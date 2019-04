Resultado Pinheiros x Rio de Janeiro pelos playoffs da Superliga Feminina (2-3)

Encerramos a transmissão agradecendo pela sua audiência. Continue acompanhando tudo sobre a Superliga Feminina na VAVEL Brasil. Tenha uma boa noite!

A segunda partida acontece na próxima sexta-feira (16), às 21h30, na Jeunesse Arena. Em casa, o Rio de Janeiro tem a chance de garantir a classificação para as semifinais do torneio nacional em caso de mais uma vitória.

O Rio de Janeiro sai na frente do confronto melhor de três pelas quartas de final da Superliga ao vencer o Pinheiros por 3 sets a 2 (25/19, 21/25, 25/18, 22/25 e 20/18).

Peña é a escolhida a melhor da partida. A ponteira anotou 30 pontos no duelo de hoje.

5º set No bloqueio, Juciely para Bruna Honório, o Rio de janeiro fecha o set desempate em 20 a 18 e vence o jogo fazendo 3 sets a 2.

5º set Peña coloca no chão, ponto do Rio. 18x19.

5º set No bloqueio Bruna Honório para Gabi! Ponto do Pinheiros. 18x18.

5º set Penã explora o bloqueio, matchpoint Rio. 17x18.

5º set Peña ataca para fora, Ponto do Pinheiros. 17x17.

5º set Peña dá novo matchpoint para o Rio. 16x17.

5º set Pinheiros empata. 16x16.

5º set Roberta coloca de segunda após um belo rally e o ponto é do Rio, que tem matchpoint de novo. 15x16.

5º set Roberta crava a bola no chão! Ponto do Pinheiros. 15x15.

5º set Erro da Mari Casemiro, ponto do Rio de Janeiro. 14x15.

5º set Roberta explora o bloqueio e pontua para o Pinheiros. 14x14.

5º set Erro do Pinheiros e o Rio de Janeiro tem o matchpoint. 14x13.

5º set Gabi com violência contra-ataca e pontua para o Rio de Janeiro. 13x13.

5º set Ace de Bruna Honório! Ponto do Pinheiros. 13x12.

5º set Bruna Honório explora o bloqueio, ponto do Pinheiros. 12x12.

5º set Milka erra o saque, ponto do Rio. 11x12.

Bernardinho para o jogo.

5º set Peña ataca para fora depois de um rally sensacional! Ponto do Pinheiros. 11x11.

5º set Milka na bola de meio, ponto do Pinheiros. 10x11.

Paulo de Tarso para o jogo novamente.

5º set Erro do Pinheiros, Ponto do Rio de janeiro. 9x11.

5º set Gabi! Ponto do Rio de janeiro. 9x10.

Paulo de Tarso para o jogo.

5º set No erro do Pinheiros o Rio de janeiro empata o set. 9x9.

5º set Peña com violência acerta a adversária, que está bem. Pontua do Rio. 9x8.

5º set Erro do Rio, ponto do Pinheiros. 9x7.

5º set Peña ignora o bloqueio e pontua para o Rio de janeiro. 8x7.

Bernardinho para o jogo.

5º set Ace de Bruninha! Pinheiros na frente do placar. 8x6.

5º set Lana coloca a bola no chão, ponto do Pinheiros. 7x6.

5º set Erro do Pinheiros, ponto do Rio de Janeiro. 6x6.

5º set Erro do Rio, ponto do Pinheiros. 6x5.

5º set Gabi empata. 5x5.

5º set Bruna Honório coloca o Pinheiros na frente do placar. 5x4.

5º set Ziquei a menina Peña. Bola para fora, ponto do Pinheiros. 4x4.

5º set Peña está demais! Mais um ponto da dominicana. 3x4.

5º set Vez da Mari Casemiro explorar o bloqueio do Rio, ponto do Pinheiros. 3x3.

5º set Gabi explora o bloqueio adversário, ponto do Rio. 2x3.

5º set Bruna Honório empata o set! 2x2.

5º set Bruna Honório coloca a bola no chão após um rally espetacular! 1x2.

5º set Bola para fora de Mari Casemiro, ponto do Rio. 0x2.

5º set Peña pontua para o Rio de Janeiro! 0x1.

