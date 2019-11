Resultado Osasco x Barueri pelas quartas de final da Superliga Feminina (3-1)

Encerramos aqui a transmissão de Osasco 3 x 1 Barueri, pelas quartas de final da Superliga Feminina. Continue acompanhando tudo sobre o vôlei na VAVEL Brasil. Tenha um ótimo domingo!

A segunda partida será no próximo sábado (17) às 17h, o ginásio José Correa, em Barueri. Se o Osasco também vencer, estará na semifinal para enfrentar o vencedor de Praia Clube x Vôlei Bauru.

Maior pontuadora do jogo, com 30 acertos, Tandara fica com troféu VivaVôlei.

VITÓRIA DO OSASCO! 3 SETS A 1!

25/17 - Bia fecha a porta para Skowronska.

24/17 - Matchpoint para Osasco!

23/17 - Thaísa acha espaço entre Ninkovic e Tandara.

23/16 - É ponto do Osasco, Ninkovic.

22/16 - Thaísa aproveita bola de Lloyd e marca.

22/15 - Barueri pontua.

22/14 - Em ataque potente, Mari Paraíba coloca no fundo da quadra do Barueri.

21/14 - Francynne diminui para Barueri.

21/13 - Erro de Naiane. Osasco se aproxima de vitória no primeiro jogo das quartas de final.

20/13 - Carol chama Tandara, que não desperdiça.

19/13 - Bia passa pelo meio do bloqueio duplo.

18/13 - Sara recebe na canhota e coloca na quadra adversária.

18/12 - Suelle pontua em bola de xeque.

18/11 - Dois toques de Tandara. É ponto do Barueri.

18/10 - Carol, em bola de xeque, amplia diferença do Osasco.

17/10 - Osasco abre considerável vantagem na reta decisiva do set.

16/10 - Agora é Bia quem explora bloqueio adversário.

15/10 - Suelle explora bloqueio para pontuar pelo Barueri.

15/9 - Erika saca na rede.

14/9 - Saque de Ninkovic vai muito fora.

14/8 - Osasco pontua com Tandara!

13/8 - Largadinha de Ninkovic cai na quadra do Barueri.

12/7 - Bola curta de Skowronska em cima de Ninkovic não da tempo de reação.

Pedido de tempo de José Roberto Guimarães.

12/6 - Skowronska até faz o bloqueio, mas invade quadra adversária.

11/6 - BLOOOOOCK! Lloyd não passa por Mari Paraíba!

10/6 - Lloyd fica na cobertura, mas bola vai fora.

9/6 - Bola de xeque de Ninkovic!

8/6 - Francyenne desconta para as visitantes.

8/5 - Que tiro foi esse? Tandara sai do fundo da quadra e solta uma bomba pra cima do Barueri.

7/5 - Suelle fica no bloqueio de Ninkovic.

3/2 - Skowronska pontua pelo Barueri.

3/1 - Saque de Tandara vai fora.

2/1 Agora sim o ponto é de Tandara!

1/1 - Tandara solta o braço, mas bola vai fora. Oposta reclama com arbitragem.

1/0 - Ninkovic explora bola pelo meio.

Vamos para as emoções do quarto set!

Vitória do Osasco no terceiro set!

28/26 - Bloqueio abre, e saque de Erika vai fora.

27/26 - Bia recebe de Carol, coloca no chão e vibra com torcida.

26/26 - Barueri deixa tudo igual novamente.

26/25 - Saque de Skowronska vai fora.

25/25 - Ninkovic chega atrasada em bola de Sara, que vira para o Barueri.

25/24 - Largadinha de Tandara em cima de bloquio duplo.

24/24 - Sara salva set para Barueri ao concluir contra-ataque.

24/23 - Ana Cristina entra apenas para sacar, mas bola vai fora. Set point para Osasco!

23/23- Ataque de Ninkovic vai fora.

23/22 - Olha elaaa! Tandara mais uma vez cresce no final do set e pontua para o Osasco.

