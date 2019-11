Resultado Taubaté x Minas pelas quartas de final da Superliga Masculina (3-0)

Encerramos aqui a transmissão de Taubaté 3 x 0 Minas, pelas quartas de final da Superliga Masculina. Agradecemos a sua companhia! Uma ótima noite de domingo e excelente semana!

O segundo jogo da série será disputado na próxima sexta-feira (30), às 19h, na Arena Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte. Em caso de um novo triunfo do Taubaté, a equipe paulista estará classificada para a próxima fase, onde enfrentará o vencedor do duelo Sada Cruzeiro x Canoas.

Ponteiro Dante, do Taubaté, fica com o troféu Viva Vôlei CIMED!

Taubaté supera Minas por 3 sets a 0 e fica a uma vitória da semifinal da Superliga Masculina. Parciais: 25/21, 28/26 e 25/12.

Fim de jogo no Abaeté!

25/12 - Saque de Wallace não volta não!

24/12 - Bloqueio de Solé em Honorato!

23/12- Saque de Bisset vai muito fora.

22/12 - Flávio pontua em bola rápida pelo meio.

22/11 - Wallace marca na paralela.

21/11 - Largadinha de Bisset.

21/10 - Bola de Bisset não toca em ninguém e sai.

20/10 - Minas tenta bloqueio, mas bola vai fora.

19/10 - Ponto do Minas! Bloqueio de Bisset!

19/9 - Otávio, em bola de segunda.

18/9 - BLOQUEIO ESPETACULAR DE PÉTRUS!

18/8 - Ponto de Vanole! É do Minas!!!

17/6 - QUEM PARA ESSE HOMEM? Mais um saque maravilhoso de DANTE!

15/6 - Mais um pontaço de Dante!

14/6 - Solé marca para o Taubaté.

13/6 - PONTAÇO DE DANTE! Saque foi cheio em cima de Honorato, que não conseguiu segurar.

12/6 - Solé pontua para o Taubaté.

11/6 - Bloqueio do Taubaté cai fora.

11/5 - Minas desperdiça MAIS um saque.

10/5 - BLOOOOOCK DE HONORATO EM WALLACE!

10/4 - Bloqueio de Solé cai dentro da quadra do Minas!

8/3 - Bola de David vai por cima do bloqueio e cai fora.

7/3 - Saque do Minas fica na rede.

6/3 - Minas diminui.

6/2 - Dante chega de trás, salta bem e crava na quadra adversária.

Pedido de tempo de Nery Tambeiro.

5/2 - Ataque de Flávio vai fora.

4/2 - BLOOOOCK DE IVOVIC!!!

3/2 - Ponto do Taubaté!

2/2 - David para o Minas!

2/1 - Ivovic aproveita passe ruim vindo da quadra adversária e coloca no chão.

1/1 - Taubaté empata.

0/1 - Saque de Dante fica na rede.

VAMOS PARA O TERCEIRO SET!

28/26 - BLOOOOOOCK DE SOLÉ! Taubaté fecha o segundo set!

27/26 - Otávio ganha novo set point para o Taubaté.

26/26 - Flávio solta uma pancada no meio da quadra.

26/25 - Dante salva bola improvável e coloca de segunda. Set point do Taubaté!

25/25 - Otávio deixa tudo igual novamente.

24/25 - Saque flutuante de Honorato, e bola de xeque de Flávio! Set point para o Minas!

24/24 - Ataque de Honorato pega no bloqueio e sai.

24/23 - Ivovic crava bola no chão! Set point para o Taubaté!

23/23 - Honorato empata em bola muito difícil.

23/22 - ELE DECIDE! Wallace chega para colocar Taubaté na frente.

22/22 - Minas deixa tudo igual.

22/21 - Mais um bloqueio pra cima do Minas! Agora foi Felipe Roque

21/21 - Honorato é bloqueado na entrada de rede.

20/21 - Solé pega pelo meio, bola vai fora, mas arbitragem marca dentro.

19/21 - Bola boa de Honorato.

19/20 - Solé pega pelo meio e pontua.

18/20 - Saque de Otávio vai muito fora.

18/19 - Otávio crava bola após passe de Rapha.

17/19 - Bola de David pega no bloqueio e sai.

17/18 - Ivovic recoloca Taubaté no jogo.

16/18 - Wallace fecha demais o ataque e joga fora.

Pedido de tempo de Daniel Castellani, técnico do Taubaté.

16/17 - VIRADA NO MINAS VEM EM BELO PONTO DE BLOQUEIO!

16/16 - Dois toques de Wallace. Rapha até tenta reclamar com árbitro, mas ele não volta atrás da decisão.

16/15 - Bola de Honorato pega no bloqueio e cai.

16/14 - Marlon ataca para fora.

15/14 - Minas desperdiça novo saque.

14/14 - Flávio, em bola rápida pelo meio.