COMEÇA O QUINTO SET!

4º set Ace de Roberta! O Pinheiros fecha o set em 25 a 22, empata o jogo em 2 a 2 e leva a primeira partida das quartas de final para o tiebreak!

4º set Bruna Honório com violência ataca e dá o setpoint para o Pinheiros. 24x22.

4º set Erro do Pinheiros, ponto do Rio de Janeiro. 23x22.

4º set Drussyla explora o bloqueio e pontua para o Rio. 23x21.

4º set No bloqueio Roberta para Drussyla, ponto do Pinheiros. 23x20.

4º set Roberta ataca no chão, ponto do Pinheiros. 22x20.

Paulo de Tarso para o jogo.

4º set Ponto de Gabi, o Rio de janeiro encosta no placar. 21x20.

4º set Pinheiros erra e o ponto é do Rio. 21x19.

4º set Agora o ponto é da Roberta do Pinheiros. No placar, 21x18.

4º set Roberta explora o bloqueio adversário, ponto do Rio de Janeiro. 20x18.

Para o jogo o técnico Bernardinho.

4º set Peña ataca para fora e o Pinheiros abre vantagem no placar. 20x17.

4º set Mari Casemiro pontua para o Pinheiros. 19x17.

4º set Gabi pontua para o Rio no contra-ataque. 18x17.

4º set Ponto do Pinheiros. 18x16.

4º set Pinheiros erra de novo e o Rio encosta no placar. 17x16.

4º set Milka joga para fora, ponto do time carioca. 17x15.

4º set Roberta saca na rede, ponto do Pinheiros. 17x14.

4º set Peña com violência coloca a bola no chão, ponto do Rio. 16x14.

4º set Ponto do Pinheiros. 16x13.

Paulo de Tarso para o jogo.

4º set Drussyla explora o bloqueio e pontua para o Rio. 15x13.

4º set Peña solta o braço e coloca a bola no chão! Ponto do Rio. 15x12.

4º set Mari Casemiro na largadinha, ponto do Pinheiros. 15x11.

4º set Erro do Pinheiros, Ponto do Rio. 14x11.

4º set Mari, de cheque, pontua para o Pinheiros. 14x10.

4º set Bruna Honório pontua para o Pinheiros. 13x10.

4º set Ponto do Rio de Janeiro. 12x10.

4º set Milka na bola de meio, ponto do Pinheiros. 12x9.

4º set Gabi pontua para o Rio. 11x9.

Bernardinho pede tempo.

4º set Ponto do Pinheiros. 11x8.

4º set Bloqueio de vivian para Roberta, ponto do Pinheiros. 10x8.

4º set Ponto do rio no erro do Pinheiros após um belo rally. 7x7.

4º set No bloqueio, Lana coloca o Pinheiros na frente do placar de novo. 7x6.

4º set Ponto do Rio de janeiro. 5x6.

4º set Roberta explora o bloqueio e pontua para o Pinheiros. 5x5.

4º set Drussyla coloca o Rio de Janeiro na frente. 4x5.

4º set Rio empata. 4x4.

4º set Pinheiros vira o placar no set. 4x3.

4º set Ace de Peña para o Rio de Janeiro! 2x3.

4º set Ponto do Rio. 2x2.

4º set Ponto do Pinheiros. 2x1.

4º set Pinheiros empata com Bruna Honório. 1x1.

4º set Juciely marca o primeiro ponto do set e é do Rio de Janeiro. 0x1.

COMEÇA O QUARTO SET!

3º set Bruna Honório ataca para fora! O Rio de Janeiro fecha o set em 25 a 18 e faz 2 a 1 na partida.

3º set Lana ataca para fora e o Rio de Janeiro tem o setpoint. 18x24.

3º set Bruna Honório na paralela pontua para o Pinheiros. 18x23.

3º set Ponto do Rio de Janeiro. 17x23.

3º set Erro do Rio, ponto do Pinheiros. 17x22.

3º set Lana pontua para o Pinheiros. 16x22.

3º set Drussyla pontua para o Rio. 15x22.

3º set Ponto do Pinheiros. 15x21.

3º set Peña com o braço pesado pontua para o Rio de janeiro. 14x21.

3º set Ponto do Rio de Janeiro. 14x20.