22/22 - Tocaço de Mari Paraíba em Skowronska.

21/22 - Ótima passagem de Lloyd pelo saque. Virada do Barueri.

21/21- ACEEEEEE DE LlOYD!

21/20 - BLOOOOCK! Ela está demais! Mais um bloqueio de Thaísa em cima de Tandara.

21/19 - Bola de Erika pega em Bia e sai.

21/18- Largadinha de Leyva vai dentro.

20/18- Tanadar chega atacando forte para fora, desperiçando contra-ataque para Osasco.

Mais um pedido de tempo de Zé Roberto!

20/17 - Ataque de Erika vai muito fora.

19/17 - Tandara aproveita erro de Natinha, fica com bola de graça e ataca no fundo da quadra do Barueri.

18/17 - Francyenne pontua para o Barueri.

18/16 - Sem pena, Ninkovic acerta o braço na quadra adversária.

17/16 - Ataque de Leyva vai fora.

17/15 - Bloqueio sensacional de Tandara!

16/15 - Tandara marca pelo meio da rede.

15/15- Skowronska marca após passe de Lloyd. Dobradinha vem dando certo.

14/14 - Thaísa coloca no chão!

14/13 - Bola de Suelle na diagonal vai para fora.

13/13- Toque na rede de Thaísa!

12/13 - Saque de Erika passa rente à rede, mas cai na quadra do Osasco.

12/12 - Bola boa de Skowronska na paralela.

Agora quem para o jogo é Zé Guimarães.

12/11 - Osasco passa à frente do marcador.

11/11 - Ninkovic deixa tudo igual no José Liberatti.

10/11 - Carol Albuquerque aciona Bia, que solta o braço na quadra adversária.

Pedido de tempo de Luizomar de Moura, técnico do Osasco.

9/11 - Mari Paraíba chega forte e acerta até o técnico Zé Roberto, mas bola vai fora.

9/10 - Skowronska vira bola após linda troca de passes.

9/9 - Barueri trata de deixar tudo igual.

9/8 - É ponto do Osasco!

8/8 - Mari Paraíba se esforça para salvar bola e conta com erro de Erika para Osasco pontuar.

7/8 - Skowronska pela saída de rede.

7/7 - Olha ela! Tandara explora bloqueio e marca na paralela.

6/7 - Lloyd pontua em bola de segunda.

6/6 - Tudo igual novamente.

6/5 - Osasco volta a liderar placar.

5/5 - ACEEEE DE MARI PARAÍBA!

4/4 - Erro de Thaísa no ataque.

3/4 - Que isso, gente? Terceiro bloqueio de Fran seguido em cima de Tandara.

3/3 - De novo! Francynne fecha a porta para Tandara.

3/2 - Tandara fica no bloqueio de Francynne.

3/1 - Leyva tenta chegar, mas bola de Thaísa entra pelo meio.

3/0 - Mari Paraíba solta o braço pra cima de Natinha, que não consegue segurar.

2/0 - Tandara explora o bloqueio e vence disputa.

1/0 - Erro de ataque de Thaísa.

Vamos para o TERCEIRO SET!

28/30 - Em bola de xeque, Thaísa fecha o segundo set para o Barueri.

28/29- Erika, em bola quase fora da rede, pontua pelo Barueri.

28/28 - Mari Paraíba explora o bloqueio e incendeia o jogo.

27/28 - BLOOOOCK! Thaísa fecha a porta pra Tandara.

27/27- Skowronska explora o bloqueio e deixa tudo igual.

27/26- Mari Paraíba consegue espaço improvável e pontua pelo meio.

26/25 - Set point troca de lado.

25/25 - Leyva passa por bloqueio triplo e marca.

24/25 - Agora é Tandara quem ataca para fora. Set point para o Barueri.

24/24 - Bola colocada de Leyva vai para fora.

Pedido de tempo de Luizomar de Moura.

24/22 - Ataque de Fabíola vai fora.

