadas. O Tricolor caiu de rendimento justamente quando enfrentou três dos times que compõem o "G-4": Camponesa/Minas, Praia Clube e Osasco. Adversário desta noite, o Sesc-RJ fechará o quarteto das quatro melhores equipes no caminho do time das Laranjeiras. As comandadas de Hylmer Dias estão na sexta colocação na classificação geral, com 26 pontos (nove vitórias e sete derrotas).

O clássico desta terça-feira (30) promete ser emocionante, assim como os demais confrontos entre as equipes. A equipe multicampeã da Superliga vem de boa vitória sobre o Pinheiros, por 3 sets a 0 (25/17, 25/18 e 25/16), no Tijuca Tênis Clube. Já o Tricolor foi superado pelo Osasco, no tie-break.

+ Em batalha de cinco sets, Osasco bate Fluminense e engata quinta vitória seguida na Superliga