3º set Peña pontua para o time carioca. 14x19.

3º set Ponto do Pinheiros. 14x18.

Paulo de Tarso para o jogo.

3º set Novo ponto do Rio. 13x18.

3º set Ponto do Rio de Janeiro. 13x17.

3º set Juciely bloqueia Mari Casemiro e o ponto é do Rio. 13x16.

3º set Peña pontua para o Rio. 13x15.

Para o jogo o técnico Paulo de Tarso.

3º set Ace de Peña, ponto do Rio! 12x14.

3º set Ponto do Rio com Juciely. 12x13.

3º set Erro do Rio, ponto do Pinheiros. 12x12.

3º set Gabi pontua para o Rio. 11x12.

3º set Milka na largadinha, ponto do Pinheiros. 11x11.

3º set Drussyla! Ponto do Rio. 10x11.

3º set Ponto do Pinheiros. 10x10.

3º set Ponto do Rio de Janeiro. 9x10.

3º set Bruna Honório explora o bloqueio e empata o set. 9x9.

3º set Bloqueio de Vivian para Lana, Rio de janeiro vira o placar. 8x9.

3º set Bloqueio de Drussyla e o Rio empata o set. 8x8.

3º set Drussyla pontua para o Rio de janeiro. 8x7.

3º set Bruna Honório na largadinha, ponto do Pinheiros. 8x6.

3º set No bloqueio, Juciely para Mari Casemiro. Ponto do Rio. 7x6.

3º set Erro do Pinheiros, ponto do Rio. 7x5.

3º set Ace de Bruna Honório! Ponto do Pinheiros. 7x4.

3º set Bola de meio de Roberta, ponto do Pinheiros. 6x4.

3º set Gabi pontua para o Rio de Janeiro. 5x4.

3º set Erro do Rio. Ponto do Pinheiros. 5x3.

3º set Penã explora o bloqueio e o Rio encosta no placar. 4x3.

3º set Gabi pontua para o Rio. 4x2.

3º set Lana leva sorte mas faz ponto de saque para o Pinheiros. 4x1.

3º set Mais dois pontos para o Pinheiros. 3x1.

3º set Rio de janeiro empata. 1x1.

3º set O primeiro ponto é do Pinheiros. 1x0.

COMEÇA O TERCEIRO SET!

2º set Lana explora o bloqueio adversário e o Pinheiros empata o jogo fechando o set em 25 a 21.

2º set Natieli pontua para o Rio de Janeiro. 24x21.

2º set Bruna Honório pontua e o setpoint é do Pinheiros. 24x20.

2º set Peña ignorante também coloca no chão, ponto do Rio. 23x20.

2º set Mari Casemiro na ignorãncia pontua para o Pinheiros. 23x19.

2º set Ponto de Peña para o Rio. 22x19.

2º set Ponto do Pinheiros. 22x18.

2º set Peña na maldade coloca no chão, ponto do Rio. 21x18.

2º set Largadinha de Bruna Honório, ponto do Pinheiros. 21x17.

2º set Ace de Roberta! Ponto do Rio! 20x17.

2º set Erro no saque de Lana, ponto do Rio. 20x16.

2º set Novo ponto do Pinheiros. 20x15.

2º set o bloqueio triplo agora para Drussyla, ponto do Pinheiros. 19x15.

2º set Bloqueio de Mari Casemiro para Mayhara, ponto do Pinheiros. 18x15.

Bernardinho para o jogo.

2º set Drussyla ataca para fora, ponto do Pinheiros. 17x15.

2º set Bruna Honório coloca o Pinheiros na frente do placar novamente. 16x15.

2º set Lana empata o set para o Pinheiros. 15x15.

2º set Milka na bola de meio pontua para o Pinheiros. 14x15.

2º set Bruninha erra o saque, ponto do Rio. 13x15.

2º set Milka pontua para o Pinheiros. 13x14.

2º set Drussyla com uma bola de craque pontua para o Rio. 12x14.

2º set Drussyla na paralela coloca o Rio de janeiro na frente do placar. 12x13.

Os dois técnicos são advertidos pela arbitragem com o cartão amarelo.

2º set Gabi, de segunda, empata o set. 12x12.

