Resultado Rio de Janeiro x Pinheiros pelos playoffs da Superliga Feminina (3-0)

Jogo válido pela segunda rodada das quartas de final da Superliga Feminina. Disputada no ginásio Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro.

O Minas venceu o primeiro duelo por 3 sets a 0 e pode garantir classificação neste sábado (17).

Com a classificação garantida o Rio de janeiro espera a partida entre Minas x Fluminense para conhecer seu adversário na semifinal da Superliga.

A ponteira Gabi ganha o troféu Viva Vôlei.

3º set Peña da a vitória no jogo e a classificação para a semifinal ao Rio de Janeiro. 25x13.

3º set ivna na diagonal, ponto do Pinheiros. 24x13

3º set Bruna Honório para no bloqueio de Mayhara. Rio de Janeiro tem o matchpoint. 24x12.

3º set Ponto de ivna para o Pinheiros. 23x12.

3º set Ponto do Rio. 23x11.

3º set Mais um erro do Pinheiros, ponto do Rio. 22x11.

3º set Pinheiros erra, ponto do Rio. 21x11.

3º set Bruna Honório para no bloqueio duplo do Rio. 20x11.

3º set Erro de Laís, ponto do Rio de Janeiro. 19x11.

3º set Erro de saque de Gabi, ponto do Pinheiros. 18x11.

3º set Ponto de Juciely para o Rio de Janeiro. 18x10.

3º set Ponto do Rio. 16x10.

3º set Erra o saque o Rio de janeiro, ponto do Pinheiros. 15x10.

3º set Ponto de Juciwly para o Rio de Janeiro. 15x9.

3º set Ponto do Pinheiros. 14x9.

3º set Ace de Mayhara para o Rio de Janeiro! 14x8.

3º set Ponto do Rio de Janeiro. 13x8.

3º set Grande rally termina com ponto de Bruna Honório para o Pinheiros. 12x8.

3º set Erro de Milka, ponto do Rio de Janeiro. 12x7.

3º set Drussyla erra, ponto do Pinheiros. 11x7.

3º set Bruna Honório explora o bloqueio do Rio, ponto do Pinheiros. 11x6.

3º set Mayhara ganha na disputa de rede, ponto do Rio. 11x5.

3º set Erra o Pinheiros. Ponto do Rio. 10x5.

Paulo de Tarso pede tempo.

3º set Ponto do Rio de Janeiro. 9x5.

3º set Drussyla pontua para o Rio. 8x5.

3º set Erro no ataque do Rio, ponto do Pinheiros. 7x5.

3º set Ponto de Peña para o Rio de Janeiro. 7x4.

3º set Ataque para fora do Rio, ponto do Pinheiros. 6x4.

3º set Ponto de Juciely para o Rio de Janeiro. 6x3.

3º set Ponto do Pinheiros. 5x3.

Paulo de Tarso para o jogo.

3º set Bloqueio do Rio para Bruna Honório. 5x2.

3º set Pinheiros ataca e o bloqueio do Rio funciona. 4x2.

3º set Erro do Pinheiros, ponto do Rio. 3x1.

3º set Bruna Honório! Ponto do Pinheiros. 1x1.

3º set Drussyla coloca a bola no chão, ponto do Rio de Janeiro. 1x0.

COMEÇA O TERCEIRO SET!

2º set A HISTÓRIA SE REPETE! Carol Leite entra só para sacar e novamente coloca ponto final no set! Rio de Janeiro 25x22 Pinheiros.

2º set Bola rápida de meio para Mayhara, setpoint para o Rio de Janeiro. 24x22.

2º set Ponto do Pinheiros após lance duvidoso. Equipe paulista encosta no placar; 23x22.

2º set Gabi para na rede, ponto do Pinheiros. 23x21.

2º set Erro do Rio, ponto do Pinheiros. 23x20.

2º set Rio explora o bloqueio do Pinheiros. 23x19.

Bernardinho para o jogo.

2º set Novo bloqueio de Milka pelo meio, ponto do Pinheiros. 22x19.

2º set Bloqueio de Milka para o ataque de Penã, ponto do Pinheiros. 22x18.

2º set Ivna pontua para o Pinheiros. 22x17.

2º set Erra o Pinheiros. Ponto do Rio. 22x16.

Bernardinho para o jogo.

2º set Bloqueio de Vanessa! Ponto do Pinheiros. 21x16.

2º set Novo ponto do Pinheiros, novo ponto de Ivna. 21x15.

2º set Ivna pontua para o Pinheiros. 21x14.

2º set Ponto do Rio, 21x13.

2º set Ponto do Pinheiros. 20x13.

2º set Ace de Gabi! Ponto do Rio. 20x12.

2º set Erra o Pinheiros, ponto do Rio. 19x12.

2º set Ace do Rio de Janeiro, que abre vantagem no placar. 18x12.

2º set Drussyla pontua para o Rio de Janeiro. 17x12.

Para o jogo novamente o técnico Paulo de Tarso.

2º set Juciely na largadinha, ponto do Rio! 16x12.

2º set Milka saca para fora, ponto do Rio. 15x12.

2º set Erro de saque do Rio, ponto do Pinheiros. 14x12.

2º set Gabi explora o bloqueio, ponto do Rio. 14x11.

Paulo de Tarso para o jogo.

2º set Ace de Peña, ponto do Rio de Janeiro. 13x11.

2º set Peña pelo meio pontua para o Rio. 12x11.

2º set Erra o Pinheiros, empata o Rio de Janeiro. 11x11.

2º set Ponto do Rio de Janeiro. 10x11.

Mari Casemiro se lesiona e não deve voltar para a quadra. Jogo parado. Vanessa será a substituta.