14/13 - Bloqueio do Minas vai fora.

13/13 - ACEEEEE DE PÉTRUS! É o empate do Minas!

13/12 - Saque de Dante fica na rede.

13/11- Ponto do Taubaté.

12/11- TOCAÇO DE HONORATO EM WALLACE! ESPETACULAR!

12/10 - Após belo rally de 35 segundos, Bob pontua para o Minas.

12/9 - Ponto do Minas.

Nery Tambeiro pede tempo novamente.

12/8 - Solé recebe boa bola de Ivovic e crava na quadra adversária.

11/8 - Toque na rede de Bob, do Minas.

10/8 - Ponto do Minas, com jogada semelhante a do Minas.

10/7- Dante recebe, passa e conclui. Pontaço do ponteiro do Taubaté!

9/7 - Bob explora bloqueio e pontua para o Minas.

9/6 - Ponto do Taubaté.

8/6 - Arbitragem marca invasão de Wallace na quadra do Minas.

8/5 - Erro de saque de Felipe Roque.

7/5 - Agora cai! Marlon levanta para Felipe Roque, que diminui para equipe mineira.

Pedido de tempo de Nery Tambeiro, técnico do Minas.

7/4 - Felipe Roque não passa pelo bloqueio duplo formado por Otávio e Ivovic.

6/4 - Wallace marca para o Taubaté.

5/4 - Pétrus define boa jogada trabalhada por Marlon.

5/3 - Arbitragem marca dois pontos de Felipe Roque. É ponto do Taubaté!

4/3 - Largadinha de Felipe Roque no meio de quadra.

4/2 - Marlon também força saque e não obtém êxito.

3/2 - Saque de Otávio sai muito forte e se perde no fundo da quadra.

3/1- Wallace solta uma pancada na paralela.

2/1 - Felipe Roque desce o braço em cima de Dante.

2/0 - Saque de Tande destrói defesa do Minas.

1/0 - Honorato saca para fora.

Vamos para as emoções do segundo set!

25/21 - Wallace fecha o primeiro set a favor do Taubaté.

24/21 - Bola fora do time da casa. Lance gera reclamação dos atletas taubateanos.

24/20 - Marko Ivovic dá o primeiro set point para o Taubaté.

23/20 - Dante é bloqueado, mas bola cai fora.

22/20 - Ponto do Minas. David, pela entrada de rede.

22/19 - Dante pega de primeira.

21/19 - Otávio erra saque. Bola fica na rede.

Novo pedido de tempo de Nery Tambeiro.

21/18 - Rapha prepara para Ivovic, que chega de trás cravando no fundo da quadra.

20/18 - Solé pontua pela primeira vez na partida.

19/18 - Dante faz golpe de viste e deixa saque de Honorato passar.

18/18 - Dois toques de Ivovic.

18/17 - Ivovic recebe em boas condições, mas bola não passa para quadra adversária.

18/16 - Dante explora bloqueio e marca para o Minas, abrindo dois pontos para os anfitriões.

17/16 - Bola de Ivovic na paralela.

16/16 - Honorato salta bem e mantém jogo empatado.

16/15 - Ponto do Taubaté.

15/15 - Bola em diagonal de Felipe Roque!

Pedido de tempo do técnico Nery Tambeiro, do Minas Tênis Clube.

15/14 - BLOOOOCK DE OTÁVIO EM BOB!

14/14 - Ivovic pega na paralela e empata o jogo.

13/14 - Erro de saque de Dante!

13/13 - Dante, com tranquilidade, crava para o Taubaté no fundo da quadra.

12/13 - Wallace também desperdiça saque.

12/12 - Felipe Roque erra saque.

11/12 - Ola ele de novo! Honorato acha mais uma paralela. É o quarto ponto do jogador, maior pontuador da partida.

11/11- Wallace encara bloqueio triplo e empata novamente.

10/11 - Indecisão na quadra do Taubaté. É ponto do Minas!

10/10 - Honorato acha espaço improvável no fundo da quadra e crava lá.

10/9 - Otávio desce o braço na quadra do Minas.

9/9 - Marlon trabalha pelo meio e crava no chão.

9/8 - Bola de cheque de Felipe Roque.

8/8 - Tudo igual!

7/8 - É ponto de WALLACE!

6/8 - Toque na rede de Marko Ivovic.

6/7 - BLOOOOOCK DO MINAS!

6/6 - Marlon ajeita de primeira para Honorato, que empata para o Minas.

6/5 - Rapha não aproveita o contra-ataque e lança fora.

6/4 - Mais um erro de saque do Minas.

5/4 - Felipe Roque ataca do fundo da quadra e crava para o Minas.

4/3 - Solé, em bola de segunda marca para o time da acasa.

3/3 - Honorato erra saque.

2/3 - Felipe Roque explora o bloqueio e marca para o Minas.