2º set Bloqueio de Drussyla para Bruna Honório e o ponto é do Rio. 12x11.

2º set Ace do Rio de Janeiro! 12x10.

2º set Gabi explora o bloqueio e pontua para o Rio. 12x9.

2º set Bloqueio da Lana e ponto do Pinheiros! 12x8.

2º set Ponto do Pinheiros no erro do Rio. 11x8.

2º set Bruna Honório coloca a bola no chão, ponto do Pinheiros. 10x8.

2º set Erro do Pinheiros, Rio de Janeiro encosta no placar. 9x8.

2º set Peña pontua para o Rio, 9x7.

2º set Mari Casemiro de segunda pontua para o Pinheiros. 9x6.

2º set Gabi pontua para o Rio de Janeiro. 8x6.

Paulo de Tarso para o jogo.

2º set Roberta ataca para fora, ponto do Rio de Janeiro. 8x5.

2º set Juciely para Mari Casemiro no bloqueio, ponto do Rio. 8x4.

2º set Peña vira a bola e acaba com a sequência do Pinheiros. 8x3.

2º set Bruna Honório coloca no chão! Ponto do Pinheiros! 8x2.

2º set Lana pontua para o Pinheiros após um belo rally! No placar, 7x2.

Bernardinho pede tempo.

2º set Ace de Bruna Honório! Pinheiros abre vantagem no começo do set. 6x2.

2º set Bruninha para Drussyla no bloqueio e o ponto é do Pinheiros. 5x2.

2º set Lana coloca a bola no chão, ponto do Pinheiros. 4x2.

2º set Mari Casemiro manda um tiro na paralela e pontua para o Pinheiros. 3x2.

2º set Drussyla empata para o Rio. 2x2.

2º set Ponto do Pinheiros. 2x1.

2º set Milka empata para o Pinheiros. 1x1.

2º set Bruna Honório ataca para fora e o primeiro ponto é do Rio. 0x1.

COMEÇA O SEGUNDO SET!

1º set Gabi defende o ataque e a bola volta na quadra adversária, ponto do Rio! O time carioca fecha o primeiro set em 25 a 19.

1º set Bruna Honório ataca para fora e o Rio tem o setpoint. 19x24.

1º set Peña coloca no chão e pontua para o Rio. 19x23.

Bernardinho para o jogo.

1º set Gabi é parada pelo bloqueio adversário e o ponto é do Pinheiros. 19x22.

1º set Bola de cheque de Milka, ponto do Pinheiros. 18x22.

1º set Bloqueio de Milka e ponto do Pinheiros. 17x22.

1º set Bruninha devolve o erro, ponto do Rio. 16x22.

1º set Roberta saca para fora, ponto do Pinheiros. 16x21.

1º set Bola para fora de bruna Honório, novo ponto do Rio. 15x21.

1º set Bloqueio de Drussyla para Alana! Ponto do Rio! 15x20.

Para o jogo mais uma vez o técnico Paulo de Tarso.

1º set Peña pontua mais uma vez para o Rio de janeiro! 15x19.

1º set Ataque de Mayhara e ponto para o Rio. 15x18.

1º set Ponto do Pinheiros. 15x17.

1º set Drussyla na paralela pontua para o Rio. 14x17.

1º set Bruna Honório pontua para o Pinheiros. 14x16.

1º set Juciely explora o bloqueio e pontua para o Rio. 13x16.

1º set Ace de Bruna Honório para o Pinheiros! 13x15.

1º set Ponto do Pinheiros. 12x15.

1º set Gabi para Bruna Honório no bloqueio, ponto do Rio. 11x15.

1º set Ponto do Rio de Janeiro. 11x14.

1º set Mari Casemiro explora o bloqueio e pontua para o Pinheiros. 10x11.

1º set Drussyla erra o saque, ponto do Pinheiros. 9x11.

O técnico Paulo de Tarso para o jogo.

1º set Peña joga no fundo e faz mais um ponto para o time carioca. 8x11.

1º set Drussyla na paralela pontua para o Rio. 8x10.

1º set Bloqueio de Mayhara para o ataque do Pinheiros. 7x9.

1º set Gabi pelo meio explora o bloqueio e pontua para o Rio. 5x7.