2º set Ponto do Pinheiros. 9x11.

2º set Gabi pontua pela entrada de rede, ponto do Rio. 9x10.

2º set Ace do Pinheiros! 8x10.

2º set Bloqueio do Pinheiros! 8x9.

2º set Ponto de Bruninha para o Pinheiros. 8x8.

2º set Bloqueio do Rio! 8x7.

2º set Peña explora o bloqueio do Pinheiros, ponto do Rio de Janeiro. 7x7.

2º set Saque para fora do Rio de Janeiro. 6x7.

2º set Belo rally, ponto de Mayhara para o Rio. 6x6.

2º set ponto de Mari Casemiro para o Pinheiros. 5x6.

2º set Erro do Rio, Pinheiros empata o set. 5x5.

2º set Roberta! Ponto do Pinheiros. 5x4.

2º set Gabi ataca no fundo e pontua para o Rio. 5x3.

2º set Ataque do Pinheiros, Bruna Honório pontua. 4x3.

2º set Gabi no corredor, ponto do Rio. 4x2.

2º set Peña erra o saque. Ponto do Pinheiros. 3x2.

2º set Ace de Peña! Ponto do Rio de Janeiro. 3x1.

2º set Roberta para o ataque de Mari Casemiro, ponto do Rio. 2x1.

2º set Gabi empata o set. 1x1.

2º set Erro de saque de Mayhara, ponto do Pinheiros. 0x1.

COMEÇA O SEGUNDO SET!

1º set Ace de Carol Leite! Rio de janeiro fecha o set em 25 a 22 e larga na frente no segundo jogo das quartas de final.

1º set Gabi no corredor pontua e dá setpoint para o Rio. 24x22.

Para o jogo o técnico Bernardinho.

1º set Ponto de bloqueio do Pinheiros. 23x22.

1º set Ataque de Bruna Honório, ponto do Pinheiros. 23x21.

1º set Bloqueio de Mayhara, ponto do Rio. 23x20.

1º set Mayhara coloca a bola acelerada no chão, ponto do Rio. 22x20.

1º set ponto de Milka para o Pinheiros. 21x20.

Paulo de Tarso para o jogo.

1º set Bloqueio de Mayhara, ponto do time carioca. 21x19.

1º set Ataque para fora do Pinheiros, ponto do Rio. 20x19.

1º set Drussyla! Ponto do Rio de Janeiro. 19x19.

1º set Juciely erra o saque, ponto do Pinheiros. 18x19.

1º set Juciely pontua para o Rio de Janeiro. 18x18.

1º set Roberta tenta de segunda e erra, ponto do Pinheiros. 17x18.

1º set Ponto do Pinheiros. 17x17.

1º set Erro de saque de Bruna Honório, ponto do Rio. 17x16.

1º set Bloqueio de Roberta para Peña, ponto do Pinheiros. 16x16.

1º set Ponto de Gabi para o Rio de janeiro. 16x14.

Fique ligado! A partida entre Rio de Janeiro x Pinheiros acontece às 21h30 desta sexta-feira (16), às 21h30. A VAVEL Brasil transmite o tempo real. Até logo mais!

Esse será o quarto confronto entre Rio de Janeiro e Pinheiros na temporada. O time carioca leva ampla vantagem com três vitórias contra a equipe paulista. Os times reeditam às quartas de final da temporada anterior.

Fala, Bruna!

"Com certeza a marcação vai aumentar. No jogo passado elas já me marcaram bastante, mas as nossas centrais conseguiram abrir o jogo e desafogar a marcação adversária para mim. Com isso, para este segundo jogo, tenho que ler melhor o jogo e ter paciência na virada de bola."

Visitante da rodada, o Pinheiros espera surpreender o adversário carioca em seus domínios. Destaque na primeira partida pelo time paulista, a oposta Bruna Honório acha que é necessário um jogo de paciência para vencer fora de casa.

Fala, Gabi!

"Temos que aproveitar que ganhamos o primeiro jogo fora de casa. Sabemos que vai ser uma partida muito difícil, mas vamos estar diante da nossa torcida, que tem feito muita diferença nesta temporada. O primeiro jogo foi muito difícil, a nossa equipe continua errando muito ainda e precisa melhorar isso. Lá, a Bruna conseguiu jogar muito bem e, sem dúvida nenhuma, vamos ter uma atenção especial nesta partida."

Atuando em casa, o Rio de Janeiro espera repetir o bom desempenho da primeira partida, quando esteve na frente do placar durante o jogo inteiro. Um dos pilares do time, a ponteira Gabi tem sido peça importante na volta pós uma grave leão no joelho, que tirou a jogadora das quadras por quase cinco meses.

Mesmo com o Rio acostumado a jogar decisões, o experiente time de Bernardinho não teve vida fácil contra o Pinheiros do técnico Paulo de Tarso. Com Bruna Honório e Peña como destaques dentro de quadra, o jogo ganhou muito em emoção e essa também deve ser a tônica do duelo desta noite.

O duelo tem cara de decisão para as duas equipes. Após uma grande partida na abertura das quartas de final, quando o time carioca saiu vitorioso pelo placar de 3 sets a 2 (25/19, 21/25, 25/18, 22/25 e 20/18), dessa vez o Pinheiros precisa empatar o confronto para forçar o terceiro jogo. Em caso de vitória do Rio de Janeiro, classificação garantida para as semifinais do torneio.

Boa tarde, leitores da VAVEL Brasil. Iniciamos a transmissão da partida entre Rio de Janeiro x Pinheiros, pela segunda rodada das quartas de final da Superliga Feminina 2017/18. A partida acontece nesta sexta-feira (16), às 21h30, no ginásio Jeunesse Arena.