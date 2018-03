Em noite inspirada de Dante, Taubaté supera Minas no primeiro duelo das quartas da Superliga

A primeira rodada das quartas de final da Superliga Masculina 2017/18 foi encerrada na noite deste domingo (25), com a vitória do Taubaté sobre o Minas, por 3 sets a 0 (25/21, 28/26 e 25/12), no ginásio Abaeté.

O confronto teve momentos equilibrados nos dois primeiros sets, mas no terceiro, a equipe da casa mostrou porque é uma das favoritas ao título. Com uma bela atuação do ponteiro Dante, que foi eleito o melhor em quadra, faturando o troféu ViVaVôlei CIMED, o time do Vale do Paraíba largou na frente por uma vaga nas semifinais.

Apesar do ótimo desempenho e dos pedidos carinhosos da torcida, o campeão olímpico confirmou que irá se aposentar ao término da temporada. O ponteiro ainda analisou o rendimento da equipe neste domingo.

“Sempre falei que o Minas é um time perigoso. Para mim, do 5º ao 8º colocados que avançaram para as quartas, eles tem o time mais perigoso e difícil de ser derrotado. Eles jogam bem taticamente, tem volume de jogo, e vencer como vencemos, com um terceiro set avassalador, nos dá muita moral e confiança. Conseguimos imprimir um jogo de saque muito forte, e isso foi uma das chaves para a vitória. Agora é ajustar alguns detalhes de coisas que erramos e partir para o segundo jogo”, disse.

Foto: Rafinha Oliveira / EMS Taubaté Funvic

O segundo jogo da série será disputado na próxima sexta-feira (30), às 19h, na Arena Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte. Em caso de um novo triunfo do Taubaté, a equipe paulista estará classificada para a próxima fase, onde enfrentará o vencedor do duelo Sada Cruzeiro x Canoas.

Resumo da partida

Disputado ponto a ponto, o set inicial teve um time com uma diferença superior a dois pontos apenas na reta final, quando Dante explorou o bloqueio da equipe mineira e marcou na paralela. O técnico Nery Tambeiro até parou o jogo, tentando orientar sua equipe, mas viu os donos da casa administrarem a diferença e fecharem a parcial em 25 a 21.

Ao contrário do set anterior, o Taubaté largou melhor e até conseguiu construir boa margem (7/4). O Minas, então, buscou a reação marcando três vezes seguidas, sendo uma delas um tocaço de Honorato em Wallace. Após ter se aproximado do marcador, a equipe mineira aumentou a força no saque e, desta forma, conseguiu quebrar a recepção adversária. Mas a virada veio em um ponto de bloqueio (16/17).

O jogo seguiu e o Minas poderia até ter fechado o set, mas dois lances duvidosos validados contra ele o impediram de fazê-lo. Assim, os donos da casa voltaram a crescer, principalmente por intermédio de Wallace. Apesar do set point pintar para ambas as equipes, foi o Taubaté quem mostrou mais maturidade e conseguiu a vitória na parcial: 28 a 26.

O equilíbrio visto nos sets anteriores não foi percebido no terceiro período. Com mais precisão no saque, principalmente com Dante, que destruiu a recepção adversária, o Taubaté abriu larga vantagem e administrou o resultado até fazer o 25º ponto: 25 a 12.