1º set Peña pontua na bola de fundo-meio, ta impossível nesse começo! 4x5.

1º set Empate do Pinheros no set. 4x4.

1º set Peña explora o bloqueio do adversário e pontua para o Rio. 3x4.

1º set Erro do time do Rio na rede, ponto do Pinheiros. 3x3.

1º set Bola para fora do Pinheiros, ponto do Rio. 2x3.

1º set Milka empata o set para o Pinheiros. 2x2.

1º set Na bola de meio, Milka pontua para o Pinheiros. 1x2.

1º set Na bola de cheque Peña faz seu segundo ponto. 0x2.

1º set O primeiro ponto é do Rio de Janeiro. 0x1.

COMEÇA O JOGO!

Pinheiros e Rio de Janeiro reeditam as quartas de final de temporada 2016/17. Na ocasião, o atual campeão não deu chances para o adversário paulista e se classificou antecipadamente para as semifinais. Vai acontecer de novo?

Em ambos os confrontos realizados na fase classificatória da Superliga 2017/18, o Rio de Janeiro levou a melhor sobre o Pinheiros. No duelo do primeiro turno, o time carioca venceu fora de casa pelo placar de 3 sets a 1 (25/23, 23/25, 25/18 e 25/19). Pelo segundo turno, nova vitória do Rio, dessa vez pelo placar de 3 sets a 0 (25/17, 25/18 e 25/15).

"Sabemos da importância desse jogo. Ficamos felizes pela colocação que terminamos na tabela para poder ter mando de quadra, mas sabemos que nada disso importa a partir de agora. Começa do zero e sabemos que a vitória no primeiro jogo é muito importante. O Pinheiros vem se fortalecendo a cada jogo, é um time com centrais altas, a Bruninha tem um jogo muito rápido, e é um time com volume de quadra, defendendo e passando muito bem. Por isso, precisamos sacar muito bem. Nosso time está preparado e esperamos fazer um ótimo jogo, buscando regularidade e errando cada vez menos.”

O time do técnico Bernardinho espera iniciar os playoffs com vitória fora de casa para jogar a decisão em seus domínios. Um dos destaques da equipe, a oposta Monique é dúvida a partida, por conta da recuperação de uma lesão no abdômen. Capitã da equipe, a levantadora Roberta falou sobre o confronto desta sexta-feira.

Do lado visitante, maior campeão do torneio com 12 troféus conquistados, o Rio de Janeiro aparece como principal favorito em mais uma edição da Superliga. A equipe terminou a fase classificatória em segundo lugar, com 57 pontos ganhos - 20 vitórias e duas derrotas. Agora, nos playoffs, espera repetir o desempenho da temporada anterior, quando eliminou o adversário de forma antecipada.

"Estamos bem focadas em fazer uma ótima partida. Estamos nos preparando da melhor forma possível. Realizar o primeiro jogo em casa nos dá uma motivação maior, pois podemos surpreender a equipe do Sesc RJ. Estamos assistindo aos vídeos e definindo a melhor estratégia. Nessa fase de playoff, não podemos vacilar. Sabemos do potencial do adversário, mas também sabemos do nosso e, por isso, entraremos focadas em busca dos nossos objetivos."

A equipe do técnico Paulo de Tarso espera mudar a chave e consertar o que deu errado na primeira fase da competição. A ponteira Vanessa, capitã e uma das mais importantes jogadoras do time paulista, falou um pouco sobre a preparação do elenco para o duelo desta noite.

Dono da casa na primeira partida, o Pinheiros terminou a fase classificatória em sétimo lugar, com 31 pontos ganhos - nove vitórias e 13 derrotas. Encarando o todo poderoso Rio de Janeiro, o clube da capital paulista quer iniciar o confronto aproveitando o fator casa, para quem sabe surpreender o adversário carioca mais adiante.

Boa tarde, leitores da VAVEL Brasil. Iniciamos a transmissão da partida entre Pinheiros x Rio de Janeiro pelas quartas de final da Superliga Feminina 2017/18. O confronto será decidido em melhor de três jogos e ao final classifica um time para a semifinal da competição. O duelo inicial ocorre nesta sexta-feira (9), no ginásio Henrique Villaboin, em São Paulo (SP), às 21h30.