24/21 - Lloyd levanta para Fran, que marca pelo meio.

24/21 - T-A-N-D-A-R-A!!! É set point para o Osasco.

23/21 - Bola de Suelle na diagonal toca em Ninkovic e cai fora.

23/20 - É ponto do Osasco. Sabe de quem? Tandara!

22/20 - Mari Paraíba erra saque.

22/19 - Tandara marca mais um. Oposta marca o seu 13º ponto no jogo.

Segundo pedido de tempo de Zé Roberto Guimarães.

21/19 - Erika fica no bloqueio de Leyva, na entrada de rede.

20/19 - SÓ DÁ ELA! Tandara marca o terceiro seguido.

19/19 - DE NOVO ELA! Tandara empata o jogo!

18/19 - Tandara desce o braço na paralela.

17/19 Erika marca na diagonal.

16/18 - BLOOOOOCK! Lloyd fecha a porta para Mari Paraíba!

16/17- Erika aproveita falha das adversárias para colocar Barueri na frente novamente.

16/16 - Mari Paraíba solta o braço, Suelle tenta salvar, mas bola não volta.

15/16 - Bloqueio simples do Barueri.

15/15 - Fabíola marca pelo meio.

14/14 - Bloqueio duplo do Barueri para cima de Leyva.

13/13 - Bola de Sara toca no bloqueio e cai.

13/12 - Skowronska salta em largadinha, mas fica no bloqueio.

12/12 - Pelo meio, Ninkovic deixa tudo igual novamente.

11/12 - Virada! Suelle busca o fundo da quadra e pontua.

11/11- BLOOOOCK! Agora é Suelle quem fecha a porta para Tandara.

11/9 - Tandara não desperdiça segunda bola e marca para o Osasco.

10/9 - BLOOOOCK! Tandara não passa por Thaísa!

10/8- Barueri marca o terceiro ponto seguido.

10/7 Agora a polonesa marca pela entrada de rede.

10/6 - Bola boa de Skowronska na diagonal.

10/5 - Saque de Francynne fica na rede.

9/5 - Erika se redime no erro anterior e pontua para o Barueri.

9/4 - Erika, pela entrada de rede, ataca para fora.

8/4 - Bola de Tandara explode no bloqueio e não volta mais.

7/4 - Suelle desconta para as visitantes.

7/3 - Tandara desce o braço na paralela.

Pedido de tempo de José Roberto Guimarães!

6/3 - Suelle novamente erra na recepção. Ponto do Osasco!

5/3 - Leyva ataca pela esquerda, confunde marcação e pontua.

4/3 - Dois toques de Fabíola. É ponto do Barueri!

4/2 - Bia pontua em ataque pela diagonal.

2/2 - Leyva deixa tudo igual no José Liberatti.

1/2 - ACEEEE DE THAÍSA!

1/1 - Leyva tenta passar por bloqueio e acaba jogando fora.

1/0 - Ataque de Suelle vai fora.

Saques

1 x 1

Bloqueios

6 x 4

Atauqes

14 x 9

Erros adv

4 x 9

Maiores pontuadoras do primeiro período: Tandara (6) e Skowronska (4).

25/23 - Osasco vence o primeiro set no José Liberatti.

24/23 - Bia em cima de Suelle, que erra passagem e dá set point para Osasco.

23/23 - Após ser bloqueada, Tandara deixa tudo igual.

22/23 - BLOOOOCK!Toco sensacional de Erika em Tandara.

22/22 - Skowronska marca pela saída de rede.

22/21 - Ataque forte de Tandara não volta.

21/21 - Bloqueio sensacional de Lloyd em cima de Bia!

21/20 - Angela Leyva passa pelo bloqueio triplo e coloca Osasco na frente.

20/20 - Tandra se desequilibra e toca na rede.

20/19 - Osasco passa à frente.

19/19 - TUDO IGUAL! edinara fica no bloqueio de Leyva!

18/19 - Tandara vai pra cima da marcação e solta o braço.