2/2 - Bola de Honorato não toca no bloqueio, e vai fora.

1/2 - Otávio erra saque.

1/1 - Taubaté deixa tudo igual.

0/1 - Honorato ataca na entrada rede. É ponto do Minas!

BOLA EM JOGO!

MINAS CONFIRMADO!



Marlon, Flávio, Bob, Honorato, Pétrus, Felipe; Maique (L)

TAUBATÉ ESCALADO!



Rapha, Otávio, Marko Ivovic, Dante, Solé, Wallace; Thales (L).

Equipes fazem trabalho de aquecimento de rede neste momento.

A bola vai subir dentro de 15 minutos. É o primeiro jogo da série melhor de três das quartas de final da Superliga Masculina.

Boa Noite, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe por aqui, em tempo real, a transmissão de Taubaté x Minas ao vivo, valendo pelas quartas de final da Superliga Masculina 2017/18. O jogo acontecerá no ginásio Abaeté, em Taubaté, a partir das 19h deste domingo (25).

Confira os números, destaques e como as equipes chegam para este confronto.

EMS Taubaté Funvic

Quarto colocado na primeira fase, com 47 pontos (17 vitórias e cinco derrotas), o Taubaté brigou pela vice-liderança até a última rodada da fase classificatória. Finalista da edição passada, o clube taubateano busca o seu primeiro título da maior competição de voleibol do país.

Números gerais da primeira fase: 22 jogos | 17 vitórias | 5 derrotas | 55 sets vencidos | 29 sets perdidos | 1942 pontos marcados | 1795 pontos sofridos.

Fala, Raphael! “Com certeza será um jogo muito disputado, digno de playoffs. Os jogos contra o Minas Tênis Clube têm sido muito difíceis, pois eles demostram a cada confronto uma qualidade muito grande. Tenho certeza que teremos casa cheia, e nosso torcedor no Abaeté é um jogador a mais. A expectativa é que seja um bom espetáculo de voleibol. O principal ponto forte do Minas é o conjunto. É um time jovem, que vem querendo mostrar seu valor no cenário nacional e tem feito um ótimo campeonato. Vamos precisar estar 100% focados e motivados para buscar essa vitória”, disse o levantador e capitão do time.

Apesar do confronto importante deste domingo, o assunto mais comentado durante a semana em Taubaté foi o anúncio da aposentadoria de Dante, que o próprio jogador revelou. O ponteiro campeão olímpico se despedirá das quadras no término da participação do Taubaté na Superliga.

+ Fora das quadras: campeão olímpico, Dante anuncia aposentadoria do vôlei

Minas



O time minastenista chega às quartas de final após fazer a quinta melhor campanha na fase classificatória, com 44 pontos (14 vitórias e oito derrotas). A equipe chegou a disputar a vice-liderança, mas perdeu forças ao ser superado por pelo trio favorito ao título: Sada Cruzeiro, Sesc-RJ e Taubaté. No entanto, os mineiros mostraram poder de reação, e venceram os três últimos jogos da fase regular.

Números gerais da primeira fase: 22 jogos | 14 vitórias | 8 derrotas | 52 sets vencidos | 34 sets perdidos | 1969 pontos marcados | 1857 pontos sofridos.

Boa notícia! O técnico Nery Tambeiro terá todos os jogadores à sua disposição para a partida.

Foto: Orlando Bento /Minas Tênis Clube

Fala, Flávio! “Todo cuidado é muito importante nessa fase final, desde a preparação nos treinos técnicos/táticos, na parte física e até a alimentação e o descanso. Nosso time chega muito forte para o playoff. Fizemos bons jogos no segundo turno e adquirimos um padrão muito bom para a equipe. Ganhamos muita confiança para essa sequência”, disse o central do Minas.

Retrospecto | O Taubaté levou a melhor em ambos os confrontos durante a fase classificatória. Em São Paulo, vitória do Taubaté por 3 sets a 0, enquanto na Arena Minas o placar foi de e sets a 1 a favor dos paulistas.

Tabela do confronto



25/3 – 19h – Taubaté x Minas – Taubaté (SP)



30/3 – 19h – Minas x Taubaté – Arena Minas Tênis Clube



2/4 – a definir – Taubaté x Minas – Taubaté (SP) – se necessário

Nesta fase, os duelos são decididos em melhor de três jogos. Caso uma mesma equipe vença os dois primeiros, estará automaticamente classificada às semifinais. Veja os resultados da rodada.

Sesc RJ 3 x 1 Campinas (Vôlei Renata)

Sada Cruzeiro 3 x 0 Lebes Canoas

Sesi-SP 3 x 0 Corinthians

Taubaté x Minas

Encerrando a primeira rodada das quartas de final da Superliga Masculina, o Taubaté recebe a equipe do Minas, neste domingo (25), às 19h, no ginásio Abaeté, em Taubaté.