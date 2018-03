Osasco devolve derrota ao Praia Clube e empata série nas semifinais da Superliga Feminina

Na noite desta segunda-feira (26), diante de quatro mil torcedores nas arquibancadas do José Liberatti, o Vôlei Nestlé venceu a equipe Dentil/Praia Clube, pela segunda partida da série melhor de cinco das semifinais da Superliga Feminina 2017/18. O placar foi de 3 sets a 1, com parciais de 25/17, 25/23, 20/25 e 25/14.

O primeiro confronto foi marcado por uma partida emocionante e equilibrada. O Praia, garantiu a vitória de virada no tie-break, por 3 sets a 2. Já no segundo duelo, as osasquense abusaram do bom saque e aproveitaram o volume defensivo para pontuar no contra-ataque. Com o resultado, o time paulista empatou o duelo em 1 a 1. A terceira partida da série será na próxima sexta-feira (30), na Arena Praia, em Uberlândia, às 21h30.

A oposta Tandara foi o destaque na partida e levou o troféu Viva Vôlei. Ao final do jogo a atleta apontou a concentração como fator decisivo para o time e destacou os levantamentos de Carol Albuquerque.

“Hoje soubemos aproveitar oportunidades que lá em Uberlândia deixamos passar, algumas bolas de graça, por exemplo. A entrada da Carol Albuquerque (levantadora) foi fundamental. O nosso time esteve consciente o tempo todo e precisamos manter este nível de concentração para o próximo jogo na sexta”, afirmou.

Foto: Reprodução/Twitter/Vôlei Nestlé

O técnico Luizomar de Moura analisou o confronto, destacando a preparação de sua equipe após a derrota em Uberlândia. Luizomar, ainda, declarou mais uma vez que a torcida fez a diferença a favor do time.

"Em um playoff de cinco partidas, o controle emocional tem um peso muito grande. Fizemos um grande jogo em Uberlândia e aquela derrota foi muito doída, sabíamos que não podíamos bobear, porque o Praia é o grande favorito, o time que mais investiu, são praticamente dois times, quando você anula uma jogadora, vem outra do banco tão forte quanto.

Por tudo isso, nosso time está de parabéns. Tivemos dois dias de trabalho após a primeira rodada e viramos rápido a página de Uberlândia. Falei com as atletas: vamos para casa, onde a nossa torcida vai fazer a diferença. E fez. Agora está tudo igual e começa um playoff de três jogos. Vamos tentar fazer o mesmo jogo lá, com calma, sabendo que a responsabilidade é de deles", disse o treinador.