17/19 - Skowronska marca na diagonal.

17/18 - É ponto do Osasco! A diferença cai para um ponto!

16/18 - Indecisão de Suelle; Ponto de Osasco.

Pedido de tempo de José Roberto Guimarães.

14/ 18 - Suelle fica no bloqueio de Ninkovic!

13/18 - Ataque colocado de Thaísa entra no meio da quadra de Osasco.

13/17 - Mari Paraíba pontua pela saída de rede.

12/17 - Saque de Erika agora vai para fora.

11/17 - Ponto de saque de Erika. É ponto do Barueri!

Segundo pedido de tempo de Luizomar de Moura. Osasco vinha bem na partida, mas sofreu três pontos seguidos.

11/16 - Thaísa, em contra-ataque, vence bloqueio osasquense e amplia vantagem das visitantes.

11/15 - Skowronska ataca pelo meio e marca.

11/14 - Block do outro lado também!

11/13 - QUE TOCO! Skowronska fica no bloqueio de Lorene.

10/13 - Lorenne aproveita contra-ataque e marca pela paralela.

9/13 - Osasco pontua com Mari Paraiba.

8/13 - Lorenne define em bola de xeque.

7/13 - Leyva força demais, tenta desviar do bloqueio triplo, mas acaba atacando fora.

7/12 - Barueri volta a pontuar, agora com Erika.

Após três pontos seguidos do Osasco, Zé Roberto pede tempo.

7/11- BLOOOOCK! Thaísa não consegue passar por Mari Paraíba.

6/11 - Bia crava pelo meio e chama torcida.

5/11 - Leyva consegue passar pelo bloqueio e coloca no chão.

4/11- Mais uma erro da equipe de Osasco.

4/10 - Leyva ataca para fora na paralela após bom rally.

4/9 - Toque na rede do Barueri.

3/8 - Saque forte de Thaísa gera em falha de Maria Paraiba na recepção.

3/7 - Ataque de Tandara em diagonal vai fora.

3/6 - Tandara finalmente marca seu primeiro ponto.

2/6 - Fabíola invade e quadra adversária.

Pedido de tempo de Luizomar de Moura, técnico do Osasco.

2/5 - Skowronska amplia vantagem do Barueri

2/3 - Leyva fica no bloqueio de Lloyd.

2/2 - Skowronska deixa tudo igual.

2/1 - Lloyd tenta devolução, mas erra passe.

1/1- Agora, da entrada de rede, Suelle empata.

1/0 - Suelle sobe muito, mas fica no bloqueio de Ninkovic.

Subiu a bola! Começou os playoofs para Osasco e Barueri!

Vai começar a partida! Siga aqui na VAVEL e acompanhe esse grande duelo.

Ginásio José Liberatti recebe grande público nesta manhã de domingo. São aguardados aproximadamente 4 mil torcedores.

(Foto: Reprodução/Twitter)

Osasco escalado!



Fabíola, Tandara, Angela Leyva, Mari Paraíba, Bia, Ninkovic; Tássia (L)

Barueri escalado!



Suelle, Thaísa, Skowronska, Francynne, Erika; Natinha (L)

Desfalque!



Jaqueline sentiu um incômodo no braço e não treinou durante a semana. A comissão técnica do Barueri optou por deixá-la de fora deste primeiro confronto.



ATENÇÃO: ao atingir a lotação máxima do Ginásio José Liberatti, os portões serão fechados.



ATENÇÃO: ao atingir a lotação máxima do Ginásio José Liberatti, os portões serão fechados.

Jogo com transmissão do SPORTV 2 às 10h30.

Seja muito bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe por aqui, ao vivo e em tempo real, a transmissão de Vôlei Nestlé/Osasco x Hinode Barueri, valendo pelas quartas de final da Superliga Feminina 2017/18. O jogo acontecerá no ginásio José Liberatti, em Osasco, a partir das 10h30 deste domingo (11).

