Jogo Osasco x Praia Clube AO VIVO hoje nos playoffs da Superliga Feminina (0-0)

Nas três partidas entre as duas equipes pela temporada atual, foram três vitórias para o Praia Clube. O Osasco tem a chance de começar a mudar esse retrospecto nesta noite.

"Sabemos que o jogo de segunda-feira será muito difícil. No primeiro duelo da série mostramos tranquilidade no quinto set e precisamos disso nessa série. Sabemos que o Vôlei Nestlé é uma grande equipe, com grandes jogadoras e que não tem nada definido. A série está só no começo. Quero ajudar o grupo da melhor maneira possível e precisamos estar a 100% em todo o momento."

Para a partida, o técnico Paulo Coco também deve repetir a equipe. A central Fabiana, maior pontuadora do Praia no duelo anterior com 21 pontos marcados, espera que o time entre ligado assim como no set desempate contra o adversário paulista.

Vitorioso em seus domínios pela abertura das semifinais, o Praia Clube espera manter o bom momento para conquistar mais uma vitória, dessa vez, fora de casa, na noite desta segunda. A equipe sabe das dificuldades de jogar contra um ginásio lotado, entretanto, também tem consciência de que duas vitórias seguidas dariam uma boa vantagem rumo à classificação para a final do torneio.

"A nossa torcida vai fazer a diferença. É o nosso sétimo jogador em quadra e 13º do time inteiro. Sei que ela vai empurrar a gente a todo momento e temos que aproveitar o fator casa. É muito difícil para os adversários jogar no Liberatti e vamos dar o máximo para honrar os nossos torcedores e jogar bem para vencer. Perdemos a primeira partida no detalhe, mas apresentamos coisas muito boas e mostramos força em Uberlândia. Vamos manter a mesma pegada para a segunda rodada da semifinal em Osasco e sair de casa com a vitória desta vez."

O técnico Luizomar Moura não tem problemas com a equipe e deve escalar o mesmo time da primeira partida. A oposta Tandara, maior pontuadora do jogo anterior com 24 pontos, espera uma boa atuação do time osasquense diante de sua torcida.

Após sair derrotado no primeiro jogo pelo placar de 3 sets a 2 (23/25, 25/19, 25/23, 25/27 e 15/13), o Osasco conta com o apoio da torcida para deixar tudo igual no confronto melhor de cinco jogos. A equipe paulista tem bom retrospecto em casa e necessita da vitória para não deixar o adversário mineiro escapar na série.

Boa noite, torcedor que acompanha a VAVEL Brasil. Iniciamos a transmissão da segunda partida entre Osasco x Praia Clube, válida pela semifinal da Superliga Feminina de Vôlei. O duelo acontece nesta segunda-feira (26), às 19h, no ginásio José Liberatti, em Osasco, São Paulo.