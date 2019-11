Destaque do Campinas, Leandro Vissotto é o maior pontuador da Superliga Masculina

Leandro Vissotto foi coroado em sua volta ao Brasil. Depois de sete anos jogando no exterior, o oposto aceitou o convite do Vôlei Renata e, em Campinas, vive grande fase na carreira. Aos 34 anos, terminou a primeira fase da da Superliga Masculina 2017/18 como maior pontuador, com 360 pontos marcados. O atacante também é o terceiro melhor sacador da competição, com 31 pontos neste fundamento.

Com o destaque nas estatísticas, Vissotto é o primeiro jogador da história do projeto campineiro a terminar a fase inicial como líder na pontuação geral da Superliga. Ainda durante a competição, ele já havia quebrado o recorde do Vôlei Renata de maior número de pontos anotados em uma só partida. No duelo contra Lebes/Canoas, no segundo turno do torneio, marcou 37.

Em grande estilo, o camisa 8 é o terceiro maior sacador do torneio, segundo as estatísticas da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), com 31 aces. O medalhista olímpicos, admitiu que não foi uma surpresa realizar uma boa temporada, graças a infraestrutura do clube e da comissão técnica.

“Sabia da minha condição física e técnica. As pessoas não esperavam, mas eu esperava. Eu vim motivado. Aqui encontrei um excelente clube, com grande estrutura e um staff de qualidade. Isto acabou sendo um diferencial. Encontrar um ambiente bom em Campinas, juntamente com o trabalho do Horácio, de toda comissão, me ajudou desde o começo”, expressou.

Foto:Marcos Ribolli/Vôlei Renata

O Vôlei Renata começa os playoffs no próximo sábado (24), quando enfrenta o Sesc-RJ, às 15h, na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro. O segundo jogo está marcado para dia 28, às 19h30, no Ginásio do Taquaral, em Campinas. A terceira partida, se necessária, acontecerá no dia 1º de abril, novamente em terras cariocas.