O último encontro entre os times paulistas aconteceu em dezembro de 2017. Na ocasião, Osasco levou a melhor sobre o Barueri, por 3 sets a 1, em partida válida pela primeira rodada do returno da Superliga.

Confira os números, destaques e como as equipes chegam para este confronto.

Osasco

Finalista em 13 das últimas 15 edições da Superliga, o Osasco novamente chegou como uma das equipes favoritas ao título. A equipe comandada pelo técnico Luizomar de Moura encerrou o turno com sete vitórias e quatro derrotas, totalizando 22 pontos, na terceira colocação.



Já no returno, iniciou de forma arrasadora, vencendo os seis primeiros jogos. Neste período, a equipe disputou e venceu pela terceira vez a Copa Brasil, superando o Rio na semifinal, e o Praia Clube na grande decisão.



Dando prosseguimento ao torneio, voltou a ser derrotado pelas três equipes melhores colocadas: Praia Clube, Sesc RJ e Minas. Foram os únicos times do campeonato que as osasquenses não conseguiram vencer.

Números gerais da primeira fase: 22 jogos | 15 vitórias | 7 derrotas | 55 sets vencidos | 36 sets perdidos | 2.064 pontos marcados | 1.878 pontos sofridos.

Destaque: Tandara



Destaque absoluto do Osasco, Tandara desponta como MVP da competição. Para isso, precisará manter-se em ótima forma, assim como na primeira fase. Ela é a maior pontuadora do campeonato, com 437 acertos em 87 sets. Nesta edição da Superliga, Tandara alcançou dois recordes. No primeiro, bateu sua própria marca ao fazer 37 pontos em uma única partida. Mas logo em seguida, Tiffany, destaque do Bauru, fez 39, tomando o posto da atleta osasquense. Inspirada, Tandara igualou o recorde da jogadora bauruense, e agora ambas dividem a marca alcançada.

(Foto: João Pires/Fotojump/Vôlei Nestlé)

Hinode Barueri

Em sua primeira temporada na elite do voleibol nacional, o Barueri encerrou a primeira fase com um bom desempenho: 37 pontos, na quinta colocação, com 13 vitórias e nove derrotas. Com esse números, as comandadas de José Roberto Guimarães garantiram vaga nos playoffs.

Números gerais da primeira fase: 22 jogos | 13 vitórias | 9 derrotas | 45 sets vencidos | 38 sets perdidos | 1807 pontos marcados | 1788 pontos sofridos.

Destaque: Edinara Brancher



Em um conjunto que conta com as campeãs olímpicas Jaqueline e Thaísa, além das experientes Érika e Suelle, quem conseguiu se destacar foi a jovem Edinara Brancher. A ponteira catarinense, contratada após brilhar no São Caetano, marcou 293 pontos durante a primeira fase, sendo a quarta maior pontuadora do campeonato.

(Foto: Gaspar Nóbrega / Inovafoto / Barueri)

Retrospecto



Considerado o duelo de maior equilíbrio das quartas de final por conta da proximidade entre as equipes na tabela (4º x 5º), Osasco e Barueri vão se enfrentar pela sétima vez na temporada 2017/18. A equipe osasquense venceu quatro dessas partidas, sendo que elas aconteceram por três competições diferentes: Campeonato paulista (1), Superliga(2) e Copa Brasil (1).

+ É hexa! Osasco vence Barueri no golden set e conquista Paulista Feminino de Vôlei

Nesta fase, os duelos são decididos em melhor de três jogos. Caso uma mesma equipe vença os dois primeiros, estará automaticamente classificada às semifinais. Veja os resultados da rodada.



Vôlei Bauru 1 x 3 Praia Clube

Pinheiros 2 x 3 Rio de Janeiro

Fluminense 0 x 3 Camponesa/Minas

Encerrando a primeira rodada das quartas de final da Superliga Feminina, o Osasco recebe a equipe do Hinode Barueri, neste domingo (11), às 10h30, no ginásio José Liberatti, em Osasco.